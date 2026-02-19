REKLAMA

Wielkie zmiany we wdowiej rencie. Od marca świadczenie wypłacą z podwyżką, po nowemu. Mamy już dokładne wyliczenia

Wielkie zmiany we wdowiej rencie. Od marca świadczenie wypłacą z podwyżką, po nowemu. Mamy już dokładne wyliczenia

19 lutego 2026, 08:02
Maja Retman
Maja Retman
Zmiany we wdowiej rencie. Od marca świadczenie będą wypłacać po nowemu. Są już dokładne wyliczenia
Zmiany we wdowiej rencie. Od marca świadczenie będą wypłacać po nowemu. Są już dokładne wyliczenia
Renta wdowia wchodzi w nowy etap. Marcowa waloryzacja nie tylko podniesie wypłaty. Ten rok jest pierwszym, w którym będzie można skorzystać z pełnych dwunastu miesięcy łączenia własnego świadczenia z rentą rodzinną po zmarłym współmałżonku. To jednak dopiero początek zmian. Prawdziwa przebudowa zasad jest zapowiadana na kolejne lata.

Renta wdowia. Trzeba podjąć decyzję

Choć pojęcie „renty wdowiej” zostało wprowadzone od niedawna, to w praktyce rozwiązanie funkcjonuje już od lat. Chodzi o możliwość jednoczesnego pobierania własnego świadczenia, na przykład emerytury oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Obecnie z takiej formy wsparcia korzysta ponad dziewięćset tysięcy osób, które otrzymują pieniądze z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Składający wniosek o rentę wdowią muszą zdecydować, które świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości. Jedno z nich przysługuje w stu procentach, drugie tylko w części. Do końca 2026 roku ten udział wynosi 15 procent. Oznacza to, że można pobierać całą własną emeryturę i jednocześnie 15 procent renty rodzinnej albo odwrotnie – pełną rentę rodzinną i 15 proc. własnego świadczenia. W 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25 procent.

Limit wypłat wzrośnie

Renta wdowia objęta jest limitem. ZUS wypłaci świadczenia w zbiegu tylko wtedy, gdy ich łączna kwota nie przekracza trzykrotności najniższej emerytury. Obecnie jest to 5 tys. 636 zł i 73 gr brutto. Po marcowej waloryzacji limit może wzrosnąć do 5 tys.911 zł i 80 gr brutto, jeśli sprawdzą się prognozy zawarte w ustawie budżetowej, zakładające wzrost świadczeń o 4, 88 proc. proc.

Zobacz również:

Jak zmieni się wypłata renty wdowiej po waloryzacji?

Dokładne wyliczenia opublikował dziennik „Fakt”.

Renta wdowia od około 1,9 do 2,2 tys. zł brutto
Przy świadczeniach mieszczących się w tym przedziale seniorzy dziś dostają na rękę od około 1700 do 2000 zł. Po waloryzacji wypłaty netto wzrosną do poziomu od niespełna 1800 do około 2100 zł. Miesięczny zysk wyniesie od 83 do niespełna 100 zł.

Renta wdowia od 2,3 do 2,7 tys. zł brutto
W tym przedziale obecne wypłaty „na rękę” mieszczą się w granicach od około 2100 do 2430 zł. Po waloryzacji seniorzy dostaną od około 2195 do 2537 zł, co oznacza zysk rzędu 100–105 zł miesięcznie.

Renta wdowia od 2,8 do 3,2 tys. zł brutto
Osoby pobierające świadczenia w tych kwotach otrzymują dziś netto od około 2510 do 2830 zł. Po marcowej podwyżce wypłaty wzrosną do około 2620–2950 zł, a miesięczny zysk wyniesie od 108 do 123 zł.

Renta wdowia od 3,3 do 3,7 tys. zł brutto
W tej grupie obecne wypłaty „na rękę” mieszczą się w przedziale od około 2900 do 3220 zł. Po waloryzacji wzrosną do od około 3035 do 3365 zł, co oznacza zysk od 127 do 142 zł miesięcznie.

Renta wdowia od 3,8 do 4 tys. zł brutto
To najwyższe z przedstawionych kwot. Dziś seniorzy otrzymują netto od około 3300 do 3460 zł, a po waloryzacji będzie to od około 3450 do 3615 zł. Miesięczny zysk sięgnie od 147 do ponad 154 zł.

Czy wyższy limit to większa liczba uprawnionych do renty wdowiej?

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że wyższy limit oznacza automatycznie większą liczbę osób uprawnionych do renty wdowiej. W praktyce tak się jednak nie stanie, ponieważ waloryzacja obejmie także same świadczenia. Jak wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych w rozmowie z „Faktem”, renta wdowia jest zbiegiem dwóch, a czasem nawet trzech świadczeń i każde z nich będzie od pierwszego marca waloryzowane oddzielnie. W efekcie granica limitu i wysokość wypłat przesuną się równolegle.

Zobacz również:

Od marca wyższe wypłaty i kolejne decyzje z ZUS

Pierwsze podwyższone renty wdowie ZUS zacznie wypłacać już w marcu. W kwietniu seniorzy otrzymają trzynastą emeryturę, a razem z nią decyzje o nowej wysokości świadczeń po waloryzacji. „Fakt” zaprezentował symulacje pokazujące, jak może zmienić się ostateczna kwota wypłaty dla wdów i wdowców w zależności od wysokości dotychczasowych świadczeń.

Rząd zapowiada przegląd programu i możliwe zmiany

Większe korekty systemowe zaplanowano na kolejne lata. Zgodnie z ustawą renta wdowia ma zostać poddana ewaluacji, a przegląd programu zaplanowano najpóźniej na 2028 rok. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk jeszcze w grudniu na antenie radia ZET zapowiedziała, że każdy rząd będzie zobowiązany do analizy funkcjonowania świadczenia.

Źródło: INFOR
Infor.pl
Gdy żona kupuje udział w mieszkaniu od męża, to jest to zakup na własne cele mieszkaniowe. Może więc skorzystać ze zwolnienia od podatku
19 lut 2026

Czy zakup udziału w mieszkaniu męża, w którym żona i tak już mieszka, można uznać za wydatek dokonany na własne cele mieszkaniowe? W takiej sprawie interpretację indywidualną wydał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Zmiana formy opodatkowania 2026: ryczałt, liniowy czy skala - ostatni dzień na decyzję
19 lut 2026

20 lutego 2026 r. upływa dla większości polskich przedsiębiorców ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na bieżący rok. Czasu zostało niewiele, a konsekwencje pochopnej lub spóźnionej decyzji odczuwalne będą przez kolejnych dwanaście miesięcy. Warto więc w ostatniej chwili, na spokojnie i metodycznie, sprawdzić, czy obecna forma rozliczeń jest nadal optymalna.
ZUS zabierze z emerytury blisko 1000 złotych. Ta zmiana wchodzi od marca. Będą obowiązywać nowe zasady
19 lut 2026

To informacja, na którą powinni zwrócić uwagę wszyscy pobierający wcześniejszą emeryturę lub rentę. Zmieniają się bowiem progi dodatkowych zarobków, a ich przekroczenie może oznaczać realne konsekwencje finansowe. W niektórych przypadkach świadczenie zostanie pomniejszone nawet o kilkaset złotych miesięcznie, a przy znacznie wyższych dochodach może dojść nawet do jego czasowego zawieszenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Unieważniony kredyt frankowy, a PIT. Czy płacisz podatek po wyroku lub ugodzie?
19 lut 2026

W 2025 r. prawomocny wyrok czy ugoda unieważniający umowę kredytu frankowego uzyskało wielu Polaków. Dla tych kredytobiorców oznacza jednak niespodziewany dylemat: czy i jakie skutki podatkowe należy uwzględnić w zeznaniu PIT za 2025 rok? Odpowiedź zależy od tego, co dokładnie wyrok lub ugoda z bankiem przewiduje i czy podatnik skorzystał wcześniej z którejś z ulg podatkowych.

Skarbówka sprawdza to teraz na potęgę. Prześwietlają pięć lat wstecz. Kara to nawet 30 tysięcy złotych
19 lut 2026

Dla wielu właścicieli mieszkań to źródło wysokich dochodów, ale nie wszyscy rozliczają się z nich z fiskusem. Skarbówka coraz dokładniej sprawdza toferujących noclegi przez platformy takie jak Booking.com i Airbnb, analizując ich rozliczenia nawet pięć lat wstecz. Ci, którzy nie odprowadzali należnych podatków, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjam. Nakładane kary sięgają nawet 20–30 tys. zł. Co więcej, państwo przygotowuje nowe regulacje, które mają ostatecznie uporządkować rynek najmu krótkoterminowego i wyeliminować niejasności, w których funkcjonował on przez lata.
Drożej na półkach, taniej tylko w jednym dziale. Ile płacimy za codzienne zakupy?
18 lut 2026

Analiza ponad 82 tys. cen pokazuje, że w styczniu codzienne zakupy zdrożały średnio o 3,7 proc. rdr., a sama żywność – o 3,2 proc. Wzrost objął większość kategorii, choć tempo podwyżek nadal hamuje. Najbardziej podrożały używki, chemia i mięso, a potaniały warzywa i owoce. Eksperci prognozują, że ceny w sklepach będą rosnąć w tempie 3–4 proc. rdr.
Od chaosu do kontroli - prostszy sposób na zarządzanie firmowym merchem
18 lut 2026

Jeszcze niedawno brandowane produkty były postrzegane jako estetyczny dodatek do działań marketingowych lub employer brandingowych. Dziś, wraz ze wzrostem skali wysyłek, oczekiwań pracowników i dbałości o zrównoważony rozwój, staje się pełnoprawnym procesem operacyjnym. Organizacje coraz częściej mierzą się z pytaniem, jak połączyć technologię, automatyzację i cele ESG w obszarze, który tradycyjnie opierał się na ręcznej pracy i doraźnych decyzjach. Odpowiedzią okazuje się zmiana modelu zarządzania merchem – z projektowego na systemowy – co pozwala zdjąć ciężar operacyjny z działów HR i marketingu oraz odzyskać kontrolę nad skalą, jakością i wpływem środowiskowym tych działań.
Od 1 marca zmieni się wysokość świadczenia z tytułu pełnienia funkcji sołtysa
19 lut 2026

Świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa co roku podlega waloryzacji. Tak samo jest i teraz, co wynika z komunikatu prezesa KRUS, który podał wysokość świadczenia, która będzie obowiązywać od 1 marca 2026 roku. Sprawdź, jaka to kwota.

To już koniec z 800 plus na każde dziecko - zasiłek tylko dla pracujących rodziców? Rząd szykuje ważną zmianę w ustawie, ale czy taką
19 lut 2026

Rząd szukuje dużą zmianę w programie Rodzina 800 plus. Projekt ustawy nowelizacyjnej jest już gotowy i lada tydzień trafi pod obrady Sejmu. Czy ta ważna zmiana realizuje dyskutowany długo, ale bardzo kontrowersyjny postulat, by pieniądze na dzieci otrzymywali tylko pracujący rodzice?
Bon senioralny to jakby budżet dał 1000 zł ojcu, który nie płaci alimentów. A bezdzietna wdowa 75+ bez wsparcia
18 lut 2026

Bon senioralny obchodzi i wypacza (w mojej ocenie) przepisy o alimentacji. Bo 40-letni syn zamiast opiekować się swoją matką (wykonując obowiązek alimentacji), otrzyma od rządu bon o wartości do 2150 zł miesięcznie. Z tych pieniędzy będzie opłacony asystent. W ten sposób Państwo przejmuje w praktyce obowiązek opieki od 40-latka nad jego matką. Widzę tu analogię do przejęcia przez państwo obowiązku wypłaty alimentów przez ojca na rzecz dziecka po rozpadzie małżeństwa (dodajmy ojca, który ma pieniądze na alimenty). Wszyscy chyba uznają, że sytuacja z takim dofinansowaniem nie jest prawidłowa.
