REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » MOPS wypłaca zasiłek stały, który w tym roku wzrasta do 1229 zł. Jakie warunki trzeba spełnić, aby go otrzymać?

MOPS wypłaca zasiłek stały, który w tym roku wzrasta do 1229 zł. Jakie warunki trzeba spełnić, aby go otrzymać?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 stycznia 2026, 09:14
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Zasiłek MOPS
Wsparcie finansowe z MOPS w 2026 roku. Zasiłek stały wzrasta do 1229 zł. Jakie warunki trzeba spełnić, aby go otrzymać?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W 2026 roku maksymalna kwota zasiłku stałego z MOPS wynosi 1229 zł miesięcznie. Mimo rosnących kosztów utrzymania, nowy rok nie przynosi korzystnych zmian w przepisach ani wyższych stawek. Oto aktualne wymogi oraz analizujemy sytuacje, w których wnioskodawcy muszą liczyć się z odmową wsparcia.

rozwiń >

Zasiłek stały w 2026 roku jako fundament budżetu domowego

Choć zasiłek stały rzadko staje się tematem nagłówków w ogólnopolskich mediach, dla tysięcy obywateli stanowi on jedyne źródło utrzymania. W 2026 roku beneficjenci tego wsparcia muszą zmierzyć się z faktem, że zasady jego przyznawania oraz wysokość wypłat nie uległy zmianie względem roku ubiegłego. Taka stagnacja przepisów wywołuje spore poruszenie, zwłaszcza w obliczu wciąż odczuwalnych skutków inflacji. Brak waloryzacji świadczeń z pomocy społecznej wynika bezpośrednio z mechanizmów ustawowych. Zgodnie z obowiązującym prawem kryteria dochodowe są poddawane weryfikacji jedynie raz na trzy lata. Ostatnia taka aktualizacja miała miejsce w 2024 roku, a jej efekty weszły w życie w styczniu 2025 roku. Z tego powodu obecnie brakuje podstaw prawnych do wdrożenia kolejnych podwyżek. Oznacza to, że maksymalny pułap świadczenia pozostaje zamrożony na poziomie 1229 zł miesięcznie i prawdopodobnie kolejna szansa na jego podniesienie pojawi się dopiero w 2028 roku.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Kto może otrzymać zasiłek stały z MOPS w 2026 roku?

Dostęp do tego rodzaju wsparcia finansowego jest opatrzony bardzo restrykcyjnymi wymogami. Nie jest to pomoc o charakterze powszechnym, a otrzymać ją mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, które są trwale niezdolne do podjęcia pracy. Przyczyną tej niezdolności musi być osiągnięcie wieku emerytalnego lub posiadanie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy. Ośrodki pomocy społecznej, takie jak MOPS czy GOPS, przyznają fundusze zarówno osobom samotnie gospodarującym, jak i tym żyjącym w rodzinach, o ile spełniają one surowe kryteria finansowe. Proces decyzyjny opiera się na szczegółowej analizie sytuacji dochodowej wnioskodawcy, która dla wielu okazuje się barierą nie do pokonania.

Zobacz również:

Zasiłek stały z MOPS 2026. Kryteria dochodowe i progi uprawniające do pomocy finansowej

W 2026 roku limity dochodowe pozostały na tym samym poziomie, co w roku poprzednim, co dla wielu osób będących w trudnej sytuacji oznacza brak możliwości uzyskania wsparcia. W przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe miesięczny dochód nie może być wyższy niż 1313 zł, co stanowi 130 procent ustawowego kryterium. Z kolei dla osób funkcjonujących w ramach rodziny próg ten wynosi 823 zł na każdego członka gospodarstwa. Należy podkreślić, że system bierze pod uwagę nie tylko finanse samego wnioskodawcy, ale całościowy budżet domowy. W praktyce oznacza to, że dochody pracującego współmałżonka lub dorosłych dzieci mogą uniemożliwić uzyskanie zasiłku osobie niepełnosprawnej, nawet jeśli ona sama nie posiada żadnych własnych środków do życia.

Zobacz również:

Jak wyliczana jest kwota zasiłku stałego w praktyce?

Warto wiedzieć, że kwota 1229 zł to jedynie maksymalny pułap świadczenia, który w rzeczywistości jest wypłacany rzadko. Zasiłek stały działa bowiem na zasadzie wyrównania do określonego limitu. Dla osoby samotnej urzędnicy obliczają różnicę między kwotą 1313 zł a faktycznym dochodem wnioskodawcy. Analogicznie, w przypadku osób w rodzinach, wypłata stanowi różnicę między kryterium 823 zł a dochodem przypadającym na jedną osobę. Jedynym stałym elementem jest gwarancja, że kwota przyznanego zasiłku nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie. Różnice w wypłatach najlepiej obrazują sytuacje życiowe różnych osób. Przykładowo, seniorka mieszkająca samotnie z niską emeryturą otrzyma kwotę będącą dopełnieniem jej budżetu do limitu, podczas gdy osoba w podobnym wieku mieszkająca z rodziną o nieco wyższych dochodach może w ogóle nie otrzymać pomocy ze względu na przekroczenie progu na osobę w gospodarstwie.

