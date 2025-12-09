REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 355 zł co miesiąc wyłącznie dla wybranej grupy emerytów. Specjalne świadczenie tylko dla mieszkańców wsi

355 zł co miesiąc wyłącznie dla wybranej grupy emerytów. Specjalne świadczenie tylko dla mieszkańców wsi

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 grudnia 2025, 16:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, banknoty, emerytura
355 zł co miesiąc wyłącznie dla wybranej grupy emerytów. Specjalne świadczenie tylko dla mieszkańców wsi
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Emeryci mieszkający na wsi mogą liczyć na specjalny dodatek w kwocie 354,86 zł. Jest to świadczenie wypłacane wyłącznie tej grupie, gdyż wiąże się ono bezpośrednio z pracą w charakterze sołtysa i działalnością na obszarach wiejskich. Oto szczegóły.

rozwiń >

Waloryzacja i wysokość świadczenia sołtysowego

Specjalny dodatek do emerytury, znany jako świadczenie sołtysowe, został po raz drugi w historii zwaloryzowany w marcu 2025 roku, w wyniku czego jego miesięczna kwota wzrosła z 336 złotych do 354,86 złotych. Dzięki tej zmianie, beneficjenci do końca listopada otrzymali łącznie 3193,74 złote.

REKLAMA

REKLAMA

Warunki otrzymania dodatku dla sołtysów

Wypłata tego dodatku jest uwarunkowana spełnieniem określonych kryteriów, które zostały złagodzone we wrześniu 2024 roku, aby ułatwić dostęp do świadczenia. Obecnie, aby otrzymać świadczenie sołtysowe, wnioskodawca musi mieć ukończony wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pobierać emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz sprawować funkcję sołtysa przez co najmniej 7 lat.

Zobacz również:

Potwierdzenie funkcji sołtysa i wyłączenia

Jeśli wnioskodawca nie posiada pisemnej dokumentacji potwierdzającej okres pełnienia funkcji, musi przedstawić poręczenie od minimum trzech świadków. Przepisy nie określają, czy funkcja sołtysa była pełniona przed, czy po 1990 roku, jednak świadczenie to nie przysługuje osobom, które zostały prawomocnie skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnioną funkcją.

Instytucja wypłacająca świadczenie sołtysowe i wymagane dokumenty

Świadczenie sołtysowe wypłaca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), gdzie należy składać wnioski o przyznanie tego dodatku. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, dodatek emerytalny jest wypłacany od danego miesiąca, a według danych KRUS, w czerwcu 2025 roku świadczenie to pobierało 37 258 osób. Kompletny wniosek o dodatek musi zawierać dwa kluczowe dokumenty: zaświadczenie wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa, oraz oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności.

REKLAMA

Zobacz również:

Od kiedy sołtysi dostają dodatek do emerytury?

Świadczenie pieniężne dla emerytowanych sołtysów, wprowadzone 1 lipca 2023 roku, ma, od 16 września 2024 roku nowe, korzystniejsze kryteria przyznawania. Dodatek ten jest waloryzowany co roku 1 marca; w marcu 2025 roku jego kwota wzrosła do 354,86 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy dodatek dla sołtysów jest opodatkowany?

Mimo że KRUS wypłaca świadczenia dla sołtysów bez potrącania zaliczek na podatek dochodowy, dochód ten nie jest zwolniony z PIT. Beneficjenci muszą zatem samodzielnie wykazać otrzymane kwoty w rocznym zeznaniu podatkowym i uregulować należny podatek.

Zobacz również:

Dodatek dla sołtysów do emerytury

Dodatek emerytalny dla sołtysów w 2025 roku to 354,86 zł brutto, podlegający corocznej waloryzacji. Prawo do niego mają osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i pełniły funkcję sołtysa przez co najmniej 7 lat (kadencje nie muszą być ciągłe).

Dodatek dla sołtysów - czy zmieniły się przepisy?

