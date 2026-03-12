REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Jakie choroby uprawniają do otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności w 2026 roku? Co jest decydujące dla orzeczników?

Jakie choroby uprawniają do otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności w 2026 roku? Co jest decydujące dla orzeczników?

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 marca 2026, 14:04
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
niepełnosprawność niepełnosprawny mężczyzna orzeczenie
Wykaz chorób uprawniających do orzeczenia o niepełnosprawności w 2026 roku. Co jest decydujące dla orzeczników?
Shutterstock

W 2026 roku pytanie o listę chorób uprawniających do orzeczenia o niepełnosprawności wciąż będzie popularne, jednak sama diagnoza to nie wszystko. Komisje lekarskie nie przyznają świadczeń automatycznie na podstawie nazwy schorzenia. Oto szczegóły.

rozwiń >

Zasady przyznawania orzeczeń o niepełnosprawności w 2026 roku

W 2026 roku proces ubiegania się o orzeczenie o niepełnosprawności koncentruje się wokół fundamentalnej zasady, która często bywa błędnie interpretowana przez wnioskodawców. Powszechne przekonanie, że samo postawienie konkretnej diagnozy medycznej automatycznie uprawnia do uzyskania stopnia niepełnosprawności, nie znajduje potwierdzenia w obowiązujących przepisach. Kluczowym czynnikiem poddawanym ocenie przez komisję nie jest bowiem nazwa jednostki chorobowej, lecz trwałe lub długotrwałe naruszenie sprawności organizmu, które realnie utrudnia pełnienie ról społecznych, wykonywanie pracy zawodowej oraz samodzielną egzystencję. Lista chorób stanowi jedynie ogólny drogowskaz dla orzeczników, podczas gdy w praktyce badane są codzienne aspekty życia pacjenta. Komisja analizuje, czy dana osoba jest w stanie samodzielnie dotrzeć do urzędu, zadbać o higienę osobistą, przygotować posiłki czy przyjmować leki bez wsparcia osób trzecich. Istotne znaczenie ma również to, czy choroba ma charakter nawracający, czy mimo stosowanego leczenia występują ciężkie zaostrzenia oraz czy doprowadziła ona do trwałych powikłań narządowych, deficytów neurologicznych lub niewydolności oddechowej. Dwie osoby z identycznym rozpoznaniem mogą otrzymać skrajnie różne decyzje właśnie ze względu na indywidualny poziom ograniczeń funkcjonalnych, który musi zostać precyzyjnie odzwierciedlony w dostarczonej dokumentacji medycznej.

Zobacz również:

Wykaz chorób uprawniających do orzeczenia o niepełnosprawności w 2026 roku

W 2026 roku system orzekania o niepełnosprawności w Polsce opiera się na zreformowanych przepisach, które wprowadziły katalog 208 jednostek chorobowych podzielonych na dwie listy: Listę A (schorzenia o przebiegu trwałym i nierokującym poprawy) oraz Listę B (schorzenia o przebiegu zmiennym). Warto podkreślić, że orzeczenie o niepełnosprawności nie jest przyznawane "z automatu" za samą diagnozę, lecz za stopień naruszenia sprawności organizmu, jaki dana choroba powoduje. Poniżej znajduje się zestawienie grup chorób i konkretnych przykładów jednostek chorobowych, które stanowią podstawę do wydania orzeczenia w 2026 roku.

Główne grupy chorób i symbole przyczyn niepełnosprawności

W polskim systemie każda przyczyna niepełnosprawności ma przypisany kod, który determinuje zakres wsparcia:

  • 01-U (Upośledzenie umysłowe): Obejmuje niepełnosprawność intelektualną o różnym stopniu, od lekkiego po głęboki.
  • 02-P (Choroby psychiczne): Schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe (ChAD), ciężka depresja lekooporna, zaburzenia osobowości o znacznym nasileniu oraz zespoły otępienne.
  • 03-L (Zaburzenia głosu, mowy i słuchu): Głuchota, znaczny niedosłuch, afazja (często poudarowa) oraz trwałe uszkodzenia krtani.
  • 04-O (Choroby narządu wzroku): Jaskra, retinopatia cukrzycowa, zwyrodnienie plamki żółtej (AMD), ślepota lub niedowidzenie (po korekcji).
  • 05-R (Upośledzenie narządu ruchu): Amputacje kończyn, mózgowe porażenie dziecięce (MPD), reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), ciężkie zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów, wady wrodzone układu kostnego.
  • 06-E (Epilepsja): Padaczka o różnej etiologii, szczególnie postacie lekooporne z częstymi napadami.
  • 07-S (Choroby układu oddechowego i krążenia): Niewydolność serca, zaawansowane nadciśnienie tętnicze z powikłaniami, POChP, ciężka astma oskrzelowa, stany po zawałach z trwałą dysfunkcją.
  • 08-T (Choroby układu pokarmowego): Choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, niewydolność wątroby, stany po resekcji żołądka lub jelit z zespołem złego wchłaniania.
  • 09-M (Choroby układu moczowo-płciowego): Przewlekła niewydolność nerek (wymagająca dializ), nowotwory układu moczowego.
  • 10-N (Choroby neurologiczne): Stwardnienie rozsiane (SM), choroba Parkinsona, następstwa udarów mózgu, uszkodzenia rdzenia kręgowego, neuropatie, dystrofie mięśniowe (np. Duchenne’a).
  • 11-I (Inne schorzenia): Choroby endokrynologiczne (np. powikłana cukrzyca), metaboliczne, choroby zakaźne (HIV/AIDS), rzadkie choroby genetyczne oraz nowotwory złośliwe w trakcie i po leczeniu.
  • 12-C (Całościowe zaburzenia rozwojowe): Autyzm, zespół Aspergera.

Nowości w 2026 roku: Lista 208 chorób rzadkich i genetycznych

Reforma z 2025/2026 roku wprowadziła szczególne ułatwienia dla osób z konkretnymi diagnozami, dzieląc je na dwa załączniki:

1. Lista A (150 chorób) – orzeczenia bezterminowe lub na min. 7 lat Są to schorzenia, w których nie przewiduje się poprawy stanu zdrowia. Przykłady:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Zespoły genetyczne: Zespół Downa, zespół Rett, zespół Angelmana, zespół Edwardsa.
  • Choroby metaboliczne i rzadkie: Mukowiscydoza, achondroplazja, choroba Gauchera, fenyloketonuria (ciężkie postaci), progeria.
  • Choroby nerwowo-mięśniowe: Rdzeniowy zanik mięśni (SMA), dystrofie mięśniowe.

2. Lista B (58 chorób) – orzeczenia okresowe (zazwyczaj od 3 do 7 lat) Schorzenia, których przebieg może być zmienny, ale dają prawo do stałej opieki. Przykłady:

  • Zaawansowane nowotwory (np. IV stopień zaawansowania, glejaki).
  • Schyłkowa niewydolność nerek.
  • Wrodzone wady serca wymagające stałego leczenia.
  • Niektóre postacie rzadkich padaczek lekoopornych (np. zespół Dravet).

Kluczowe zmiany proceduralne

Od 2026 roku wysokość wsparcia finansowego (tzw. świadczenie wspierające) zależy od liczby punktów (0-100) przyznawanych przez WZON w skali potrzeby wsparcia. Progi uprawniające do wypłat zaczynają się od 70 punktów.

Zobacz również:

Stopnie niepełnosprawności a kryteria niesamodzielności i zdolności do pracy

Struktura orzecznictwa w 2026 roku niezmiennie opiera się na trzystopniowej skali, w której o zakwalifikowaniu do konkretnej grupy decyduje poziom zapotrzebowania na wsparcie. Znaczny stopień niepełnosprawności jest przypisany osobom wymagającym stałej lub długotrwałej opieki ze względu na brak możliwości samodzielnej egzystencji, co zazwyczaj wiąże się z całkowitą niezdolnością do pracy poza warunkami chronionymi. Stopień umiarkowany dotyczy osób potrzebujących częściowej lub czasowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych, przy czym zatrudnienie jest w ich przypadku możliwe jedynie w specyficznych, dostosowanych warunkach. Najniższy, lekki stopień niepełnosprawności, jest przyznawany osobom, których sprawność jest naruszona w stopniu obniżającym zdolność do pracy, jednak deficyty te mogą być kompensowane poprzez stosowanie odpowiedniego sprzętu pomocniczego lub intensywną rehabilitację. To zróżnicowanie wyjaśnia, dlaczego przebieg choroby, odpowiedź na terapię oraz realne koszty życiowe schorzenia są ważniejsze dla orzecznika niż sam wpis w karcie pacjenta.

Zobacz również:

Symbole przyczyn niepełnosprawności i ich znaczenie w dokumentacji

Każde orzeczenie zawiera specyficzne kody cyfrowe, których w systemie funkcjonuje dwanaście, określające główną przyczynę ograniczeń sprawności. Symbole te, od 01-U oznaczającego niepełnosprawność intelektualną, przez 05-R dotyczącą narządu ruchu, aż po 12-C definiujący całościowe zaburzenia rozwojowe, stanowią jasny komunikat dla pracodawców i instytucji o charakterze bariery, z jaką mierzy się dana osoba. Nie jest to ranking chorób, lecz administracyjny porządek mający na celu precyzyjne wskazanie rodzaju naruszenia sprawności. Przykładowo, w przypadku schorzeń neurologicznych oznaczonych symbolem 10-N, komisja skupia się na mierzalnych deficytach, takich jak zaburzenia chodu, równowagi, niedowłady czy problemy poznawcze wynikające z udarów, stwardnienia rozsianego czy choroby Parkinsona. Dokumentacja w tych przypadkach musi szczegółowo opisywać dystans marszu, konieczność używania pomocy ortopedycznych oraz trudności w precyzyjnych ruchach rąk.

Zobacz również:

Dokumentowanie chorób psychicznych i neurologicznych przed komisją

Szczególne wyzwanie w 2026 roku stanowi orzecznictwo w zakresie zdrowia psychicznego, gdzie pacjent podczas krótkiego badania może sprawiać wrażenie osoby dobrze funkcjonującej. Aby uzyskać orzeczenie z symbolem 02-P, niezbędne jest wykazanie utrwalonych zaburzeń nastroju, lękowych lub psychotycznych, które uniemożliwiają utrzymanie stabilności zawodowej i relacyjnej. Kluczowa staje się tu historia leczenia, dokumentacja hospitalizacji oraz opisy nawrotów i wycofania społecznego sporządzone przez lekarzy prowadzących. Podobna zasada dotyczy chorób narządu ruchu, gdzie sam opis dolegliwości bólowych kręgosłupa czy stawów zazwyczaj okazuje się niewystarczający. Orzecznicy wymagają twardych danych dotyczących zakresu ruchomości, obecności przykurczów, przebytych operacji oraz wpływu schorzenia na konkretne czynności, takie jak schylanie się czy dźwiganie, biorąc pod uwagę charakter wykonywanej przez wnioskodawcę pracy.

Zobacz również:

Wpływ schorzeń narządowych i sensorycznych na decyzje orzeczników

W przypadku dysfunkcji wzroku (04-O) i słuchu (03-L) proces decyzyjny jest w dużej mierze oparty na obiektywnych wynikach badań diagnostycznych. Komisja ocenia ostrość widzenia po korekcji oraz pole widzenia, a w przypadku słuchu bada, na ile aparaty lub implanty faktycznie niwelują bariery komunikacyjne. Z kolei przy epilepsji (06-E) decydującym czynnikiem jest częstotliwość i nieprzewidywalność napadów oraz ryzyko, jakie generują one w kontekście bezpieczeństwa pracy. W obszarze chorób serca, płuc (07-S) oraz układu pokarmowego (08-T) najważniejsza jest wydolność organizmu. Dokumentacja musi potwierdzać stopień duszności, tolerancję wysiłku fizycznego lub w przypadku chorób jelit, skutki w postaci wyniszczenia organizmu czy konieczności stosowania leczenia biologicznego. Nawet w chorobach metabolicznych, takich jak cukrzyca, to nie sama obecność schorzenia, lecz występowanie powikłań narządowych, takich jak retinopatia czy stopa cukrzycowa, determinuje przyznanie stopnia niepełnosprawności.

Zobacz również:

Procedura odwoławcza i najczęstsze błędy we wnioskach o orzeczenie

Największą przeszkodą w uzyskaniu pozytywnej decyzji w 2026 roku pozostaje niska jakość dokumentacji medycznej. Często brakuje w niej ciągłości leczenia, aktualnych wyników badań lub szczegółowego opisu wpływu choroby na codzienne czynności. Należy pamiętać, że zaświadczenie lekarskie wystawione na specjalnym druku ma ograniczony termin ważności i musi być poparte wypisami ze szpitali oraz opiniami specjalistów. Jeśli wydana przez powiatowy zespół decyzja jest niesatysfakcjonująca, wnioskodawca ma 14 dni na złożenie odwołania do zespołu wojewódzkiego, a w dalszej kolejności może dochodzić swoich praw przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych. Często dopiero na etapie odwoławczym, dzięki uzupełnieniu materiału dowodowego o brakujące opisy funkcjonowania, udaje się uzyskać orzeczenie adekwatne do rzeczywistego stanu zdrowia.

Zobacz również:

Jak przygotować dokumentację medyczną do orzeczenia o niepełnosprawności w 2026 roku?

Przygotowując się do wizyty u lekarza prowadzącego w celu uzyskania rzetelnego zaświadczenia o stanie zdrowia, należy pamiętać, że dokumentacja medyczna musi stanowić spójną opowieść o ograniczeniach funkcjonalnych, a nie tylko potwierdzenie diagnozy. W przypadku schorzeń neurologicznych, takich jak stwardnienie rozsiane czy następstwa udarów, warto poprosić lekarza o wpisanie precyzyjnych wyników w uznanych skalach medycznych, takich jak skala EDSS czy skala oceny niedowładów, oraz o wyraźne zaznaczenie problemów z równowagą, które zmuszają do asekuracji przez osoby trzecie lub używania pomocy ortopedycznych. Jeśli borykasz się z zaburzeniami psychicznymi, kluczowe jest, aby lekarz uwzględnił w opisie częstotliwość i siłę nawrotów, oporność na stosowaną farmakoterapię oraz to, jak przyjmowane leki wpływają na Twoją sprawność psychofizyczną, na przykład poprzez nadmierną senność czy spowolnienie reakcji utrudniające pracę zawodową.

Zobacz również:

Kluczowe pytania do lekarza o stopień naruszenia sprawności organizmu

Przy problemach z narządem ruchu dokumentacja powinna zawierać mierzalne parametry, takie jak stopnie ograniczenia ruchomości w stawach oraz informację o braku trwałej poprawy mimo regularnej rehabilitacji, co jasno wskaże komisji na utrwalony charakter dysfunkcji. W schorzeniach kardiologicznych i pulmonologicznych najważniejsze jest określenie wydolności w skalach NYHA lub mMRC oraz dołączenie wyników badań takich jak echo serca czy spirometria, które lekarz powinien skomentować w kontekście Twojej zdolności do wykonywania prostych czynności domowych, jak mycie się czy wchodzenie po schodach. Z kolei przy chorobach metabolicznych, na przykład cukrzycy, lub gastroenterologicznych, lekarz musi położyć nacisk na powikłania narządowe, wyniszczenie organizmu potwierdzone wskaźnikiem BMI oraz konieczność częstych hospitalizacji związanych z leczeniem biologicznym.

Zobacz również:

Opis codziennego funkcjonowania jako wsparcie wniosku o orzeczenie

Przed samą wizytą warto przygotować dla lekarza notatkę opisującą Twój typowy dzień, uwzględniającą czas potrzebny na samoobsługę, trudności w robieniu zakupów czy konieczność robienia częstych przerw w aktywności z powodu bólu, co pozwoli specjaliście na stworzenie opisu funkcjonowania zgodnego z wymogami komisji orzeczniczej w 2026 roku. Ważne jest, aby lekarz w zaświadczeniu odniósł się do tego, czy pacjent wymaga stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, co jest kluczowe dla uzyskania wyższych stopni niepełnosprawności.

