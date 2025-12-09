REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 800 plus dla osób po 50 roku życia - czy wejdzie w życie? Czy seniorzy dostaną pieniądze za wychowanie dzieci?

800 plus dla osób po 50 roku życia - czy wejdzie w życie? Czy seniorzy dostaną pieniądze za wychowanie dzieci?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 grudnia 2025, 10:41
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Emerytura, senior, pieniądze, emeryt, zus
800 plus dla osób po 50 roku życia - czy wejdzie w życie? Czy seniorzy dostaną pieniądze za wychowanie dzieci?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

W Sejmie ponownie pojawiła się dyskusja na temat wprowadzenia świadczenia "wstecznego 800 plus". Inicjatywa ta, zapoczątkowana petycją emerytów, zakłada wypłatę rekompensaty za lata opieki nad dziećmi, ale jej prawna zasadność i konsekwencje dla sprawiedliwości międzypokoleniowej budzą kontrowersje. Decydujące może okazać się stanowisko prawne z 2025 roku. Oto szczegóły.

rozwiń >

Wsteczne 800 plus: Powrót do debaty o rekompensacie dla seniorów

Projekt wprowadzenia tak zwanego "wstecznego 800 plus" dla seniorów, rodzin zastępczych oraz opiekunów wywołał w Polsce ożywioną debatę publiczną, której początek dała petycja złożona w Sejmie w 2023 roku przez środowiska emeryckie. Pomysł ten zakłada wypłatę świadczenia 800 złotych za lata opieki nad dziećmi dla rodziców-seniorów i osób zbliżających się do pięćdziesiątki, jako symbolicznej rekompensaty za okres, kiedy państwo, zwłaszcza w latach dziewięćdziesiątych, nie oferowało wsparcia finansowego na miarę dzisiejszego programu "800 plus".

REKLAMA

REKLAMA

Geneza i argumenty zwolenników wstecznego świadczenia dla seniorów

Autorzy petycji argumentują, że obecni emeryci, których dzieci pracują i płacą podatki, mają uzasadnione prawo do otrzymania dodatku do emerytury w wysokości 800 złotych za każde wychowane dziecko, ponieważ w ich czasie rygorystyczne kryteria dochodowe odcinały dostęp do jakichkolwiek zasiłków. Cytując fragment petycji, stwierdzają, że emeryci, którzy wychowali swoje dzieci i nie otrzymywali żadnych pieniędzy od państwa, mają uzasadnione prawo, aby wypłacano im dodatek do emerytury 800 zł za każde wychowane dziecko. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szybko jednak zaznaczyło, że obowiązujące przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie przewidują tego typu dodatków do emerytur, wskazując jednocześnie na kontynuację priorytetowej polityki rodzinnej.

800 plus dla seniorów a negatywna opinia prawna z 2025 roku i jej zastrzeżenia

Kluczowy dla losów projektu okazał się jednak wrzesień 2025 roku, kiedy Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji wydało szczegółową opinię prawną autorstwa dr hab. Magdaleny Szczepańskiej. Dokument ten wyraził szereg poważnych zastrzeżeń. Po pierwsze, skrytykowano zbyt wąski krąg uprawnionych, ograniczony jedynie do rodziców-emerytów, z pominięciem opiekunów faktycznych, prawnych, rodzin zastępczych oraz dyrektorów domów pomocy społecznej, którzy również ponosili ciężar wychowania. Po drugie, wskazano na potencjalną sprzeczność z zasadą niedziałania prawa wstecz (lex retro non agit), ponieważ rekompensata dotyczyłaby działań sprzed wielu lat. Wątpliwości wzbudził też zapis uzależniający prawo do świadczenia od tego, czy dziecko obecnie pracuje i płaci podatki w Polsce, co mogłoby znacząco utrudnić jego stosowanie. Ekspertka zasugerowała również, że świadczenie mogłoby kolidować z innymi formami wsparcia, a brak precyzyjnych kryteriów stwarzałby ryzyko nadużyć, ostatecznie rekomendując sejmowej Komisji do Spraw Petycji nieuwzględnienie żądania.

800 plus dla seniorów jako rekompensata. Konflikt między sprawiedliwością pokoleniową a finansami publicznymi

Mimo negatywnej opinii prawnej, temat pozostaje żywy w debacie, koncentrując się na konflikcie między sprawiedliwością pokoleniową a stabilnością finansów publicznych. Zwolennicy odwołują się do konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej, twierdząc, że państwo ma obowiązek symbolicznie wyrównać historyczne nierówności wobec pokolenia, które wychowało dzisiejszych podatników bez systemowego wsparcia. Przeciwnicy natomiast ostrzegają przed katastrofalnym obciążeniem budżetu państwa, szacowanym na miliardy złotych rocznie w przypadku comiesięcznych wypłat, a także przed trudnościami w weryfikacji prawa do świadczenia po kilkudziesięciu latach, w tym ustaleniem faktycznej opieki i rozstrzyganiem sporów.

