Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » MOPS: Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026 - przywileje, zasiłki i ulgi [LISTA]. Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?

MOPS: Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026 - przywileje, zasiłki i ulgi [LISTA]. Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?

07 lutego 2026, 18:56
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Umiarkowany stopień niepełnosprawności - przywileje 2026 LISTA CHORÓB
Umiarkowany stopień niepełnosprawności - przywileje 2026 LISTA CHORÓB
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W 2026 roku osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą korzystać z różnych ulg i przywilejów przewidzianych w obowiązujących przepisach. Umiarkowany stopień niepełnosprawności daje prawo m.in. od skróconego czasu pracy, dodatkowego urlopu, aż po zasiłki, dofinansowania i wsparcie z PFRON. Osoby posiadające orzeczenie mogą korzystać również z turnusów rehabilitacyjnych, ulg podatkowych oraz innych świadczeń. Sprawdź, jakie dokładnie prawa przysługują osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w 2026 roku oraz jak krok po kroku złożyć wniosek o orzeczenie.

rozwiń >

Umiarkowany stopień niepełnosprawności - czym jest?

Stopień umiarkowany (dawniej II grupa inwalidzka) oznacza, że doszło do naruszenia sprawności organizmu. Osoba może być niezdolna do pracy lub zdolna jedynie w pracy chronionej albo potrzebować pomocy w życiu codziennym – np. w domu czy wykonywaniu zadań społecznych.

REKLAMA

REKLAMA

Przywileje 2026 w pracy, a umiarkowany stopień niepełnosprawności

  • praca maks. 7 h dziennie i 35 h w tygodniu,
  • brak pracy nocnej i nadgodzin,
  • dodatkowa 15-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy,
  • 10 dni urlopu dodatkowego rocznie,
  • zwolnienia na turnusy rehabilitacyjne (do 21 dni) .

Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026 - dofinansowania i sprzęt

Osobom z orzeczeniem przysługuje również szereg form pomocy materialnej tj. Chodzi o dopłaty PFRON do:

  • sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego,
  • na adaptację miejsca pracy,
  • turnusów rehabilitacyjnych,
  • sprzętu i środków pielęgnacyjnych..

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych z PFRON 2026

Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może uzyskać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego z PFRON (instytucja finansująca - zarówno dla siebie, jak i dla opiekuna, jeśli lekarz wskaże w skierowaniu taką potrzebę. MOPS/PCPR to instytucja, która przyjmuje i rozpatruje wnioski (organizuje nabór, wypłaca środki, kontaktuje się z wnioskodawcą)

REKLAMA

Wysokość dofinansowania w 2026 roku to 27% przeciętnego wynagrodzenia czyli około 2 368 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W wyjątkowych przypadkach, np. trudna sytuacja finansowa, dofinansowanie może wynieść nawet 40% przeciętnego wynagrodzenia, co oznacza kwoty rzędu 3 500 zł lub więcej  .

Procedura uzyskania:

  • Skompletuj dokumenty: orzeczenie o niepełnosprawności, skierowanie lekarskie, wniosek PFRON oraz oświadczenie o dochodach i złóż je w powiatowym MOPS lub PCPR  .
  • Centrum rozpatruje wniosek do 30 dni, a następnie w ciągu 7 dni wysyła decyzję listem.
  • Masz 30 dni (max. 21 dni przed rozpoczęciem) na wybranie ośrodka, który będzie odpowiadać orzeczeniu i zaleceniom lekarskim.
  • Wspólnie z opiekunem możesz skorzystać z turnusu i MOPS/PCPR wypłaci dofinansowanie bezpośrednio organizatorowi.
Zasiłki, ulgi społeczne i podatkowe

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą też liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe i podatkowe. Obejmuje ono:

  • Zasiłek pielęgnacyjny – ok. 215,84 zł miesięcznie dla osób, u których niepełnosprawność powstała przed 21 r.ż. 
  • Zasiłek stały – do 1 229 zł miesięcznie, jeśli dochód nie przekracza: 1 010 zł – osoba samotna, 823 zł – na osobę w rodzinie
  • Zasiłek okresowy – w razie trudności finansowych (np. choroba, bezrobocie).
  • Zasiłki celowe – m.in. na leki, żywność, opał oraz usługi opiekuńcze.
  • Odpisy w PIT – np. ulga rehabilitacyjna.