REKLAMA

Zobacz również:

Wykluczenia i sytuacje w których zasiłek stały nie przysługuje

Istnieje szereg okoliczności, które automatycznie blokują możliwość pobierania zasiłku stałego, nawet przy spełnieniu wymogów finansowych. Ustawodawca wprowadził zakaz łączenia tej pomocy z innymi świadczeniami o zbliżonym przeznaczeniu. Środki z MOPS nie zostaną przyznane osobom pobierającym rentę socjalną, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna czy specjalny zasiłek opiekuńczy. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku osób otrzymujących dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Przyjmuje się, że wymienione formy wsparcia już w wystarczający sposób zabezpieczają podstawowe potrzeby bytowe danej osoby. Co istotne, pobyt w domu pomocy społecznej nie zawsze wyklucza z otrzymywania zasiłku, szczególnie jeśli prawo do niego zostało nabyte wcześniej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Zasiłek stały. Formalności i procedura wnioskowania o wsparcie z MOPS

Uzyskanie zasiłku stałego w 2026 roku wymaga przejścia przez jasno określoną drogę administracyjną. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku, co można zrobić osobiście w urzędzie, wysłać dokumenty pocztą lub skorzystać z drogi elektronicznej poprzez system ePUAP. Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą stopień niepełnosprawności lub wiek, a także zaświadczenia o dochodach z ostatnich trzech miesięcy. Nieodłącznym elementem procedury jest wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Ma on na celu zweryfikowanie faktycznej sytuacji życiowej. Cały proces zamyka się zazwyczaj w ciągu 30 dni wydaniem decyzji administracyjnej.

Zobacz również:

Zasiłek stały a inne świadczenia społeczne

Zasiłek stały wchodzi w interakcje z innymi formami pomocy państwa, co jest istotne przy planowaniu domowych finansów. Jest on wliczany do dochodu przy ustalaniu uprawnień do dodatku mieszkaniowego czy zasiłków okresowych. Jednak dobra wiadomość dla beneficjentów jest taka, że pobieranie zasiłku stałego nie ogranicza prawa do korzystania z programu 800 plus, świadczenia wspierającego czy dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w wysokości 500 zł. Taka konstrukcja przepisów pozwala na łączenie niektórych form pomocy bez obawy o ich utratę. Perspektywy na przyszłość pozostają jednak trudne, ponieważ kolejna systemowa zmiana kwot zależy od decyzji rządu w ramach przyszłych cykli weryfikacji, co sprawia, że obecne stawki będą musiały wystarczyć potrzebującym jeszcze przez długi czas.

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego

Powiązane
Tyle obecnie wynosi przeciętna emerytura. ZUS opublikował najnowsze dane
Tyle obecnie wynosi przeciętna emerytura. ZUS opublikował najnowsze dane
O te dodatki do emerytury możesz wnioskować w 2026 roku. Sprawdź, co Ci przysługuje i w jakiej kwocie
O te dodatki do emerytury możesz wnioskować w 2026 roku. Sprawdź, co Ci przysługuje i w jakiej kwocie
Podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 roku. Nowa kwota to ponad 3300 zł, ale zasady budzą emocje
Podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 roku. Nowa kwota to ponad 3300 zł, ale zasady budzą emocje
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
A jednak to już koniec abonamentu RTV. Zostanie zlikwidowany. Konkretną datę już podali. Rząd szykuje rewolucyjne zmiany. Co z tymi, którzy z opłatami zalegają?
23 sty 2026

Jedni płacą z przyzwyczajenia albo ze strachu przed karą, inni od lat udają, że problem nie istnieje. Abonament radiowo-telewizyjny to jedna z tych opłat, które od dawna wiszą w powietrzu jak niezałatwiona sprawa sprzed lat. Każdy rząd obiecuje, że coś z tym zrobi. I każdy dotąd poległ. Teraz władza znów zapowiada przełom. Pada nawet konkretna data. Pytanie brzmi: czy tym razem naprawdę do niego dojdzie.
Będzie zwrot za każdą złotówkę na leki? Sejm bierze się za absurdalny limit
22 sty 2026