Od 16 września 2024 roku zmieniły się zasady przyznawania dodatku sołtysowego, znacznie ułatwiając dostęp do tego świadczenia. Nowe regulacje skracają wymagany okres pełnienia funkcji do 7 lat (eliminując wymóg 2 pełnych kadencji) oraz obniżają liczbę świadków potrzebnych do potwierdzenia stażu z pięciu do trzech. Wnioski złożone przed tą datą będą automatycznie weryfikowane na podstawie nowych przepisów.

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa znajdziesz tutaj: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/wzor-wniosku-o-przyznanie-swiadczenia-pienieznego-z-tytulu-pelnienia-21848193

Powiązane
To koniec nadziei na prezydencką waloryzację emerytur? ZUS:
To koniec nadziei na prezydencką waloryzację emerytur? ZUS: "Nie stać nas na ten wydatek"
Świąteczna niespodzianka od ZUS! Emerytury i renty zostaną wypłacone wcześniej. Jeszcze przed Bożym Narodzeniem 2025. Oto dokładne terminy
Świąteczna niespodzianka od ZUS! Emerytury i renty zostaną wypłacone wcześniej. Jeszcze przed Bożym Narodzeniem 2025. Oto dokładne terminy
Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy
Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
UE pozwala na montaż pieców gazowych bez ograniczeń do 2030 r. Dlaczego nie ma dofinansowania z programu Czyste Powietrze?
09 gru 2025

Unia Europejska nie zakazuje montażu ani używania kotłów gazowych (pieców gazowych do centralnego ogrzewania). Do 2030 r. mogą być one instalowane bez ograniczeń, zarówno w nowych, jak i istniejących budynkach. Niestety, nowa odsłona programu Czyste Powietrze nie przewiduje dofinansowania kotłów gapowych. Tymczasem wg badań Ekobarometr 2025 aż 51,5% Polaków chciałoby, aby kotły gazowe były nadal finansowane z programu „Czyste Powietrze” (przy czym 6,9% jest przeciwnego zdania). Wymiana kopciucha na kocioł gazowy pozwala zmniejszyć emisję pyłu nawet kilkaset razy, a benzo(a)pirenu – ponad tysiąc razy.
355 zł co miesiąc wyłącznie dla wybranej grupy emerytów. Specjalne świadczenie tylko dla mieszkańców wsi
09 gru 2025

Emeryci mieszkający na wsi mogą liczyć na specjalny dodatek w kwocie 354,86 zł. Jest to świadczenie wypłacane wyłącznie tej grupie, gdyż wiąże się ono bezpośrednio z pracą w charakterze sołtysa i działalnością na obszarach wiejskich. Oto szczegóły.

Mazowiecka kampania „Jestem sobą” rusza w szkołach. Policja i instytucje oświatowe zachęcają uczniów do życia wolnego od uzależnień
09 gru 2025

Od stycznia do czerwca 2026 r. w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na Mazowszu realizowana będzie szeroka kampania społeczna „Jestem sobą. Wiem, jak korzystać z wolności. Wybieram życie wolne od narkotyków, alkoholu i przemocy”. Jej partnerem jest Kuratorium Oświaty w Warszawie, a organizatorem Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Kampanii towarzyszy konkurs na plakat lub logotyp promujący ideę życia bez uzależnień.
Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy
09 gru 2025

Nowy dodatek mieszkaniowy właśnie wszedł w życie, a pieniądze, od 900 do 1800 zł miesięcznie, mogą trafić na konta tysięcy osób w całym kraju. Świadczenie jest wypłacane bez podatku, także z wyrównaniem wstecz, ale nie każdy automatycznie je dostanie. Sprawdź, kto jest uprawniony, jakie dokumenty trzeba złożyć i do kiedy można wnioskować, aby nie stracić pełnej kwoty.

