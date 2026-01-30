REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Te osoby nie otrzymają 13. emerytury w 2026 roku. ZUS wymienił trzy grupy, które zostaną wyłączone z otrzymania trzynastki w tym roku

Te osoby nie otrzymają 13. emerytury w 2026 roku. ZUS wymienił trzy grupy, które zostaną wyłączone z otrzymania trzynastki w tym roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 stycznia 2026, 09:12
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, gotówka, trzynasta emerytura, emerytura, trzynastka
Te osoby nie otrzymają 13. emerytury w 2026 roku. ZUS wymienił trzy grupy, które zostaną wyłączone z otrzymania trzynastki w tym roku
Andrzej Rostek
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Miliony polskich seniorów z niecierpliwością czeka na 13. emeryturę w 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że harmonogram wypłat pozostanie taki sam jak dotychczas. Należy jednak pamiętać, że dodatkowe wsparcie nie trafi do każdego - ZUS wymienia trzy konkretne grupy osób, które zostaną wyłączone z otrzymywania tego świadczenia. Jakie? Oto szczegóły.

Rekordowa liczba beneficjentów trzynastki w 2026 roku

Nadchodzące wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego obejmą potężną grupę odbiorców w całym kraju. Szacuje się, że w 2026 roku dodatkowe środki trafią do ponad 6,4 miliona emerytów oraz blisko 2 milionów osób pobierających renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do tego grona dołączy również niemal milion świadczeniobiorców ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dla przeważającej większości uprawnionych wysokość tego wsparcia będzie tożsama z kwotą najniższej emerytury obowiązującej w danym roku, co stanowi istotne wzmocnienie domowych budżetów seniorów.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Przewidywana wysokość 13. emerytury w 2026 roku

Obecnie minimalne świadczenie emerytalne kształtuje się na poziomie 1878,91 zł brutto, co przekłada się na kwotę 1709,81 zł wypłacaną bezpośrednio świadczeniobiorcy. Jednak ze względu na planowaną od marca 2026 roku waloryzację, parametry te ulegną zauważalnej zmianie. Zgodnie ze wstępnymi prognozami, trzynasta emerytura w 2026 roku może wzrosnąć do około 1971 zł brutto, co oznaczałoby wypłatę "na rękę" w granicach niespełna 1800 zł. Warto jednak pamiętać, że są to wartości szacunkowe, a wiążące kwoty zostaną oficjalnie zatwierdzone przez rząd dopiero na początku 2026 roku.

Zobacz również:

Terminy wypłaty trzynastej emerytury przez ZUS i KRUS

Analizując harmonogram z ubiegłych lat, można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że przelewy oraz przekazy pocztowe z dodatkowymi pieniędzmi zostaną zrealizowane w kwietniu 2026 roku. Jest to tradycyjny miesiąc wypłat tego dodatku i obecnie brakuje przesłanek, które mogłyby sugerować jakiekolwiek opóźnienia lub zmiany w tym zakresie. Mechanizm dystrybucji środków jest uproszczony, ponieważ pieniądze docierają do adresatów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że seniorzy mogą spodziewać się wpłat w standardowych terminach płatności, które przypadają na 1., 5., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dzień miesiąca.

Zobacz również:

Kto nie otrzyma 13. emerytury w 2026 roku? ZUS wskazał trzy grupy osób

Mimo że świadczenie ma charakter masowy, obowiązujące przepisy jasno wskazują grupy osób, które nie zostaną objęte wypłatą. Pierwszą z nich są sędziowie oraz prokuratorzy przebywający w stanie spoczynku, którzy ze względu na specyficzny status prawny swoich uposażeń nie widnieją na liście beneficjentów. Drugą kategorię stanowią osoby korzystające ze świadczeń przedemerytalnych, które decydują się na aktywność zawodową. Jeśli ich dochody przekroczą próg 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, co skutkuje zawieszeniem wypłaty świadczenia na dzień 31 marca 2026, tracą oni prawo do trzynastki. Ostatnią grupą wykluczoną z tego przywileju finansowego są wybitni sportowcy pobierający świadczenia za sukcesy na igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich lub igrzyskach dla osób niesłyszących. Laureaci tych prestiżowych zawodów, mimo swoich zasług, nie są uwzględniani przy przyznawaniu dodatkowych gratyfikacji, co dotyczy zarówno trzynastej, jak i czternastej emerytury.

REKLAMA

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto nie otrzyma trzynastej emerytury w 2026 roku według ZUS?

Sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku, osoby korzystające ze świadczeń przedemerytalnych z zawieszoną wypłatą na 31.03.2026 oraz wybitni sportowcy pobierający świadczenia za sukcesy na igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich lub igrzyskach dla osób niesłyszących.

Jaki próg dochodów wyklucza osoby na świadczeniu przedemerytalnym z trzynastki 2026?

Przekroczenie 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia powoduje zawieszenie wypłaty świadczenia na dzień 31 marca 2026, co oznacza utratę prawa do trzynastej emerytury.

Kiedy ZUS i KRUS wypłacą 13. emeryturę w 2026 roku?

Z dużym prawdopodobieństwem w kwietniu 2026 roku, razem z podstawowym świadczeniem. Wpłaty w standardowych terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca.

Ile wyniesie 13. emerytura w 2026 roku?

Według wstępnych prognoz może wynieść około 1971 zł brutto, czyli „na rękę” niespełna 1800 zł. To wartości szacunkowe; wiążące kwoty rząd zatwierdzi na początku 2026 roku.

Ilu świadczeniobiorców otrzyma 13. emeryturę w 2026 roku?

Szacuje się, że trafi ona do ponad 6,4 mln emerytów i blisko 2 mln rencistów z ZUS oraz niemal 1 mln świadczeniobiorców ubezpieczonych w KRUS. Dla większości będzie równa najniższej emeryturze w danym roku.

Powiązane
Waloryzacja w lutym, a trzynasta emerytura po Wielkanocy. Ważne zmiany w wypłatach świadczeń w 2026 roku
Waloryzacja w lutym, a trzynasta emerytura po Wielkanocy. Ważne zmiany w wypłatach świadczeń w 2026 roku
Świadczenie wspierające 2026. RPO alarmuje: opóźnienia, cofane składki i rachunki z NFZ
Świadczenie wspierające 2026. RPO alarmuje: opóźnienia, cofane składki i rachunki z NFZ
Zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku. 215 zł dla seniorów i niepełnosprawnych
Zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku. 215 zł dla seniorów i niepełnosprawnych
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Ojcowie na zasiłku macierzyńskim. Dane ZUS za 2025 r. pokazują zmianę trendu w podziale opieki nad dziećmi
30 sty 2026

Ojcowie na zasiłku macierzyńskim. Dane ZUS za 2025 r. pokazują zmianę trendu w podziale opieki nad dziećmi. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odnotowuje, że rośnie udział ojców korzystających z zasiłku macierzyńskiego, szczególnie w ramach urlopu rodzicielskiego. Rozwiązania wprowadzono w Polsce w związku z wdrożeniem unijnej dyrektywy work-life balance.
Legalizacja pracy cudzoziemców w Polsce. Co się zmieniło?
30 sty 2026

Jak zmieniły się zasady legalizacji pracy cudzoziemców w Polsce? Choć przepisy ustawy weszły w życie w połowie 2025 roku, to nowe przepisy wykonawcze do niej zostały opublikowane dopiero tuż przed końcem roku. Jakich zasad trzeba ocenie przestrzegać?
Dożywotni zakaz, przepadek auta, 500 tys. zł kary. To już nie przyszłość - te przepisy weszły w życie wczoraj
30 sty 2026

Tego nie przegap: od wczoraj jedno złamanie sądowego zakazu kończy się dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów. To nie projekt ani zapowiedź – te przepisy już obowiązują każdego kierowcę w Polsce. A oprócz tego: konfiskata auta, nawiązki do pół miliona złotych, grzywny za driftowanie. Sprawdź, zanim wsiądziesz za kółko, bo nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności, a nowe kary są potężne.
Nie cackają się z niepełnosprawnymi. RPO mówi: dość, trzeba zmienić prawo. Co zrobi Ministerstwo Infrastruktury?
30 sty 2026

Anna W. (dane zmienione) kobieta z niepełnosprawnością, wróciła z zakupów i... nie znalazła swojego auta. Strażnicy odholowali je ze stanowiska dla OzN, bo za szybą widniał tylko rewers karty parkingowej. Jej historia to jeden z wielu przypadków, które zmusiły Rzecznika Praw Obywatelskich do wystąpienia o pilną zmianę prawa. O co chodzi i dlaczego nie cackają się z osobami z niepełnosprawnościami tylko działają?!

REKLAMA

Firmowa wycieczka to atrakcja, która nie jest obowiązkowa. Czy decydując się na udział w niej, trzeba zapłacić podatek? Dyrektor KIS nie miał wątpliwości
30 sty 2026

Czy uczestnicząc w wycieczce firmowej pracownik uzyskuje przychód, od którego musi zapłacić podatek dochodowy? Taką sprawę rozpatrywał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek pracodawcy, który chciał zaproponować pracownikom możliwość udziału w tego rodzaju aktywności.
Ministerstwo Finansów bagatelizuje problemy z KSeF. Jest odpowiedź na interpelację poselską
30 sty 2026

Resort finansów nie planuje zmian ani w przepisach, ani w funkcjonowaniu Krajowego Systemu e-Faktur. W odpowiedzi na kolejną interpelację poselską MF konsekwentnie umniejsza zgłaszane problemy techniczne i organizacyjne, mimo wątpliwości przedsiębiorców oraz ekspertów.
11 pojemników na odpady zamiast 4 pod każdym domem, żeby – ludzie nie mylili się, gdzie co wrzucać. Rewolucja w segregacji odpadów w nowym projekcie UE
30 sty 2026

W opublikowanym w dniu 13 stycznia 2026 r. raporcie jednostki badawczej Komisji Europejskiej (JRC) została sformułowana propozycja zharmonizowania zasad segregacji odpadów w UE, w związku z rozporządzeniem PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), które wchodzi w życie w dniu 12 sierpnia 2026 r. 4 pojemniki na odpady, miałoby zastąpić aż 11, do których – miałyby trafiać odpady oznaczone ujednoliconymi dla całej unii etykietami.

Jak wypłacać dodatek stażowy nauczycielowi zatrudnionemu w kilku placówkach? Zasady nie są proste, a pracodawcy popełniają błędy
30 sty 2026

Choć dodatek stażowy przysługuje większości pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej, to w przypadku nauczycieli obliczanie jego wysokości i wypłata bywają szczególnie skomplikowane. Ma to związek m.in. z tym, że wielu nauczycieli jest zatrudnionych w kilku placówkach.

REKLAMA

Przeliczyć teraz staż czy czekać na nagrodę jubileuszową do grudnia 2026 r.? Nowelizacja wywołała dylematy u pracowników
29 sty 2026

Odpowiedź jest: prosta przeliczać staż na podstawie znowelizowanych przepisów kodeksu pracy. Bo przyspieszy to otrzymanie nagrody jubileuszowej. W artykule przykładowy list od czytelniczki w tej sprawie. I opis jej dylematu.
Wydatki na pączki dla pracowników, a koszty uzyskania przychodów pracodawcy. Jakie skutki podatkowe ma wspólne świętowanie tłustego czwartku?
30 sty 2026

Czy zjedzenie pączka podniesie motywację pracownika? Na takie pytanie trzeba odpowiedzieć, aby rozstrzygnąć, czy pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup pączków z okazji tłustego czwartku.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA