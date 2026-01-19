Masz 60, 70 albo 80 lat? W 2026 roku tysiące seniorów może stracić nawet 4000 zł miesięcznie, bo nikt nie powiedział im o świadczeniach, które muszą wywalczyć wnioskiem. Część wypłacana jest bez wniosku. Inne przepadają, jeśli nie złożysz dokumentów. Sprawdzamy dokładnie: kto, w jakim wieku i za co może dostać dodatkowe pieniądze i co zrobić, żeby ich nie stracić.

Waloryzacja emerytur i rent 2026

Co roku, 1 marca, ZUS podnosi emerytury i renty o wskaźnik inflacyjny powiększony o wzrost płac. W projekcie budżetu na 2026 rok zakłada się wskaźnik 5,08%. To oznacza, że minimalna emerytura urośnie do ok. 1 970,60 zł brutto i będzie podstawą do obliczenia innych świadczeń, w tym trzynastki i czternastki.

13 emeryturę, każdy emeryt i rencista otrzyma wiosną. Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości minimalnej emerytury (po waloryzacji ok. 1 970,60 zł brutto). Jest wypłacana automatycznie. Natomiast 14 emerytura to świadczenie, które dostaną ją osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2 900 zł brutto. Po przekroczeniu progu kwota czternastki maleje zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Świadczenie to również będzie wypłacane bez wniosku.

Świadczenie wspierające – nawet 4 134 zł miesięcznie

Dla osób z niepełnosprawnością (18+) wprowadzono świadczenie wspierające. Wysokość zależy od liczby punktów przyznanych przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

prawo mają osoby z co najmniej 70 punktami , (nowość 2026)

świadczenie wynosi od 40% do 220% renty socjalnej , czyli od 752 zł do 4 134 zł miesięcznie ,

aby je otrzymać, najpierw trzeba uzyskać decyzję WZON, a później złożyć wniosek do ZUS w formie elektronicznej.

Renta wdowia (łączenie emerytury i renty rodzinnej)

Od 1 lipca 2025 r. wdowy i wdowcy mogą łączyć rentę rodzinną z własną emeryturą. Oto warunki, jakie trzeba spełniać:

kobieta musi mieć co najmniej 60 lat , mężczyzna 65 lat ,

można wybrać: 100% renty rodzinnej + 15% własnego świadczenia albo 100% własnej emerytury + 15% renty rodzinnej ;

od 1 stycznia 2027 r. udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25%,

suma wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury .

Świadczenia dla osób 70+ / 75+

Osoby pobierające emeryturę lub rentę, które są niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, mogą złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny, po waloryzacji wyniesie około 365 zł miesięcznie. Każdy emeryt, który ukończy 75 lat, otrzymuje dodatek pielęgnacyjny automatycznie, bez składania wniosku. Świadczenie zostanie doliczone do emerytury począwszy od miesiąca po 75. urodzinach.

Zasiłek pielęgnacyjny (z gminy)

Osoby powyżej 75 lat mogą wybrać zasiłek pielęgnacyjny zamiast dodatku pielęgnacyjnego; jest wypłacany przez gminę, nie przez ZUS. Od kilku lat wynosi 215,84 zł miesięcznie. Nie można pobierać obu świadczeń jednocześnie.

Bon senioralny – nowe wsparcie (planowane od 2026 r.)

Ministerstwo ds. Polityki Senioralnej zapowiada wprowadzenie bonu senioralnego, maksymalnie 2 150 zł miesięcznie (50% minimalnego wynagrodzenia) dla osób, które ukończyły 75 lat, wymagają codziennej pomocy i których średni dochód w ostatnich trzech miesiącach nie przekracza 3 410 zł.

Bon senioralny to świadczenie przyznawane seniorowi na sfinansowanie konkretnych usług opiekuńczych (pomoc domowa, transport, wsparcie w higienie). Senior nie otrzymuje gotówki do ręki, bon jest przeznaczony wyłącznie na opłacenie wybranych usług świadczonych przez gminę lub zatwierdzonego opiekuna.

Ile pieniędzy naprawdę może Ci przepaść w 2026 roku?

W 2026 roku część świadczeń dla seniorów wypłacana jest automatycznie, ale inne nie pojawią się na koncie, jeśli nie zostanie złożony wniosek. To właśnie tu wiele osób traci najwięcej, nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie. Poniżej zestawienie najważniejszych świadczeń wraz z informacją, czy trzeba o nie wystąpić samodzielnie.

Świadczenie Maksymalna kwota w 2026 r. Czy wypłata jest automatyczna Gdzie składa się wniosek Emerytura po waloryzacji ok. 1 970 zł brutto Tak ZUS 13. emerytura ok. 1 970 zł brutto Tak ZUS 14. emerytura do ok. 1 970 zł brutto Tak (z limitem dochodu) ZUS Dodatek pielęgnacyjny (75+) ok. 365 zł Tak ZUS Dodatek pielęgnacyjny (na wniosek) ok. 365 zł Nie ZUS Świadczenie wspierające do 4 134 zł Nie WZON + ZUS Renta wdowia (część świadczenia) kilkaset zł miesięcznie Nie ZUS Bon senioralny (projekt) do 2 150 zł Nie Gmina Świadczenie honorowe 100+ 6 678 zł Tak ZUS

W 2026 roku seniorzy mogą liczyć na znaczną waloryzację emerytur, a także szereg dodatków zależnych od wieku, stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej. Na najniższą waloryzację i najbardziej powszechne świadczenia (trzynastka, czternastka, dodatek pielęgnacyjny dla 75+) nie trzeba składać wniosków. W pozostałych przypadkach (dodatek kombatancki, świadczenie wspierające, renta wdowia) warto zadbać o odpowiednią dokumentację i złożyć wniosek w ZUS lub WZON, by nie stracić należnych pieniędzy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym

Ustawa z dnia 26 lipca 2024 r. zmieniająca ustawę o emeryturach i rentach z FUS oraz niektóre inne ustawy