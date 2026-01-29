Mało kto o tym wie. MOPS wypłaca zasiłek stały. Jakie warunki trzeba spełnić, aby go otrzymać?

W 2026 roku maksymalna kwota zasiłku stałego z MOPS wynosi 1229 zł miesięcznie. Mimo rosnących kosztów utrzymania, nowy rok nie przynosi korzystnych zmian w przepisach ani wyższych stawek. Oto aktualne wymogi oraz analizujemy sytuacje, w których wnioskodawcy muszą liczyć się z odmową wsparcia.

rozwiń >

Zasiłek stały w 2026 roku jako fundament budżetu domowego

Choć zasiłek stały rzadko staje się tematem nagłówków w ogólnopolskich mediach, dla tysięcy obywateli stanowi on jedyne źródło utrzymania. W 2026 roku beneficjenci tego wsparcia muszą zmierzyć się z faktem, że zasady jego przyznawania oraz wysokość wypłat nie uległy zmianie względem roku ubiegłego. Taka stagnacja przepisów wywołuje spore poruszenie, zwłaszcza w obliczu wciąż odczuwalnych skutków inflacji. Brak waloryzacji świadczeń z pomocy społecznej wynika bezpośrednio z mechanizmów ustawowych. Zgodnie z obowiązującym prawem kryteria dochodowe są poddawane weryfikacji jedynie raz na trzy lata. Ostatnia taka aktualizacja miała miejsce w 2024 roku, a jej efekty weszły w życie w styczniu 2025 roku. Z tego powodu obecnie brakuje podstaw prawnych do wdrożenia kolejnych podwyżek. Oznacza to, że maksymalny pułap świadczenia pozostaje zamrożony na poziomie 1229 zł miesięcznie i prawdopodobnie kolejna szansa na jego podniesienie pojawi się dopiero w 2028 roku.

REKLAMA

REKLAMA

Kto może otrzymać zasiłek stały z MOPS w 2026 roku?

Dostęp do tego rodzaju wsparcia finansowego jest opatrzony bardzo restrykcyjnymi wymogami. Nie jest to pomoc o charakterze powszechnym, a otrzymać ją mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, które są trwale niezdolne do podjęcia pracy. Przyczyną tej niezdolności musi być osiągnięcie wieku emerytalnego lub posiadanie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy. Ośrodki pomocy społecznej, takie jak MOPS czy GOPS, przyznają fundusze zarówno osobom samotnie gospodarującym, jak i tym żyjącym w rodzinach, o ile spełniają one surowe kryteria finansowe. Proces decyzyjny opiera się na szczegółowej analizie sytuacji dochodowej wnioskodawcy, która dla wielu okazuje się barierą nie do pokonania.

Zasiłek stały z MOPS 2026. Kryteria dochodowe i progi uprawniające do pomocy finansowej

W 2026 roku limity dochodowe pozostały na tym samym poziomie, co w roku poprzednim, co dla wielu osób będących w trudnej sytuacji oznacza brak możliwości uzyskania wsparcia. W przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe miesięczny dochód nie może być wyższy niż 1313 zł, co stanowi 130 procent ustawowego kryterium. Z kolei dla osób funkcjonujących w ramach rodziny próg ten wynosi 823 zł na każdego członka gospodarstwa. Należy podkreślić, że system bierze pod uwagę nie tylko finanse samego wnioskodawcy, ale całościowy budżet domowy. W praktyce oznacza to, że dochody pracującego współmałżonka lub dorosłych dzieci mogą uniemożliwić uzyskanie zasiłku osobie niepełnosprawnej, nawet jeśli ona sama nie posiada żadnych własnych środków do życia.

Jak wyliczana jest kwota zasiłku stałego w praktyce?

Warto wiedzieć, że kwota 1229 zł to jedynie maksymalny pułap świadczenia, który w rzeczywistości jest wypłacany rzadko. Zasiłek stały działa bowiem na zasadzie wyrównania do określonego limitu. Dla osoby samotnej urzędnicy obliczają różnicę między kwotą 1313 zł a faktycznym dochodem wnioskodawcy. Analogicznie, w przypadku osób w rodzinach, wypłata stanowi różnicę między kryterium 823 zł a dochodem przypadającym na jedną osobę. Jedynym stałym elementem jest gwarancja, że kwota przyznanego zasiłku nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie. Różnice w wypłatach najlepiej obrazują sytuacje życiowe różnych osób. Przykładowo, seniorka mieszkająca samotnie z niską emeryturą otrzyma kwotę będącą dopełnieniem jej budżetu do limitu, podczas gdy osoba w podobnym wieku mieszkająca z rodziną o nieco wyższych dochodach może w ogóle nie otrzymać pomocy ze względu na przekroczenie progu na osobę w gospodarstwie.

REKLAMA

Wykluczenia i sytuacje w których zasiłek stały nie przysługuje

Istnieje szereg okoliczności, które automatycznie blokują możliwość pobierania zasiłku stałego, nawet przy spełnieniu wymogów finansowych. Ustawodawca wprowadził zakaz łączenia tej pomocy z innymi świadczeniami o zbliżonym przeznaczeniu. Środki z MOPS nie zostaną przyznane osobom pobierającym rentę socjalną, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna czy specjalny zasiłek opiekuńczy. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku osób otrzymujących dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Przyjmuje się, że wymienione formy wsparcia już w wystarczający sposób zabezpieczają podstawowe potrzeby bytowe danej osoby. Co istotne, pobyt w domu pomocy społecznej nie zawsze wyklucza z otrzymywania zasiłku, szczególnie jeśli prawo do niego zostało nabyte wcześniej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasiłek stały. Formalności i procedura wnioskowania o wsparcie z MOPS

Uzyskanie zasiłku stałego w 2026 roku wymaga przejścia przez jasno określoną drogę administracyjną. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku, co można zrobić osobiście w urzędzie, wysłać dokumenty pocztą lub skorzystać z drogi elektronicznej poprzez system ePUAP. Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą stopień niepełnosprawności lub wiek, a także zaświadczenia o dochodach z ostatnich trzech miesięcy. Nieodłącznym elementem procedury jest wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Ma on na celu zweryfikowanie faktycznej sytuacji życiowej. Cały proces zamyka się zazwyczaj w ciągu 30 dni wydaniem decyzji administracyjnej.

Zasiłek stały a inne świadczenia społeczne

Zasiłek stały wchodzi w interakcje z innymi formami pomocy państwa, co jest istotne przy planowaniu domowych finansów. Jest on wliczany do dochodu przy ustalaniu uprawnień do dodatku mieszkaniowego czy zasiłków okresowych. Jednak dobra wiadomość dla beneficjentów jest taka, że pobieranie zasiłku stałego nie ogranicza prawa do korzystania z programu 800 plus, świadczenia wspierającego czy dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w wysokości 500 zł. Taka konstrukcja przepisów pozwala na łączenie niektórych form pomocy bez obawy o ich utratę. Perspektywy na przyszłość pozostają jednak trudne, ponieważ kolejna systemowa zmiana kwot zależy od decyzji rządu w ramach przyszłych cykli weryfikacji, co sprawia, że obecne stawki będą musiały wystarczyć potrzebującym jeszcze przez długi czas.

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego