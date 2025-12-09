REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus w 2026 roku na nowy okres świadczeniowy, aby zapewnić ciągłość wypłat? Oto termin

Kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus w 2026 roku na nowy okres świadczeniowy, aby zapewnić ciągłość wypłat? Oto termin

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 grudnia 2025, 18:00
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
800 plus
Kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus w 2026 roku na nowy okres świadczeniowy, aby zapewnić ciągłość wypłat? Oto termin
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Wraz z nadejściem nowego roku kalendarzowego należy pamiętać o obowiązku złożenia wniosków o świadczenia wypłacane przez ZUS. Wśród nich jest świadczenie wychowawcze, które od 2024 roku wzrosło z 500 zł do 800 zł na każde dziecko do 18. roku życia. Ważne jest, aby znać termin składania wniosków o 800 plus na nowy okres świadczeniowy w 2026 roku. Oto szczegóły.

Dla kogo świadczenie 800 plus?

Świadczenie wychowawcze "Rodzina 800 plus" to comiesięczna kwota w wysokości 800 złotych przysługująca na każde dziecko do osiągnięcia 18. roku życia. Świadczenie to jest niezależne od dochodów rodziny. Krąg uprawnionych jest szeroki - obejmuje nie tylko rodziców biologicznych i opiekunów faktycznych, ale także osoby zarządzające placówkami opiekuńczymi i domami pomocy społecznej (np. dyrektorzy). W przypadku opieki naprzemiennej ustalonej przez sąd, świadczenie jest dzielone po równo: każdy z rodziców otrzymuje 400 złotych miesięcznie.

REKLAMA

REKLAMA

Wniosek o 800 plus

Od 1 lutego 2026 roku można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy. W 2026 roku wnioski o świadczenie 800 plus na okres od 1 czerwca 2025 roku do 31 maja 2026 roku należy składać wyłącznie drogą elektroniczną (przez platformy PUE ZUS, mZUS, Empatia lub bankowość elektroniczną). Aby zachować ciągłość wypłat i otrzymać pieniądze już w czerwcu 2025 roku, wniosek trzeba złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2025 roku. Złożenie dokumentów później (do końca czerwca) gwarantuje wypłatę z wyrównaniem, ale może nastąpić to z opóźnieniem (nawet do sierpnia).

Jeżeli wniosek o świadczenie zostanie złożony po upływie terminu 30 czerwca, to wypłata świadczenia rozpocznie się dopiero od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku. Innymi słowy, za okres poprzedzający złożenie wniosku świadczenie nie będzie przysługiwało.

W przypadku narodzin dziecka obowiązują odrębne przepisy dotyczące wnioskowania o świadczenie. Mianowicie, rodzice mają trzy miesiące od daty urodzenia dziecka na złożenie stosownego wniosku. Skuteczne złożenie wniosku w tym terminie umożliwia przyznanie świadczenia wychowawczego z datą początkową zgodną z datą urodzenia dziecka.

REKLAMA

Kto nie otrzyma 800 plus?

Świadczenie 800 plus nie przysługuje w kilku kluczowych sytuacjach. Nie otrzymają go rodzice dzieci pełnoletnich (powyżej 18 lat) lub tych, które zawarły związek małżeński. Wykluczenie dotyczy także dzieci umieszczonych w placówkach z pełnym utrzymaniem (np. domy dziecka, areszty, szkoły wojskowe). Wypłaty zostaną wstrzymane, jeśli podobne świadczenie jest pobierane za granicą (z wyjątkami dotyczącymi UE/EFTA/UK) lub gdy wniosek zostanie złożony po wyznaczonym terminie. Dodatkowe ograniczenia dotyczą obywateli Ukrainy, których dzieci nie realizują obowiązku szkolnego w Polsce (z pewnymi wyjątkami), a także sytuacji, gdy pełnoletnie dziecko samo pobiera świadczenie na własne potomstwo.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

800 plus - najczęściej zadawane pytania

Od kiedy można składać wnioski o 800 plus na okres 1.06.2025–31.05.2026?

Od 1 lutego 2026 roku można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy. Obejmuje on 1 czerwca 2025–31 maja 2026.

Jak złożyć wniosek o 800 plus na okres 1.06.2025–31.05.2026?

W 2026 roku wnioski składa się wyłącznie elektronicznie: przez PUE ZUS, mZUS, Empatię lub bankowość elektroniczną.

Do kiedy złożyć wniosek, by otrzymać 800 plus już w czerwcu 2025?

Najpóźniej do 30 kwietnia 2025 roku, aby zachować ciągłość wypłat i otrzymać pieniądze już w czerwcu 2025.

Co się stanie, gdy wniosek o 800 plus zostanie złożony po 30 czerwca 2025?

Wypłata rozpocznie się od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku; za okres wcześniejszy świadczenie nie przysługuje.

Kto nie otrzyma świadczenia wychowawczego "Rodzina 800 plus" na dziecko?

Nie przysługuje m.in. na dzieci pełnoletnie lub po ślubie, dzieci z pełnym utrzymaniem w placówkach; przy pobieraniu podobnego świadczenia za granicą (z wyjątkami UE/EFTA/UK); po złożeniu wniosku po terminie; gdy obywatel Ukrainy ma dziecko nie realizujące obowiązku szkolnego w Polsce (z wyjątkami); oraz gdy pełnoletnie dziecko pobiera na własne potomstwo.

Powiązane
To koniec nadziei na prezydencką waloryzację emerytur? ZUS:
To koniec nadziei na prezydencką waloryzację emerytur? ZUS: "Nie stać nas na ten wydatek"
Świąteczna niespodzianka od ZUS! Emerytury i renty zostaną wypłacone wcześniej. Jeszcze przed Bożym Narodzeniem 2025. Oto dokładne terminy
Świąteczna niespodzianka od ZUS! Emerytury i renty zostaną wypłacone wcześniej. Jeszcze przed Bożym Narodzeniem 2025. Oto dokładne terminy
355 zł co miesiąc wyłącznie dla wybranej grupy emerytów. Specjalne świadczenie tylko dla mieszkańców wsi
355 zł co miesiąc wyłącznie dla wybranej grupy emerytów. Specjalne świadczenie tylko dla mieszkańców wsi
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Polacy nie chcą pracować 24/7, chociaż.. wiele osób wykonuje obowiązki po godzinach, rezygnując z czasu przeznaczonego na odpoczynek, rodzinę czy realizację pasji
09 gru 2025

Zacieranie się granic między pracą a życiem prywatnym istotnie wpływa na życie zawodowe Polaków. Wiele osób wykonuje obowiązki po godzinach, rezygnując z czasu przeznaczonego na odpoczynek, rodzinę czy realizację pasji. Jak pokazuje ankieta przeprowadzona przez Gi Group Holding, 24% respondentów odczuwa poczucie winy, gdy nie odbiera służbowych telefonów lub wiadomości po godzinach pracy, co świadczy o presji emocjonalnej towarzyszącej permanentnej dostępności.
Kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus w 2026 roku na nowy okres świadczeniowy, aby zapewnić ciągłość wypłat? Oto termin
09 gru 2025

Wraz z nadejściem nowego roku kalendarzowego należy pamiętać o obowiązku złożenia wniosków o świadczenia wypłacane przez ZUS. Wśród nich jest świadczenie wychowawcze, które od 2024 roku wzrosło z 500 zł do 800 zł na każde dziecko do 18. roku życia. Ważne jest, aby znać termin składania wniosków o 800 plus na nowy okres świadczeniowy w 2026 roku. Oto szczegóły.
Niepełnosprawni seryjnie i na tą samą metodę lekarzy tracą świadczenia. Kolejna matka pisze: Lekarz pediatra uleczył mojego syna trzema pytaniami
09 gru 2025

Kolejny list do Infor.pl matki dziecka w spectrum autyzmu, której dziecko traci świadczenie pielęgnacyjne. Matka uważa, że jej dziecko zostało "uzdrowione" przy pomocy skandalicznego testu polegającego na tym, że lekarz pediadra oraz psycholog zadają niepełnosprawnemu dziecku trzy pytania - o wiek, ile ma lat oraz o posiadanie kolegów (to ostatnie
Kredyty z WIBOR-em nie są wadliwe, nie będzie masowego podważania umów w sądach ani eldorado dla kancelarii prawniczych [polemika]
09 gru 2025

Na łamach portalu Infor.pl ukazał się artykuł mec. Roberta Piskora, w którym autor przedstawił swoje stanowisko odnośnie kredytów opartych o wskaźnik referencyjny WIBOR, sugerując wielokrotnie, że umowy zawierające odwołanie do WIBORu są wadliwe i w związku z tym nastąpi masowe kwestionowanie umów kredytu złotowego. Tezy przedstawione przez autora budzą moje zdumienie, a w każdym razie wymagają zdecydowanej repliki.

REKLAMA

Od 1 stycznia 2026 r. nowe przepisy. ZUS przeliczy niektóre emerytury i renty
09 gru 2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona przeliczenia wysokości tzw. emerytur czerwcowych przyznanych w latach 2009-2019. Cały proces powinien potrwać do końca marca 2026 r. Sprawdź kogo obejmą nowe przepisy!
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak zapewnić sobie świadczenia w 2026 roku?
09 gru 2025

W orzeczeniu o niepełnosprawności jeden mały zapis może zdecydować o wszystkim: o świadczeniach, refundacji sprzętu, asystencie, turnusach rehabilitacyjnych i kilku tysiącach złotych rocznie. To nie stopień, lekki, umiarkowany czy znaczny, daje pieniądze i realną pomoc. Decydują cztery punkty, które komisja zaznacza w kilka sekund: 5, 6, 7 i 8. W 2026 roku ich znaczenie wzrośnie jak nigdy wcześniej. Sprawdzamy, co oznaczają i jak zadbać, by znalazły się w Twoim orzeczeniu.
Robią to od lat, nie wiedząc, że ma to nazwę. Nowe badanie odsłania prawdę o polskich firmach
09 gru 2025

Niemal 60 proc. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw deklaruje znajomość pojęcia ESG. Jednocześnie znaczna część z nich od lat realizuje działania wpisujące się w zrównoważony rozwój – często nie zdając sobie z tego sprawy. Najnowsze badanie Instytutu Keralla Research pokazuje, jak wygląda rzeczywistość polskiego sektora MŚP w kontekście odpowiedzialnego zarządzania.
UE pozwala na montaż pieców gazowych bez ograniczeń do 2030 r. Dlaczego nie ma dofinansowania z programu Czyste Powietrze?
09 gru 2025

Unia Europejska nie zakazuje montażu ani używania kotłów gazowych (pieców gazowych do centralnego ogrzewania). Do 2030 r. mogą być one instalowane bez ograniczeń, zarówno w nowych, jak i istniejących budynkach. Niestety, nowa odsłona programu Czyste Powietrze nie przewiduje dofinansowania kotłów gapowych. Tymczasem wg badań Ekobarometr 2025 aż 51,5% Polaków chciałoby, aby kotły gazowe były nadal finansowane z programu „Czyste Powietrze” (przy czym 6,9% jest przeciwnego zdania). Wymiana kopciucha na kocioł gazowy pozwala zmniejszyć emisję pyłu nawet kilkaset razy, a benzo(a)pirenu – ponad tysiąc razy.

REKLAMA

355 zł co miesiąc wyłącznie dla wybranej grupy emerytów. Specjalne świadczenie tylko dla mieszkańców wsi
09 gru 2025

Emeryci mieszkający na wsi mogą liczyć na specjalny dodatek w kwocie 354,86 zł. Jest to świadczenie wypłacane wyłącznie tej grupie, gdyż wiąże się ono bezpośrednio z pracą w charakterze sołtysa i działalnością na obszarach wiejskich. Oto szczegóły.

Mazowiecka kampania „Jestem sobą” rusza w szkołach. Policja i instytucje oświatowe zachęcają uczniów do życia wolnego od uzależnień
09 gru 2025

Od stycznia do czerwca 2026 r. w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na Mazowszu realizowana będzie szeroka kampania społeczna „Jestem sobą. Wiem, jak korzystać z wolności. Wybieram życie wolne od narkotyków, alkoholu i przemocy”. Jej partnerem jest Kuratorium Oświaty w Warszawie, a organizatorem Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Kampanii towarzyszy konkurs na plakat lub logotyp promujący ideę życia bez uzależnień.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA