W dniu 3 listopada 2025 r., Prezydent Karol Nawrocki, podczas swojej wizyty w Sochaczewie, złożył podpis pod kolejną ze swoich inicjatyw ustawodawczych - projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (określanym przez Kancelarię Prezydenta - projektem ustawy „Godna emerytura”). Ww. projekt zakłada dodanie do ustawy FUS zupełnie nowego rozdziału, z którego wynikać ma kwota minimalnego podwyższenia emerytury lub renty, dokonywanego w ramach waloryzacji.

W jaki sposób przeprowadzana jest waloryzacja emerytur i rent, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami?

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych jest odpowiedzią na spadek siły nabywczej pieniądza spowodowany głównie przez inflację. Ma ona na celu urealnienie wartości wypłacanych świadczeń w odniesieniu do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, dostosowując - w sposób ciągły - wartość wypłacanych świadczeń do zmian cen.

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Emerytury i renty (oraz niektóre dodatki do nich, jak np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych oraz świadczenia i zasiłki przedemerytalne) podlegają corocznej waloryzacji od dnia 1 marca. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik ten - zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa FUS) - odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększonemu o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Zwiększenie o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia jest przedmiotem corocznych negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. W przypadku braku porozumienia w ramach tych negocjacji – wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, w danym roku, określa rozporządzenie Rady Ministrów.

W 2025 r. – wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.07.2024 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. – została ustalona na poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Na tym samym poziomie (tj. 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym) – zgodnie z rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.07.2025 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. – została również ustalona przez Radę Ministrów wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w roku 2026 r.

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Rzeczywisty wskaźnik rocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych opiera się na danych dotyczących faktycznego wykonania w zakresie inflacji i realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym (ogłaszanych w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego). Do jego wyliczenia – potrzebne są zatem dane z dwóch komunikatów Prezesa GUS:

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dotyczące faktycznego wykonania w zakresie inflacji – te dane, w ostatnim czasie poznaliśmy oraz dotyczące realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Jaka była wysokość waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w marcu 2025 r.?

W 2025 r. ww. dane GUS, potrzebne do wyliczenia rzeczywistego wskaźnika rocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, wynikały odpowiednio z:

komunikatu Prezesa GUS z dnia 15.01.2025 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2024 r. – w zakresie faktycznego wykonania w zakresie inflacji, zgodnie z którym – średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2024 r. w stosunku do 2023 r. wyniósł 103,6 (wzrost cen o 3,6%) oraz komunikatu Prezesa GUS z dnia 11.02.2025 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2024 r. w stosunku do 2023 r. – w zakresie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, zgodnie z którym – realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2024 r., w stosunku do 2023 r., wyniósł 9,5%.

W związku z tym, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent to: średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym (a zatem wspomniane powyżej 3,6%), zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym (a zatem – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.07.2024 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. – o równe 20% ze wspomnianego powyżej 9,5%) – wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 r., wyniósł 5,5% (tj. 3,6%+1,9%). Zgodnie z art. 89 ust. 6 ustawy FUS – został on ogłoszony w komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.02.2025 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. Ww. komunikat ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (którym aktualnie jest – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) musi bowiem być, co roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Prezesa GUS komunikatu w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Waloryzacja emerytur i rent przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, że beneficjenci ww. świadczeń nie muszą składać w tej sprawie żadnego wniosku do ZUS. W następstwie dokonanej waloryzacji – każdy emeryt i rencista otrzymuje z ZUS decyzję z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia. W 2025 r. – łączny koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, MRPiPS oszacowało na ok. 22,8 mld zł.

Najniższe gwarantowane emerytury i renty - w wyniku przeprowadzonej waloryzacji - od 1 marca 2025 r., wzrosły natomiast do następujących kwot:

najniższa emerytura – 1 878,91 zł (podwyżka o 97,95 zł w stosunku do kwoty, która obowiązywała od 1 marca 2024 r. 1 ),

– (podwyżka o w stosunku do kwoty, która obowiązywała od 1 marca 2024 r. ), najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – 1 878,91 zł (podwyżka o 97,95 zł 1 ),

– (podwyżka o ), najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 1 409,18 zł (podwyżka o 73,46 zł 2 ),

– (podwyżka o ), najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 2 254,69 zł (podwyżka o 117,54 zł ),

– (podwyżka o ), najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 1 691,02 zł (podwyżka o 88,16 zł ),

– (podwyżka o ), najniższa renta rodzinna – 1 878,91 zł (podwyżka o 97,95 zł 1 )oraz

– (podwyżka o )oraz najniższa renta socjalna – 1 878,91 zł (podwyżka o 97,95 zł 1 ).

Na chwilę obecną – pomimo, że znamy już wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w roku 2026 r. (który wyniesie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym) – nie wiemy jeszcze do jakich kwot ostatecznie wzrosną najniższe gwarantowane emerytury i renty w ramach waloryzacji, która – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami – będzie miała miejsce w marcu 2026 r. Do ostatecznego wyliczenia rzeczywistego wskaźnika rocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w roku 2026, potrzebne są bowiem dane z komunikatu Prezesa GUS dotyczące realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, które poznamy do 10 lutego 2026 r. W związku z opublikowaniem przez Prezesa GUS – w dniu 15 stycznia 2026 r. – danych na temat:

średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2025 r. – zgodnie z komunikatem, średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2025 r. w stosunku do 2024 r. wyniósł 103,6 ( wzrost cen o 3,6% ) oraz

( ) oraz średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2025 r. – zgodnie z komunikatem, średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2025 r. w stosunku do 2024 r. wyniósł 104,2 (wzrost cen o 4,2%),

– możemy już jednak oszacować o ile wzrosną świadczenia emerytalno-rentowe od 1 marca 2026 r., jeżeli potwierdzi się prognoza w zakresie realnego wzrostu płac, zawarta w ustawie budżetowej na rok 2026.

Więcej na ten temat najnowszej prognozy wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w marcu 2026 r., można przeczytać w poniższym artykule:

„Sprawiedliwa waloryzacja emerytur” według Prezydenta Karola Nawrockiego

W swoim programie wyborczym, Prezydent Karol Nawrocki - w sekcji „Niskie, proste i prorodzinne podatki – podatkowy kontrakt” zawarł obietnicę, że 6 sierpnia 2025 r., czyli - w dniu objęcia przez niego urzędu prezydenta (w pierwszym dniu prezydentury) - złoży do Sejmu projekt ustawy przewidujący, że - w ramach waloryzacji emerytur świadczenia zawsze będą o wzrastać o minimum 150 zł, a wskaźnik waloryzacji będzie zawsze wyższy od wskaźnika inflacji (obietnica ta, została złożona w następującym brzmieniu: „Sprawiedliwa waloryzacja emerytur: Waloryzacja emerytur minimum o 150 zł i zawsze powyżej wskaźnika inflacji.”). Zapewnienie Karola Nawrockiego odnośnie nowych zasad waloryzacji emerytur, zostało również powtórzone w sekcji „Dobrobyt – więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków” jego programu wyborczego i określone „godną waloryzację emerytur”.

Prezydent Karol Nawrocki złożył w Sejmie projekt ustawy „Godna emerytura”

Co prawda nie 6 sierpnia 2025 r., ale w dniu 3 listopada 2025 r., Prezydent Karol Nawrocki, podczas swojej wizyty w Sochaczewie, złożył podpis pod kolejną ze swoich inicjatyw ustawodawczych - projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (określanym przez Kancelarię Prezydenta - projektem ustawy „Godna emerytura”).

Ważne Ww. projekt zakłada dodanie do ustawy FUS zupełnie nowego rozdziału (2a), z którego wynikać ma kwota minimalnego podwyższenia emerytury lub renty, dokonywanego w ramach waloryzacji. Kwota ta - została określona w projekcie na poziomie 150 zł. Co więcej - kwota ta, ma podlegać corocznej waloryzacji od dnia 1 marca (i być ogłaszana przez Prezesa ZUS, w formie komunikatu, co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem waloryzacji w danym roku). Oznacza to, że - jeżeli w wyniku waloryzacji - kwota podwyższenia emerytury lub renty, ustalona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, opiewać będzie na kwotę niższą od kwoty minimalnego podwyższenia - wówczas, kwota ta, podlegać będzie uzupełnieniu do ww. kwoty minimalnego podwyższenia (czyli - w pierwszym roku obowiązywania ustawy, do 150 zł, a w następnych latach - do odpowiednio wyższej, zwaloryzowanej kwoty). Mechanizm waloryzacji kwoty minimalnego podwyższenia ma zagwarantować emerytom i rencistom prawo do godnej podwyżki świadczeń również w kolejnych latach, po wejściu w życie ustawy - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta, wydanym po podpisaniu przez Karola Nawrockiego projektu ustawy w powyższym przedmiocie.

Podczas swojej wizyty w Sochaczewie, gdzie Prezydent złożył swój podpis pod ww. projektem - Karol Nawrocki przypomniał, że w październiku 2023 r., wśród „100 konkretów na pierwsze 100 dni” sprawowania władzy przez obecny rząd - była zagwarantowana m.in. dwukrotna waloryzacja emerytur (konkretnie w pkt 7, który brzmiał - „Wprowadzimy drugą waloryzację emerytur i rent, gdy inflacja będzie przekraczała 5%.”). Obietnica ta, nie została jednak zrealizowana, w związku z czym - Prezydent przekazał, że zwraca się w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i - ustawę wprowadzającą taką drugą waloryzację, chętnie by podpisał. Na wypadek, gdyby jednak nie przeszła ona przez Sejm (tak jak miało to miejsce dotychczas) - składa własny projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (projekt „Godna emerytura”), który - „ma sprawić, żeby Prezydent Polski był głosem polskich emerytów i emerytek”.

- „Proponuję podchodzenie do waloryzacji, i w sposób procentowy, i kwotowy. To jest głównie głos w imieniu tych, którzy mają najniższe emerytury poniżej 3 tysięcy złotych. Polska w XXI wieku zasługuje na to, żeby najniższa emerytura wynosiła chociaż 2 tysiące złotych i ten projekt na taką drogę nas wprowadza” – powiedział Prezydent.

Prezydent podkreślił potrzebę zagwarantowania seniorom możliwości stałej waloryzacji emerytury na poziomie co najmniej 150 zł. - „Chciałbym, żebyście mieli przeświadczenie, że Prezydent jest wdzięczny wszystkim tym, którzy pracowali na polski sukces gospodarczy. Jeśli rząd nie zrealizuje swojej obietnicy w odniesieniu do podwójnej waloryzacji emerytury, to wierzę, że mój projekt jeszcze w tej kadencji zyska przychylność większości posłów, bo seniorom się te rozwiązania należą.” - podkreślił Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki przypomniał, że obecnie młodymi emerytami zostają mężczyźni urodzeni w roku 1960 i kobiety urodzone w roku 1965. - „Ci ludzie nie mieli takich możliwości rozwoju, jak moje pokolenie. Ci ludzie w czasach transformacji ustrojowej walczyli o to, żeby polska gospodarka się rozwijała. Ciężko pracowali w latach 90 po to, żeby dziś Prezydent mógł powiedzieć, że jesteśmy 20 gospodarką na świecie. Takich ludzi państwo polskie nie może zostawić samych sobie. Nie mogę się zgodzić na waloryzacje na poziomie 3, 13 czy 20 złotych.” – dodał.

Przykład Jeżeli powyższy projekt przełożylibyśmy na realia waloryzacji emerytur i rent, która miała miejsce w marcu bieżącego (2025) roku (chociaż należy mieć świadomość, że pierwsza waloryzacja, do której znajdowałby on zastosowanie, jeżeli doczekałby się swojego wejścia w życie - miałaby miejsce w marcu 2026 albo nawet - w kolejnych latach), oznaczałoby to, że - kwota najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej i renty rodzinnej wzrosłaby nie do 1 878,91 zł, a do 1 930,96 zł (czyli podwyżka - w stosunku do obecnie obowiązującej kwoty świadczenia - opiewałaby na 52,05 zł). Im wyższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna lub renta rodzinna - tym podwyżka (w związku z zastrzeżeniem minimalnej kwoty waloryzacji na poziomie 150 zł) byłaby jednak niższa: w przypadku świadczenia na poziomie 2 700 zł brutto miesięcznie - podwyżka wynosiłaby już tylko 1,50 zł, a w przypadku świadczenia na poziomie 2 800 zł brutto miesięcznie i wyższym - nie miałaby już w ogóle miejsca. Stosunek kwoty emerytury do wysokości podwyżki, jaką można byłoby otrzymać, jeżeli ustawa Karola Nawrockiego obowiązywałaby już w czasie waloryzacji świadczeń w marcu 2025 r., obrazuje poniższa tabela:

Wysokość emerytury od 1 marca 2024 r. Wysokość emerytury od 1 marca 2025 r. (z uwzględnieniem waloryzacji 5,5%) Hipotetyczna wysokość emerytury z od 1 marca 2025 r. (z uwzględnieniem podwyżki o min. 150 zł) Różnica 1 780,96 zł 1 878,91 zł 1 930,96 zł 52,05 zł 1 800 zł 1 899 zł 1 950 zł 51 zł 1 900 zł 2 004,50 zł 2 050 zł 45,50 zł 2 000 zł 2 110 zł 2 150 zł 40 zł 2 100 zł 2 215,50 zł 2 250 zł 34,50 zł 2 200 zł 2 321 zł 2 350 zł 29 zł 2 300 zł 2 426,50 zł 2 450 zł 23,50 zł 2 400 zł 2 532 zł 2 550 zł 18 zł 2 500 zł 2 637,50 zł 2 650 zł 12,50 zł 2 600 zł 2 743 zł 2 750 zł 7 zł 2 700 zł 2 848,50 zł 2 850 zł 1,50 zł 2 800 zł 2 954 zł 2 950 zł - 2 900 zł 3 059,50 zł 3 050 zł -

Przykład Jeżeli natomiast - projekt ustawy „Godna emerytura” autorstwa Karola Nawrockiego - odnieść by do tegorocznej waloryzacji emerytur i rent, która będzie miała miejsce 1 marca 2026 r. - oznaczałoby to, że prognozowana (na dzień dzisiejszy) kwota najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej i renty rodzinnej wzrosłaby nie do 1 974,36 zł3, a do 2 028,91 zł (czyli podwyżka - w stosunku o obecnie obowiązującej kwoty świadczenia - opiewałaby nie na 95,45 zł, a na zagwarantowane przez prezydenta 150 zł).

Warto, żeby emeryci i renciści (zwłaszcza ci otrzymujący najniższe świadczenia emerytalno-rentowe) - jako beneficjenci świadczeń, których dotyczy nowa inicjatywa ustawodawca Prezydenta Karola Nawrockiego - mieli jej świadomość, ponieważ może to wpłynąć na wysokość otrzymywanych przez nich emerytur i rent. Beneficjenci świadczeń emerytalno-rentowych na poziomie wyższym niż minimalny - mogą jednak poczuć się ową „godną waloryzacją emerytur” rozczarowani, ze względu na znikomą różnicę (lub całkowity brak różnicy) w wysokości ich świadczenia, jeżeli nowe przepisy dotyczące minimalnego podwyższenia emerytur i rent, weszłyby w życie i znalazły zastosowanie w ramach waloryzacji, która będzie przeprowadzana w marcu 2026 r. lub - w kolejnych latach (jeżeli proces legislacyjny ustawy wydłuży się na tyle, że przepisy nie wejdą w życie przed tegoroczną waloryzacją).

Poniżej, tabela przedstawiająca porównanie - na jakie kwoty, od 1 marca 2026 r., mogą opiewać emerytury (zgodnie z najnowszą prognozą, uwzględniającą dane prezesa GUS z 15 stycznia 2026 w zakresie inflacji) i ile wyniosłyby one, gdyby projekt Prezydenta Karola Nawrockiego - do tego czasu - wszedł w życie:

Wysokość emerytury od 1 marca 2025 r. Wysokość emerytury od 1 marca 2026 r. (przy założeniu wskaźnika waloryzacji na poziomie 5,08% - zgodnie z najnowszą prognozą) Hipotetyczna wysokość emerytury z od 1 marca 2026 r. (z uwzględnieniem podwyżki o min. 150 zł) Różnica 1 878,91 zł 1 974,36 zł 2 028,91 zł 54,55 zł 1 900 zł 1 996,52 zł 2 050 zł 53,48 zł 2 000 zł 2 101,60 zł 2 150 zł 48,40 zł 2 100 zł 2 206,68 zł 2 250 zł 43,32 zł 2 200 zł 2 311,76 zł 2 350 zł 38,24 zł 2 300 zł 2 416,84 zł 2 450 zł 33,16 zł 2 400 zł 2 521,92 zł 2 550 zł 28,08 zł 2 500 zł 2 627 zł 2 650 zł 23 zł 2 600 zł 2 732,08 zł 2 750 zł 17,92 zł 2 700 zł 2 837,16 zł 2 850 zł 12,84 zł 2 800 zł 2 942,24 zł 2 950 zł 7,76 zł 2 900 zł 3 047,32 zł 3 050 zł 2,68 zł 3 000 zł 3 152,40 zł 3 150 zł -

„Godna emerytura” Prezydenta Karola Nawrockiego - kiedy można spodziewać się wejścia przepisów w życie?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (określany przez Kancelarię Prezydenta - projektem ustawy „Godna emerytura”), w dniu 3 listopada 2025 r. został podpisany przez Prezydenta Karola Nawrockiego podczas jego wizyty w Sochaczewie, a już następnego dnia, tj. 4 listopada 2025 r. - wniesiony przez niego do Sejmu (gdzie został on od razu skierowany do opinii sejmowego Biura Legislacyjnego oraz do konsultacji społecznych). W dniu 5 grudnia 2025 r. zakończyły się konsultacje społeczne ww. projektu. Pomimo nadania mu numeru druku sejmowego (nr 1956), na dzień dzisiejszy, nie został jeszcze wyznaczony termin posiedzenia Sejmu, podczas którego odbędzie się I czytanie projektu.

Ważne Zgodnie z art. 21 ww. projektu - ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 marca 2026 r., a kwota minimalnego podwyższenia świadczeń, którą ma ona zagwarantować - po raz pierwszy, znajdować zastosowanie w ramach waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych dokonywanej w marcu 2026 r. (zgodnie z art. 20 ust. 1 projektu). Należy jednak mieć na względzie, że projekt Prezydenta Karola Nawrockiego czeka jeszcze długa droga przez niemalże cały proces legislacyjny (tj. zarówno przez etap sejmowy, jak i senacki), zanim finalnie trafi on na jego biurko, celem ostatecznego złożenia pod nim swojego podpisu. A, że jest już prawie koniec stycznia 2026 r. - możliwe, że (o ile przepisy zostaną ostatecznie przyjęte) - będą miały zastosowanie dopiero do waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, która będzie miała miejsce w marcu 2027 r. (projekt będzie musiał zostać w tym zakresie zaktualizowany).

1 Od 1 marca 2024 r. obowiązywała bowiem kwota 1 780,96 zł podstawie pkt 1 lit. a) komunikatu Prezesa ZUS z dnia 14.02.2024 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (M.P. z 2024 r., poz. 133)

2 Od 1 marca 2024 r. obowiązywała bowiem kwota 1 335,72 zł podstawie pkt 1 lit. b) komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (M.P. z 2024 r., poz. 133)

3 Ponieważ - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. - wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. wyniesie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w roku 2025, a według najnowszych danych GUS w zakresie inflacji - średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2025 r. w stosunku do 2024 r. wyniósł 104,2 (wzrost cen o 4,2%). Jeżeli wziąć pod uwagę prognozę w zakresie realnego wzrostu płac, zawartą w ustawie budżetowej na 2026 r. - należy spodziewać się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 r., wyniesie 5,08%. Należy jednak mieć na względzie, że - na ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. – będą mieć wpływ ostateczne dane realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, które zostaną podane przez Prezesa GUS na do 10 lutego 2026 r.

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Podstawa prawna:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (znak w sejmowym wykazie projektów ustaw, którym nie został jeszcze nadany numer druku: RPW/36763/2025, a następnie druk sejmowy nr 1956)

Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1631 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.07.2024 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. (Dz.U. z 2024 r., poz. 1122)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.07.2025 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (Dz.U. z 2025 r., poz. 1048)

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 18.02.2025 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (M.P. z 2025 r., poz. 152)

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.02.2025 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. (M.P. z 2025 r., poz. 129)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2026 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2025 r.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2026 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2025 r.

fot. Przemysław Keler/KPRP