REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Do kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy? W ten sposób zapewnisz sobie ciągłość wypłat. Oto terminy

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy? W ten sposób zapewnisz sobie ciągłość wypłat. Oto terminy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 stycznia 2026, 09:55
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
800 plus
Do kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy? W ten sposób zapewnisz sobie ciągłość wypłat. Oto termin
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Wraz z nadejściem nowego roku kalendarzowego należy pamiętać o obowiązku złożenia wniosków o świadczenia wypłacane przez ZUS. Wśród nich jest świadczenie wychowawcze, które od 2024 roku wzrosło z 500 zł do 800 zł na każde dziecko do 18. roku życia. Ważne jest, aby znać termin składania wniosków o 800 plus na nowy okres świadczeniowy? Oto szczegóły.

Dla kogo świadczenie 800 plus?

Świadczenie wychowawcze "Rodzina 800 plus" to comiesięczna kwota w wysokości 800 złotych przysługująca na każde dziecko do osiągnięcia 18. roku życia. Świadczenie to jest niezależne od dochodów rodziny. Krąg uprawnionych jest szeroki - obejmuje nie tylko rodziców biologicznych i opiekunów faktycznych, ale także osoby zarządzające placówkami opiekuńczymi i domami pomocy społecznej (np. dyrektorzy). W przypadku opieki naprzemiennej ustalonej przez sąd, świadczenie jest dzielone po równo: każdy z rodziców otrzymuje 400 złotych miesięcznie.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Wniosek o 800 plus

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ZUS, jeśli złożymy wniosek o 800 plus od 1 lutego do 30 czerwca roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, otrzymamy prawo do świadczenia od 1 czerwca do 31 maja roku następnego (np. jeśli złożymy wniosek od 1 lutego do 30 czerwca 2025 roku, otrzymamy świadczenie od 1 czerwca 2025 roku do 31 maja 2026 roku). Wnioski o świadczenie 800 plus należy składać wyłącznie drogą elektroniczną (przez platformy PUE ZUS, mZUS, Empatia lub bankowość elektroniczną). Złożenie dokumentów później (do końca czerwca) gwarantuje wypłatę z wyrównaniem, ale może nastąpić to z opóźnieniem. Aby zachować ciągłość wypłat, należy co roku złożyć nowy wniosek. Jeżeli wniosek o świadczenie zostanie złożony po upływie terminu 30 czerwca, to wypłata świadczenia rozpocznie się dopiero od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku. Innymi słowy, za okres poprzedzający złożenie wniosku świadczenie nie będzie przysługiwało.

W przypadku narodzin dziecka obowiązują odrębne przepisy dotyczące wnioskowania o świadczenie. Mianowicie, rodzice mają trzy miesiące od daty urodzenia dziecka na złożenie stosownego wniosku. Skuteczne złożenie wniosku w tym terminie umożliwia przyznanie świadczenia wychowawczego z datą początkową zgodną z datą urodzenia dziecka. Ponadto, jeśli dziecko ukończy 18. rok życia w trakcie okresu świadczeniowego, ZUS przyzna świadczenie wychowawcze do dnia ukończenia przez dziecko 18 lat.

Podsumowując, okres świadczeniowy 2025/2026 rozpoczął się 1 czerwca 2025 roku i potrwa do 31 maja 2026 roku. Na nowy okres świadczeniowy (2026/2027), który rozpocznie się 1 czerwca 2026 roku i potrwa do 31 maja 2027 roku, będzie można złożyć wniosek o 800 plus już od 1 lutego 2026 roku.

REKLAMA

Zobacz również:

Kto nie otrzyma 800 plus?

Świadczenie 800 plus nie przysługuje w kilku kluczowych sytuacjach. Nie otrzymają go rodzice dzieci pełnoletnich (powyżej 18 lat) lub tych, które zawarły związek małżeński. Wykluczenie dotyczy także dzieci umieszczonych w placówkach z pełnym utrzymaniem (np. domy dziecka, areszty, szkoły wojskowe). Wypłaty zostaną wstrzymane, jeśli podobne świadczenie jest pobierane za granicą (z wyjątkami dotyczącymi UE/EFTA/UK) lub gdy wniosek zostanie złożony po wyznaczonym terminie. Dodatkowe ograniczenia dotyczą obywateli Ukrainy, których dzieci nie realizują obowiązku szkolnego w Polsce (z pewnymi wyjątkami), a także sytuacji, gdy pełnoletnie dziecko samo pobiera świadczenie na własne potomstwo.

Powiązane
355 zł miesięcznie tylko dla mieszkańców wsi. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać ten specjalny dodatek?
355 zł miesięcznie tylko dla mieszkańców wsi. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać ten specjalny dodatek?
Emerytury i renty zostaną wypłacone jeszcze przed Bożym Narodzeniem 2025. Oto dokładne terminy
Emerytury i renty zostaną wypłacone jeszcze przed Bożym Narodzeniem 2025. Oto dokładne terminy
Nie będzie prezydenckiej waloryzacji emerytur? ZUS:
Nie będzie prezydenckiej waloryzacji emerytur? ZUS: "Nie stać nas na ten wydatek"
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
MEN: Zapowiedź propozycji zmian przepisów w sprawie godzin nadliczbowych nauczycieli
19 sty 2026

Szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej zapowiedziała propozycje zmian przepisów dotyczących godzin nadliczbowych nauczycieli. To reakcja na uchwałę Sądu Najwyższego, który stwierdził, że praca wykonywana ponad normę czasu określoną w Karcie nauczyciela to godziny nadliczbowe w rozumieniu Kodeksu pracy.
Koniec z darmowym dojeżdżaniem w pracy, gdy szef wysyła w podróż służbową? Sejmowa komisja podjęła decyzję
19 sty 2026

Sejmowa komisja zajęła się sprawą, na którą czekają miliony pracowników jeżdżących w podróże służbowe. Chodzi o rewolucyjną zmianę – czas podróży służbowej miałby być wliczany do czasu pracy. To oznacza wyższe wynagrodzenia i koniec z darmowym dojeżdżaniem na drugi koniec Polski na polecenie pracodawcy. Resort pracy ma zająć stanowisko.
Koniec limitów w uldze na leki? Sejm pracuje nad kluczowymi zmianami dla pacjentów
19 sty 2026

Choć ulga na leki cieszy się ogromną popularnością wśród podatników, jej obecne zasady od dawna są źródłem irytacji. Sytuacja może się jednak zmienić dzięki nowej inicjatywie sejmowej, która ma ułatwić korzystanie z odliczeń tysiącom pacjentów. Oto szczegóły.

Reformy PIP jednak ciąg dalszy: będzie decyzja inspektora, ale nie z mocą wsteczną i 2 tygodnie na odwołanie. Ostatecznie zdecyduje sąd
19 sty 2026

Pomimo zapowiedzi premiera z początku roku - reforma PIP jednak będzie! Nowa wersja projektu reformy Państwowej Inspekcji Pracy będzie przewidywała dwa tygodnie na odwołanie się od decyzji inspektora o przekształceniu umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę; spory będą rozstrzygały wydziały pracy sądów powszechnych - twierdzą źródła PAP w Nowej Lewicy.

REKLAMA

Przedsiębiorcy nie zostaną zwolnieni z KSeF powołując się na konstytucję? Jasne stanowisko MF
19 sty 2026

Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że urzędy skarbowe nie powinny się zgadzać na zwolnienie z systemu KSeF przedsiębiorców, którzy wnioskują o to, powołując się na konstytucję - informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.
Telemarketerzy mogą dzwonić bezkarnie? NSA wydał zaskakujący wyrok
19 sty 2026

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że sam numer telefonu – bez imienia i nazwiska – nie jest daną osobową w rozumieniu RODO. Co to oznacza? Telemarketerzy dzwoniący z niechcianymi ofertami mogą nie podlegać przepisom o ochronie danych. Kontrowersyjny wyrok wzbudza emocje wśród odbiorców uciążliwych połączeń.
Co zostaje w pamięci: matura czy studniówka? Ministra Nowacka ma swoją opinię
19 sty 2026

Uczestnicząca w studniówce maturzystów jednego z łódzkich liceów ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka przyznała, że ten bal pamięta się często lepiej niż samą maturę. Życzyła uczniom dobrego przygotowania się do tegorocznego egzaminu maturalnego i kontynuowania edukacji w Polsce.
Seniorzy w pułapce długów. Średnie zaległe zobowiązanie wzrosło do 34 259 zł
19 sty 2026

Łączne zaległości finansowe seniorów sięgnęły w ciągu roku ok. 12 mld zł, choć liczba zadłużonych spadła. Coraz więcej emerytów podejmuje pracę, by radzić sobie z kosztami życia i długami - wynika z danych BIG InfoMonitor i BIK.

REKLAMA

Mandaty biją rekordy: ponad 4 mln i wyższe grzywny niż w 2023 i 2024 roku
19 sty 2026

W 2025 r. zostało wystawionych prawie 4,05 mln mandatów, najwięcej przez policję - ponad 3,89 mln – wynika z danych przekazanych PAP przez Ministerstwo Finansów. Wartość grzywien, nałożonych mandatami karnymi, wyniosła w ubiegłym roku prawie 1,39 mld zł.
Zmiany we wdowiej rencie. Od marca świadczenie będą wypłacać z podwyżką, po nowemu. Są już dokładne wyliczenia
19 sty 2026

Renta wdowia wchodzi w nowy etap. Marcowa waloryzacja nie tylko podniesie wypłaty. Ten rok jest pierwszym, w którym będzie można skorzystać z pełnych dwunastu miesięcy łączenia własnego świadczenia z rentą rodzinną po zmarłym współmałżonku. To jednak dopiero początek zmian. Prawdziwa przebudowa zasad jest zapowiadana na kolejne lata.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA