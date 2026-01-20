REKLAMA

Nowe świadczenie: od 1000 do 3500 zł na ogrzewanie w 2026 roku. Sprawdź, czy Ci się należy

Nowe świadczenie: od 1000 do 3500 zł na ogrzewanie w 2026 roku. Sprawdź, czy Ci się należy

20 stycznia 2026, 11:17
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Nowe świadczenie: od 1000 do 3500 zł na ogrzewanie w 2026 roku. Sprawdź, czy Ci się należy
1000, 2000, a nawet 3500 zł na ogrzewanie w 2026 – nie każdy dostanie te pieniądze
W 2026 roku rząd przewiduje duże wsparcie dla gospodarstw domowych, które mierzą się z wysokimi rachunkami za ogrzewanie. Chodzi o bon ciepłowniczy,  nowe świadczenie pieniężne w wysokości od 1000 do 3500 zł, przeznaczone dla osób korzystających z ciepła systemowego. Poniżej wyjaśniamy, kto może liczyć na bon ciepłowniczy w 2026 roku, od czego zależy jego wysokość i dlaczego tak wiele osób zostanie pominiętych.

Czym jest bon ciepłowniczy i dlaczego wprowadzono go w 2026 roku?

Bon ciepłowniczy to jednorazowe świadczenie pieniężne, którego celem jest częściowe zrekompensowanie kosztów ogrzewania mieszkań i domów ciepłem z sieci ciepłowniczej. Wsparcie zostało wprowadzone w związku z wygaśnięciem mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła.

Choć w skali kraju ceny ciepła w wielu miejscach się ustabilizowały, rząd wskazuje, że w części miast i sieci ciepłowniczych zniesienie mrożenia cen wywołało bardzo duże podwyżki. Dla takich przypadków przewidziano właśnie bon ciepłowniczy.

Świadczenie nie obejmuje ogrzewania gazem, węglem, pompami ciepła ani energią elektryczną. Dotyczy wyłącznie ciepła dostarczanego przez sieć ciepłowniczą.

Kto może dostać bon ciepłowniczy w 2026 roku?

Prawo do bonu ciepłowniczego zależy od spełnienia trzech warunków jednocześnie.

Źródło ogrzewania

Gospodarstwo domowe musi korzystać z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne.

Cena ciepła

Bon przysługuje tylko wtedy, gdy jednoskładnikowa cena ciepła netto przekracza 170 zł/GJ w danej grupie taryfowej. Jeśli cena w danej sieci jest niższa, świadczenie nie przysługuje, nawet przy wysokich rachunkach.

Kryterium dochodowe – konkretne limity

Bon ciepłowniczy przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętny miesięczny dochód (w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych) nie przekracza:

  • 3272,69 zł – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego
  • 2454,52 zł na osobę – w przypadku gospodarstwa wieloosobowego

Przekroczenie tych progów nie wyklucza automatycznie świadczenia. W takim przypadku obowiązuje zasada złotówka za złotówkę.

Ile wynosi bon ciepłowniczy w 2026 roku? Konkretne kwoty

Wysokość bonu zależy od jednoskładnikowej ceny ciepła netto obowiązującej w danej sieci ciepłowniczej. Za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2026 r. przewidziano trzy poziomy wsparcia:

Jednoskładnikowa cena ciepła netto

Wysokość bonu

powyżej 170 zł/GJ do 200 zł/GJ

1000 zł

powyżej 200 zł/GJ do 230 zł/GJ

2000 zł

powyżej 230 zł/GJ

3500 zł

Bon jest wypłacany jednorazowo. Nie jest dodatkiem miesięcznym ani stałym elementem rachunku za ogrzewanie.

Zasada złotówka za złotówkę. Kiedy bon jest pomniejszony?

Jeżeli dochód gospodarstwa przekracza limit, bon nadal może zostać przyznany, ale jego kwota jest pomniejszana o wysokość przekroczenia, minimalna wypłata wynosi 20 zł. Oznacza to, że nawet niewielkie przekroczenie progu dochodowego nie musi oznaczać całkowitej utraty świadczenia.

Przykład

Czy dostaiesz bon? 

Rodzina 3-osobowa: 

- Dochód: 2600 zł/osobę (przekroczenie o 145,48 zł/os.)

 - Cena ciepła: 215 zł/GJ 

- Bon podstawowy: 2000 zł 

Obliczenie: 2000 zł - (145,48 zł × 3 osoby) = 1563,56 zł 

 Rodzina dostanie 1563,56 zł

Dlaczego część osób nie dostanie pieniędzy?

W praktyce najczęstsze powody odmowy to:

  • cena ciepła w danej sieci nie przekracza 170 zł/GJ,
  • dochód gospodarstwa znacznie przekracza limity,
  • brak wymaganych dokumentów,
  • niezłożenie wniosku w terminie.

Bon ciepłowniczy nie jest wypłacany automatycznie – brak wniosku oznacza brak pieniędzy.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o bon ciepłowniczy?

Gospodarstwa domowe mogą wnioskować o bon za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2026 r. od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r. Wniosek składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla miejsca zamieszkania,  najczęściej przez MOPS lub OPS.

Dokumenty można złożyć:

  • osobiście w urzędzie,
  • pocztą,
  • online przez gov.pl,
  • przez ePUAP,
  • przez aplikację mObywatel.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Do wniosku o bon ciepłowniczy w większości przypadków należy dołączyć:

  • zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej potwierdzające korzystanie z ciepła systemowego, oraz wysokość jednoskładnikowej ceny ciepła netto,
  • dokumenty potwierdzające dochody gospodarstwa domowego,
  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
  • w niektórych przypadkach – rachunki za ciepło.

Jeśli gospodarstwo domowe ma bezpośrednią umowę z przedsiębiorstwem ciepłowniczym, zaświadczenie ze spółdzielni nie jest wymagane, dane wpisuje się bezpośrednio we wniosku.

Jedno gospodarstwo – jeden bon

Dla jednego adresu może zostać przyznany tylko jeden bon ciepłowniczy w danym okresie. Jeśli kilka osób złoży wniosek liczy się pierwszy złożony wniosek, a pozostałe zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Bon ciepłowniczy to nie świadczenie dla wszystkich

Choć kwoty od 1000 do 3500 zł  robią wrażenie, bon ciepłowniczy nie jest powszechnym dodatkiem na ogrzewanie. To wsparcie selektywne, zależne od źródła ciepła, ceny i dochodu.

Dla wielu gospodarstw w 2026 roku może to być jedyna realna forma pomocy przy wysokich rachunkach, ale tylko pod warunkiem, że wniosek zostanie złożony na czas i z kompletem dokumentów.

Podstawa prawna

Źródło: INFOR