Sejmowa komisja domaga się od rządu likwidacji przepisu, przez który tysiące osób z niepełnosprawnością nie może odliczyć od podatku ani złotówki za leki. Dziś trzeba wydać ponad 100 zł miesięcznie, żeby w ogóle skorzystać z ulgi. Posłowie mówią wprost: to uderza w najbiedniejszych. Co może się zmienić?
Wardrobing, czyli problem „wypożyczania” ubrań w e-commerce
23 sty 2026

Poniedziałek rano w sklepie internetowym. Kurier przynosi zwroty z weekendu. Otwierasz paczkę i czujesz to od razu – zapach drogich perfum, a może dymu papierosowego. Na materiale ślad pudru, a metka? Zerwana i niedbale wrzucona do pudełka. Klientka pisze: „Odstępuję od umowy, towar nie spełnia oczekiwań”. Czy jako przedsiębiorca musisz zacisnąć zęby, wyprać towar i zwrócić pieniądze? Czy musisz zwracać 100% ceny za sukienkę, która "przetańczyła" całą noc? Absolutnie nie.
Odmowa w banku, odmowa w chwilówce. Kiedy „prywatna pożyczka” staje się biletem do szarej strefy?
22 sty 2026

Jeszcze nigdy w Polsce nie było tak trudno o finansowanie dla osób, które nie są “idealnymi klientami” dla banków. Według najnowszego raportu Warsaw Enterprise Institute (styczeń 2026) aż 77% wniosków w firmach pożyczkowych jest odrzucanych. System mówi „nie”, ale potrzeba gotówki nie znika – zwłaszcza gdy chodzi o zdrowie czy spłatę pilnych rachunków. W efekcie już co szósta złotówka na rynku pożyczkowym krąży w szarej strefie. Jak rozpoznać moment, w którym zamiast pomocy finansowej wchodzisz na pole minowe? I co zrobić, gdy legalny rynek zamyka przed Tobą drzwi?

REKLAMA

Kredyty frankowe: Uproszczenie rozliczeń między bankiem a konsumentem sposobem na odkorkowanie sądów. Teoria salda, czy teoria dwóch kondykcji?
22 sty 2026

Lekiem na przewlekłość procesów „frankowych” jest nie dalsze podnoszenie kosztów bankom, lecz jasne i proporcjonalne zasady wzajemnych rozliczeń między stronami - piszą radcowie prawni Aneta Ciechowicz-Jaworska i Bartłomiej Ślażyński.
Polskie firmy płacą bankom wyższe marże kredytowe niż średnia w UE [porównanie]
22 sty 2026

W najnowszej edycji cyklicznej publikacji Baker Tilly TPA Index autorzy raportu przedstawiają nie tylko aktualny obraz koniunktury w Polsce, sytuację na rynku transakcji oraz ocenę warszawskiej giełdy. W specjalnym dodatku analizują temat marż kredytowych dla przedsiębiorstw w Polsce na tle Unii Europejskiej.

Jak ratować małe szkoły? Prace nad nowelizacją ustawy Prawo oświatowe
22 sty 2026

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Edukacji i Nauki odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe. Zaprezentowane zmiany dotyczyły przede wszystkim sytuacji małych szkół i widma ich likwidacji.
KRRiT o udogodnieniach telewizyjnych dla osób z niepełnosprawnościami: Więcej niż wymagały przepisy
22 sty 2026

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła w czwartek w Sejmie raport o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami w programach telewizyjnych w latach 2019-2024. Według raportu zastosowano w tym okresie udogodnienia w stopniu większym niż wymagały tego przepisy.

REKLAMA

Chiński Nowy Rok 2026 - kiedy dwa tygodnie wolne od pracy. Importerzy mają czas do końca stycznia na złożenie zamówień. Przestój produkcyjny i logistyczny może potrwać nawet 8 tygodni
22 sty 2026

Przedsiębiorcy, którzy importują towary z Chin mają już niewiele czasu na finalizację zamówień przed najdłuższym w roku przestojem w globalnych łańcuchach dostaw. Oficjalne obchody Chińskiego Nowego Roku w 2026 r. wypadają między 17 lutego a 3 marca, jednak realny przestój produkcyjny i logistyczny może przedłużyć się nawet do 6-8 tygodni.
Złota rączka czy zwykły partacz? Kiedy "fuszerka" staje się przestępstwem?
22 sty 2026

Scenariusz jest zawsze podobny. Wykonawca zapewnia, że „Będzie Pan zadowolony”. Wymarzony remont łazienki miał trwać 3 tygodnie. Po dwóch miesiącach masz skute płytki, krzywe ściany, znikający materiał i wykonawcę, który przestał odbierać telefony po pobraniu trzeciej „zaliczki na klej”. Twoja frustracja sięga zenitu. Chcesz iść na policję i zgłosić oszustwo. Ale czy prokurator w ogóle zajmie się Twoją sprawą? Gdzie przebiega granica między nierzetelnością biznesową a czynem zabronionym?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA