Masz taką emeryturę? ZUS wypłaci Ci dodatkowe 500 plus

Masz taką emeryturę? ZUS wypłaci Ci dodatkowe 500 plus

26 stycznia 2026, 09:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
świadczenie 500 plus dla seniora
Masz taką emeryturę? ZUS wypłaci Ci dodatkowe 500 plus
Niektórzy seniorzy mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe z ZUS - 500 plus dla seniora, jednak jest to uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenie w wysokości niższej niż 2552,39 zł uprawnia do rozważenia przyznania specjalnego dodatku, ale nie gwarantuje jego wypłaty. Otrzymanie tych pieniędzy wymaga spełnienia jeszcze jednego, niezbędnego warunku.

Świadczenie uzupełniające, czyli 500 plus dla seniora

Świadczenie uzupełniające, potocznie określane jako 500 plus dla seniora, to forma wsparcia finansowego wprowadzona w 2019 roku ustawą o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, skierowana do osób wymagających stałej pomocy w codziennym funkcjonowaniu z powodu poważnych problemów zdrowotnych.

500 plus dla seniora. Proces oceny ZUS i procedura odwoławcza

O przyznaniu tego dodatku decyduje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który na podstawie dokumentacji medycznej i orzeczeń lekarskich ocenia, czy stan zdrowia wnioskodawcy rzeczywiście uzasadnia stałą opiekę. W przypadku otrzymania odmownej decyzji, wnioskodawcy przysługuje prawo do odwołania się w ciągu miesiąca od jej doręczenia, składając wniosek w jednostce ZUS, która pierwotnie odrzuciła podanie.

Warunki uprawniające do otrzymania świadczenia 500 plus dla seniora

Aby otrzymać 500 plus dla seniora, konieczne jest spełnienie czterech warunków: zamieszkiwanie na terenie Polski, ukończenie osiemnastego roku życia, posiadanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz niepobieranie żadnych świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub, w przypadku ich posiadania, nieprzekroczenie ustalonej kwoty.

500 plus dla seniora. Zasady wypłaty i progi dochodowe

Pełna wysokość świadczenia 500 plus dla seniora, wynosząca 500 złotych, jest wypłacana, gdy osoba uprawniona nie ma prawa do emerytury, renty ani innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, albo gdy łączna kwota brutto tych świadczeń nie przekracza miesięcznie progu 2052,39 zł. Jeśli suma pobieranych świadczeń przekracza ten próg, dodatek uzupełniający jest redukowany zgodnie z mechanizmem "złotówka za złotówkę". Po przekroczeniu kwoty 2552,39 zł ZUS całkowicie wstrzymuje wypłatę benefitu, przy czym ten próg dochodowy podlega corocznej waloryzacji.

500 plus dla seniora a kluczowy warunek zdrowotny i wiek uprawnionych

Kluczowym, obok kryterium dochodowego, warunkiem otrzymania 500 plus dla seniora jest posiadanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub równoważnego dokumentu. Choć potoczna nazwa sugeruje, że jest to świadczenie dla osób starszych, i faktycznie ZUS najczęściej wypłaca je osobom powyżej 75 roku życia, pieniądze mogą otrzymać również osoby młodsze, jeśli ich stan zdrowia to uzasadnia.

Składanie wniosku o 500 plus dla seniora i wymagana dokumentacja

Wniosek o to świadczenie 500 plus dla seniora można złożyć w placówce ZUS lub elektronicznie za pośrednictwem platformy PUE ZUS. W sytuacji, gdy wnioskujący nie posiada aktualnego orzeczenia, musi dołączyć zaświadczenie lekarskie wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, wraz z kompletną dokumentacją medyczną potwierdzającą jego stan zdrowia. Świadczenie uzupełniające jest przyznawane na okres obowiązywania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a w przypadku orzeczenia bezterminowego jest wypłacane dożywotnio.

Aktualne progi dochodu świadczenia uzupełniającego, czyli 500 plus dla seniora (do końca lutego 2025 roku)

Obecnie obowiązujące progi dochodowe dla świadczenia uzupełniającego (500 plus dla seniora) ulegają corocznej waloryzacji 1 marca. Ostatnia waloryzacja miała miejsce 1 marca 2024 roku, ustanawiając maksymalny próg dochodowy uprawniający do świadczenia na poziomie 2419,33 zł brutto.

Warunki utraty prawa do świadczenia 500 plus dla seniora

Aby w ogóle móc otrzymać to wsparcie, czyli 500 plus dla seniora, łączna kwota brutto emerytury, renty lub innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekraczać 2419,33 zł. Przekroczenie tej kwoty oznacza całkowitą utratę prawa do świadczenia.

Kwota świadczenia 500 plus dla seniora a limit dochodu

Pełna wysokość świadczenia, czyli 500 zł, przysługuje osobom, które nie mają prawa do emerytury ani renty, ani żadnego innego świadczenia finansowanego ze środków publicznych, lub gdy ich łączne świadczenia brutto nie przekraczają 1919,33 zł (ustalone jako 2419,33 zł - 500 zł).

Zasada pomniejszania świadczenia 500 plus dla seniora ("złotówka za złotówkę")

W przypadku, gdy łączne świadczenia emerytalno-rentowe mieszczą się w przedziale pomiędzy 1919,33 zł a 2419,33 zł, świadczenie uzupełniające jest wypłacane w kwocie pomniejszonej, zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Na przykład, jeśli świadczenia wnioskodawcy wynoszą 2100 zł brutto, świadczenie uzupełniające zostanie obniżone o różnicę, czyli będzie wynosiło 2419,33 zł - 2100 zł = 319,33 zł.

Ile trzeba mieć emerytury, żeby dostać 500 plus dla seniora?

Emeryci ze świadczeniem niższym niż 2552,39 zł mogą otrzymać 500 plus dla seniora.

500 plus dla seniora - warunki

Aby ubiegać się o świadczenie uzupełniające, potocznie nazywane 500 plus dla seniora, należy spełnić kilka podstawowych wymogów: kluczowym warunkiem jest posiadanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Ponadto, wnioskodawca musi mieścić się w limicie dochodowym, który od marca 2025 roku jest ustalony na poziomie 2552,39 zł brutto miesięcznie. W sytuacji, gdy łączny dochód osoby uprawnionej przekracza niższą granicę (równą kwocie najniższej emerytury, tj. 1878,91 zł od marca 2025 roku), ale nie osiąga wspomnianego progu 2552,39 zł, wysokość świadczenia jest pomniejszana na zasadzie "złotówka za złotówkę". Dodatkowo, warunkiem koniecznym jest stałe zamieszkanie w Polsce oraz pobieranie emerytury, renty lub jakiegokolwiek innego świadczenia finansowanego ze środków publicznych.

500 plus dla seniora - dochód brutto czy netto?

Prawo do świadczenia uzupełniającego (500+ dla seniora) jest ustalane na podstawie dochodu brutto wnioskodawcy, a próg dochodowy ulega corocznej waloryzacji – w 2025 roku wynosił on 2552,39 zł brutto. Pełna kwota 500 zł przysługuje osobom, których łączny dochód brutto ze wszystkich świadczeń nie przekracza 2052,39 zł brutto (jest to pierwszy próg ustalony na 2025 rok). Jeżeli natomiast łączny dochód brutto mieści się w przedziale od 2052,40 zł do 2552,39 zł, wówczas świadczenie jest wypłacane w pomniejszonej wysokości: kwota dodatku jest redukowana o kwotę, o jaką dochód przekroczył ten niższy, pierwszy próg dochodowy (zasada "złotówka za złotówkę"). Natomiast osoby, których dochód brutto przekracza 2552,39 zł, nie otrzymują tego świadczenia.

500 plus dla seniora w małżeństwie

Obecnie nie funkcjonuje świadczenie 500 plus dla seniora jako wspólny dodatek wypłacany małżeństwom. Mimo to, każdy z małżonków może ubiegać się indywidualnie o świadczenie uzupełniające (potocznie nazywane 500 plus dla seniora), pod warunkiem spełnienia kryteriów dotyczących dochodu i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Projekt obywatelski 500 plus dla małżeństw (proponujący jednorazową wypłatę za długi staż małżeński) jest wciąż rozpatrywany i nie został jeszcze wprowadzony w życie jako ustawa.

500 plus dla seniora na wakacje

Aktualnie nie ma programu 500 plus dla seniora na wakacje. Nowe propozycje, takie jak bon senioralny czy 800 plus dla seniora, są w fazie debaty i nie zostały jeszcze uchwalone. Istniejące świadczenie uzupełniające (potocznie zwane 500 plus dla seniora) to stały, miesięczny dodatek do świadczeń emerytalno-rentowych, a jego wysokość jest zmienna i zależna od innych pobieranych świadczeń, bez dedykowanego przeznaczenia na cele wakacyjne.

Źródło: INFOR
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
Półtora miliona dni chorobowych więcej w 2025 niż rok wcześniej. Dlaczego Polacy coraz więcej chorują?
26 sty 2026

W 2025 r. ZUS zarejestrował 22,4 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej wystawionych na łączną liczbę 277,6 mln dni absencji. Tym samym liczba dni absencji zwiększyła się o prawie 1,5 miliona w porównaniu do roku 2024. To tak, jakby ponad milion pracowników zniknął z pracy na cały rok. Statystyki wyraźnie pokazują trend wzrostowy w kontekście liczby dni absencji chorobowej w ostatnich latach.
Zwolnienie częściowe przesyłki w procedurach celnych – między elastycznością a odpowiedzialnością
26 sty 2026

Przedsiębiorcy coraz częściej mierzą się z sytuacją, w której przesyłka importowa lub tranzytowa zawiera towary o różnym statusie celnym, różnej gotowości dokumentacyjnej lub różnej dostępności certyfikatów wymaganych do dopuszczenia do obrotu. W takich przypadkach pojawia się potrzeba tzw. zwolnienia częściowego – czyli objęcia odprawą tylko tej części ładunku, która spełnia wymogi, przy jednoczesnym utrzymaniu pozostałych towarów pod dozorem. To rozwiązanie legalne i praktyczne, ale wymagające starannego podejścia, aby uniknąć błędów proceduralnych. Poniżej wyjaśniamy, jakie są wyzwania oraz jak w praktyce bezpiecznie przeprowadzić zwolnienie częściowe.
Od 1100 zł do 2700 zł na każde dziecko [również pełnoletnie]. Wypłata pieniędzy do 1 kwietnia 2026 r. [a nawet – do 17 marca 2026 r.]
26 sty 2026

Jedną z ulg podatkowych, która przysługuje w ramach rozliczenia podatku dochodowego za 2025 r., jest ulga na dziecko (inaczej zwana ulgą prorodzinną). W ramach rocznego rozliczenia podatku dochodowego – rodzice (którzy spełniają określone kryteria ustawowe) mogą pomniejszyć swój podatek lub otrzymać zwrot w wysokości od 1 100 do nawet 2 700 zł na każde dziecko (w zależności od tego, ile „uprawnionych” dzieci jest w danej rodzinie). Jest przy tym sposób, aby pieniądze ze zwrotu, trafiły na konta rodziców najpóźniej do 1 kwietnia 2026 r. (a w niektórych przypadkach – nawet do 17 marca 2026 r.).
Deklaracja DN-1 na podatek od nieruchomości. Do kiedy trzeba złożyć?
26 sty 2026

W 2026 r. podatnicy wracają do standardowego terminu składania deklaracji na podatek od nieruchomości. Deklaracje DN-1 trzeba złożyć do 31 stycznia, bez „taryfy ulgowej”, która obowiązywała wyjątkowo w 2025 r. Jednocześnie deklaracje muszą już w pełni odzwierciedlać rewolucyjne zmiany definicji budynku i budowli oraz praktykę i interpretacje organów podatkowych ukształtowane w 2025 r.

Ryczałt przez przelew bankowy? Symbol PPE może przesądzić o podatku
26 sty 2026

Wpisanie symbolu PPE w tytule przelewu może być – zdaniem sądów administracyjnych – skutecznym oświadczeniem o wyborze ryczałtu i drogą do podatku od 2% do 17%. Organy skarbowe konsekwentnie jednak odrzucają taką praktykę, a przedsiębiorcy muszą liczyć się z ryzykiem sporu.
Tego skarbówka wam tego nie daruje. Zaczął obowiązywać nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nikomu nie odpuści
26 sty 2026

Jedni okazyjnie sprzedają coś w sieci, inni oferują usługi „złotej rączki”… taki drobny biznes można prowadzić całkiem legalnie bez konieczności zakładania firmy. Prawo na to pozwala. Ale fiskus też ma na oku nierejestrowaną działalność gospodarczą. Skarbówka uważnie patrzy na przychody, bo obowiązuje limit, którego nie wolno przekroczyć. Co ważne, w 2026 roku ów limit zmienił się zasadniczo. Dla jednych to szansa, dla innych potencjalna pułapka.
WIBOR przed kluczowym wyrokiem TSUE. O czym zdecyduje Trybunał? Dlaczego „koniec spekulacji” może okazać się tylko medialnym hasłem
26 sty 2026

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące kredytów opartych na WIBOR zostanie ogłoszone 12 lutego 2026 r. Nie będzie to rutynowe rozstrzygnięcie, które da się streścić w kilku zdaniach komunikatu prasowego. To wyrok, który może zasadniczo zmienić architekturę sporów wokół kredytów złotowych - podobnie jak przed laty zmienił ją wyrok TSUE w sprawie państwa Dziubaków dotyczący kredytów frankowych.
Wydatki na pompę insulinową, akcesoria i urządzenia do monitorowania stanu glukozy we krwi można odliczyć w PIT. Dyrektor KIS potwierdza. Warunek: orzeczona niepełnosprawność
26 sty 2026

W tegorocznej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził prawo niepełnosprawnej podatniczki chorującej na cukrzycę typu 1 do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na pompę insulinową, glukometr, wstrzykiwacze insuliny (peny), sensory do ciągłego monitorowania glikemii, plastry zabezpieczające sensory CGM przed odklejeniem się od skóry, igły do penów, paski testowe do pomiaru glukozy we krwi, nakłuwacze, lancety, baterie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń, a także smartfon, smartwatch, laptop oraz powerbank.

Wspierając WOŚP, można obniżyć podatek lub otrzymać wyższy zwrot [odliczając od podstawy opodatkowania nawet 6% rocznego dochodu]. Podpowiadamy, jak to zrobić
26 sty 2026

Już dzisiaj, tj. 25 stycznia 2026 r. – odbywa się 34. Finał WOŚP (Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy). Wspierając Fundację WOŚP – można nie tylko wesprzeć diagnostykę i walkę z chorobami przewodu pokarmowego u dzieci, ale również skorzystać z ulgi podatkowej w postaci odliczenia przekazanej darowizny od podstawy opodatkowania. Wszystko zależy jednak od formy, w jakiej doszło do przekazania pieniędzy.
Nowelizacja: Pracownicy się ucieszą. Podwyżka diet o 33% [Projekt rozporządzenia]
25 sty 2026

Podwyżka diet krajowych z 45 zł za dzień podróży służbowej do 60 zł (wzrost o 33%). Rząd uwzględnił postulaty pracowników i związków zawodowych. Zmienią się powiązane z wysokością diety: ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej (12 zł), ryczałt za nocleg (150% diety – 90 zł,) wycena zwrotu za jedną dobę hotelową (dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 1200 zł).
