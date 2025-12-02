REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Prognozowana wysokość trzynastej emerytury w 2026 roku. Sprawdź, jaka kwota świadczenia zostanie wypłacona po marcowej waloryzacji

Prognozowana wysokość trzynastej emerytury w 2026 roku. Sprawdź, jaka kwota świadczenia zostanie wypłacona po marcowej waloryzacji

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 grudnia 2025, 15:35
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
trzynasta emerytura, emerytura, emerytury, gotówka, emeryt, pieniądze, senior
Prognozowana wysokość trzynastej emerytury w 2026 roku. Sprawdź, jaka kwota świadczenia zostanie wypłacona po marcowej waloryzacji
PawelKacperek
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ile wyniesie trzynasta emerytura w 2026 roku? Skoro jej wysokość zależy od minimalnej emerytury, która w 2025 roku wyniosła 1878,91 zł brutto, to na podstawie prognozowanego wskaźnika waloryzacji można już dokonać wstępnych obliczeń. Sprawdź, jaka kwota netto trzynastki prawdopodobnie zostanie wypłacona przez ZUS. Oto szczegóły.

Charakter i terminy wypłaty trzynastej emerytury

Trzynasta emerytura stanowi coroczny dodatkowy zastrzyk gotówki dla emerytów i rencistów. Choć kwota ta nie jest bardzo wysoka, dodatkowe środki są przydatne, zwłaszcza że ich wypłata często jest planowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w okolicy Świąt Wielkanocnych. W tym celu ZUS często przesuwa termin wypłaty kwietniowego świadczenia, tak aby środki trafiły do seniorów jeszcze przed świętami.

Treść jest dostępna bezpłatnie,
wystarczy zarejestrować się w serwisie

Załóż konto aby otrzymać dostęp do pełnej bazy artykułów oraz wszystkich narzędzi

Posiadasz już konto? Zaloguj się.
Powiązane
Te osoby nie muszą składać żadnego wniosku, aby otrzymać ten dodatek z ZUS. To dodatkowe wsparcie finansowe nie tylko dla seniorów po 75. roku życia. Dla kogo jeszcze ponad 300 zł miesięcznie?
Te osoby nie muszą składać żadnego wniosku, aby otrzymać ten dodatek z ZUS. To dodatkowe wsparcie finansowe nie tylko dla seniorów po 75. roku życia. Dla kogo jeszcze ponad 300 zł miesięcznie?
NFZ bankrutuje? Ministerstwo szuka oszczędności. Ucierpią pacjenci
NFZ bankrutuje? Ministerstwo szuka oszczędności. Ucierpią pacjenci
Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy
Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
500 plus dla par z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim. Jest już wszystko jasne, Senacka Komisja Petycji pojęła decyzję
02 gru 2025

Czy małżeństwa z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe od państwa? Jest petycja dotycząca tzw. „500 plus dla małżeństw” – nowego świadczenia, które miałoby docenić trwałość długoletnich związków. Senacka Komisja Petycji analizuje i podejmuje decyzję.
Przepisy o wydawaniu kart do tachografów będą uproszczone. Trwają prace. Zmiany wejdą w życie w 2026 r.
02 gru 2025

Przepisy o wydawaniu kart do tachografów będą uproszczone. Trwają prace nad projektem ustawy o tachografach, który ma uprościć przepisy trybu wydawania, przedłużania lub wymiany kart do tachografów. Zmiany wejdą w życie w 2026 r.
Zniżki dla seniorów. Jak można zaoszczędzić na świątecznych zakupach?
02 gru 2025

Czas przedświątecznych zakupów nie zawsze jest powodem do radości u wielu osób starszych. Gdzie szukać oszczędności? Czy Karta Dużej Rodziny przyda się seniorowi? O jakich jeszcze dokumentach warto pamiętać? Prezentujemy kilka przydatnych przykładów.
Osoba kierownicza, czy kierownix? Neutralność płciowa nazw stanowisk pracowniczych - nowy obowiązek pracodawców od 24 grudnia 2025 r.
02 gru 2025

W dniu 24 grudnia 2025 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu pracy. Jedną z istotnych zmian jest nałożenie na pracodawców obowiązku, by ogłoszenia o naborze na stanowisko oraz nazwy stanowisk były neutralne pod względem płci, a proces rekrutacyjny przebiegał w sposób niedyskryminujący. Czy to oznacza, że także w codziennej działalności w zakładach pracy (poza procesem rekrutacji) nazwy stanowisk nie powinny wskazywać na konkretną płeć?

REKLAMA

Zmiany w CEIDG od 2026 r. Rząd przyjął projekt nowelizacji. Stopniowo zmiany wejdą w życie w 2026, 2027 i 2028 r.
02 gru 2025

Idą duże zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Będzie digitalizacja i prostsza obsługa dla przedsiębiorców. Rząd przyjął projekt nowelizacji. Zmiany będą wprowadzane stopniowo w 2026, 2027 i 2028 r. Czego dotyczą?
Cyfrowa legitymacja nauczyciela w mObywatelu – jak dodać dokument i korzystać z ulg?
02 gru 2025

Ponad pół miliona nauczycieli w Polsce może już korzystać z cyfrowej legitymacji nauczyciela w aplikacji mObywatel. Od 30 listopada 2025 r. dokument ten stał się równoważny legitymacji fizycznej i pozwala m.in. na korzystanie z ulg komunikacyjnych, zniżek w instytucjach kultury oraz ofert prywatnych. Sprawdź, jak łatwo dodać legitymację do aplikacji i jakie korzyści daje nauczycielom.
Jeden podpis zmienił losy całej branży. Tysiące Polaków czeka przymusowa zmiana
02 gru 2025

Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję, która wywraca do góry nogami polski sektor futrzarski wart setki milionów złotych. Hodowcy norek i lisów mają czas do końca 2033 roku na zamknięcie działalności. Za nimi stoją tysiące pracowników, których czekają odprawy i poszukiwanie nowego zajęcia. Co oznacza ta historyczna zmiana dla przedsiębiorców, lokalnych społeczności i zwierząt?
1750 zł do 15 grudnia. Kto może otrzymać świadczenie i jak złożyć wniosek, aby nie stracić pieniędzy?
02 gru 2025

Czas ucieka. Do 15 grudnia można zdobyć nawet 1750 zł, ale większość rodzin wciąż nie wie, że wniosek trzeba złożyć samodzielnie i że po tym czasie świadczenie przepadnie. Urzędy pękają w szwach, a zainteresowanie rośnie z dnia na dzień. Jeśli nie sprawdzisz, czy kwalifikujesz się do wypłaty, możesz stracić świadczenie.

REKLAMA

Ile razy pracownik musi zachorować, aby pracodawca mógł go zwolnić? Przepisy są jasne, ale nie każdy je rozumie
02 gru 2025

Sezon infekcyjny trwa. Pracownicy chorują, a świadomość po pandemii covid wzrosła i zdecydowaniem częściej niż przed laty decydują się na korzystanie ze zwolnień lekarskich. To bez wątpienia dezorganizuje pracę w wielu firmach i pojawia się pytanie, czy osobom, których częściej nie ma w pracy, niż są, można wypowiedzieć umowy?
Nowe kwoty dotacji na podręczniki w 2026 r. Wzrost nawet o 20 proc. – założenia projektu rozporządzenia
02 gru 2025

Od 1 kwietnia 2026 r. maksymalne kwoty dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wzrosną o 20 proc. – wynika z założeń projektu rozporządzenia opublikowanego w wykazie prac legislacyjnych rządu. Największe podwyżki obejmą klasy VII–VIII. W niektórych przypadkach pozostaną jednak dotychczasowe stawki.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA