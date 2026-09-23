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Tańsze paliwo dla seniorów – świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów. Wystarczy złożyć wniosek

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23 września 2026, 08:41
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
świadczenie, senior, dzieci, Karta Dużej Rodziny, paliwo, benzyna
Tańsze paliwo dla seniorów które wychowały dzieci – świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów. Wystarczy złożyć wniosek
Shutterstock

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Seniorom, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (i nie chodzi tu tylko o dzieci własne) – w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przysługuje świadczenie w postaci dostępu do określonych towarów i usług na korzystniejszych warunkach, od ogólnie obowiązujących. Jedną z ulg, z której można skorzystać w ramach Karty Dużej Rodziny (bo o niej mowa) – są zniżki na benzynę, diesel i LPG, które mogą okazać się przydatne zwłaszcza w związku z rosnącymi w ostatnim czasie cenami paliw.

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Karta Dużej Rodziny – czym jest program MRPiPS?

Karta Dużej Rodziny to program MRPiPS obejmujący system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, bankowej, rekreacyjnej czy właśnie – paliwowej. Podstawowym założeniem programu jest wspieranie budżetu rodzin wielodzietnych oraz ułatwienie im dostęp do dóbr i usług – tj. przyznaniu im tego dostępu na korzystniejszych zasadach.

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Karta Dużej Rodziny – komu przysługuje?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Obowiązek utrzymywania dzieci przez rodziców określony jest w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego – rodzice obowiązani są do dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Karta Dużej Rodziny – na jakiej podstawie należy się również seniorom?

Karta Dużej Rodziny (i związane z nią prawo do ulg) przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek. Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Członkami rodziny wielodzietnej są przy tym:

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  1. rodzic (rodzice) – przez których rozumie się nie tylko rodziców biologicznych, ale również rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka,
  2. małżonek rodzica oraz
  3. dziecko – przez które rozumie się nie tylko dziecko biologiczne, ale również dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

którzy ponadto:

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  • posiadają obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
  • są cudzoziemcami mającymi miejsce zamieszkania na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt czasowy (udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach) lub w związku z uzyskaniem w Polsce statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują na terytorium Polski z członkami rodziny lub odpowiednio
  • są obywatelami państwa członkowskiego UE, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub członkami rodziny powyższych osób, posiadającymi miejsce zamieszkania, prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Polski.
Ważne

Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom, których dzieci są już dorosłe, jeżeli spełniają oni kryteria co do ilości posiadanych dzieci, które mieli w przeszłości na utrzymaniu. Z karty tej – uprawnieni rodzice, mogą korzystać dożywotnio (o ile nie wystąpią przesłanki, uzasadniające pozbawienie ich karty). Z Karty Dużej Rodziny (i z przysługujących na jej podstawie zniżek) mogą zatem korzystać również seniorzy – którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (i to nie tylko własne dzieci biologiczne, ale również – dzieci, nad którymi sprawowali rodzinną pieczę zastępczą, dla których pełnili funkcję rodziny zastępczej albo sprawowali nad nimi opiekę w ramach prowadzonego przez siebie rodzinnego domu dziecka). Nie ma przy tym znaczenia wiek seniora (czy jest to osoba powyżej 60, 70 czy 80 roku życia), ani osiągane przez niego dochody – jedynym kryterium, kwalifikującym go do programu, jest ilość posiadanych (w przeszłości) na utrzymaniu dzieci, których musiało być co najmniej troje.

Karta Dużej Rodziny – w jaki sposób mogą ją uzyskać seniorzy?

W celu uzyskania Karty Dużej Rodziny, należy wystąpić z wnioskiem o przyznanie karty do wójta gminy (lub odpowiednio – burmistrza albo prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek można złożyć tradycyjnie – w formie papierowej lub w formie elektronicznej – za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (LINK). Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie. Dopiero jej duplikat – podlega opłacie w wysokości 17 zł.

Karta Dużej Rodziny – jakie ulgi na paliwo (benzynę, diesel i LPG), na jej podstawie, przysługują seniorom?

Jednym z rodzajów ulg, jakie przysługują seniorom, będącym posiadaczami Karty Dużej Rodziny, są ulgi na paliwo (benzynę, diesel i LPG), które mogą oni uzyskać na stacjach paliw, biorących udział w programie. Aktualnie należą do nich m.in.:

  • stacje sieci ORLEN, na których można uzyskać rabat:
    • 10 gr / 1 l paliwa VERVA (98 lub ON) oraz
    • 8 gr / 1 l paliwa standard (Efecta95, Efecta Diesel, LPG);
  • stacje sieci LOTOS, na których można uzyskać rabat:
    • 10 gr / 1 l paliwa Lotos Dynamic 98 i Lotos Dynamic Diesel,
    • 8 gr / 1 l paliwa Lotos ON, Lotos LPG , Benzyna Lotos PB 95;
  • stacje sieci Shell, na których można uzyskać rabat:
    • 10 gr / 1 l na paliwa premium (Shell V-Power 95, Shell V-Power Diesel, Shell V-Power Racing). Rabat nie obejmuje jednak Shell V-Power 95 oraz Shell V-Power Diesel we wtorki,
    • 8 gr / 1 l paliwa podstawowego (Shell FuelSave 95, Shell FuelSave diesel),
    • 3 gr / 1 l LPG (Shell Autogas);
  • stacje sieci Circle K, na których można uzyskać rabat:
    • 15 gr / 1 l paliwa premium (benzyna milesPLUS® 95, benzyna milesPLUS® 98, milesPLUS® diesel, milesPLUS® zimowy),
    • 8 gr / 1 l na paliwa bazowego (benzyna miles® 95, miles® diesel; gaz LPG SupraGas);
  • stacje sieci Moya, na których można uzyskać rabat:
    • 10 gr/ 1 l paliwa premium (ON MOYA Power, E98),
    • 8 gr / 1 l paliwa standard (E95, ON, LPG).

To jednak nie jedyne stacje paliw, na których – na podstawie Karty Dużej Rodziny – można skorzystać ze zniżek na paliwa. Do programu należy również wiele mniejszych stacji benzynowych, które nie należą do powyższych „sieciówek”. Z ich aktualną, szczegółową listą (z podanymi informacjami o wysokościach rabatów oraz dokładną lokalizacją), można zapoznać się pod adresem: LINK. Płacąc za paliwo w kasie – należy każdorazowo pamiętać o okazaniu Karty Dużej Rodziny (i jeżeli będzie to wymagane przez sprzedawcę – dokumentu potwierdzającego tożsamość posiadacza karty). Miejsca, które oferują zniżki w ramach KDR, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Z jakich innych ulg mogą skorzystać seniorzy na podstawie Karty Dużej Rodziny?

Ulgi na paliwa, to nie jedyne benefity, jakie przysługują seniorom, będącym posiadaczami Karty Dużej Rodziny. Poza tym, mogą oni bowiem korzystać m.in. ze zniżek na:

  • przejazdy małopolskimi kolejami (37% ulgi na przejazdy w klasie 2 pociągów osobowych uruchamianych przez przewoźnika oraz 49% ulgi na miesięczne, imienne bilety odcinkowe);
  • loty samolotowe realizowane przez Polskie Linie Lotnicze LOT:
    • 10% zniżki od podstawy taryfy (nie wliczając podatku lotniskowego) dla każdego biletu, przy spełnionym warunku min. 2 pasażerów na rezerwacji,
    • 50 % zniżki na wszystkie usługi dodatkowe oferowane przez Partnera dostępne w procesie rezerwacyjnym do zakupu biletu (z wykluczeniem ubezpieczenia podróżnego) przy spełnionym warunku min. 2 pasażerów na rezerwacji;
  • bilety wstępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych, takich jak baseny czy parki rozrywki,
  • bilety wstępu na wydarzenia kulturalne (np. na koncerty, do teatrów czy kin) czy
  • zakupy spożywcze.

W poniższej wyszukiwarce partnerów Karty Dużej Rodziny, można sprawdzić na jakie usługi lub produkty oraz gdzie i jakiej wysokości zniżka przysługuje posiadaczom karty: LINK.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1512)
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2809 z późn. zm.)
  • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 lutego 2026 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu (M.P. z 2026 r., poz. 235)
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Źródło: INFOR
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