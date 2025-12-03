REKLAMA

Dorabianie do emerytury od grudnia 2025: nowe limity ZUS. Komu obniżą świadczenia?

Dorabianie do emerytury od grudnia 2025: nowe limity ZUS. Komu obniżą świadczenia?

03 grudnia 2025, 10:39
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Dorabianie do emerytury od grudnia 2025: nowe limity ZUS. Komu obniżą świadczenia?
Coraz więcej emerytów i rencistów wraca na rynek pracy, jednak ZUS przypomina, że dodatkowe zarobki nie zawsze są wolne od konsekwencji. Choć od grudnia podwyższono limity dla dorabiających świadczeniobiorców, ich przekroczenie może oznaczać obniżenie lub nawet zawieszenie wypłat. Kto może pracować bez ograniczeń, a kto powinien uważnie pilnować przychodów?

Osoby dorabiające do wcześniejszej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej muszą pamiętać o granicznych kwotach przychodu, po których przekroczeniu „ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłacane świadczenie”. Nowe limity przychodu wprowadzone od grudnia 2025 roku pozwolą pracującym emerytom i rencistom dorobić więcej, ale nadal obowiązuje zasada, że przekroczenie górnych progów może skutkować obniżeniem lub zawieszeniem świadczenia.

Nowe limity dorabiania do emerytury i renty od grudnia 2025

Zgodnie z informacją prasową ZUS z dnia 24 listopada 2025 r., od 1 grudnia 2025 r. do 28 lutego 2026 r. obowiązywać będą nowe limity przychodu. „Bezpieczny próg przychodu wzrośnie do 6 140,20 zł brutto, natomiast górna granica wyniesie 11 403,30 zł brutto”.

  • Bezpieczny limit dorabiania – osoby pracujące i pobierające świadczenia do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego mogą dorabiać do 6 140,20 zł brutto miesięcznie, co stanowi 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zarobki do tej kwoty nie spowodują zmniejszenia wypłacanego świadczenia.
  • Górny limit dorabiania – jeśli miesięczny przychód przekroczy 11 403,30 zł brutto, czyli 130% przeciętnego wynagrodzenia, „wypłata świadczenia może zostać zawieszona”.

Obniżenie świadczenia przy przekroczeniu limitu

Jeżeli miesięczny przychód przekroczy 6 140,20 zł, ale nie przekroczy 11 403,30 zł brutto, ZUS może zmniejszyć świadczenie. Maksymalne obniżki wynoszą:

  • 939,61 zł dla osób pobierających emeryturę i rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 704,75 zł dla osób otrzymujących rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 798,72 zł dla osób pobierających rentę rodzinną wypłacaną jednej osobie.

Kwoty te obowiązują do 28 lutego 2026 r., czyli do kolejnej waloryzacji.

Kogo nie dotyczą limity zarobkowe

Nie każdy emeryt i rencista musi obawiać się ograniczeń. Limity nie dotyczą:

  • Emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) – mogą oni dorabiać bez żadnych ograniczeń, a „ich świadczenie nie zostanie zmniejszone ani zawieszone, nawet jeśli uzyskają przychód powyżej 70% lub 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia”. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ZUS podwyższył emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 2025 r. wynoszącego 1 878,91 zł brutto) – wówczas przekroczenie przychodu powyżej tej podwyżki spowoduje wypłatę świadczenia w niższej kwocie.
  • Niektórzy renciści – osoby pobierające rentę dla inwalidy wojskowego lub inwalidy wojennego, jeśli ich niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową.
  • Osoby pobierające rentę rodzinną po uprawnionych do tych świadczeń lub w wysokości wyższej niż emerytura ustalona po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego.

Ważne informacje dla dorabiających do emerytury

Limity zarobkowe zmieniają się cztery razy w roku, dlatego osoby pobierające wcześniejsze świadczenia powinny monitorować aktualne kwoty. Przez najbliższe trzy miesiące, tj. od 1 grudnia 2025 r. do 28 lutego 2026 r., granicą bezpiecznego dorabiania będzie 6 140,20 zł brutto miesięcznie.

Podsumowując, dorabianie do emerytury i renty od grudnia 2025 roku jest możliwe w wyższych kwotach niż wcześniej, ale nadal wymaga ostrożności przy przekraczaniu górnych progów przychodu. Dla wielu osób oznacza to większą swobodę finansową, ale ZUS nadal ma prawo obniżyć lub zawiesić świadczenie, jeśli miesięczny przychód przekroczy ustalone limity.

Źródło: Informacja prasowa ZUS, 24 listopada 2025 r.

Zobacz również:
Powiązane
Rewizja systemu ETS2. Polska uzyskała realną możliwość wprowadzenia zmian, trwają już negocjacje
Rewizja systemu ETS2. Polska uzyskała realną możliwość wprowadzenia zmian, trwają już negocjacje
Czy czeka nas kolejne odroczenie KSeF? Wiele firm wciąż korzysta z faktur papierowych i nie prowadzi testów nowego systemu e-fakturowania
Czy czeka nas kolejne odroczenie KSeF? Wiele firm wciąż korzysta z faktur papierowych i nie prowadzi testów nowego systemu e-fakturowania
Wszystkie kraje UE będą musiały wprowadzić rejestr psów i kotów oraz obowiązek ich czipowania. To pierwsze w historii takie przepisy
Wszystkie kraje UE będą musiały wprowadzić rejestr psów i kotów oraz obowiązek ich czipowania. To pierwsze w historii takie przepisy
Infor.pl
Uwaga: nie składaj w grudniu wniosku do ZUS, bo ZUS automatycznie przeliczy emeryturę i rentę rodzinną. Już od 1 stycznia do 31 marca 2026 r. poznasz nową wysokość świadczenia
03 gru 2025

W dniu 1 stycznia 2026 r. wejdzie w życie ustawa, dzięki której Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Ale uwaga: nie warto teraz składać wniosku do ZUS! Jeśli wniosek w sprawie przeliczenia wysokości emerytury ustalonej od czerwca w latach 2009–2019 (bądź renty rodzinnej) zostanie zgłoszony przed 1 stycznia 2026 r. i na ten dzień postępowanie w sprawie rozpatrzenia tego wniosku będzie w toku lub sprawa o ustalenie prawa do tych świadczeń lub ich wysokości będzie trwać przed sądem, ZUS zawiesi postępowanie w sprawie ustalenia wysokości emerytury lub renty rodzinnej przewidziane w nowej ustawie. ZUS wróci do niego, gdy ostatecznie zakończy się to wcześniejsze postępowanie. Klient nie musi składać żadnych wniosków.
Nowy obowiązek dla osób korzystających z L4. Na szali wstrzymanie świadczenia
03 gru 2025

Już niedługo zmienią się zasady korzystania ze zwolnień lekarskich. Choć pojawi się wiele ułatwień, jak choćby możliwość pracy w czasie zwolnienia w określonych przypadkach, to jednocześnie na ubezpieczonych zostaną nałożone nowe obowiązki. Na szali będzie wstrzymanie świadczenia.
Wszystkie kraje UE będą musiały wprowadzić rejestr psów i kotów oraz obowiązek ich czipowania. To pierwsze w historii takie przepisy
03 gru 2025

Nowe unijne przepisy dotyczące psów i kotów zmienią obowiązki właścicieli oraz zasady funkcjonowania hodowli w całej UE. Po raz pierwszy w historii powstaną jednolite regulacje obejmujące czipowanie, rejestrację oraz standardy opieki nad zwierzętami. Celem jest walka z nielegalnymi hodowlami i poprawa dobrostanu milionów czworonogów w UE.
Blisko 1000 złotych dodatku do pensji w grudniu. Te pieniądze muszą wam wypłacić
03 gru 2025

Ci, którzy wykonują zawodowe obowiązki wtedy, kiedy inni śpią, mogą w ciągu miesiąca zarobić nieco więcej pieniędzy. Pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia specjalnego dodatku, ale stałej kwoty nie ma. Wszystko zależy od tego, ile nocy naprawdę spędzimy w pracy. Jaki jest grudniowy bilans?

Sejm online: Budżet na 2026 r. [Transmisja z 3 grudnia 2025 r.]
03 gru 2025

3 grudnia 2025 r. Sejm proceduje projekt budżetu na 2026 r. Infor.pl zaprasza na transmisję online (od godz. 10.00).
Optymalizacja podatkowa. Praktyczne spojrzenie na finansową efektywność przedsiębiorstwa
03 gru 2025

Optymalizacja podatkowa. Pozwala legalnie obniżyć obciążenia, zwiększyć płynność finansową i budować przewagę konkurencyjną. Dzięki przemyślanej strategii przedsiębiorstwa mogą zachować więcej środków na rozwój, minimalizować ryzyko prawne i skuteczniej konkurować na rynku.
KSeF sprawdza tylko techniczną poprawność faktury. Merytoryczna weryfikacja faktur kosztowych obowiązkiem podatnika i księgowego
03 gru 2025

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur to rewolucja – uporządkowany format, centralizacja danych i automatyzacja obiegu dokumentów bez wątpienia usprawniają pracę. Jednak jedna rzecz pozostaje niezmienna – odpowiedzialność za prawidłowość faktur i ich wpływ na rozliczenia podatkowe. Dlatego należy mieć na uwadze, że KSeF nie zwalnia z czujności w zakresie weryfikacji zdarzeń gospodarczych udokumentowanych za jego pośrednictwem.
Karpiowe 2025. Sprawdź, gdzie urzędnicy dostaną nawet 1450 zł!
02 gru 2025

Pracownicy samorządowi w Polsce mogą liczyć na bardzo zróżnicowane świadczenia świąteczne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W 2025 roku kwoty „karpiowego” wahają się od zaledwie 90 zł do nawet 1450 zł. Najwyższe dopłaty wypłaci Poznań, ale w kilku dużych miastach – w tym w Krakowie i Lublinie – świątecznych dodatków dla urzędników nie będzie wcale.

Ustawa łańcuchowa zawetowana przez Prezydenta Nawrockiego. Dlaczego?
02 gru 2025

Ustawa łańcuchowa wprowadzająca zakaz trzymania psów na uwięzi została zawetowana przez Prezydenta Karola Nawrockiego. Dlaczego? Ma zaproponować własny projekt ustawy.
100 tys. zł bez podatku, a potem tylko 0,8-0,9%. Rząd wprowadza OKI - na wzór szwedzkich ISK
03 gru 2025

Jest już projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych (OKI), które mają całkowicie odmienić sposób oszczędzania i inwestowania w Polsce. Nowe rozwiązanie - przyjęte już przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów - ma nie tylko zachęcić obywateli do odkładania pieniędzy w bardziej efektywny sposób niż lokaty czy depozyty bankowe, ale także skierować miliardy złotych na rozwój przedsiębiorstw i innowacji. Jeśli projekt wejdzie w życie, Polacy zyskają dostęp do korzystnych ulg podatkowych i elastycznego narzędzia finansowego, które może wzmocnić zarówno ich portfele, jak i całą gospodarkę.
