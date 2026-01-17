REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS podniesie emeryturę prawie o1900 złotych. Nie trzeba mieć stażu pracy. Wystarczy jeden dokument

ZUS podniesie emeryturę prawie o1900 złotych. Nie trzeba mieć stażu pracy. Wystarczy jeden dokument

17 stycznia 2026, 07:01
Maja Retman
Maja Retman
ZUS podniesie emeryturę prawie o1900 złotych. Nie trzeba mieć stażu pracy. Wystarczy jeden dokument
ZUS podniesie emeryturę prawie o1900 złotych. Nie trzeba mieć stażu pracy. Wystarczy jeden dokument
Brzmi jak wyjątek od reguły, a jednak jest zgodne z prawem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może podnieść emeryturę niemal o 1900 złotych brutto, także tym, którzy nigdy nie wypracowali wymaganego ustawowo stażu. Wystarczy jedno oświadczenie, by otrzymać dopłatę do minimalnej emerytury albo pełne świadczenie, nawet jeśli na koncie składkowym nie ma nic.

Emerytura bez lat pracy? Ustawa przewidziała taki scenariusz

Chodzi o rodzicielskie świadczenie uzupełniające, znane szerzej jako program Mama 4 plus. Dla wielu osób jest ono jedyną realną szansą na stabilny dochód na starość. Świadczenie może wyrównać już pobieraną emeryturę do ustawowego minimum albo całkowicie ją zastąpić, jeśli dana osoba nie ma prawa do żadnych świadczeń z systemu emerytalnego.

To nie jest waloryzacja ani dodatek wynikający z przepracowanych lat. Mechanizm ten powstał z myślą o osobach, które poświęciły swoje życie wychowaniu dzieci, a w zamian nie zgromadziły kapitału emerytalnego.

Mama 4 plus. Jak działa ten mechanizm w praktyce

Zasada jest prosta. Jeżeli emerytura lub renta wypłacana przez ZUS nie osiąga minimalnej kwoty, urząd dopłaca brakującą różnicę. Jeżeli natomiast dana osoba nie pobiera żadnego świadczenia, ZUS wypłaca pełną kwotę minimalnej emerytury.

Obecnie jest to 1878,91 zł brutto. Takie wsparcie trafia przede wszystkim do kobiet, ale przepisy obejmują także mężczyzn, którzy faktycznie wychowywali co najmniej czworo dzieci.

Komu przysługuje dopłata mimo braku stażu

Warunki są precyzyjnie określone w ustawie. Kobiety mogą ubiegać się o świadczenie po ukończeniu 60. roku życia, a mężczyźni po ukończeniu 65 lat. W przypadku ojców konieczne jest dodatkowo wykazanie, że to oni pełnili główną rolę wychowawczą, na przykład z powodu śmierci matki lub jej długotrwałej nieobecności.

Istotnym kryterium jest również brak dochodu zapewniającego niezbędne środki do życia. Do tego dochodzi wymóg co najmniej dziesięciu lat życia i pracy w Polsce po ukończeniu 16. roku życia.

To właśnie te zasady sprawiają, że wiele osób – szczególnie seniorek – po raz pierwszy uzyskuje prawo do pełnego świadczenia, mimo że nigdy nie osiągnęły minimalnego stażu ubezpieczeniowego.

Mama 4 plus. Jedno oświadczenie we wniosku, ważniejsze niż historia zatrudnienia

Najwięcej emocji budzi nie sama wysokość świadczenia, lecz dokument, który decyduje o jego przyznaniu. Ustawa nie wymaga przedstawiania dokumentów potwierdzających staż pracy ani szczegółowej historii zawodowej. Kluczowe znaczenie ma oświadczenie dołączone do wniosku o Mama 4 plus.

Wnioskodawca składa je pod rygorem odpowiedzialności karnej, co oznacza konieczność podania informacji zgodnych z prawdą. W oświadczeniu należy wskazać liczbę wychowanych dzieci, ewentualne przerwy w sprawowaniu opieki, wysokość dochodów własnych oraz dochodów z gospodarstwa rolnego. Trzeba również poinformować o innych pobieranych świadczeniach oraz o ewentualnym pobycie w zakładzie karnym.

W przypadku ojców konieczne jest dodatkowe wskazanie, czy matka dzieci zmarła lub zaprzestała ich wychowywania.

Jeden akapit decyduje o wszystkim

Najważniejszy element oświadczenia mieści się jednak w jednym krótkim zdaniu. To deklaracja, że osoba składająca wniosek nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Właśnie ta informacja otwiera drogę do wypłaty pełnej kwoty 1878,91 zł brutto – niezależnie od tego, jak wyglądała zawodowa przeszłość wnioskodawcy.

Program Mama 4 plus, choć oparty na prostych zasadach, realnie zmienia sytuację wielu rodzin. Coraz więcej osób, które przez lata wykonywały niewidzialną pracę opiekuńczą, po raz pierwszy zyskuje gwarancję finansowego minimum na starość.

Źródło: INFOR
