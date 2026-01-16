REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowa dopłata 1200 zł dla seniorów po 60. i 65. roku życia. Od kiedy? Jakie warunki? Dla kogo?

Nowa dopłata 1200 zł dla seniorów po 60. i 65. roku życia. Od kiedy? Jakie warunki? Dla kogo?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 stycznia 2026, 16:15
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Nowa dopłata 1200 zł dla seniorów po 60. i 65. roku życia
Nowa dopłata 1200 zł dla seniorów po 60. i 65. roku życia
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Rosnące rachunki za prąd i ogrzewanie coraz mocniej uderzają w seniorów, a będzie jeszcze gorzej. Niedługo wejdą w życie unijne przepisy ETS2, które podniosą ceny paliw i ciepła. Polski rząd już przygotowuje nowy program dopłat dla seniorów po 60. i 65. roku życia, który ma zapewnić roczne wsparcie w wysokości nawet 1200 zł. Nowe świadczenie ma pomóc w pokryciu kosztów energii i ogrzewania, zanim w życie wejdą unijne przepisy ETS2.

rozwiń >

Nowa dopłata dla seniorów po 60. i 65. roku życia - czym jest?

To forma bonu energetycznego, który ma złagodzić skutki podwyżek energii i kosztów ogrzewania. Wsparcie skierowane będzie do osób najuboższych – głównie emerytów, którzy często muszą wybierać między ogrzewaniem mieszkania a zakupem leków.

REKLAMA

REKLAMA

W poprzednich latach podobne dopłaty trafiły do ponad 2 mln gospodarstw domowych, jednak nowy program będzie skierowany wyłącznie do seniorów spełniających określone kryteria.

Dopłata 1200 zł do prądu i ogrzewania - dla kogo?

Z nowego programu będą mogły skorzystać osoby:

  • kobiety, które ukończyły 60 lat, oraz mężczyźni po 65. roku życia,
  • których miesięczny dochód nie przekracza 2525 zł brutto na osobę w gospodarstwie domowym,
  • mieszkające w budynkach ogrzewanych indywidualnie – np. piecem na węgiel, olej opałowy lub inne paliwa kopalne.

Przeczytaj też: Zmiany w czternastej emeryturze 2026. Kto nie dostanie 14. emerytury w 2026 roku? Kto dostanie pełną 14. emeryturę?

REKLAMA

Ile wyniesie dopłata roczna i jak będzie wypłacana?

Średnia wysokość nowej dopłaty to 1200 zł rocznie, wypłacane w czterech ratach po około 300 zł co trzy miesiące.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Celem programu jest realne obniżenie rachunków za energię i ciepło w gospodarstwach najbardziej narażonych na wzrosty cen.

Kto będzie wypłacał dopłaty do ogrzewania?

Za obsługę programu ma odpowiadać Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). To tam seniorzy będą składać wnioski, a urzędnicy zweryfikują dane i sprawdzą, czy dochody mieszczą się w granicach ustawowych.

Przeczytaj też: 13. i 14. emerytura 2026 - kiedy wypłata? Ile wyniesie 13. i 14. emerytura w 2026 roku "na rękę"? Kto straci czternastą emeryturę?

Kiedy ruszy nabór wniosków?

Nowe formularze wniosków pojawią się dopiero po ogłoszeniu oficjalnego startu programu. Według zapowiedzi rządu, nastąpi to najwcześniej w 2027 roku, kiedy też ruszą pierwsze wypłaty. System ma funkcjonować przez minimum 5 lat.

Dlaczego rząd wprowadza nową dopłatę?

Nowy system dopłat ma być odpowiedzią na unijne regulacje ETS2, czyli tzw. „podatek od ogrzewania”, który wprowadzi dodatkowe opłaty za emisję CO₂. Polska planuje maksymalnie opóźnić jego wejście w życie, ale jednocześnie buduje system osłonowy dla gospodarstw domowych, by ochronić seniorów przed gwałtownym wzrostem kosztów energii.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Składki ZUS przedsiębiorców w 2026 roku: zwykłe, preferencyjne, Mały ZUS plus
16 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. wzrosły składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców. ZUS wyjaśnia, że ich wysokość zależy od minimalnego wynagrodzenia oraz prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Płaca minimalna jest w 2026 r. wyższa o 140 zł w porównaniu z ubiegłym rokiem (wynosi 4806 zł brutto), natomiast przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 747 zł.
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2026 roku. Jaki ma wpływ na inne świadczenia pracownicze, potrącenia z pensji, odprawy, zasiłki
16 sty 2026

