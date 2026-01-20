Nawet 2600 zł na turnus rehabilitacyjny w 2026. Sprawdź zasady PFRON

Turnus rehabilitacyjny to nie jest zwykły wyjazd zdrowotny. Dla wielu osób z niepełnosprawnością to jedyna okazja, by skorzystać z intensywnej rehabilitacji, wsparcia specjalistów i jednocześnie otrzymać realne dofinansowanie z PFRON. W 2026 roku zasady udziału pozostają podobne, ale o przyznaniu wsparcia decydują nie tylko stopień niepełnosprawności i dochód. Liczą się także terminy, kompletność dokumentów oraz decyzje podejmowane lokalnie przez PCPR. Wyjaśniamy, kto ma największe szanse na dofinansowanie i jak przejść całą procedurę bez błędów.

Turnusy rehabilitacyjne od lat są jedną z najczęściej wybieranych form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Choć zasady ich organizacji są ogólnokrajowe, w praktyce dostęp do dofinansowania zależy również od decyzji lokalnych samorządów i liczby złożonych wniosków. W 2025 roku nie każdy wniosek kończy się decyzją pozytywną, dlatego istotne znaczenie ma nie tylko spełnienie kryteriów formalnych, ale także prawidłowe przygotowanie dokumentów i wybór odpowiedniego turnusu.

Turnus rehabilitacyjny PFRON – jak działa to wsparcie w praktyce

Turnusy rehabilitacyjne dofinansowywane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są zorganizowanymi pobytami trwającymi co najmniej 14 dni i realizowanymi w grupach osób o podobnych potrzebach rehabilitacyjnych. Ich celem jest nie tylko poprawa stanu zdrowia, ale także aktywizacja społeczna, zwiększenie samodzielności oraz przeciwdziałanie izolacji.

W odróżnieniu od klasycznych pobytów sanatoryjnych finansowanych przez NFZ, turnusy rehabilitacyjne PFRON mają charakter grupowy i obejmują także zajęcia społeczne oraz integracyjne. Program turnusu opracowywany jest indywidualnie dla danej grupy uczestników i realizowany przy udziale wykwalifikowanej kadry.

Dofinansowanie jako warunek udziału w turnusie rehabilitacyjnym

Dla większości uczestników największe znaczenie ma możliwość uzyskania dofinansowania z PFRON. Bez tego wsparcia koszt turnusu często przekracza możliwości finansowe osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Dofinansowanie może obejmować zarówno pobyt osoby niepełnosprawnej, jak i jej opiekuna, o ile spełnione zostaną określone warunki formalne i zdrowotne.

Wysokość wsparcia nie jest ustalana indywidualnie przez organizatora turnusu, lecz wynika z przepisów i zależy od stopnia niepełnosprawności, sytuacji dochodowej oraz decyzji PCPR. W określonych przypadkach możliwe jest zarówno podwyższenie, jak i obniżenie przyznanej kwoty.

Ile wynosi dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny w 2025 roku

Wysokość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego ustalana jest jako procent przeciętnego wynagrodzenia i zależy od stopnia niepełnosprawności osoby ubiegającej się o wsparcie.

Kwota dofinansowania Dla kogo? 30% ok 2 600 zł - Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności - Dzieci do 16. roku życia - Osoby w wieku 16–24 lat, jeśli uczą się i nie pracują (niezależnie od stopnia niepełnosprawności) 27% ok 2 400 zł Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 25% ok 2 200 zł Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności 20% ok 1 700 zł - Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami - Osoby zatrudnione w zakładach pracy chronionej (niezależnie od stopnia niepełnosprawności)

W sytuacjach wyjątkowych, np. trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, wysokość dofinansowania może zostać zwiększona nawet do 40% przeciętnego wynagrodzenia. Dodatkowe wsparcie może również otrzymać opiekun, jeśli mieszka z osobą niepełnosprawną lub ponosi koszty udziału w turnusie.

Kiedy dofinansowanie może być niższe?

W przypadku ograniczonych środków budżetowych PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) ma prawo obniżyć wysokość dofinansowania. Jednak nie więcej niż o 20% wartości wskazanych powyżej. Może też podjąć decyzję, by przyznawać wsparcie nie częściej niż raz na dwa lata.

Ważne zasady dotyczące wypłat

Dofinansowanie trafia bezpośrednio na konto bankowe organizatora turnusu.

Środki mogą być wykorzystane wyłącznie przez osobę, której je przyznano – nie można ich przekazać innej osobie.

– nie można ich przekazać innej osobie. Kwota wsparcia nie może przekraczać rzeczywistego kosztu turnusu dla uczestnika i jego opiekuna.

Dodatkowe ograniczenia

Nie wszystkie samorządy muszą finansować turnusy. W danym roku mogą one zrezygnować z realizacji tego zadania, zależnie od priorytetów lokalnych.

W danym roku mogą one zrezygnować z realizacji tego zadania, zależnie od priorytetów lokalnych. Turnusy organizowane przez ZUS, KRUS lub NFZ nie są objęte dofinansowaniem z PFRON, ponieważ funkcjonują na podstawie odrębnych przepisów.

Kryteria dochodowe przy dofinansowaniu turnusu rehabilitacyjnego z PFRON – 2026

Aby otrzymać dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego z PFRON, konieczne jest spełnienie wymagań związanych z dochodem. Pod uwagę brany jest średni miesięczny dochód na osobę, liczony według zasad określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Dochód ten należy obliczyć za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek, a następnie podzielić przez liczbę osób w gospodarstwie domowym.

Limit dochodu nie może przekroczyć:

50% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym (czyli ok. 4 620 zł w miesiącach wrzesień –grudzień 2025),

w przypadku osób mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym (czyli ok. w miesiącach wrzesień –grudzień 2025), 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnie gospodarującej (czyli ok 5500 zł w tym samym okresie).

Kto ma pierwszeństwo?

Największe szanse na uzyskanie dofinansowania mają:

osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub z orzeczeniem równoważnym),

(lub z orzeczeniem równoważnym), dzieci do 16. roku życia,

osoby w wieku 16–24 lat, które uczą się i nie pracują – niezależnie od stopnia niepełnosprawności.

Jak wygląda procedura wyboru i zatwierdzenia turnusu rehabilitacyjnego?

Po złożeniu kompletnego wniosku o dofinansowanie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) ma 30 dni na jego rozpatrzenie. Jeśli decyzja będzie pozytywna, to osoba z niepełnosprawnością sama wybiera miejsce i organizatora turnusu, zgodnie ze swoimi potrzebami zdrowotnymi i preferencjami.

Wybrany turnus należy zgłosić do PCPR w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji o dofinansowaniu, ale nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Następnie PCPR w ciągu 7 dni weryfikuje, czy wskazany ośrodek oraz organizator:

mają odpowiednie uprawnienia,

są dostosowani do potrzeb uczestnika wynikających z orzeczenia o niepełnosprawności lub opinii lekarza.

Jeśli warunki nie zostaną spełnione, PCPR informuje o konieczności dokonania zmiany, w przeciwnym razie dofinansowanie może nie zostać wypłacone.

Gdzie znaleźć odpowiedni turnus rehabilitacyjny?

Osoba ubiegająca się o udział w turnusie rehabilitacyjnym ma dwie możliwości:

– może skorzystać z pomocy pracownika PCPR, który pomoże dobrać odpowiedni ośrodek do rodzaju niepełnosprawności,

– lub samodzielnie wyszukać ośrodek i organizatora turnusu za pomocą oficjalnej, rządowej wyszukiwarki dostępnej na platformie EMPATIA pod adresem: empatia.mpips.gov.pl.

Pełna lista ośrodków i organizatorów posiadających aktualne uprawnienia znajduje się właśnie na tej stronie. W 2025 roku baza obejmowała ponad 1100 ośrodków w całej Polsce, które są wpisane do rejestrów wojewodów i spełniają wymagania formalne, lokalowe i terapeutyczne.

Dzięki wyszukiwarce można filtrować turnusy według:

rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności,

typu turnusu (stacjonarny / niestacjonarny),

lokalizacji,

dostępnych udogodnień (np. basen, winda, opieka całodobowa).

Wyszukane wyniki można wydrukować wraz z pełnymi danymi kontaktowymi organizatora. To prosty i szybki sposób, by znaleźć turnus dopasowany do indywidualnych potrzeb.

Urlop na turnus rehabilitacyjny – komu przysługuje?

Osoby z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do dodatkowego urlopu w wymiarze do 21 dni roboczych, który można wykorzystać na udział w turnusie rehabilitacyjnym. Uprawnienie to wynika bezpośrednio z przepisów ustawy i ma na celu ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami korzystania z tej formy wsparcia zdrowotnego i społecznego.

PFRON nie finansuje udziału w turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez ZUS, KRUS ani NFZ.

Dlaczego? Ponieważ mają one inny charakter, są świadczeniami zdrowotnymi lub elementem systemu ubezpieczeń społecznych. Turnusy PFRON są nastawione na integrację społeczną, aktywizację i rehabilitację w szerszym, psychospołecznym ujęciu, a nie tylko leczenie medyczne.

Ośrodek rehabilitacyjny – jakie warunki musi spełniać?

Aby ośrodek mógł legalnie organizować turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON, musi zostać wpisany do rejestru wojewody. To oznacza spełnienie określonych standardów i warunków infrastrukturalnych. Oto najważniejsze z nich:

baza noclegowa i żywieniowa dla co najmniej 20 osób ,

, gabinet lekarski lub zabiegowy ,

, zaplecze umożliwiające prowadzenie aktywnych form rehabilitacji ,

, infrastruktura przystosowana do potrzeb uczestników – zgodnie z rodzajem ich niepełnosprawności, np. podjazdy, windy, łazienki bez barier.

Jeśli ośrodek lub organizator spełnia te warunki, otrzymuje wpis do rejestru wojewody i numer potwierdzający rejestrację. Informację o tym przesyła wojewoda w formie zawiadomienia.

W przypadku odmowy wpisu – wnioskodawca otrzymuje uzasadnienie odmowy.

Kontrole placówek organizujących turnusy przeprowadzają:

wojewodowie oraz

powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR).

To gwarantuje, że ośrodki działają zgodnie z przepisami i zapewniają odpowiedni standard usług rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością.

Podstawa prawna

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy można pojechać na turnus rehabilitacyjny bez opiekuna?

Tak, udział opiekuna nie jest obowiązkowy. Jeśli jednak stan zdrowia uczestnika tego wymaga, jego obecność może być warunkiem uzyskania dofinansowania. Ostateczną decyzję podejmuje PCPR na podstawie opinii lekarza.

Czy trzeba korzystać z konkretnej listy ośrodków?

Tak – turnus musi odbyć się w ośrodku wpisanym do rejestru wojewody i widniejącym na platformie EMPATIA. Nie można wybrać ośrodka prywatnego spoza tej bazy, nawet jeśli oferuje podobne usługi.

Ile razy w roku można skorzystać z turnusu?

Zazwyczaj dofinansowanie przysługuje raz w roku, ale w przypadku ograniczonych środków PCPR może przyznać je rzadziej – np. raz na dwa lata. Warto sprawdzić lokalne zasady w swoim powiecie.

Czy można wybrać turnus poza miejscem zamieszkania?

Oczywiście. Uczestnik sam wybiera lokalizację, w tym region, morze, góry czy inne miejsce w Polsce. Warunkiem jest spełnienie wymogów formalnych przez organizatora i ośrodek.

Czy osoba bez dochodów ma większe szanse na dofinansowanie?

PCPR może wziąć pod uwagę trudną sytuację materialną przy ustalaniu wysokości wsparcia. W skrajnych przypadkach kwota dofinansowania może sięgnąć nawet 40% przeciętnego wynagrodzenia.

Czy można przerwać turnus i odzyskać pieniądze?

Nie. Jeśli uczestnik sam rezygnuje z udziału w turnusie, dofinansowanie nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę czy termin – wyjątkiem są nagłe sytuacje losowe, które należy udokumentować.

Czy możliwe jest uczestnictwo w turnusie niestacjonarnym?

Tak, dostępne są również turnusy niestacjonarne (bez noclegu), ale ich organizacja i wybór zależą od dostępnej oferty i potrzeb uczestnika. Należy je także zgłosić i zatwierdzić przez PCPR.

Co jeśli ośrodek zostanie odrzucony przez PCPR?

W takiej sytuacji uczestnik ma obowiązek wskazać inny ośrodek spełniający warunki formalne. Brak zmiany może skutkować cofnięciem dofinansowania, dlatego warto nie czekać do ostatniej chwili z wyborem.