Karta parkingowa, transport i turnusy

Ponadto osobom z orzeczeniem przysługują:

  • darmowe lub zniżkowe przejazdy PKP/PKS i komunikacją miejską,
  • urlopy i zwolnienia w celu udziału w turnusach rehabilitacyjnych.
  • karta parkingowa dostępna przy schorzeniach narządu ruchu, wzroku, neurologicznych, oddechowych czy krążenia.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” (edycja 2026)

Osobom z umiarkowanym stopniem przysługuje wsparcie asystenta osobistego – w ramach programu finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Program polega na pomocy osobom z niepełnosprawnością w codziennym funkcjonowaniu tj. wyjściu na spacer, załatwieniu spraw urzędowych, i codziennych, dojazdach do lekarza, robieniu zakupów, itp. 

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” jest organizowany przez gminy, powiaty lub organizacje pozarządowe. Najpierw sprawdź na stronie urzędu miasta/gminy lub zapytaj w ośrodku pomocy społecznej, czy gmina przystąpiła do programu. Aby wziąć udział w programie złóż wniosek w urzędzie lub ośrodku pomocy społecznej. Następnie gminy i powiaty składają wnioski dalej, a potem wdrażają usługę.  

Dofinansowanie do wynagrodzenia z PFRON 2026

Jeśli osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności jest zatrudniona, pracodawca może otrzymać dofinansowanie do jej wynagrodzenia z PFRON:

  • 1 550 zł miesięcznie – to podstawowa stawka dofinansowania w 2026 r.
  • 2 585 zł miesięcznie – w przypadku osób z dodatkowymi trudnościami zdrowotnymi, np. z epilepsją, niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwoju (np. spektrum autyzmu), zaburzeniami psychicznymi lub niewidomych.

Składa się to z 1 550 zł (podstawy) + 1 035 zł tzw. zwiększenia.

Dofinansowanie to ma na celu wspieranie zatrudnienia osób, które mogą napotykać szczególne bariery w pracy. Wypłacane jest pracodawcy, ale często pośrednio ułatwia zdobycie pracy osobom z umiarkowanym stopniem orzeczenia.

Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?

1.Złożenie wniosku - wniosek składa się do powiatowego/miejskiego Zespołu ds. orzekania właściwego dla miejsca zamieszkania. Wymagane dokumenty:

  • dokumentacja medyczna (leczenie, diagnostyka),
  • zaświadczenie od specjalisty (ważne 30 dni),
  • ewentualnie opinia psychologa.
  • Możliwe są kserokopie, ale zawsze trzeba pokazać oryginały.

2. Oczekiwanie na termin komisji - zwykle do miesiąca otrzymuje się zaproszenie na posiedzenie komisji.
3. Udział w posiedzeniu - obowiązkowy – jeśli ktoś nie przyjdzie i nie usprawiedliwi, sprawa jest zawieszana.
4. Decyzja - komisja orzeka w terminie do 14 dni. Orzeczenie może być na czas określony lub stałe. Po otrzymaniu można wystąpić o legitymację i przywileje.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności - lista chorób

Umiarkowany stopień niepełnosprawności może być przyznany w przypadku następujących chorób:

  • Choroby neurologiczne: takie jak stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, czy pourazowe uszkodzenia mózgu.
  • Choroby układu mięśniowo-szkieletowego: obejmujące różne schorzenia stawów i mięśni.
  • Choroby układu oddechowego: na przykład przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).
  • Choroby serca i naczyń krwionośnych: w tym niewydolność serca.
  • Choroby psychiczne: takie jak depresja czy zaburzenia lękowe.
  • Choroby metaboliczne: na przykład cukrzyca.
  • Choroby układu pokarmowego: w tym choroby zapalne jelit.
  • Choroby układu moczowo-płciowego: takie jak przewlekłe zapalenie.
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