REKLAMA

Co zamiast 800 plus dla seniora? Alternatywne rozwiązania i perspektywy projektu

W toku tych dyskusji pojawiła się alternatywna propozycja zastąpienia comiesięcznego "wstecznego 800 plus" jednorazową, symboliczną rekompensatą pieniężną, która miałaby uznać wkład wychowawczy seniorów przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków budżetowych. Choć ta koncepcja wydaje się łatwiejsza do wdrożenia, nadal wymagałaby dopracowania mechanizmów weryfikacji. Na razie projekt budżetu na 2026 rok nie przewiduje środków na żadną z tych form rekompensaty, a komisja sejmowa, po negatywnej opinii, nie podjęła dalszych działań. Analitycy sugerują, że zamiast bezpośrednich wypłat, wdrożenie jakiejkolwiek formy rekompensaty wymagałoby decyzji politycznej i poparcia większości, zaś dyskusja o docenieniu seniorów mogłaby objąć także inne formy wsparcia, takie jak systemy punktowe, dodatki do emerytury wliczane do stażu pracy, rozszerzenie ulg podatkowych czy dostęp do bezpłatnych usług publicznych, pośrednio poprawiających ich jakość życia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na czym polega propozycja "wstecznego 800 plus" dla seniorów?

Zakłada wypłatę 800 złotych za lata opieki nad dziećmi dla rodziców-seniorów i osób zbliżających się do pięćdziesiątki, jako symboliczną rekompensatę za okres, kiedy państwo, zwłaszcza w latach dziewięćdziesiątych, nie oferowało wsparcia na miarę programu "800 plus".

Co stwierdziła opinia Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji z września 2025 o "wstecznym 800 plus"?

Opinia autorstwa dr hab. Magdaleny Szczepańskiej wyraziła poważne zastrzeżenia i zarekomendowała Komisji do Spraw Petycji nieuwzględnienie żądania.

Jakie zastrzeżenia wskazano wobec "wstecznego 800 plus" w opinii z 2025 roku?

Skrytykowano zbyt wąski krąg uprawnionych ograniczony do rodziców-emerytów, możliwą sprzeczność z zasadą niedziałania prawa wstecz (lex retro non agit) oraz uzależnienie prawa od tego, czy dziecko pracuje i płaci podatki w Polsce. Wskazano ryzyko kolizji z innymi formami wsparcia i nadużyć.

Czy projekt budżetu na 2026 rok przewiduje środki na "wsteczne 800 plus" lub rekompensaty dla seniorów?

Projekt budżetu na 2026 rok nie przewiduje środków na "wsteczne 800 plus" ani inne formy rekompensaty dla seniorów. Po negatywnej opinii komisja sejmowa nie podjęła dalszych działań.

Jakie alternatywne rozwiązanie proponowano zamiast comiesięcznego "wstecznego 800 plus"?

Proponowano jednorazową, symboliczną rekompensatę pieniężną uznającą wkład wychowawczy seniorów przy ograniczeniu wydatków budżetowych. Rozwiązanie wymagałoby dopracowania mechanizmów weryfikacji.

Powiązane
Spór o Barbórkę 2025! Część górników już otrzymała nagrodę roczną, a pozostałych czeka walka o wysokość dodatków
Spór o Barbórkę 2025! Część górników już otrzymała nagrodę roczną, a pozostałych czeka walka o wysokość dodatków
To świadczenie w wysokości 751 zł do nawet 4133,60 zł jest wolne od kryterium dochodowego. Komu przysługuje?
To świadczenie w wysokości 751 zł do nawet 4133,60 zł jest wolne od kryterium dochodowego. Komu przysługuje?
Tysiące emerytów nadal czeka. TK po raz kolejny przełożył kluczową decyzję w sprawie ich emerytur
Tysiące emerytów nadal czeka. TK po raz kolejny przełożył kluczową decyzję w sprawie ich emerytur
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Polacy ujawniają, ile wydadzą na święta 2025. Najczęściej wybieramy budżet 200–500 zł na osobę
09 gru 2025

Ile Polacy przeznaczą na świąteczne zakupy, prezenty, dekoracje czy wyjazdy? Badanie pokazuje wyraźnie, że większość rodaków planuje wydać na obchody Wigilii i Bożego Narodzenia 200–300 zł lub 400–500 zł na osobę. Planowane kwoty obejmują żywność, prezenty, spotkania z rodziną, dekoracje czy podróże. Najrzadziej wskazywanym wydatkiem jest przedział 800–900 zł – tylko 2,6% ankietowanych. Tyle samo osób deklaruje, że nie wyda nic, np. ponieważ nie obchodzi świąt.
Wyższe o 1200 zł emerytury i wyrównanie w kwocie 64 tys. zł. Korzystny wyrok TK z 4 czerwca 2025 r. w sprawie wcześniejszych emerytów nadal nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw [Aktualne informacje]
09 gru 2025

