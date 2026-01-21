REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Orzeczenie o niepełnosprawności w 2026: na 7 lat zamiast na 2 lata. Lista 208 chorób

Orzeczenie o niepełnosprawności w 2026: na 7 lat zamiast na 2 lata. Lista 208 chorób



21 stycznia 2026, 10:21
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Koniec z bieganiem po komisjach co 2 lata. Te 208 chorób daje orzeczenie na minimum 7 lat
Shutterstock

Początek roku to moment, w którym wiele osób wraca do spraw zdrowotnych i urzędowych. W 2026 roku obowiązują nowe zasady orzekania o niepełnosprawności, przy 208 schorzeniach decyzja może być wydana na znacznie dłuższy okres niż dotąd. U dorosłych oznacza to orzeczenie na minimum 7 lat, a w indywidualnych przypadkach także bezterminowo. Sprawdź, kogo obejmują zmiany i co dokładnie gwarantują przepisy.

rozwiń >

Dlaczego nowy katalog 208 chorób zmienia wszystko? Wydłużone okresy ważności orzeczeń i większa przewidywalność

Rozszerzenie katalogu chorób nie jest wyłącznie techniczną zmianą przepisów. To przesunięcie ciężaru orzekania z subiektywnej oceny komisji na obiektywną dokumentację medyczną. W praktyce oznacza to, że przy określonych schorzeniach orzeczenie może być wydane na stałe, bez konieczności osobistego stawiennictwa i bez ponownego badania stanu zdrowia co kilka lat. Dla osoby niepełnosprawnej oznacza to:

  • Sprawiedliwość w całym kraju: Niezależnie od tego, gdzie mieszkasz, ta sama diagnoza (określona kodem ICD-10 lub OMIM dla rzadkich chorób) gwarantuje Ci identyczne uprawnienia w każdym województwie. Koniec z "gdzieś indziej bym dostał"!
  • Stabilność i mniej papierkowej roboty: Jeśli chorujesz na schorzenie nieuleczalne, takie jak SMA czy zespół Retta, otrzymasz orzeczenie na minimum 7 lat (zamiast 1-2 lat jak dotychczas), z możliwością wydania orzeczenia bezterminowego po indywidualnej ocenie komisji. To gigantyczna zmiana!
  • Mniej stresu i wydatków: Zapomnij o nerwach związanych z cyklicznymi wizytami na komisjach i kosztownymi, dodatkowymi konsultacjami wymaganymi co kilka lat.
  • Łatwiejsze planowanie przyszłości: Dzięki stabilności orzeczenia, możesz wreszcie spokojnie i długoterminowo planować rehabilitację, edukację czy życie zawodowe, bez obawy o nagłe zmiany statusu.

Przełom w orzekaniu o niepełnosprawności w 2025: Upragniona stabilność!

Wprowadzone zmiany nie polegają wyłącznie na rozszerzeniu katalogu schorzeń. Ich istotą jest odejście od uznaniowości komisji orzeczniczych na rzecz jednoznacznych kryteriów medycznych. W praktyce oznacza to, że:

  • Dla dzieci: przy określonych chorobach orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest do ukończenia 16. roku życia
  • Dla dorosłych: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest na minimum 7 lat (zamiast 1-2 lat), z możliwością wydania orzeczenia bezterminowego

Ważne: nadal konieczne jest stawiennictwo na komisji i przedstawienie dokumentacji medycznej potwierdzającej diagnozę.

Ważne wyjaśnienie: Różnica między wytycznymi a rozporządzeniem

W marcu 2025 r. Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wydał wytyczne zapowiadające orzeczenia bezterminowe dla dorosłych z katalogu 208 chorób. Jednak ostateczne rozporządzenie z 26 maja 2025 r. wprowadza rozwiązanie kompromisowe.