Ile wynosi w 2026 roku minimalne wynagrodzenie brutto i netto. Co wchodzi w skład płacy minimalnej i na jakie świadczenia wpływa jej wysokość? Wyjaśnia Karolina Woźniczka, specjalistka ds. kadr i płac w Meritoros SA.
RIO: Dodatkowe wynagrodzenie roczne bez sześciu miesięcy zatrudnienia
16 sty 2026

Jednym z warunków do uzyskania prawa do tzw. trzynastki jest przepracowanie minimum sześciu miesięcy. Co w sytuacji, gdy pracownik nie przepracował wymaganych sześciu miesięcy, ale korzystał z urlopu opiekuńczego w okresie tego zatrudnienia?
Anonimowy dostęp nabywcy do faktury ustrukturyzowanej w KSeF - kiedy i jak wystawca będzie musiał to zapewnić
16 sty 2026

Jestem podatnikiem VAT. Od 1 kwietnia 2026 r. będę miał obowiązek wystawiać faktury ustrukturyzowane przy użyciu KSeF. Czy w każdym wypadku będę musiał zapewniać dostęp anonimowy do takich faktur?

REKLAMA

Ile podatku od nieruchomości zapłacisz od ogrodzenia? Od 2025 roku przepisy się zmieniły. Sprawdź, jakie zasady obowiązują
16 sty 2026

Od stycznia 2025 roku nie ma już wątpliwości co do tego, że ogrodzenie jest budowlą na gruncie podatku od nieruchomości. Czy to znaczy, że każdy zapłaci od niego podatek? W przestrzeni publicznej pojawia się wiele mylących informacji na ten temat.
Niedziela handlowa 2026: styczeń [Kalendarz]
16 sty 2026

Niedziela handlowa w 2026 roku wypada aż 8 razy. W zeszłym roku dodana została dodatkowa niedziela handlowa w grudniu każdego roku. Czy 18 stycznia jest niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa? Oto kalendarz niedziel handlowych na 2026 rok.
Zdjęcia z treningów na Instagramie i TikToku a RODO. Czy na pewno masz zgodę na publikację wizerunku swoich klientów?
16 sty 2026

W dobie Instagrama i TikToka, branża fitness sprzedaje już nie tylko karnety i obietnicę poprawy kondycji i stanu zdrowie, ale przede wszystkim promuje szczególny styl życia. Zdjęcia typu „metamorfoza”, relacje live z zajęć grupowych czy nagrania z treningów personalnych to bardzo skuteczne narzędzia marketingowe każdego trenera i instruktora. Jednak to, co dla trenera jest „contentem”, dla prawnika jest przetwarzaniem danych osobowych. Czy wiesz, że brak profesjonalnej dokumentacji w tym zakresie może Cię kosztować znacznie więcej niż utratę zasięgów?
Pomoc społeczna: Prawa pracowników socjalnych kierowanych do CUS muszą być przestrzegane
16 sty 2026

Do MRPiPS skierowano apel w sprawie przestrzegania praw pracowników pomocy społecznej. Są oni zmuszani do obejmowania nowych stanowisk w centrach usług społecznych bez zagwarantowania zatrudnienia na dotychczasowych warunkach.

REKLAMA

Agent AI w łańcuchu dostaw może być jego najsłabszym ogniwem. AI musi dojrzeć i przestać halucynować, by w pełni przydać się w biznesie
16 sty 2026

Agenci AI nie rozwiążą wszystkich problemów sektora logistycznego, ale mogą poprawić jego sprawność i konkurencyjność. Problem polega na tym, że wiele firm nie potrafi jeszcze wdrażać młodej technologii, wyznaczać strategii i jasnych celów. Przedsiębiorstwa muszą najpierw uporządkować własne zaplecze technologiczne i zbierane dane oraz nie ulegać psychologicznej presji rynku. Z kolei agenci AI muszą dojrzeć i przestać halucynować, o czym niewiele się mówi, a jest to bardzo poważny problem hamujący rozwój inteligentnych algorytmów.
Miliony przesyłek cyfrowych od Poczty Polskiej. Era listów tradycyjnych dobiega końca?
16 sty 2026

Od początku roku uruchomiono ok. 300 tys. nowych skrzynek umożliwiających korzystanie z e-Poleconego; łącznie aktywnych jest ponad 2,6 mln kont do obsługi takiej korespondencji - poinformowała PAP Poczta Polska.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA