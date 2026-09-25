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Karta Dużej Rodziny na rynku pracy. Gdzie szukać dodatkowych udogodnień i pierwszeństwa? [LISTA PRZYWILEJÓW]

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25 września 2026, 14:48
Anna Kot-Spyra
oprac. Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Karta Dużej Rodziny, rodzina, duża rodzina, rodzina wielodzietna, rodzice, dzieci, dziadkowie
Karta Dużej Rodziny na rynku pracy. Gdzie szukać dodatkowych udogodnień i pierwszeństwa? [LISTA PRZYWILEJÓW]
PeopleImages
Shutterstock

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Rodziny wielodzietne, poza tradycyjnymi zniżkami, korzystają na co dzień ze specjalnych udogodnień w urzędach pracy. Kluczowym wsparciem gwarantowanym przez przepisy jest wydłużony zasiłek dla bezrobotnych, który ułatwia powrót do aktywności zawodowej i pomaga w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym. Oto szczegóły aktualnych uprawnień dla posiadaczy KDR.

Karta Dużej Rodziny a rynek pracy: Aktualne zasady dla rodzin wielodzietnych

Przepisy wynikające z ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia z dnia 20 marca 2025 roku weszły w życie 1 czerwca 2025 roku, wprowadzając znaczące i stałe zmiany dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny (KDR). Celem tych regulacji jest zapewnienie większego poczucia bezpieczeństwa w trakcie poszukiwania zatrudnienia oraz ułatwienie powrotu na rynek pracy członkom rodzin wielodzietnych. Aby móc korzystać z tych przywilejów, konieczne jest spełnienie określonych warunków kwalifikacyjnych do posiadania samej karty, jak i dodatkowych wymogów związanych z przyznaniem konkretnych świadczeń.

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Kto może skorzystać z rozszerzonych przywilejów KDR w Urzędzie Pracy?

Karta Dużej Rodziny, zgodnie z informacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przysługuje wszystkim rodzicom oraz ich małżonkom, którzy aktualnie lub w przeszłości mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Dotyczy to także samych dzieci, które spełniają kryteria wiekowe lub zdrowotne. Kwalifikują się do niej dzieci: do ukończenia 18. roku życia; do 25. roku życia, pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub na uczelni; oraz te legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, bez limitu wieku. KDR jest przyznawana niezależnie od poziomu dochodów rodziny. Co istotne, rodzice oraz ich małżonkowie nabywają prawo do karty dożywotnio, co pozwala im korzystać z jej przywilejów nawet po osiągnięciu przez dzieci pełnoletności. Te systemowe udogodnienia wykraczają obecnie daleko poza dotychczasowe zniżki handlowe.

Dłuższy zasiłek i priorytetowy dostęp do usług. Korzyści z KDR

Jedną z kluczowych korzyści wprowadzonych przez ustawę jest wydłużenie okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą go pobierać przez okres 365 dni, podczas gdy standardowo wynosi on zazwyczaj 180 dni. Jest to jednak uwarunkowane spełnieniem wszelkich innych kryteriów niezbędnych do przyznania samego świadczenia. Ponadto regulacja zapewnia posiadaczom KDR pierwszeństwo w dostępie do wielu usług realizowanych przez urzędy pracy w całym kraju (na co zwraca uwagę m.in. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie). Dotyczy to między innymi preferencyjnych warunków w: wypłacie zasiłków dla bezrobotnych, przyznawaniu dodatków aktywizacyjnych, możliwości uczestnictwa w szkoleniach zawodowych oraz uzyskiwaniu dotacji przeznaczonych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Indywidualne wsparcie - osobisty doradca ds. zatrudnienia dla rodzin wielodzietnych

Oprócz wymienionych udogodnień, przepisy gwarantują posiadaczom KDR prawo do osobistego doradcy ds. zatrudnienia. Jest to dedykowany pracownik urzędu, który ma za zadanie zapewnić klientowi zindywidualizowane wsparcie w procesie poszukiwania pracy. Celem tego działania jest zwiększenie efektywności działań urzędów pracy i sprawienie, by cały proces aktywizacji zawodowej dla członków rodzin wielodzietnych przebiegał szybciej i bardziej skutecznie.

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Źródło: INFOR
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