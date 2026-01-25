Rekordowe dodatki dla seniorów. Te roczniki już od marca dostaną z ZUS co miesiąc 7 tysięcy złotych

Podczas urodzinowej imprezy im śpiewa się nie "sto lat" a „dwieście lat, niech żyją nam”. Rośnie w siłę armia stulatków. Jest ich w Polsce coraz więcej. Dowodzą tego, najnowsze statystyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ci, którzy dożywają tak sędziwego wieku, otrzymują specjalne, comiesięczne, honorowe świadczenie, niezależnie od tego czy mają rentę czy też emeryturę. W tym roku może to być nawet 7 tysięcy złotych.

Stulatków w Polsce jest coraz więcej

Z rejestrów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że obecnie honorowe świadczenie dla tych, którzy ukończyli 100 lat, pobiera w Polsce około 3,6 tysiąca seniorów. To liczba, która jeszcze kilka lat temu była znacznie niższa, a dziś rośnie z roku na rok.

Armia stulatków rośnie niemal dwukrotnie

Wystarczy spojrzeć na dane z ostatnich lat, by zobaczyć skalę zmian. W 2018 roku świadczenie honorowe trafiało do 1,9 tysiąca osób. Dziś uprawnionych do tej ekstraemerytury jest już około 3,8 tysiąca stulatków.

Choć to wciąż zaledwie promil wszystkich osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe, trend jest jednoznaczny. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2024 roku emerytury i renty pobierało w Polsce 9,4 mln osób.

Zmiana reguł przyznawania honorowych emerytur

Od 2025 roku zmieniły się reguły przyznawania świadczenia honorowego. Wcześniej jego wysokość była uzależniona od tak zwanej kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin seniora. Kwota ta zmieniała się co roku wraz z marcową waloryzacją.

Po wejściu w życie regulacji z października 2024 roku świadczenie zyskało ustawową podstawę prawną. Nadal podlega corocznej waloryzacji, co oznacza, że jego realna wartość jest chroniona przed inflacją. Obecnie honorowa emerytura dla stulatków wynosi 6 589,67 złotych miesięcznie. Jej wysokość zmieni się tym roku wraz z marcową waloryzacją

Ile wyniesie honorowa emerytura dla stulatków w 2026 roku

Na podstawie obecnych prognoz można stwierdzić, że wskaźnik waloryzacji może osiągnąć poziom nie niższy niż 4,9 procent. Oznaczałoby to podniesienie emerytury honorowej o około 323 złote, co skutkowałoby wzrostem świadczenia do kwoty 6912,56 złotych miesięcznie. Trzeba jednak podkreślić, że ostateczna wysokość tej podwyżki zostanie określona dopiero po opublikowaniu pełnych danych statystycznych. Kluczowe znaczenie będą miały dwa komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego: pierwszy odnoszący się do średniorocznego poziomu inflacji w 2025 roku, a drugi dotyczący realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w porównaniu z rokiem 2024.

Emerytura dla stulatków bez formalności?

Ci, którzy już pobierają emeryturę lub rentę z ZUS, nie muszą składać żadnego wniosku. W momencie ukończenia 100 lat świadczenie honorowe przyznawane jest automatycznie, z urzędu.

Inaczej wygląda sytuacja stulatków, którzy wcześniej nie otrzymywali żadnych świadczeń z ZUS. Najczęściej dotyczy to kobiet, które zrezygnowały z pracy zawodowej, by poświęcić się wychowaniu dzieci. W takim przypadku konieczne jest złożenie wniosku. Można to zrobić w dowolnej placówce ZUS.

Długowieczność staje się normą

Dane demograficzne nie pozostawiają złudzeń. Stulatków będzie przybywać. Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2024 roku przeciętna długość życia w Polsce wyniosła niemal 75 lat dla mężczyzn oraz nieco ponad 82 lata dla kobiet. To najlepszy wynik w historii pomiarów.

W porównaniu z 2023 rokiem długość życia wydłużyła się o 0,3 roku w obu grupach. Jeśli cofniemy się do 1990 roku, różnica jest jeszcze bardziej widoczna: mężczyźni żyją dziś średnio o 8,7 roku dłużej, a kobiety o 7 lat dłużej niż trzy dekady temu. Wszystko wskazuje na to, że granica stu lat będzie w Polsce przekraczana coraz częściej.