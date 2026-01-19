REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Masz 60, 70 albo 80 lat? Sprawdź, jakie pieniądze należą Ci się w 2026 roku – pełna lista świadczeń

Masz 60, 70 albo 80 lat? Sprawdź, jakie pieniądze należą Ci się w 2026 roku – pełna lista świadczeń

19 stycznia 2026, 17:24
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Masz 60, 70 albo 80 lat? Sprawdź, jakie pieniądze należą Ci się w 2026 roku – pełna lista świadczeń
Masz 60, 70 albo 80 lat? Nawet 4000 zł miesięcznie przepada bez wniosku. Sprawdź ile tracisz
Masz 60, 70 albo 80 lat? W 2026 roku tysiące seniorów może stracić nawet 4000 zł miesięcznie, bo nikt nie powiedział im o świadczeniach, które muszą wywalczyć wnioskiem. Część wypłacana jest bez wniosku. Inne przepadają, jeśli nie złożysz dokumentów. Sprawdzamy dokładnie: kto, w jakim wieku i za co może dostać dodatkowe pieniądze i co zrobić, żeby ich nie stracić.

rozwiń >

Waloryzacja emerytur i rent 2026

Co roku, 1 marca, ZUS podnosi emerytury i renty o wskaźnik inflacyjny powiększony o wzrost płac. W projekcie budżetu na 2026 rok zakłada się wskaźnik 5,08%. To oznacza, że minimalna emerytura urośnie do ok. 1 970,60 zł brutto i będzie podstawą do obliczenia innych świadczeń, w tym trzynastki i czternastki.

13 emeryturę, każdy emeryt i rencista otrzyma wiosną. Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości minimalnej emerytury (po waloryzacji ok. 1 970,60 zł brutto). Jest wypłacana automatycznie. Natomiast 14 emerytura to świadczenie, które dostaną ją osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2 900 zł brutto. Po przekroczeniu progu kwota czternastki maleje zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Świadczenie to również będzie wypłacane bez wniosku.

Świadczenie wspierające – nawet 4 134 zł miesięcznie

Dla osób z niepełnosprawnością (18+) wprowadzono świadczenie wspierające. Wysokość zależy od liczby punktów przyznanych przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

  • prawo mają osoby z co najmniej 70 punktami, (nowość 2026)
  • świadczenie wynosi od 40% do 220% renty socjalnej, czyli od 752 zł do 4 134 zł miesięcznie,
  • aby je otrzymać, najpierw trzeba uzyskać decyzję WZON, a później złożyć wniosek do ZUS w formie elektronicznej.
Renta wdowia (łączenie emerytury i renty rodzinnej)

Od 1 lipca 2025 r. wdowy i wdowcy mogą łączyć rentę rodzinną z własną emeryturą. Oto warunki, jakie trzeba spełniać:

  • kobieta musi mieć co najmniej 60 lat, mężczyzna 65 lat,
  • można wybrać: 100% renty rodzinnej + 15% własnego świadczenia albo 100% własnej emerytury + 15% renty rodzinnej;
  • od 1 stycznia 2027 r. udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25%,
  • suma wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury.

Świadczenia dla osób 70+ / 75+

Osoby pobierające emeryturę lub rentę, które są niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, mogą złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny, po waloryzacji wyniesie około 365 zł miesięcznie. Każdy emeryt, który ukończy 75 lat, otrzymuje dodatek pielęgnacyjny automatycznie, bez składania wniosku. Świadczenie zostanie doliczone do emerytury począwszy od miesiąca po 75. urodzinach.

Zasiłek pielęgnacyjny (z gminy)

Osoby powyżej 75 lat mogą wybrać zasiłek pielęgnacyjny zamiast dodatku pielęgnacyjnego; jest wypłacany przez gminę, nie przez ZUS. Od kilku lat wynosi 215,84 zł miesięcznie. Nie można pobierać obu świadczeń jednocześnie.

Bon senioralny – nowe wsparcie (planowane od 2026 r.)

Ministerstwo ds. Polityki Senioralnej zapowiada wprowadzenie bonu senioralnego, maksymalnie 2 150 zł miesięcznie (50% minimalnego wynagrodzenia) dla osób, które ukończyły 75 lat, wymagają codziennej pomocy i których średni dochód w ostatnich trzech miesiącach nie przekracza 3 410 zł. 

Bon senioralny to świadczenie przyznawane seniorowi na sfinansowanie konkretnych usług opiekuńczych (pomoc domowa, transport, wsparcie w higienie). Senior nie otrzymuje gotówki do ręki, bon jest przeznaczony wyłącznie na opłacenie wybranych usług świadczonych przez gminę lub zatwierdzonego opiekuna.

Ile pieniędzy naprawdę może Ci przepaść w 2026 roku?

W 2026 roku część świadczeń dla seniorów wypłacana jest automatycznie, ale inne nie pojawią się na koncie, jeśli nie zostanie złożony wniosek. To właśnie tu wiele osób traci najwięcej, nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie. Poniżej zestawienie najważniejszych świadczeń wraz z informacją, czy trzeba o nie wystąpić samodzielnie.

Świadczenie

Maksymalna kwota w 2026 r.

Czy wypłata jest automatyczna

Gdzie składa się wniosek

Emerytura po waloryzacji

ok. 1 970 zł brutto

Tak

ZUS

13. emerytura

ok. 1 970 zł brutto

Tak

ZUS

14. emerytura

do ok. 1 970 zł brutto

Tak (z limitem dochodu)

ZUS

Dodatek pielęgnacyjny (75+)

ok. 365 zł

Tak

ZUS

Dodatek pielęgnacyjny (na wniosek)

ok. 365 zł

Nie

ZUS

Świadczenie wspierające

do 4 134 zł

Nie

WZON + ZUS

Renta wdowia (część świadczenia)

kilkaset zł miesięcznie

Nie

ZUS

Bon senioralny (projekt)

do 2 150 zł

Nie

Gmina

Świadczenie honorowe 100+

6 678 zł

Tak

ZUS

W 2026 roku seniorzy mogą liczyć na znaczną waloryzację emerytur, a także szereg dodatków zależnych od wieku, stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej. Na najniższą waloryzację i najbardziej powszechne świadczenia (trzynastka, czternastka, dodatek pielęgnacyjny dla 75+) nie trzeba składać wniosków. W pozostałych przypadkach (dodatek kombatancki, świadczenie wspierające, renta wdowia) warto zadbać o odpowiednią dokumentację i złożyć wniosek w ZUS lub WZON, by nie stracić należnych pieniędzy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym

Ustawa z dnia 26 lipca 2024 r. zmieniająca ustawę o emeryturach i rentach z FUS oraz niektóre inne ustawy

Infor.pl
Masz 60, 70 albo 80 lat? Sprawdź, jakie pieniądze należą Ci się w 2026 roku – pełna lista świadczeń
19 sty 2026

Masz 60, 70 albo 80 lat? W 2026 roku tysiące seniorów może stracić nawet 4000 zł miesięcznie, bo nikt nie powiedział im o świadczeniach, które muszą wywalczyć wnioskiem. Część wypłacana jest bez wniosku. Inne przepadają, jeśli nie złożysz dokumentów. Sprawdzamy dokładnie: kto, w jakim wieku i za co może dostać dodatkowe pieniądze i co zrobić, żeby ich nie stracić.
Czy dłużnik może sprzedać mieszkanie (lub inną nieruchomość) zajęte przez komornika? Kiedy nabywca może utracić taką nieruchomość?
19 sty 2026

Jednym ze sposobów egzekucji jest egzekucja z nieruchomości dłużnika (np. z domu, lokalu mieszkalnego bądź użytkowego). Istotnym momentem w tej procedurze jest tzw. zajęcie nieruchomości. Ten moment jest kluczowy dla określenia skutków działania dłużnika, który chciałby zbyć tę nieruchomość osobie trzeciej, na przykład sprzedać ją bądź darować.
Składka wypadkowa 2026/2027. ZUS: Ten dokument trzeba złożyć do 31 stycznia. Kto musi przesłać ZUS IWA do ZUS-u?
19 sty 2026

