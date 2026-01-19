Powiedziałam te dwa słowa przed komisją. Nawet 1000 zł mniej miesięcznie. Jak ocenia WZON?

Dla wielu osób z niepełnosprawnościami pierwsze spotkanie z komisją WZON ustalającą poziom potrzeby wsparcia bywa szokiem. Nie dlatego, że pytania są trudne. Wręcz przeciwnie, często brzmią banalnie. Dopiero po czasie okazuje się, że od odpowiedzi na nie zależą punkty, a od punktów, konkretne pieniądze wypłacane co miesiąc. Okazuje się też, że diagnoza medyczna, nawet bardzo poważna, jest dla komisji dopiero punktem wyjścia.

rozwiń >

Podczas komisji jedna z naszych czytelniczek z orzeczoną niepełnosprawnością została zapytana, czy samodzielnie wychodzi z domu i czy radzi sobie z codziennymi czynnościami. Odpowiedziała: "radzę sobie, choć to dla mnie bardzo trudne".

REKLAMA

REKLAMA

W dokumentacji komisja zapisała: czynność nie wymaga wsparcia. Efekt? 0 punktów za wyjście z domu i kilka innych obszarów. Finalnie zabrakło jej kilku punktów do progu 80. Świadczenie wspierające zostało przyznane, jednak o prawie 1000 zł miesięcznie mniej, niż mogłaby otrzymać przy innym opisie potrzeb.

Dopiero na etapie odwołania, po doprecyzowaniu, że bez nadzoru i pomocy wyjście z domu jest niebezpieczne, punktacja została skorygowana.

Punktacja to nie uznaniowość. To algorytm

Ocena nie polega na ogólnym wrażeniu. Komisja Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności działa według ściśle określonego schematu. Każda z 32 czynności życiowych jest analizowana w identyczny sposób.

REKLAMA

Schemat wygląda tak:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1. Czy dana czynność wymaga wsparcia?– NIE → 0 punktów – TAK → przejście dalej

2. Jaki to rodzaj wsparcia?– towarzyszące – częściowe – pełne – szczególne

3. Jak często wsparcie jest potrzebne? – czasami / często / bardzo często / zawsze

4. Jaka jest waga tej czynności?– każda czynność ma przypisaną wagę punktową

Jeżeli na pierwszym etapie pada odpowiedź nie, cała reszta przestaje mieć znaczenie. Dlatego jedno źle dobrane zdanie potrafi obnizyć Twój wynik.

Dlaczego "radzę sobie" bardzo często oznacza 0 punktów

To jeden z najczęstszych i najdroższych błędów. Jeżeli komisja uzna, że dana czynność nie wymaga pomocy drugiej osoby, nie jest ona w ogóle uwzględniana w punktacji. Nie ma znaczenia, że jest trudna, wyczerpująca albo stresująca.

Sformułowania typu: "radzę sobie, choć z wysiłkiem", "daję radę, ale to dla mnie bardzo trudne" w praktyce bardzo często kończą się brakiem punktów. System nie bierze pod uwagę Twojego wysiłku. Punktuje konieczność wsparcia.

Rodzaj wsparcia – cztery kategorie, cztery różne wyniki

Jeżeli wsparcie jest potrzebne, komisja musi określić jego charakter:

wsparcie towarzyszące – obecność drugiej osoby ze względów bezpieczeństwa lub nadzoru,

wsparcie częściowe – część czynności wykonuje osoba oceniana, część druga osoba,

wsparcie pełne – całość czynności przejmuje druga osoba,

wsparcie szczególne – intensywna pomoc ze względu na zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa.

Im większy zakres przejęcia czynności, tym wyższy współczynnik punktowy.

Częstotliwość – tu ucieka najwięcej punktów

Samo istnienie wsparcia nie wystarcza. Komisja ustala jeszcze, jak często dana czynność nie może być wykonana samodzielnie. Możliwe odpowiedzi to:

czasami,

często,

bardzo często,

zawsze.

Jeżeli pomoc jest potrzebna codziennie, a w ankiecie lub rozmowie pada "czasami", różnica w punktach bywa ogromna. Jedno słowo potrafi obniżyć wynik o kilka, a nawet kilkanaście punktów.

Przykład liczbowy – jak komisja naprawdę liczy punkty

Czynność: ubieranie się

Wymaga wsparcia? → TAK

Rodzaj wsparcia → częściowe (współczynnik 0,90)

Częstotliwość → zawsze (1,00)

Waga czynności → 4

Obliczenie: 0,90 × 1,00 × 4 = 3,6 punktu

Tak liczona jest jedna czynność. Do końcowego wyniku bierze się 25 najwyżej punktowanych czynności, a nie wszystkie 32. Dlatego wynik maksymalny to 100 punktów. Wysoka potrzeba wsparcia w najważniejszych obszarach może "zrobić wynik", nawet jeśli w innych obszarach samodzielność jest większa. Z drugiej strony łatwo można także pogrążyć swoje szanse na świadczenie, zbyt ogólnymi lub nieprecyzyjnymi odpowiedziami.

Dlaczego wyjście z domu, toaleta i ubranie decydują o punktach

Niektóre czynności mają wysoką wagę, bo bezpośrednio decydują o bezpieczeństwie i samodzielności. To m.in.:

wyjście z domu,

ubieranie się,

korzystanie z toalety,

pozostawanie samemu w mieszkaniu,

załatwianie spraw urzędowych.

Jeżeli bez wsparcia są niemożliwe albo niebezpieczne, komisja ma obowiązek to uwzględnić. I właśnie w tych obszarach najczęściej wiele osób traci punkty, twierdząc, że jakoś daje sobie radę. Dla komisji to jasny sygnał, że wsparcie nie jest im potrzebne.

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026 r.

Wysokość świadczenia wspierającego jest procentem aktualnej renty socjalnej, od 40% do 220% jej wartości, w zależności od liczby punktów przyznanych przez komisję WZON. Na początku 2026 r. (po waloryzacji renty socjalnej) kwoty te kształtują się w przybliżeniu następująco:

Liczba punktów % renty socjalnej Miesięczna kwota świadczenia (ok.) 70–74 pkt 40 % ok. 780 – 790 zł 75–79 pkt 60 % ok. 1 180 zł 80–84 pkt 80 % ok. 1 570 – 1 580 zł 85–89 pkt 120 % ok. 2 360 zł 90–94 pkt 180 % ok. 3 540 zł 95–100 pkt 220 % ok. 4 320 – 4 330 zł

Te kwoty dotyczą okresu po waloryzacji renty socjalnej, która ma miejsce zwykle 1 marca każdego roku, od tego momentu świadczenia wspierające również automatycznie rosną.

Najważniejsza rada przed wizytą na komisji

To jedno zdanie potrafi zdecydować o całej punktacji. Nigdy nie mów: "radzę sobie" Zamiast tego mów konkretnie o wsparciu, np.:

Tak, potrzebuję pomocy przy ubieraniu się / wychodzeniu z domu / korzystaniu z toalety.

Bez wsparcia nie mogę wykonać tej czynności bezpiecznie.

Zawsze wymaga to obecności drugiej osoby , bo inaczej istnieje zagrożenie.

Ta różnica językowa nie jest drobiazgiem. W praktyce może oznaczać 10–15 punktów różnicy w końcowej ocenie. A to przekłada się na kilkaset złotych miesięcznie, lub nawet decyzję o nieprzyznaniu świadczenia.

Komisja nie widzi codziennego życia. Widzi dokumenty, ankietę i odpowiedzi udzielone podczas badania. Zbyt ogólne sformułowania albo próba nieprzesadzania bardzo często kończą się zaniżonym wynikiem. System nie domyśla się trudności. System je liczy.

Odwołanie to element procedury, nie porażka

Jeżeli decyzja nie oddaje rzeczywistego poziomu wsparcia, odwołaj się. To normalny etap procedury, a nie konflikt z urzędem. W praktyce wiele odwołań kończy się podwyższeniem punktacji o 5–15 punktów, co może oznaczać od 400 do nawet 1000 zł miesięcznie różnicy w świadczeniu. Postępowanie jest bezpłatne i polega głównie na doprecyzowaniu opisów oraz uzupełnieniu dokumentacji.

Termin na odwołanie to 14 dni od otrzymania decyzji. Forma odwołania może być pisemna lub elektroniczna przez portal Empatia. Odwołanie jest całkowicie bezpłatne.

Co warto zapamiętać

Punktacja nie zależy od nazwy choroby. Zależy od czterech elementów:

czy potrzebujesz wsparcia,

jakiego rodzaju,

jak często,

przy jakiej czynności.

Jedno nieprecyzyjne zdanie może kosztować setki złotych miesięcznie. Dlatego zrozumienie mechanizmu punktacji jest tak ważne jeszcze zanim usiądziesz naprzeciwko komisji. To nie choroba definiuje poziom wparcia, a Twoje codzienne z nią funkcjonowanie.