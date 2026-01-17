REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 13. i 14. emerytura 2026 - kiedy wypłata? Ile wyniesie 13. emerytura 2026 "na rękę"? Co czeka seniorów?

13. i 14. emerytura 2026 - kiedy wypłata? Ile wyniesie 13. emerytura 2026 "na rękę"? Co czeka seniorów?

17 stycznia 2026, 13:01
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
13. i 14. emerytura 2026 - kiedy wypłata?
13. i 14. emerytura 2026 - kiedy wypłata?
Czy 13. i 14. emerytura będzie w 2026 roku? Ile wyniosą świadczenia po waloryzacji w marcu 2026? Jaki będzie wskaźnik waloryzacji? Kto straci w 2026 roku? Sprawdzamy i odpowiadamy na wszystkie pytania.

Co z 13. i 16. emeryturą w 2026 roku?

W budżecie państwa na 2026 rok zabezpieczono około 31,8 mld zł na ten cel, co oznacza, że trzynastka i czternastka zostają w systemie i będą wypłacone emerytom w 2026 roku. Jednocześnie w marcu 2026 emerytury i renty przejdą coroczną waloryzację. Ostateczny wskaźnik waloryzacji nie jest wciąż oficjalnie zatwierdzony, ale wszystko wskazuje na podwyżkę rzędu około 4,88-4,9%. To bezpośrednio przełoży się nie tylko na podstawowe świadczenia, ale też na wysokość trzynastej i czternastej emerytury.

Jaka będzie wysokość 13. emerytury w 2026 roku?

Trzynasta emerytura w 2026 roku zostanie wypłacona wszystkim emerytom i rencistom, bez względu na wysokość podstawowego świadczenia. Kwota brutto będzie taka sama dla wszystkich seniorów, różnice pojawią się w kwocie netto z uwagi na podatek i składkę zdrowotną, które wynoszą kolejno 9% i 12%. Świadczenie wypłacą zarówno ZUS, jak i KRUS.

Wysokość trzynastki jest równa minimalnej emeryturze. Jeśli waloryzacja w marcu 2026 roku wyniesie około 4,9% minimalna emerytura może wzrosnąć. z 1878,92 zł brutto do około 1970,98 zł brutto. Oznacza to wzrost o 92,06 zł brutto, czyli około 83,78 zł netto, czyli "na rękę".

Co z 14. emeryturą w 2026 roku?

Czternasta emerytura również pozostaje i jest równa wysokości minimalnej emerytury, czyli około 1970,98 zł brutto po waloryzacji. Jednak wysokość jej wypłaty jest uzależniona od wysokości podstawowego świadczenia. Najważniejsze zasady w 2026 roku to.

  • Pełna kwota świadczenia przysługuje osobom, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto.
  • Powyżej tej kwoty obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę".
  • Osoby z bardzo wysokimi świadczeniami nie otrzymają czternastki wcale.

Przypomnijmy, że w 2025 roku czternastki nie otrzymały osoby, których świadczenia przekraczały 4734,61 zł brutto. Podobne limity będą obowiązywać również w 2026 roku. Po waloryzacji świadczeń w marcu, w stosunku do 2025 roku, w 2026 zwiększy się liczba emerytów, którzy nie otrzymają tego świadczenia.

Kiedy ZUS i KRUS wypłaca trzynastą i czternastą emeryturę w 2026 roku?

Terminy są takie same jak w 2025 roku:

  • 13. emerytura - kwiecień 2026 roku
  • 14. emerytura - wrzesień 2026 roku.

Świadczenia trafią na konta emerytów razem z regularną emeryturą lub rentą, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Zmiany w 14. emeryturze. Kto straci w 2026 roku?

Choć zasady 14. emerytury formalnie się nie zmieniają, w praktyce coraz mniej osób otrzymuje ją w pełnej wysokości. Powód jest prosty, emerytury są co roku waloryzowane w marcu, a próg 2900 zł brutto nie jest podnoszony. W efekcie z roku na rok rośnie liczba seniorów, którzy otrzymują pomniejszoną 14. albo nie dostają jej wcale. Poniższe dane pokazują skalę problemu:

  • W 2024 roku czternastą emeryturę otrzymało 8 i 9 miliona osób, z czego 6 i 4 w pełnej kwocie.
  • Rok wcześniej pełną czternastkę dostało około 6 i 8 miliona. Seniorów, a około 2 miliony miało świadczenie pomniejszone.

Ile wyniesie 13. i 14. emerytura w 2026 roku? Podsumowanie

Wysokość trzynastki i czternastki (bez pomniejszenia) jest równa minimalnej emeryturze. Jeśli waloryzacja w marcu 2026 roku wyniesie około 4,9%, minimalna emerytura wzrośnie.

  • z 1878,92 zł brutto do około 1970,98 zł brutto.

Oznacza to wzrost o 92,06 zł brutto, czyli około 83,78 zł netto "na rękę".

Niespodzianka dla seniorów od ZUS 2026 - 400 zł więcej do emerytury! Dla kogo dodatkowe pieniądze? Złóż wniosek w styczniu 2026
Niespodzianka dla seniorów od ZUS 2026 - 400 zł więcej do emerytury! Dla kogo dodatkowe pieniądze? Złóż wniosek w styczniu 2026
Źródło: INFOR
Infor.pl
