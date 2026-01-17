REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatki do emerytury, o które możesz wnioskować w 2026 roku. Sprawdź, co Ci przysługuje i w jakiej kwocie

Dodatki do emerytury, o które możesz wnioskować w 2026 roku. Sprawdź, co Ci przysługuje i w jakiej kwocie

17 stycznia 2026, 19:41
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
dodatek do emerytury dodatki do emerytury pieniądze gotówka emerytura
Dodatki do emerytury, o które możesz wnioskować w 2026 roku. Sprawdź, co Ci przysługuje i w jakiej kwocie
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Od marca 2026 roku nastąpi wzrost wypłat dla polskiego sektora emerytalnego. Poza standardową waloryzacją, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje szereg dodatków, które realnie wpłyną na zasobność portfeli seniorów. Oto aktualny wykazem świadczeń dodatkowych. Dowiedz się, jakie kwoty przysługują Ci w bieżącym roku. Oto szczegóły.

rozwiń >

Waloryzacja emerytur w 2026 roku oraz nowe stawki świadczeń minimalnych

Prognozowana na marzec 2026 roku waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych na poziomie 4,88 proc. przyniesie istotne zmiany w portfelach polskich seniorów. Mechanizm ten wpłynie nie tylko na wysokość podstawowej emerytury, ale również proporcjonalnie podniesie wartość wszystkich przypisanych do niej dodatków. W wyniku tych przekształceń kwota najniższej emerytury wzrośnie do poziomu około 1970 zł brutto. Należy jednak zaznaczyć, że ostateczna suma wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych może być znacznie wyższa dzięki licznym świadczeniom uzupełniającym, które w skali miesiąca potrafią zwiększyć domowy budżet o kilkaset złotych.

REKLAMA

REKLAMA

Zasady przyznawania dodatku pielęgnacyjnego i warunki wieku

Jednym z najpowszechniejszych instrumentów wsparcia finansowego jest dodatek pielęgnacyjny, którego wysokość w 2026 roku zostanie ustalona na poziomie 364,59 zł miesięcznie. Procedura jego otrzymania zależy od wieku oraz stanu zdrowia świadczeniobiorcy. Osoby, które ukończyły 75. rok życia, nie muszą podejmować żadnych kroków formalnych, ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje im to wsparcie automatycznie, a środki są przelewane wraz z regularną emeryturą. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób młodszych, które ze względu na stan zdrowia posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W takim scenariuszu konieczne jest złożenie stosownego wniosku wraz z dokumentacją medyczną, przy czym prawo do wypłaty ustala się od miesiąca, w którym dopełniono formalności w urzędzie.

Wsparcie finansowe dla kombatantów oraz osób represjonowanych

Szczególną grupą beneficjentów są kombatanci, inwalidzi wojenni oraz osoby represjonowane, dla których państwo przewidziało rozbudowany system dopłat. Osoby te mogą liczyć na dodatek kombatancki w kwocie 364,59 zł, który po zsumowaniu z dodatkiem kompensacyjnym wynoszącym 60,78 zł, daje łącznie ponad 425 zł dodatkowych środków każdego miesiąca. Uprawnienia te przysługują uczestnikom walk o niepodległość, więźniom politycznym, osobom deportowanym oraz żołnierzom przymusowo zatrudnianym w kopalniach i kamieniołomach. Aby skorzystać z tych pieniędzy, niezbędne jest uzyskanie pozytywnej decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a następnie przedłożenie w ZUS wniosku ZUS-ERK wraz z zaświadczeniem potwierdzającym posiadany status.

Świadczenia dla wdów i wdowców po kombatantach oraz ryczałt energetyczny

System wsparcia obejmuje również współmałżonków zmarłych kombatantów. Wdowy i wdowcy mają prawo do pobierania dodatku kompensacyjnego w wysokości 60,78 zł oraz ryczałtu energetycznego, który w 2026 roku wynosi 302,51 zł miesięcznie. Ryczałt ten jest świadczeniem niezależnym od poziomu dochodów i ma na celu realne odciążenie seniorów w opłatach za media, co w skali roku generuje oszczędność rzędu 3630 zł. Warto dodać, że trwają prace legislacyjne mające na celu rozszerzenie tych uprawnień na wdowy po działaczach opozycji antykomunistycznej. Procedura wnioskowania o ryczałt wymaga wypełnienia formularza ZUS-ERK i dołączenia dokumentacji potwierdzającej uprawnienia zmarłego małżonka lub własny status inwalidy wojennego.

REKLAMA

Dodatkowe roczne wsparcie czyli trzynasta i czternasta emerytura

Poza comiesięcznymi dodatkami stałymi, kalendarz wypłat na 2026 rok przewiduje dwa istotne zastrzyki gotówki w postaci świadczeń jednorazowych. W kwietniu wszyscy uprawnieni otrzymają trzynastą emeryturę w wysokości około 1970 zł brutto. Jesienią natomiast planowana jest wypłata czternastej emerytury, która w pełnej kwocie również wyniesie około 1970 zł brutto dla osób, których standardowe świadczenie nie przekracza progu 2900 zł. Oba te bonusy są przyznawane z urzędu, co oznacza, że seniorzy nie muszą składać w tej sprawie żadnych dodatkowych podań do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Procedury składania wniosków i terminy rozpatrywania dokumentów przez ZUS

Aby skutecznie ubiegać się o nienależne jeszcze z automatu dodatki, seniorzy mają do dyspozycji kilka kanałów komunikacji z urzędem. Wnioski można składać osobiście w placówkach ZUS, przesyłać tradycyjną pocztą lub korzystać z nowoczesnych rozwiązań, takich jak Platforma Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Osoby przebywające na stałe za granicą mogą dopełnić formalności w polskich urzędach konsularnych. Kluczowym czynnikiem jest czas, ponieważ ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji, a wypłata środków następuje od miesiąca, w którym wpłynął kompletny wniosek. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przysługujących praw, zainteresowani mogą korzystać z infolinii pod numerem 22 560 16 00, gdzie uzyskają szczegółowe informacje o tym, jak podnieść standard swojego życia dzięki dostępnym mechanizmom wsparcia.

Źródło: INFOR
REKLAMA