Aż 200 tys. emerytów może mieć wyższe o 1200 zł emerytury i wyrównanie w kwocie 64 tys. zł. Jednak korzystny wyrok TK z 4 czerwca 2025 r. w sprawie wcześniejszych emerytów nadal nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Podajemy aktualne informacje w sprawie.
5 zmian w 2026 roku, które odczujesz w portfelu. Nr 3 dotyczy milionów Polaków: a wszystko w związku z uchwaleniem budżetu na 2026 r.
09 gru 2025

5 zmian w 2026 roku, które odczujesz w portfelu. Nr 3 dotyczy milionów Polaków: a wszystko w związku z uchwaleniem budżetu na 2026 r. W obliczu globalnej niepewności Polska inwestuje w swoją stabilność i przyszłość – zarówno militarną ale i społeczną. Wzrost dochodów podatkowych, wprowadzenie nowych instrumentów finansowych oraz silne wsparcie sektorów kluczowych dla życia obywateli mają na celu wzmocnienie państwa i podtrzymanie jego rozwoju w nadchodzących latach.
Nowy kierunek studiów: Ochrona ludności i obrona cywilna. Trzy uczelnie łączą siły, by kształcić ekspertów od bezpieczeństwa
09 gru 2025

Już wkrótce ruszy nowy kierunek studiów licencjackich – ochrona ludności i obrona cywilna – tworzony wspólnie przez Akademię Sztuki Wojennej, Akademię Pożarniczą oraz Akademię Policji w Szczytnie. To pierwsza w Polsce tak szeroka międzyuczelniana inicjatywa, której celem jest przygotowanie profesjonalnych kadr do zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego.

REKLAMA

Większość Polaków nie wie, że przysługują im te pieniądze z ZUS, a wniosek o wypłatę można złożyć w każdym czasie - nie ma przedawnienia, a to istotne nie tylko dla seniorów
09 gru 2025

Miliony Polaków mają w ZUS specjalne konto, o którym często nie wiedzą. Gromadzą się na nim pieniądze, które można dziedziczyć, a w przypadku rozwodu czy podziału majątku – dzielić. Co więcej, decyzja dotycząca tych środków nie jest ostateczna. Sprawdź, czym jest subkonto w ZUS i dlaczego powinieneś się nim zainteresować już teraz.
Opodatkowanie bitcoina a zmiana rezydencji. Blockchain pamięta wszystko
09 gru 2025

Opodatkowanie bitcoina a zmiana rezydencji podatkowej – czy starania o drugi paszport mogą uchronić kryptowaluty przed zapłatą podatku? Takie działania podjął Roger Ver, mający w swoim portfelu ponad 130 tys. bitocinów, nie chcąc się dzielić z amerykańską skarbówką.
Najnowsze zmiany w prawie pracy dot. układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych. Nie tylko dla etatowców. Układem mogą być objęci nawet emeryci i renciści
09 gru 2025

Najnowsze zmiany w prawie pracy zostały podpisane przez prezydenta Karola Nawrockiego jeszcze w listopadzie 2025 r. Dotyczą układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych. Kto może być objęty układem zbiorowym pracy? Nie tylko etatowcy, a nawet emeryci i renciści.
Unia podjęła już decyzję. Obowiązkowa zmiana w piecach gazowych
09 gru 2025

Unia Europejska wprowadza nowe zasady, które zmienią sposób, w jaki ogrzewamy nasze domy. Od 2025 roku znikają dotacje do kotłów gazowych, a od 2030 r. nowe budynki będą musiały spełniać standard „zero emisji”. Co ważne – nikt nie zakaże używania pieców gazowych, ale ich rola i sposób zasilania ulegną dużym zmianom.

REKLAMA

Czy firmy zamierzają zatrudniać nowych pracowników na początku 2026 roku? Prognoza zatrudnienia netto
09 gru 2025

Czy firmy zamierzają zatrudniać nowych pracowników na początku 2026 roku? Gdzie będzie najwięcej rekrutacji? Jaka jest prognoza zatrudnienia netto? Oto wyniki raportu ManpowerGroup.
Wezwania na 9,3 tys. zł trafiają do kierowców. Powód? Nikt się tego nie spodziewał
09 gru 2025

Wystarczy błąd przy zakupie auta, niedopilnowana rata albo drobna luka w danych, by w skrzynce znaleźć pismo z kwotą, która potrafi zrujnować domowy budżet. Coraz więcej kierowców odbiera wezwania opiewające nawet na 9330 zł, wysyłane automatycznie, bez kontroli drogowej i bez wcześniejszego ostrzeżenia. O co chodzi i jak się przed takim wezwaniem do zapłaty ustrzec?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA