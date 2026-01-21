Koniec z bieganiem po komisjach co 2 lata. Te 208 chorób daje orzeczenie na minimum 7 lat

Orzeczenie o niepełnosprawności w 2026: na 7 lat zamiast na 2 lata. Lista 208 chorób
Początek roku to moment, w którym wiele osób wraca do spraw zdrowotnych i urzędowych. W 2026 roku obowiązują nowe zasady orzekania o niepełnosprawności, przy 208 schorzeniach decyzja może być wydana na znacznie dłuższy okres niż dotąd. U dorosłych oznacza to orzeczenie na minimum 7 lat, a w indywidualnych przypadkach także bezterminowo. Sprawdź, kogo obejmują zmiany i co dokładnie gwarantują przepisy.
- Dlaczego nowy katalog 208 chorób zmienia wszystko? Wydłużone okresy ważności orzeczeń i większa przewidywalność
- Przełom w orzekaniu o niepełnosprawności w 2025: Upragniona stabilność!
- Ważne wyjaśnienie: Różnica między wytycznymi a rozporządzeniem
- Jak złożyć wniosek o orzeczenie w 2025 r.?
- Bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności: Co zyskujesz?
- Jakie nowe choroby dodano do katalogu w 2025 r.?
- FAQ – najczęstsze pytania o nowy katalog chorób
- Podstawa prawna
Dlaczego nowy katalog 208 chorób zmienia wszystko? Wydłużone okresy ważności orzeczeń i większa przewidywalność
Rozszerzenie katalogu chorób nie jest wyłącznie techniczną zmianą przepisów. To przesunięcie ciężaru orzekania z subiektywnej oceny komisji na obiektywną dokumentację medyczną. W praktyce oznacza to, że przy określonych schorzeniach orzeczenie może być wydane na stałe, bez konieczności osobistego stawiennictwa i bez ponownego badania stanu zdrowia co kilka lat. Dla osoby niepełnosprawnej oznacza to:
- Sprawiedliwość w całym kraju: Niezależnie od tego, gdzie mieszkasz, ta sama diagnoza (określona kodem ICD-10 lub OMIM dla rzadkich chorób) gwarantuje Ci identyczne uprawnienia w każdym województwie. Koniec z "gdzieś indziej bym dostał"!
- Stabilność i mniej papierkowej roboty: Jeśli chorujesz na schorzenie nieuleczalne, takie jak SMA czy zespół Retta, otrzymasz orzeczenie na minimum 7 lat (zamiast 1-2 lat jak dotychczas), z możliwością wydania orzeczenia bezterminowego po indywidualnej ocenie komisji. To gigantyczna zmiana!
- Mniej stresu i wydatków: Zapomnij o nerwach związanych z cyklicznymi wizytami na komisjach i kosztownymi, dodatkowymi konsultacjami wymaganymi co kilka lat.
- Łatwiejsze planowanie przyszłości: Dzięki stabilności orzeczenia, możesz wreszcie spokojnie i długoterminowo planować rehabilitację, edukację czy życie zawodowe, bez obawy o nagłe zmiany statusu.
Przełom w orzekaniu o niepełnosprawności w 2025: Upragniona stabilność!
Wprowadzone zmiany nie polegają wyłącznie na rozszerzeniu katalogu schorzeń. Ich istotą jest odejście od uznaniowości komisji orzeczniczych na rzecz jednoznacznych kryteriów medycznych. W praktyce oznacza to, że:
- Dla dzieci: przy określonych chorobach orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest do ukończenia 16. roku życia
- Dla dorosłych: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest na minimum 7 lat (zamiast 1-2 lat), z możliwością wydania orzeczenia bezterminowego
Ważne: nadal konieczne jest stawiennictwo na komisji i przedstawienie dokumentacji medycznej potwierdzającej diagnozę.
Ważne wyjaśnienie: Różnica między wytycznymi a rozporządzeniem
W marcu 2025 r. Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wydał wytyczne zapowiadające orzeczenia bezterminowe dla dorosłych z katalogu 208 chorób. Jednak ostateczne rozporządzenie z 26 maja 2025 r. wprowadza rozwiązanie kompromisowe.
Orzeczenie bezterminowe dla dorosłych jest nadal możliwe, ale wymaga indywidualnej oceny zespołu orzekającego. Nie jest przyznawane automatycznie tylko na podstawie diagnozy z katalogu.
Jak złożyć wniosek o orzeczenie w 2025 r.?
Uproszczenie procedury nie oznacza automatycznego przyznania orzeczenia. Największe znaczenie ma prawidłowo złożony wniosek i kompletna dokumentacja potwierdzająca rozpoznanie choroby ujętej w katalogu. Oto kroki prowadzące do orzeczenia o niepełnosprawności:
- Pobierz aktualny formularz z powiatowego zespołu ds. orzekania
- Dołącz dokumentację medyczną potwierdzającą rozpoznanie choroby z rozszerzonego katalogu 208 chorób (szczególnie ważne są wyniki badań genetycznych i karty informacyjne leczenia).
- Złóż wniosek w wersji papierowej lub elektronicznej; komisja ma 30 dni na decyzję.
- Po uzyskaniu orzeczenia zgłoś się do PFRON (https://www.pfron.org.pl), aby skorzystać z dofinansowań czy turnusów rehabilitacyjnych.
Bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności: Co zyskujesz?
Bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności nie jest nowym świadczeniem, ale zmienia sposób korzystania z całego systemu wsparcia. Przede wszystkim eliminuje konieczność cyklicznego potwierdzania stanu zdrowia w przypadku chorób o trwałym lub nieodwracalnym charakterze. Oznacza to stabilność decyzji administracyjnej oraz ciągłość praw do świadczeń, ulg i form pomocy.
W praktyce bezterminowe orzeczenie ogranicza ryzyko przerw w wypłatach świadczeń, problemów z przedłużaniem uprawnień czy konieczności ponownego kompletowania dokumentacji medycznej. Dla wielu osób oznacza to także mniej kontaktów z urzędami i realne zmniejszenie obciążeń formalnych, zwłaszcza przy długotrwałym leczeniu lub opiece.
Wsparcie finansowe:
- Świadczenie pielęgnacyjne: Pomoc dla osób opiekujących się bliską osobą niepełnosprawną.
- Zasiłek pielęgnacyjny: Dodatkowe pieniądze na pokrycie części kosztów związanych z opieką i pielęgnacją.
Ulgi i oszczędności:
- Ulgi podatkowe: Możesz odliczyć wydatki związane z niepełnosprawnością, w tym koszty opieki, w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Łatwiejszy dostęp do usług:
- Priorytet w usługach społecznych i opiekuńczych: Szybszy dostęp do potrzebnych form wsparcia.
- Udogodnienia w służbie zdrowia: Łatwiejszy dostęp do rehabilitacji i leczenia sanatoryjnego, które są kluczowe dla zachowania zdrowia i sprawności.
Praktyczne ułatwienia codzienne:
- Karta Parkingowa: Uprawnia do parkowania na wyznaczonych miejscach dla osób niepełnosprawnych, co jest dużym ułatwieniem w poruszaniu się po mieście.
Wsparcie w edukacji:
- Dodatkowe wsparcie w szkole: Możliwość uzyskania asystenta w placówce edukacyjnej czy skorzystania z indywidualnego toku nauczania, co pozwala na pełniejsze uczestnictwo w procesie edukacji.
Bezterminowe orzeczenie to realna pomoc, która eliminuje biurokratyczny stres i pozwala w pełni skupić się na życiu i potrzebach wynikających z niepełnosprawności.
Jakie nowe choroby dodano do katalogu w 2025 r.?
Rozszerzony katalog 208 chorób, uwzględniający również kody OMIM dla rzadkich schorzeń genetycznych, dzieli się na dwie główne grupy:
1. Choroby uprawniające automatycznie do wskazań w punkcie 7 i 8 orzeczenia (prawo do stałej opieki oraz pierwszeństwo w rehabilitacji społeczno-zawodowej) – 150 schorzeń:
- Achondroplazja
- Zespół Aicardi'ego-Goutières
- Niedobór alfa 1 antytrypsyny - postać homozygotyczna
- Zespół Alpersa-Huttenlochera
- Alfa- i beta-mannozydoza
- Zespół Alströma
- Zespół Angelmana
- Zespół Aperta
- Niedobór dekarboksylazy L-aminokwasów aromatycznych
- Ataksja-teleangiektazja
- Autosomalna recesywna wielotorbielowatość nerek
- Autosomalna recesywna złośliwa osteopetroza
- Zespół Bardeta-Biedla
- Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa R4 związana z betasarkoglikanem
- Zespół CHARGE
- Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa związana z kalpainą 3 R1
- Dysplazja kampomeliczna
- Choroba Canavan
- Zespół Hellera (dziecięce zaburzenie dezintegracyjne, CDD)
- Zespół Cockayne
- Zespół Coffina-Lowry'ego
- Wrodzony brak ramienia i przedramienia
- Wrodzone zaburzenie glikozylacji
- Wrodzona dystrofia mięśniowa z niedoborem integryny alfa-7
- Zespół Cornelia de Lange
- Mukowiscydoza
- Zespół Dravet (związany z SCN1A)
- Zespół Dubowitza
- Dystrofia mięśniowa
- Proste pęcherzowe oddzielanie się naskórka
- Sekwencja deformacyjna akinezji płodu
- Zespół łamliwego (kruchego) chromosomu X
- Zespół Frasera
- Ataksja Friedreicha
- Zespół Frynsa
- Gangliozydoza GM1
- Gangliozydoza GM2
- Choroba Gauchera
- Encefalopatia glicynowa (nieketotyczna hiperglicynemia)
- Niedorozwój dystalnej części kończyny/kończyn, hemimelia
- Holoprozencefalia
- Zespół progerii Hutchinsona-Gilforda
- Wodogłowie ze zwężeniem wodociągu Sylwiusza
- Hyperfenyloalaninemia spowodowana deficytem tetrahydrobiopteryn
- Dziedziczne pęcherzowe oddzielanie się naskórka
- Gładkomózgowie - wada wrodzona centralnego układu nerwowego
- Izolowana anencefalia/exencefalia
- Izolowany otwarty rozszczep kręgosłupa
- Kwasica izowalerianowa
- Choroba Huntingtona postać młodzieńcza
- Zespół Kabuki
- Choroba Krabbego Krabbe
- Kyfoskoliotyczny typ zespołu Ehlersa-Danlosa
- Wrodzona dystrofia mięśniowa spowodowana niedoborem laminy alfa 2, merozyno-ujemna wrodzona dystrofia mięśnowa
- Zespół Larsena
- Wrodzona ślepota
- Dziedziczna atrofia nerwu wzrokowego
- Choroba Lebera "plus"
- Zespół Leigha
- Zespół Lesch-Nyhana
- Fenyloketonuria matczyna z małogłowiem
- Zespół Meckela
- Choroba Menkesa
- Leukodystrofia metachromatyczna
- Zespół Millera-Diekera
- Neurodegeneracja związana z białkiem błony mitochondrialnej
- Zespół Mowata-Wilson
- Mukolipidoza (grupa chorób)
- Mukopolisacharydoza (grupa chorób)
- Miopatia nemalinowa
- Ostra niewydolność oddechowa noworodków spowodowana niedoborem SP-B
- Wady cewy nerwowej
- Zespoły neurozwyrodnieniowe spowodowane gromadzeniem się żelaza w mózgu
- Wrodzona wielostawowa artrogrypoza pochodzenia neurogennego
- Zapalenie rdzenia i nerów wzrokowych
- Neuronalna lipofuscynoza ceroidowa
- Niedobór kwasnej sfingomielinazy (ASMD), dawniej zespół Niemanna-Picka
- Zespół Nijmegen
- Nieimmunologiczny obrzęk płodu
- Zespół oczno-mózgowo-nerkowy - zespól Lowe'a
- Zespół hiperteloryzm-nieprawidłowości przełyku-spodziectwo - zespół Opitza G/BBB
- Wrodzona łamliwość kości, postać ciężka
- Neurodegeneracja związana z kinazą pantotenianu
- Napadowa kinezygenna (wywoływana ruchem) dyskineza
- Choroba Pelizaeusa Merzbachera (jedna grupa)
- Zespół płetwistości
- Zespół Pradera-Willi'ego
- Postępujące porażenie nadjądrowe
- Postępujące porażenie nadjądrowe - zespól korowo-podstawny
- Kwasica propionowa
- Rdzeniowy zanik mięśni i wszystkie schorzenia z tej grupy
- Padaczka pirydoksynozależna
- Niedobór karboksylazy pirogronianowej
- Choroba Refsuma
- Obustronna agenezja nerek
- Zespól Retta
- Zespół Rubinsteina-Taybi'ego
- Zespół Seckela
- Syrenomelia
- Zespół Smitha-Lemliego-Opitza
- Zespół Smith-Magenis
- Zespół Sotosa
- Choroba Taya-Sachsa
- Dysplazja tanatoforyczna
- Triploidia
- Zespół WAGR - zespól guza Wilmsa, aniridii, wad układu moczowo-płciowego i niepełnosprawności intelektualnej
- Zespół Walkera-Wartburga
- Zespół Williamsa
- Zespół Wolfa-Hirschhorna
- Zespół Wolframa
- Adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X
- Miopatia centronuklearna sprzężona z chromosomem X
- Chondrodysplazja punktowa sprzężona z chromosomem X
- Zespół Kleefstry
- Zespół alfa-talasemii z niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną z chromosomem X
- Postępująca kostniejąca fibrodysplazja (FOP)
- Synaptopatie
- Zespół niepełnosprawności intelektualnej spowodowany mutacją DYRK1A
- Zespół Cri du Chat (delecja 5p)
- Zespół Potockiego-Lupskiego - zespół mikroduplikacji 17p11.2
- Genetycznie uwarunkowane (z określonym patogennym wariantem genetycznym) zespoły neurorozwojowe z niepełnosprawnością intelektualną
- Zespół Phelan-McDermid
- Zespół mózgowo-czołowotwarzowy, zespół Baraitsera-Wintera
- Zespół Schinzela-Giediona
- Zespół Allana-Herndorna-Dudley'a
- Mnogi niedobór sulfataz
- Zespół Coffina-Siris
- Zespół Koolen'a-de Vries'a
- Zespół Ohdo
- Zespół Pitta-Hopkinsa
- Zespół Bainbridge’a-Ropersa
- Zespół Bohringa-Opitza
- Zaburzenia glikozylacji (CDG)
- Zespół Schaafa-Yang
- Zespół Alazami'ego
- Zespół Blooma
- Zespół Warszawski
- Dziecięca hyperglicynemia nieketotyczna
- Zespół Ondyny
- Zespół Pallistera-Killiana (tetrasomia 12p)
- Zaburzenia metabolizmu puryn i pirymidyn
- Zaburzenia metabolizmu cyklu mocznikowego i detoksykacji amoniaku
- Trisomia chromosomu 13 (zespół Patau)
- Trisomia chromosomu 18 (zespół Edwardsa)
- Niezrównoważone aberracje chromosomów autosomalnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu od umiarkowanego do ciężkiego (ring chromosom, izochromosom, delecja, duplikacja)
- Zespół Robertsa
- Schizencefalia
- Zespół KBG
- Zespół dysmorficzny związany z dystalną arthrogrypozą, dysmorfią twarzy i zaburzeniem rozwoju uwarunkowany heterozygotyczną mutacją w genie NALCN (CLIFAHDD)
- Zespół Costello powiązany z HRAS
2. Choroby uprawniające do wskazania tylko w punkcie 8 (pierwszeństwo w rehabilitacji społeczno-zawodowej) – 58 schorzeń:
- Zespół mikrodelecji 22q11.2 (Zespół DiGeorge'a)
- Wrodzona sztywność wielostawowa, artrogrypoza
- Ataksja móżdżkowa autosomalna dominująca
- Autosomalna recesywna ataksja móżdżkowa
- Zespół Bartha
- Zespół sercowo-twarzowo-skórny (CFC)
- Niedobór palmitylotransferazy karnitynowej (CPT)
- Choroba Charcot-Marie-Tooth (dziedziczna neuropatia czuciowa i ruchowa)
- Galaktozemia klasyczna
- Homocystynuria klasyczna
- Wrodzona biegunka chlorowa
- Wodogłowie wrodzone
- Wrodzony zespół miasteniczny
- Choroba Segawy, dystonia z dobrą odpowiedzią na L-DOPA
- Dystrofia mięśniowa Emery'ego-Dreifussa
- Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa związana z FKRP
- Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa związana z gamma-sarkoglikanem
- Niedobór dehydrogenazy glutarylo-koenzymu A (Kwasica glutarowa typu 1)
- Choroba spichrzania glikogenu GSD
- Choroba Hartnupów
- Hemofilia A, postać ciężka
- Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy
- Dziedziczna paraplegia spastyczna
- Niedobór syntetazy holokarboksylazy
- Nietrzymanie barwnika – zespół Blocha-Sulzberger
- Dysplazja zaciskająca klatki piersiowej - Zespół Jeune'a
- Zespół Johansona i Blizzarda
- Zespół Jouberta i zaburzeń pokrewnych
- Deficyt 3- hydroksyacylo CoA dehydrogenazy długołańcuchowych kwasów tłuszczowych
- Encefalopatia mitochondrialna, kwasica mleczanowa z epizodami udaropodobnymi - zespół MELAS
- Niedobór dehydrogenazy acyloCoA średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych
- Zespół małoocze-bezocze
- Mitochondrialna encefalomiopatia żołądkowo-jelitowa
- Zaburzenie mitochondrialnej fosforylacji oksydacyjnej spowodowane nieprawidłowościami mitochondrialnego DNA
- Niedobór trójfunkcyjnego białka mitochondrialnego
- Zanik wieloukładowy
- Zanik wieloukładowy typu parkinsonowskiego
- Zespół ustno-twarzowo-palcowy typu 1
- Zespół Pfeiffera Pfeiffer
- Fenyloketonuria
- Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa o początku w dzieciństwie
- Dystrofia miotoniczna Steinerta
- Zespół Trachera-Collinsa
- Stwardnienie guzowate
- Tyrozynemia typu 1
- Zespół Wernera
- Choroba Parkinsona o wczesnym początku
- Zespół Loeys'a-Dietza
- Zespół Borjesona-Forssmana-Lehmanna
- Zespół Sensenbrenner
- Zespół Arnolda-Chiari'ego typ 1
- Anemia Fanconiego
- Zespół Allagille'a
- Choroba syropu klonowego
- Hypofosfatazja
- Zespół Pompego
- Krzywica hypofosfatemiczna sprzężona z chromosomem X
- Zespół Freemana-Sheldona
Załączniki:
- Poniżej znajdziesz linki do załączników z pełnymi listami chorób:
- Załącznik A (zawiera 150 chorób uprawniających automatycznie do wskazań w pkt 7 i 8): Załącznik A do wytycznych odnośnie orzekania o niepełnosprawności w wypadku niektórych rzadkich chorób genetycznych
Pełny katalog rzadkich chorób genetycznych o jednorodnym i niezmiennym przebiegu, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, dostępny jest również w przepisach prawa:
- Zmiana rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U.2025.682) - Załącznik nr 1
- Załącznik B (zawiera 58 chorób uprawniających tylko do pkt 8): Załącznik B do wytycznych odnośnie orzekania o niepełnosprawności w wypadku niektórych rzadkich chorób genetycznych
FAQ – najczęstsze pytania o nowy katalog chorób
Czy muszę mieć potwierdzenie genetyczne choroby?
Tak, przy schorzeniach ujętych w rozszerzonym katalogu kluczowe są wyniki badań potwierdzające diagnozę.
Kiedy lista 208 została oficjalnie opublikowana?
Wytyczne Pełnomocnika Rządu zostały opublikowane 26 marca 2025 r., a rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 maja 2025 r. weszło w życie 11 czerwca 2025 r. Od tej daty przepisy stosuje każda komisja orzecznicza.
Czy osoby już posiadające orzeczenie muszą składać wniosek ponownie?
Nie, dotychczasowe orzeczenia zachowują ważność do daty w nich wskazanej. Przy pierwszym wniosku złożonym po 11 czerwca 2025 r. komisja zastosuje nowe przepisy i wydłużone okresy ważności zgodnie z katalogiem 208 chorób.
Czy katalog obejmuje choroby onkologiczne?
Katalog 208 chorób koncentruje się głównie na rzadkich chorobach genetycznych o jednorodnym i niezmiennym przebiegu. Nie zawiera on wprost większości chorób onkologicznych. Osoby z chorobami nowotworowymi nadal mogą ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności, ale na podstawie indywidualnej oceny komisji, a nie automatycznie z katalogu.
Podstawa prawna
