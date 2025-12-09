Świąteczna niespodzianka od ZUS! Emerytury i renty zostaną wypłacone wcześniej. Jeszcze przed Bożym Narodzeniem 2025. Oto dokładne terminy

W grudniu 2025 emeryci i renciści otrzymają swoje świadczenia wcześniej niż zwykle. ZUS przekazał, że wszystkie wypłaty zaplanowane na ten miesiąc zostaną zrealizowane jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia. Wychodzi na to, że emeryci i renciści dostaną świąteczny prezent od ZUS! Oto szczegóły.

Wcześniejsze wypłaty emerytur i rent przez ZUS - jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia 2025

W grudniu 2025 ZUS przyspieszy wypłatę niektórych świadczeń emerytalno-rentowych, zapewniając, że wszystkie pieniądze dotrą do beneficjentów przed nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia. Zmiana terminu dotyczy osób, dla których standardowy dzień płatności ustalono na 6, 20 i 25 grudnia. Ponadto, ZUS zrealizuje również wypłaty styczniowe dla tych osób, których termin płatności wypada 1 stycznia, tak aby i te środki zostały przekazane jeszcze przed końcem grudnia.

Wypłaty ZUS przed świętami. Emerytury i renty dotrą wcześniej. Kiedy dokładnie?

Standardowo ZUS wypłaca emerytury i renty w ściśle określonych dniach miesiąca: 1, 6, 10, 15, 20 oraz 25. Jak informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim, przyspieszenie wypłat jest podyktowane zasadą realizacji świadczenia z wyprzedzeniem, jeśli standardowy termin płatności wypada w dzień wolny od pracy lub w sobotę.

Świadczenia z terminem 6 grudnia zostały już zrealizowane.

Natomiast wypłaty przypadające na 20 grudnia zostaną przekazane z wyprzedzeniem: pieniądze doręczane przez listonoszy trafią na pocztę 16 grudnia, a przelewy bankowe zostaną zrealizowane 18 grudnia.

Podobnie świadczenia zaplanowane na 25 grudnia zostaną wypłacone szybciej: przesyłki pocztowe zostaną przygotowane 18 grudnia, a przelewy na konta bankowe wykonane 22 grudnia.

Podwójna wypłata dla emerytów i rencistów w grudniu 2025

Część emerytów i rencistów otrzyma w grudniu podwójną wypłatę, obejmującą zarówno świadczenie grudniowe, jak i styczniowe; dotyczy to osób, których standardowy termin płatności przypada 1 stycznia. Świadczenia za styczeń zostaną im wypłacone do końca grudnia, niezależnie od wybranego sposobu dostarczenia środków. Coraz większa liczba świadczeniobiorców decyduje się na odbiór pieniędzy bezpośrednio na rachunek bankowy, co jest postrzegane jako rozwiązanie wygodne i bezpieczne, pozwalające uniknąć konieczności oczekiwania na listonosza. Obecnie w skali kraju 80,8 procent osób pobierających świadczenia długoterminowe korzysta z tej formy, a w województwie podlaskim odsetek ten jest nieco wyższy i wynosi 82,4 procent.

Jak zmienić formę odbioru świadczeń na przelew bankowy?

Osoby, które chcą otrzymywać emeryturę lub rentę na konto, muszą wypełnić i złożyć w ZUS formularz EZP. Dyspozycję taką można przekazać osobiście w placówce, wysłać pocztą tradycyjną za pośrednictwem operatora pocztowego lub polskiego urzędu konsularnego, albo złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, korzystając z aplikacji eZUS.

Wcześniejsze wypłaty mają wyłącznie charakter organizacyjny. Nie zmieniają wysokości świadczeń

Ważne jest podkreślenie, że wcześniejsze wypłaty mają wyłącznie charakter organizacyjny i nie zmieniają wysokości świadczeń. Nie oznaczają one dodatkowej emerytury ani podwyżki i nie wpływają na terminy wypłat trzynastej czy czternastej emerytury. Kwota świadczeń pozostaje niezmieniona, zmienia się jedynie dzień przelewu. Sposób wypłaty, czy to przelew bankowy, czy gotówka dostarczona przez listonosza, dostosowuje się do nowych dat, zapewniając dostęp do środków przed Wigilią.

Wcześniejsze wypłaty emerytur i rent przed świętami 2025 - podsumowanie informacji

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia w 2025 roku oraz dniami ustawowo wolnymi od pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyspieszy terminy wypłat emerytur, co stanowi rozwiązanie techniczne mające na celu ułatwienie seniorom dostępu do pieniędzy przed rozpoczęciem świątecznych przygotowań i swobodniejsze zarządzanie budżetem domowym. Emeryci i renciści otrzymają przelewy zaplanowane na 25 grudnia już 23 grudnia. Przyspieszenie dotyczy również wypłat z 6 grudnia, które zostaną zrealizowane 5 grudnia, a te z 20 grudnia - 19 grudnia. Dodatkowo, styczniowa emerytura z terminem 1 stycznia 2026 roku zostanie wypłacona jeszcze w 2025 roku, dokładnie 31 grudnia. Oznacza to, że niektórzy seniorzy otrzymają w grudniu dwie wpłaty: jedną za grudzień i drugą, przyspieszoną, za styczeń. Takie rozwiązanie wynika ze specyficznego układu świąt w kalendarzu, gdyż 25 grudnia (Boże Narodzenie) i 1 stycznia (Nowy Rok) to dni wolne, w których banki nie realizują przelewów, a ZUS, zgodnie z przepisami, musi zrealizować wypłatę wcześniej. Ta zasada dotyczy wszystkich rodzajów świadczeń i jest stosowana od lat, aby zagwarantować terminowe dostarczenie środków.

Dla seniorów wcześniejsze wypłaty są dużym udogodnieniem, umożliwiając spokojniejsze planowanie wydatków świątecznych, w tym zakupów w mniej zatłoczonych sklepach, oraz zapewniając płynność finansową na przełomie roku, co jest szczególnie istotne w okresie wzmożonych wydatków zimowych i pozwala uniknąć stresu związanego z oczekiwaniem na pieniądze w pierwszych dniach stycznia. Możliwość wcześniejszego otrzymania środków finansowych, w tym podwójnej wypłaty w grudniu dla osób ze świadczeniem przypadającym na 1 stycznia, daje seniorom poczucie bezpieczeństwa finansowego i pozwala cieszyć się świętami bez obaw o domowy budżet.