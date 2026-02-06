Te osoby nie dostaną trzynastej emerytury w 2026 roku. ZUS wymienił trzy grupy, które zostaną wyłączone z otrzymania trzynastki w tym roku

Miliony polskich seniorów z niecierpliwością czeka na 13. emeryturę w 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że harmonogram wypłat pozostanie taki sam jak dotychczas. Należy jednak pamiętać, że dodatkowe wsparcie nie trafi do każdego - ZUS wymienia trzy konkretne grupy osób, które zostaną wyłączone z otrzymywania tego świadczenia. Jakie? Oto szczegóły.

Rekordowa liczba beneficjentów trzynastki w 2026 roku

Nadchodzące wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego obejmą potężną grupę odbiorców w całym kraju. Szacuje się, że w 2026 roku dodatkowe środki trafią do ponad 6,4 miliona emerytów oraz blisko 2 milionów osób pobierających renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do tego grona dołączy również niemal milion świadczeniobiorców ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dla przeważającej większości uprawnionych wysokość tego wsparcia będzie tożsama z kwotą najniższej emerytury obowiązującej w danym roku, co stanowi istotne wzmocnienie domowych budżetów seniorów.

Przewidywana wysokość 13. emerytury w 2026 roku

Obecnie minimalne świadczenie emerytalne kształtuje się na poziomie 1878,91 zł brutto, co przekłada się na kwotę 1709,81 zł wypłacaną bezpośrednio świadczeniobiorcy. Jednak ze względu na planowaną od marca 2026 roku waloryzację, parametry te ulegną zauważalnej zmianie. Zgodnie ze wstępnymi prognozami, trzynasta emerytura w 2026 roku może wzrosnąć do około 1971 zł brutto, co oznaczałoby wypłatę "na rękę" w granicach niespełna 1800 zł. Warto jednak pamiętać, że są to wartości szacunkowe, a wiążące kwoty zostaną oficjalnie zatwierdzone przez rząd dopiero na początku 2026 roku.

Terminy wypłaty trzynastej emerytury przez ZUS i KRUS

Analizując harmonogram z ubiegłych lat, można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że przelewy oraz przekazy pocztowe z dodatkowymi pieniędzmi zostaną zrealizowane w kwietniu 2026 roku. Jest to tradycyjny miesiąc wypłat tego dodatku i obecnie brakuje przesłanek, które mogłyby sugerować jakiekolwiek opóźnienia lub zmiany w tym zakresie. Mechanizm dystrybucji środków jest uproszczony, ponieważ pieniądze docierają do adresatów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że seniorzy mogą spodziewać się wpłat w standardowych terminach płatności, które przypadają na 1., 5., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dzień miesiąca.

Kto nie otrzyma 13. emerytury w 2026 roku? ZUS wskazał trzy grupy osób

Mimo że świadczenie ma charakter masowy, obowiązujące przepisy jasno wskazują grupy osób, które nie zostaną objęte wypłatą. Pierwszą z nich są sędziowie oraz prokuratorzy przebywający w stanie spoczynku, którzy ze względu na specyficzny status prawny swoich uposażeń nie widnieją na liście beneficjentów. Drugą kategorię stanowią osoby korzystające ze świadczeń przedemerytalnych, które decydują się na aktywność zawodową. Jeśli ich dochody przekroczą próg 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, co skutkuje zawieszeniem wypłaty świadczenia na dzień 31 marca 2026, tracą oni prawo do trzynastki. Ostatnią grupą wykluczoną z tego przywileju finansowego są wybitni sportowcy pobierający świadczenia za sukcesy na igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich lub igrzyskach dla osób niesłyszących. Laureaci tych prestiżowych zawodów, mimo swoich zasług, nie są uwzględniani przy przyznawaniu dodatkowych gratyfikacji, co dotyczy zarówno trzynastej, jak i czternastej emerytury.