Do 31 stycznia część płatników składek musi złożyć druk ZUS IWA. Na podstawie zawartych w nim danych ZUS oceni poziom zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz ustali wysokość składki wypadkowej - informuje Krzysztof Cieszyński, Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego.
Do lekarza, po wnuki i… nocą. Tak jeżdżą babcie i dziadkowie z usługą zaprojektowaną specjalnie dla seniorów
19 sty 2026

W lipcu 2025 roku Uber zaprezentował pierwszą na polskim rynku usługę taxi zaprojektowaną z myślą o osobach starszych - konta dla seniora. W ciągu pół roku liczba jej użytkowników zwiększyła się aż o 300 proc., a najczęściej przejazdy były zamawiane na początku tygodnia. Co jeszcze wiadomo o usłudze? Z okazji nadchodzących Dnia Babci i Dnia Dziadka, Uber ujawnił garść danych o mobilności seniorów.

Paliwo tańsze niż przed rokiem aż o 53 gr na litrze. Ile dokładnie trzeba płacić? [STAWKI]
19 sty 2026

Podczas ferii zimowych 2026, zwłaszcza w najbliższych 2 tygodniach, ceny paliw na stacjach będą średnio o 53 gr za litr niższe niż rok temu – szacują analitycy Refleksu. Benzyna 95 okazuje się tańsza o 57 gr, olej napędowy (ON) o 46 gr, a autogaz (LPG) kosztuje aż 56 gr mniej. Idealny moment na wyjazdy. Sprawdź, ile zaoszczędzisz na tankowaniu.
Rynek mieszkań nabrał tempa pod koniec roku. Deweloperzy z optymizmem patrzą na 2026 rok
19 sty 2026

Końcówka minionego roku przyniosła wyraźne ożywienie sprzedaży mieszkań na rynku deweloperskim – wynika z raportu serwisu Tabelaofert.pl. Ponad połowa firm działających w branży oczekuje, że zainteresowanie kupujących będzie nadal rosło.
Wzrost świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 roku. Nowa kwota to ponad 3300 zł, ale zasady budzą emocje
19 sty 2026

Z początkiem 2026 roku kwota świadczenia pielęgnacyjnego została podniesiona do poziomu 3386 zł. Wzrost ten wynika z corocznej waloryzacji opartej na wysokości płacy minimalnej. Choć dla wielu osób wyższa stawka oznacza poprawę sytuacji finansowej, wciąż wywołuje ona dylematy związane z zakazem podejmowania zatrudnienia na określonych zasadach. Oto szczegóły.

Będzie drożej u notariusza i w sądach. Minister zapowiedział zmiany
19 sty 2026

Zmiany w taksach notarialnych i opłatach sądowych zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. Minister Waldemar Żurek zapowiedział w rozmowie z poniedziałkową „Rzeczpospolitą”, że planowane regulacje mają obniżyć bariery finansowe dla obywateli i nie mogą ograniczać dostępu do czynności notarialnych. Resort podkreśla, że celem reformy jest zwiększenie dostępności usług notarialnych oraz sądowych.

Co naprawdę daje umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026 roku
19 sty 2026

Umiarkowany stopień niepełnosprawności często traktowany jest jak kategoria pośrednia, bardziej poważna niż lekka, ale mniej uprzywilejowana niż znaczna. W 2026 roku system wsparcia faktycznie rozszerzył się, jednak dostęp do realnych pieniędzy nie wynika automatycznie z samego orzeczenia. Sprawdzamy, na co faktycznie można liczyć, jakie warunki trzeba spełnić i dlaczego dwie osoby z tym samym stopniem mogą mieć zupełnie inne sytuacje finansowe.
Cyfrowa legitymacja szkolna w mObywatelu. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca uczniów i rodziców
19 sty 2026

Prawie 5 mln uczniów to grupa potencjalnych użytkowników aplikacji mObywatel. Z myślą o nich i ich rodzicach ruszyła kampania promująca legitymację szkolną w aplikacji mObywatel Junior i mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji do końca lutego poprowadzi w internecie akcję informacyjną.