REKLAMA

Ruszyły zapisy na bezpłatne szkolenia „Lekcja:AI”. Nauczyciele z całej Polski uczą się, jak bezpiecznie i efektywnie korzystać ze sztucznej inteligencji
09 gru 2025

Sztuczna inteligencja coraz mocniej wpływa na edukację, a nauczyciele stają przed nowymi wyzwaniami i obowiązkami. Fundacja Orange wraz z partnerami uruchomiła kolejną turę bezpłatnych szkoleń „Lekcja:AI”, dzięki którym kadra pedagogiczna ma zyskać praktyczną wiedzę z zakresu AI, bezpieczeństwa cyfrowego i etyki technologicznej. Do 2027 roku przeszkolonych ma zostać aż 11 tysięcy osób.
Każdy przedsiębiorca musi pamiętać o tym na koniec 2025 r. Lista zadań na zakończenie roku podatkowego
09 gru 2025

Każdy przedsiębiorca musi pamiętać o tym na koniec 2025 r. Lista zadań na zakończenie roku podatkowego dotyczy: kosztów podatkowych, limitu amortyzacji dla samochodów o wysokiej emisji CO₂, remanentu, warunków i limitów małego podatnika, rozrachunków, systemów księgowych i rozliczenia podatku.
Co dalej z obowiązkową matematyką na maturze? Posłowie zadają ważne pytania
09 gru 2025

Obowiązkowa matura z matematyki stanowi trudne wyzwanie dla wielu uczniów. Czy jest szansa na modyfikację aktualnych zasad? Do kilku resortów skierowano w tej sprawie dezyderat.
Encyklopedia KSeF - od A do Z najważniejsze pojęcia dla księgowych i przedsiębiorców
09 gru 2025

Encyklopedia KSeF ma w przejrzysty sposób wyjaśnić najważniejsze pojęcia i zasady związane z Krajowym Systemem e-Faktur. Zawiera praktyczne definicje oraz zagadnienia, które pomogą księgowym i przedsiębiorcom bezpiecznie wdrożyć obowiązkowy system e-fakturowania od lutego 2026 r. Treść tej encyklopedii powstała w oparciu o aktualne przepisy, ale też rozważania branżowe na temat najtrudniejszych zagadnień. Celem jest ułatwienie pracy i ograniczenie ryzyka błędów przy prowadzeniu rozliczeń, a także zapoznanie czytelników z nową rzeczywistością. Autorką Encyklopedii KSeF jest Karolina Kasprzyk, ekspert księgowy, Lider Zespołu Księgowego CashDirector S.A. Mamy nadzieję, że ta encyklopedia pozwoli uporządkować najważniejsze informacje o KSeF i ułatwi codzienną pracę z e-fakturami. Zgromadzone tu definicje i wyjaśnienia mogą służyć jako praktyczny przewodnik po KSeF i powinny być pomocne w codziennych obowiązkach i kontaktach z systemem e-faktur.

REKLAMA

Świąteczna niespodzianka od ZUS! Emerytury i renty zostaną wypłacone wcześniej. Jeszcze przed Bożym Narodzeniem 2025. Oto dokładne terminy
09 gru 2025

W grudniu 2025 emeryci i renciści otrzymają swoje świadczenia wcześniej niż zwykle. ZUS przekazał, że wszystkie wypłaty zaplanowane na ten miesiąc zostaną zrealizowane jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia. Wychodzi na to, że emeryci i renciści dostaną świąteczny prezent od ZUS! Oto szczegóły.
„Edukacja z wojskiem” w krakowskich szkołach. MEN i MON szkolą już setki tysięcy uczniów
09 gru 2025

Program „Edukacja z wojskiem” dociera do coraz większej liczby szkół w Polsce. Do tej pory żołnierze przeprowadzili zajęcia w blisko 7 tys. placówek i przeszkolili ponad 200 tys. uczniów. W Krakowie inicjatywę obserwował sekretarz stanu w MEN Henryk Kiepura, który wziął udział także w Okrągłym Stole Uczniowskim dotyczącym bezpieczeństwa i rozwoju szkolnictwa.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA