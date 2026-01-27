REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Kiedy najbardziej opłaca się przejść na emeryturę w 2026 roku? Te dwa terminy są najlepsze. Emerytura będzie wyższa nawet o kilkaset złotych. Oto konkretne wyliczenia

Kiedy najbardziej opłaca się przejść na emeryturę w 2026 roku? Te dwa terminy są najlepsze. Emerytura będzie wyższa nawet o kilkaset złotych. Oto konkretne wyliczenia

27 stycznia 2026, 08:06
Maja Retman
Maja Retman
Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2026 roku? Te dwa terminy są najkorzystniejsze. Emerytura będzie wyższa nawet o kilkaset złotych
Zakończyć karierę zawodową czy może jednak jeszcze poczekać? Na to pytanie muszą sobie odpowiedzieć wszyscy ci, którzy osiągnęli wiek emerytalny. Jeśli już ktoś zdecyduje się „zusowską” pensję, warto dobrze wybrać moment przejścia na zasłużony odpoczynek. Odłożenie decyzji o miesiąc lub dwa może sprawić, że emerytura będzie wyższa nawet o kilkaset złotych.

Dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65, w takim wieku w naszym kraju można przejść na emeryturę. W 2026 roku, zależnie od płci, dotyczy to urodzonych w 1966 roku i w 1961. Nie bez znaczenia jest moment zakończenia zawodowej aktywności. Odłożenie decyzji o miesiąc lub dwa może sprawić, że emerytura będzie wyższa nawet o kilkaset złotych.

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2026 roku?

Są dwa optymalne terminy. Pierwszy z nich jest kluczowy ze względu na przyszłoroczną marcową waloryzację. Ci, którzy pożegnają się z pracą do końca lutego, będą już figurować w systemie emerytalnym. Zyskają podwójnie. Nie tylko mogą liczyć na coroczną podwyżkę świadczeń. Także i im w kwietniu ZUS wypłaci trzynastkę, czyli dodatkowy bonus, niezależny od wysokości pobieranej emerytury.

Drugim, dobrym miesiącem na zakończenie zawodowej aktywności jest lipiec. Tu z kolei można zyskać dzięki rocznej waloryzacji kapitału emerytalnego, która odbywa się w czerwcu.

Jak to wygląda na konkretnym przykładzie?

Jeśli przyszły emeryt zgromadził 500 tys. i odejdzie z pracy w czerwcu, otrzyma świadczenie niższe o około 270 zł, niż jeśli zrobiłby to w lipcu – podaje wyliczenia Polsat News. Ktoś kto zebrał 600 tys. i odejdzie na emeryturę w lipcu, otrzyma wyższą emeryturę o prawie 500 zł.

Jaka będzie waloryzacja emerytur i rent od marca 2026 roku?

Waloryzacja opiera się na średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Nie bez znaczenia jest też realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli wstępne prognozy się sprawdzą, wskaźnik waloryzacji wyniesie 4,9 proc. To oznacza, że najniższe świadczenie wzrośnie z 1878,92 zł brutto do 1970,98 zł brutto. Na rękę" wychodzi 83 zł więcej. Jak będą wyglądały emerytury po waloryzacji? Oto wyliczenia przedstawione PulsHR

  • Emerytura w kwocie 2000 zł brutto po waloryzacji wyniesie 2098 zł brutto, a więc wzrośnie "na rękę" o 89 zł.
  • 2200 zł brutto po waloryzacji wyniesie 2309,80 zł brutto, czyli emeryt dostanie "na rękę" o 98,10 zł więcej.
  • 2400 zł brutto po waloryzacji wyniesie 2517 zł brutto, czyli kwota "na rękę" będzie 96 zł wyższa.
  • 2600 zł brutto po waloryzacji wyniesie 2727,40 zł brutto, czyli kwota "na rękę" wzrośnie o 100,65 zł.
  • 3000 zł brutto po waloryzacji wzrośnie do 3147 zł, a więc wzrost "na rękę" to 116,13 zł.
  • 3200 zł brutto po waloryzacji w 2026 roku wyniesie 3356,80 zł, a "na rękę" emeryci otrzymają 123,87 zł.
  • 3400 zł brutto emerytury po waloryzacji to 3566,60 zł brutto, czyli wzrost "na rękę" wyniesie 131,61 zł.
  • 3600 zł brutto w 2026 roku wzrośnie do 3776,40 zł, a "na rękę" to 139,36 zł więcej.
  • 4000 zł brutto po waloryzacji w 2026 roku wyniesie 4196 zł. "Na rękę" to wzrost o 154,84 zł.
  • 4500 zł brutto wzrośnie do 4720,50 zł brutto, a więc "na rękę" to 174,19 zł więcej.
  • 5000 zł brutto po waloryzacji wyniesie 5245 zł brutto. Wzrost "na rękę" to 193,55 zł.
  • 5500 zł brutto emerytury wzrośnie do 5769,50 zł brutto. To więcej o 212,90 zł "na rękę".
  • Emeryt otrzymujący 6000 zł brutto dostanie w 2026 roku o 145,39 zł więcej "na rękę", czyli 6294 zł brutto.

Najgorsze miesiące do przejścia na emeryturę

Najmniej korzystnym wyborem jest składanie wniosku w miesiącach poprzedzających roczną waloryzację. Tych, którzy złożą dokument w marcu w marcu, kwietniu i maju nie obejmuje czerwcowa podwyżka.

Przejście na emeryturę. Jakie trzeba załatwić formalności

Przy podjęciu decyzji o przejściu na emeryturę, konieczne jest rozwiązanie umowy o pracę. Trzeba to zrobić najpóźniej na dwa dni przed końcem miesiąca. Wniosek o emeryturę, wraz ze świadectwem pracy, należy złożyć w ZUS do końca tego samego miesiąca. Dopełnienie tych terminów pozwala na otrzymanie wynagrodzenia za ostatni miesiąc pracy oraz pierwszą emerycką pensję bez przerwy w dochodach.

