Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 1024 zł ekstra co miesiąc. Oto harmonogram wypłat dodatkowej emerytury z ZUS

1024 zł ekstra co miesiąc. Oto harmonogram wypłat dodatkowej emerytury z ZUS

21 stycznia 2026, 10:03
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze zus gotówka świadczenie
1024 zł ekstra co miesiąc. Oto harmonogram wypłat dodatkowej emerytury z ZUS
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

ZUS przygotowuje się do wypłaty specjalnego dodatku, który jeszcze w tym miesiącu trafi do dziesiątek tysięcy seniorów (przede wszystkim kobiet). Choć najwyższa możliwa kwota świadczenia to 1878,91 zł, przeciętny przelew opiewa na 1024,39 zł. W naszym artykule znajdziesz szczegóły dotyczące zasad przyznawania tych środków oraz harmonogram wypłat.

rozwiń >

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jako wsparcie dla wielodzietnych rodzin

System wsparcia dla rodziców, który wszedł w życie w marcu 2019 roku, stanowi kluczowy element polityki społecznej państwa. Jego nadrzędnym celem jest zabezpieczenie finansowe osób, które poświęciły się wychowaniu co najmniej czwórki dzieci, rezygnując przy tym z aktywności zawodowej lub pracując w ograniczonym zakresie. Ze względu na te obowiązki, wielu rodziców nie zdołało wypracować stażu uprawniającego do standardowej emerytury bądź ich wyliczone świadczenie jest wyjątkowo niskie. W takich przypadkach Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje specjalny dodatek, którego zadaniem jest wyrównanie miesięcznego dochodu beneficjenta do kwoty odpowiadającej najniższej emeryturze obowiązującej w kraju. Mechanizm ten działa dwutorowo: osoby bez żadnego dochodu otrzymują pełną kwotę, natomiast w przypadku pobierania niskich świadczeń, ZUS wypłaca jedynie różnicę niezbędną do osiągnięcia ustawowego minimum.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Program "Mama 4 plus" dostępny również dla ojców

Mimo że w debacie publicznej program ten funkcjonuje najczęściej pod nazwą "Mama 4 Plus", ustawodawca przewidział możliwość ubiegania się o środki również przez mężczyzn. Prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego mają ojcowie, którzy realnie sprawowali opiekę nad co najmniej czwórką dzieci, szczególnie w sytuacjach losowych, takich jak śmierć matki lub jej odejście od rodziny. Aby uzyskać to wsparcie, konieczne jest dopełnienie formalności poprzez złożenie stosownego wniosku w placówce ZUS. Organ rentowy podczas weryfikacji bierze pod uwagę przede wszystkim wiek wnioskodawcy, który wynosi 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn, a także potwierdzoną liczbę wychowanych dzieci. Istotnym elementem procedury jest analiza sytuacji materialnej, ponieważ świadczenie ma charakter celowy i trafia wyłącznie do osób nieposiadających innych źródeł dochodu pozwalających na samodzielne utrzymanie się.

Zobacz również:

Harmonogram wypłat świadczenia w styczniu 2026 roku

Proces dystrybucji środków odbywa się w sposób cykliczny i jest ściśle powiązany ze standardowymi terminami wypłat emerytur i rent realizowanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że osoby uprawnione nie muszą oczekiwać na osobny przelew, gdyż dodatek wpływa na konto w jednym pakiecie z podstawowym świadczeniem. W styczniu 2026 roku kalendarz wypłat został podzielony na kilka etapów, co pozwala na płynną obsługę tysięcy beneficjentów. Zgodnie z harmonogramem, pieniądze są przekazywane 5, 6, 10, 15, 20 oraz 25 dnia miesiąca. Takie rozplanowanie terminów sprawia, że znaczna część uprawnionych seniorów dysponuje dodatkowymi środkami już w pierwszej połowie stycznia, co ułatwia zarządzanie domowym budżetem i pokrycie bieżących zobowiązań na początku roku.

Zobacz również:

Dokumenty i informacje niezbędne do złożenia wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające z ZUS

Fundamentem procesu jest poprawnie wypełniony wniosek na urzędowym formularzu ERSU. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej, sporządzone na druku ERU. Jest to kluczowy dokument, w którym wnioskodawca potwierdza między innymi, że nie posiada innych dochodów uniemożliwiających przyznanie wsparcia. Wnioskodawca musi udokumentować fakt wychowania co najmniej czworga dzieci. W tym celu należy przygotować akty urodzenia dzieci (lub ich odpisy). Jeżeli dzieci mają już nadane numery PESEL, wystarczy wpisać te numery w odpowiednie rubryki formularza, co znacznie przyspiesza weryfikację wniosku przez urzędników. W przypadku ojców ubiegających się o świadczenie, konieczne może być dołączenie dokumentów potwierdzających datę zgonu matki dzieci lub dokumentów poświadczających porzucenie przez nią rodziny (np. wyroki sądu). Dodatkowo, jeśli wnioskodawca posiada okresy ubezpieczenia lub zatrudnienia, które nie są jeszcze znane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, warto dołączyć świadectwa pracy lub inne zaświadczenia potwierdzające przebieg pracy zawodowej, co pozwoli na precyzyjne wyliczenie ewentualnej dopłaty do minimalnej emerytury. Wypełniony komplet dokumentów można dostarczyć osobiście do dowolnej placówki ZUS, wysłać pocztą lub przesłać drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

REKLAMA

Ile wynosi rodzicielskie świadczenie uzupełniające w 2026 roku?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające ("Mama 4 plus") w 2026 roku będzie nadal powiązane z najniższą emeryturą, która podlega waloryzacji, a w 2025 roku wynosiła 1878,91 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające - czy to emerytura?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. "Mama 4 plus", to nie jest klasyczna emerytura, ale świadczenie uzupełniające do najniższej emerytury dla rodziców, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci i nie mają prawa do emerytury lub mają ją poniżej minimum. Jest to odrębne świadczenie, wypłacane przez ZUS (lub KRUS dla rolników) i stanowi dopełnienie do kwoty najniższej emerytury, ale nie daje przywilejów typowej emerytury, chyba że pobierasz je z faktyczną emeryturą poniżej minimum.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające a renta wdowia

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające ("Mama 4 plus") można pobierać razem z rentą rodzinną (wdowią), ale ZUS sumuje oba świadczenia i wypłaca dodatkowe świadczenie tylko do wysokości najniższej emerytury, jeśli suma jest niższa, albo wstrzymuje je, gdy łączna kwota przekracza najniższą emeryturę, co może ograniczyć efektywną kwotę "wdowiej renty". W przypadku renty wdowiej (zbiegu renty rodzinnej z własną emeryturą/rentą), wybiera się 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia lub odwrotnie, z limitami, ale MAMA 4+ jest dodatkiem, który ma dopełnić do najniższej emerytury, a nie zwiększyć łączną kwotę ponad ten próg.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające a dodatek pielęgnacyjny

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające (tzw. "Mama 4 plus") i dodatek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia, które można łączyć, o ile spełnia się kryteria dla każdego z nich, ale nie ma możliwości pobierania dodatku pielęgnacyjnego do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, gdyż ten dodatek jest wypłacany do renty/emerytury. Dodatek pielęgnacyjny (np. 348,22 zł w 2025 r.) przysługuje osobom z niepełnosprawnościami do emerytury/renty, zaś RSU (do 2025 r. do 1878,91 zł) uzupełnia dochód do wysokości najniższej emerytury, ale nie można go łączyć z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego, bo to dyskwalifikuje z RSU.

FAQ - Rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Ile wynosi rodzicielskie świadczenie uzupełniające z ZUS i jak działa mechanizm dopłaty?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające wyrównuje dochód do najniższej emerytury: bez dochodu przysługuje pełna kwota, przy niskich świadczeniach ZUS dopłaca różnicę. Najwyższa możliwa kwota to 1878,91 zł, a przeciętny przelew wynosi 1024,39 zł.

Kto może otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające („Mama 4 plus”) i jakie są warunki wieku?

Prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego mają rodzice, którzy wychowali co najmniej czworga dzieci, kobiety od 60 lat i mężczyźni od 65 lat, bez innych dochodów pozwalających na samodzielne utrzymanie. O rodzicielskie świadczenie uzupełniające mogą ubiegać się także ojcowie w sytuacjach takich jak śmierć matki lub jej odejście.

Kiedy ZUS wypłaci rodzicielskie świadczenie uzupełniające w styczniu 2026 roku?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest wypłacane łącznie z podstawowym świadczeniem w standardowych terminach ZUS. W styczniu 2026 roku przelewy realizowane są 5, 6, 10, 15, 20 oraz 25 dnia miesiąca.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku ERSU o rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Do wniosku ERSU dołącza się oświadczenie ERU oraz dowody wychowania co najmniej czworga dzieci (akty urodzenia lub numery PESEL). Ojcowie mogą dołączyć dokumenty o zgonie matki lub porzuceniu rodziny (np. wyroki sądu). Warto dodać świadectwa pracy, gdy ZUS nie zna okresów.

Gdzie można złożyć wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające z ZUS?

Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające można złożyć w dowolnej placówce ZUS, wysłać pocztą lub przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Wyższe świadczenia dla rencistów już od marca 2026. Nowa kwota to ponad 1900 zł
Wyższe świadczenia dla rencistów już od marca 2026. Nowa kwota to ponad 1900 zł
Renta z tytułu niezdolności do pracy 2026 - ile wynosi? Kto może otrzymać?
Renta z tytułu niezdolności do pracy 2026 - ile wynosi? Kto może otrzymać?
W ten sposób obliczysz kapitał początkowy. Sprawdź, czy Twoja emerytura z ZUS nie została zaniżona
W ten sposób obliczysz kapitał początkowy. Sprawdź, czy Twoja emerytura z ZUS nie została zaniżona
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