Orzeczenie bezterminowe dla dorosłych jest nadal możliwe, ale wymaga indywidualnej oceny zespołu orzekającego. Nie jest przyznawane automatycznie tylko na podstawie diagnozy z katalogu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak złożyć wniosek o orzeczenie w 2025 r.?

Uproszczenie procedury nie oznacza automatycznego przyznania orzeczenia. Największe znaczenie ma prawidłowo złożony wniosek i kompletna dokumentacja potwierdzająca rozpoznanie choroby ujętej w katalogu. Oto kroki prowadzące do orzeczenia o niepełnosprawności:

  • Pobierz aktualny formularz z powiatowego zespołu ds. orzekania
  • Dołącz dokumentację medyczną potwierdzającą rozpoznanie choroby z rozszerzonego katalogu 208 chorób (szczególnie ważne są wyniki badań genetycznych i karty informacyjne leczenia).
  • Złóż wniosek w wersji papierowej lub elektronicznej; komisja ma 30 dni na decyzję.
  • Po uzyskaniu orzeczenia zgłoś się do PFRON (https://www.pfron.org.pl), aby skorzystać z dofinansowań czy turnusów rehabilitacyjnych.

Bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności: Co zyskujesz?

Bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności nie jest nowym świadczeniem, ale zmienia sposób korzystania z całego systemu wsparcia. Przede wszystkim eliminuje konieczność cyklicznego potwierdzania stanu zdrowia w przypadku chorób o trwałym lub nieodwracalnym charakterze. Oznacza to stabilność decyzji administracyjnej oraz ciągłość praw do świadczeń, ulg i form pomocy.

W praktyce bezterminowe orzeczenie ogranicza ryzyko przerw w wypłatach świadczeń, problemów z przedłużaniem uprawnień czy konieczności ponownego kompletowania dokumentacji medycznej. Dla wielu osób oznacza to także mniej kontaktów z urzędami i realne zmniejszenie obciążeń formalnych, zwłaszcza przy długotrwałym leczeniu lub opiece.

Wsparcie finansowe:

  • Świadczenie pielęgnacyjne: Pomoc dla osób opiekujących się bliską osobą niepełnosprawną.
  • Zasiłek pielęgnacyjny: Dodatkowe pieniądze na pokrycie części kosztów związanych z opieką i pielęgnacją.

Ulgi i oszczędności:

  • Ulgi podatkowe: Możesz odliczyć wydatki związane z niepełnosprawnością, w tym koszty opieki, w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Łatwiejszy dostęp do usług:

  • Priorytet w usługach społecznych i opiekuńczych: Szybszy dostęp do potrzebnych form wsparcia.
  • Udogodnienia w służbie zdrowia: Łatwiejszy dostęp do rehabilitacji i leczenia sanatoryjnego, które są kluczowe dla zachowania zdrowia i sprawności.

Praktyczne ułatwienia codzienne:

  • Karta Parkingowa: Uprawnia do parkowania na wyznaczonych miejscach dla osób niepełnosprawnych, co jest dużym ułatwieniem w poruszaniu się po mieście.

Wsparcie w edukacji:

  • Dodatkowe wsparcie w szkole: Możliwość uzyskania asystenta w placówce edukacyjnej czy skorzystania z indywidualnego toku nauczania, co pozwala na pełniejsze uczestnictwo w procesie edukacji.

Bezterminowe orzeczenie to realna pomoc, która eliminuje biurokratyczny stres i pozwala w pełni skupić się na życiu i potrzebach wynikających z niepełnosprawności.

Polecamy: Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

Jakie nowe choroby dodano do katalogu w 2025 r.?

Rozszerzony katalog 208 chorób, uwzględniający również kody OMIM dla rzadkich schorzeń genetycznych, dzieli się na dwie główne grupy:

1. Choroby uprawniające automatycznie do wskazań w punkcie 7 i 8 orzeczenia (prawo do stałej opieki oraz pierwszeństwo w rehabilitacji społeczno-zawodowej) – 150 schorzeń:

  1. Achondroplazja
  2. Zespół Aicardi'ego-Goutières
  3. Niedobór alfa 1 antytrypsyny - postać homozygotyczna
  4. Zespół Alpersa-Huttenlochera
  5. Alfa- i beta-mannozydoza
  6. Zespół Alströma
  7. Zespół Angelmana
  8. Zespół Aperta
  9. Niedobór dekarboksylazy L-aminokwasów aromatycznych
  10. Ataksja-teleangiektazja
  11. Autosomalna recesywna wielotorbielowatość nerek
  12. Autosomalna recesywna złośliwa osteopetroza
  13. Zespół Bardeta-Biedla
  14. Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa R4 związana z betasarkoglikanem
  15. Zespół CHARGE
  16. Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa związana z kalpainą 3 R1
  17. Dysplazja kampomeliczna
  18. Choroba Canavan
  19. Zespół Hellera (dziecięce zaburzenie dezintegracyjne, CDD)
  20. Zespół Cockayne
  21. Zespół Coffina-Lowry'ego
  22. Wrodzony brak ramienia i przedramienia
  23. Wrodzone zaburzenie glikozylacji
  24. Wrodzona dystrofia mięśniowa z niedoborem integryny alfa-7
  25. Zespół Cornelia de Lange
  26. Mukowiscydoza
  27. Zespół Dravet (związany z SCN1A)
  28. Zespół Dubowitza
  29. Dystrofia mięśniowa
  30. Proste pęcherzowe oddzielanie się naskórka
  31. Sekwencja deformacyjna akinezji płodu
  32. Zespół łamliwego (kruchego) chromosomu X
  33. Zespół Frasera
  34. Ataksja Friedreicha
  35. Zespół Frynsa
  36. Gangliozydoza GM1
  37. Gangliozydoza GM2
  38. Choroba Gauchera
  39. Encefalopatia glicynowa (nieketotyczna hiperglicynemia)
  40. Niedorozwój dystalnej części kończyny/kończyn, hemimelia
  41. Holoprozencefalia
  42. Zespół progerii Hutchinsona-Gilforda
  43. Wodogłowie ze zwężeniem wodociągu Sylwiusza
  44. Hyperfenyloalaninemia spowodowana deficytem tetrahydrobiopteryn
  45. Dziedziczne pęcherzowe oddzielanie się naskórka
  46. Gładkomózgowie - wada wrodzona centralnego układu nerwowego
  47. Izolowana anencefalia/exencefalia
  48. Izolowany otwarty rozszczep kręgosłupa
  49. Kwasica izowalerianowa
  50. Choroba Huntingtona postać młodzieńcza
  51. Zespół Kabuki
  52. Choroba Krabbego Krabbe
  53. Kyfoskoliotyczny typ zespołu Ehlersa-Danlosa
  54. Wrodzona dystrofia mięśniowa spowodowana niedoborem laminy alfa 2, merozyno-ujemna wrodzona dystrofia mięśnowa
  55. Zespół Larsena
  56. Wrodzona ślepota
  57. Dziedziczna atrofia nerwu wzrokowego
  58. Choroba Lebera "plus"
  59. Zespół Leigha
  60. Zespół Lesch-Nyhana
  61. Fenyloketonuria matczyna z małogłowiem
  62. Zespół Meckela
  63. Choroba Menkesa
  64. Leukodystrofia metachromatyczna
  65. Zespół Millera-Diekera
  66. Neurodegeneracja związana z białkiem błony mitochondrialnej
  67. Zespół Mowata-Wilson
  68. Mukolipidoza (grupa chorób)
  69. Mukopolisacharydoza (grupa chorób)
  70. Miopatia nemalinowa
  71. Ostra niewydolność oddechowa noworodków spowodowana niedoborem SP-B
  72. Wady cewy nerwowej
  73. Zespoły neurozwyrodnieniowe spowodowane gromadzeniem się żelaza w mózgu
  74. Wrodzona wielostawowa artrogrypoza pochodzenia neurogennego
  75. Zapalenie rdzenia i nerów wzrokowych
  76. Neuronalna lipofuscynoza ceroidowa
  77. Niedobór kwasnej sfingomielinazy (ASMD), dawniej zespół Niemanna-Picka
  78. Zespół Nijmegen
  79. Nieimmunologiczny obrzęk płodu
  80. Zespół oczno-mózgowo-nerkowy - zespól Lowe'a
  81. Zespół hiperteloryzm-nieprawidłowości przełyku-spodziectwo - zespół Opitza G/BBB
  82. Wrodzona łamliwość kości, postać ciężka
  83. Neurodegeneracja związana z kinazą pantotenianu
  84. Napadowa kinezygenna (wywoływana ruchem) dyskineza
  85. Choroba Pelizaeusa Merzbachera (jedna grupa)
  86. Zespół płetwistości
  87. Zespół Pradera-Willi'ego
  88. Postępujące porażenie nadjądrowe
  89. Postępujące porażenie nadjądrowe - zespól korowo-podstawny
  90. Kwasica propionowa
  91. Rdzeniowy zanik mięśni i wszystkie schorzenia z tej grupy
  92. Padaczka pirydoksynozależna
  93. Niedobór karboksylazy pirogronianowej
  94. Choroba Refsuma
  95. Obustronna agenezja nerek
  96. Zespól Retta
  97. Zespół Rubinsteina-Taybi'ego
  98. Zespół Seckela
  99. Syrenomelia
  100. Zespół Smitha-Lemliego-Opitza
  101. Zespół Smith-Magenis
  102. Zespół Sotosa
  103. Choroba Taya-Sachsa
  104. Dysplazja tanatoforyczna
  105. Triploidia
  106. Zespół WAGR - zespól guza Wilmsa, aniridii, wad układu moczowo-płciowego i niepełnosprawności intelektualnej
  107. Zespół Walkera-Wartburga
  108. Zespół Williamsa
  109. Zespół Wolfa-Hirschhorna
  110. Zespół Wolframa
  111. Adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X
  112. Miopatia centronuklearna sprzężona z chromosomem X
  113. Chondrodysplazja punktowa sprzężona z chromosomem X
  114. Zespół Kleefstry
  115. Zespół alfa-talasemii z niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną z chromosomem X
  116. Postępująca kostniejąca fibrodysplazja (FOP)
  117. Synaptopatie
  118. Zespół niepełnosprawności intelektualnej spowodowany mutacją DYRK1A
  119. Zespół Cri du Chat (delecja 5p)
  120. Zespół Potockiego-Lupskiego - zespół mikroduplikacji 17p11.2
  121. Genetycznie uwarunkowane (z określonym patogennym wariantem genetycznym) zespoły neurorozwojowe z niepełnosprawnością intelektualną
  122. Zespół Phelan-McDermid
  123. Zespół mózgowo-czołowotwarzowy, zespół Baraitsera-Wintera
  124. Zespół Schinzela-Giediona
  125. Zespół Allana-Herndorna-Dudley'a
  126. Mnogi niedobór sulfataz
  127. Zespół Coffina-Siris
  128. Zespół Koolen'a-de Vries'a
  129. Zespół Ohdo
  130. Zespół Pitta-Hopkinsa
  131. Zespół Bainbridge’a-Ropersa
  132. Zespół Bohringa-Opitza
  133. Zaburzenia glikozylacji (CDG)
  134. Zespół Schaafa-Yang
  135. Zespół Alazami'ego
  136. Zespół Blooma
  137. Zespół Warszawski
  138. Dziecięca hyperglicynemia nieketotyczna
  139. Zespół Ondyny
  140. Zespół Pallistera-Killiana (tetrasomia 12p)
  141. Zaburzenia metabolizmu puryn i pirymidyn
  142. Zaburzenia metabolizmu cyklu mocznikowego i detoksykacji amoniaku
  143. Trisomia chromosomu 13 (zespół Patau)
  144. Trisomia chromosomu 18 (zespół Edwardsa)
  145. Niezrównoważone aberracje chromosomów autosomalnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu od umiarkowanego do ciężkiego (ring chromosom, izochromosom, delecja, duplikacja)
  146. Zespół Robertsa
  147. Schizencefalia
  148. Zespół KBG
  149. Zespół dysmorficzny związany z dystalną arthrogrypozą, dysmorfią twarzy i zaburzeniem rozwoju uwarunkowany heterozygotyczną mutacją w genie NALCN (CLIFAHDD)
  150. Zespół Costello powiązany z HRAS

2. Choroby uprawniające do wskazania tylko w punkcie 8 (pierwszeństwo w rehabilitacji społeczno-zawodowej) – 58 schorzeń:

  1. Zespół mikrodelecji 22q11.2 (Zespół DiGeorge'a)
  2. Wrodzona sztywność wielostawowa, artrogrypoza
  3. Ataksja móżdżkowa autosomalna dominująca
  4. Autosomalna recesywna ataksja móżdżkowa
  5. Zespół Bartha
  6. Zespół sercowo-twarzowo-skórny (CFC)
  7. Niedobór palmitylotransferazy karnitynowej (CPT)
  8. Choroba Charcot-Marie-Tooth (dziedziczna neuropatia czuciowa i ruchowa)
  9. Galaktozemia klasyczna
  10. Homocystynuria klasyczna
  11. Wrodzona biegunka chlorowa
  12. Wodogłowie wrodzone
  13. Wrodzony zespół miasteniczny
  14. Choroba Segawy, dystonia z dobrą odpowiedzią na L-DOPA
  15. Dystrofia mięśniowa Emery'ego-Dreifussa
  16. Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa związana z FKRP
  17. Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa związana z gamma-sarkoglikanem
  18. Niedobór dehydrogenazy glutarylo-koenzymu A (Kwasica glutarowa typu 1)
  19. Choroba spichrzania glikogenu GSD
  20. Choroba Hartnupów
  21. Hemofilia A, postać ciężka
  22. Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy
  23. Dziedziczna paraplegia spastyczna
  24. Niedobór syntetazy holokarboksylazy
  25. Nietrzymanie barwnika – zespół Blocha-Sulzberger
  26. Dysplazja zaciskająca klatki piersiowej - Zespół Jeune'a
  27. Zespół Johansona i Blizzarda
  28. Zespół Jouberta i zaburzeń pokrewnych
  29. Deficyt 3- hydroksyacylo CoA dehydrogenazy długołańcuchowych kwasów tłuszczowych
  30. Encefalopatia mitochondrialna, kwasica mleczanowa z epizodami udaropodobnymi - zespół MELAS
  31. Niedobór dehydrogenazy acyloCoA średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych
  32. Zespół małoocze-bezocze
  33. Mitochondrialna encefalomiopatia żołądkowo-jelitowa
  34. Zaburzenie mitochondrialnej fosforylacji oksydacyjnej spowodowane nieprawidłowościami mitochondrialnego DNA
  35. Niedobór trójfunkcyjnego białka mitochondrialnego
  36. Zanik wieloukładowy
  37. Zanik wieloukładowy typu parkinsonowskiego
  38. Zespół ustno-twarzowo-palcowy typu 1
  39. Zespół Pfeiffera Pfeiffer
  40. Fenyloketonuria
  41. Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa o początku w dzieciństwie
  42. Dystrofia miotoniczna Steinerta
  43. Zespół Trachera-Collinsa
  44. Stwardnienie guzowate
  45. Tyrozynemia typu 1
  46. Zespół Wernera
  47. Choroba Parkinsona o wczesnym początku
  48. Zespół Loeys'a-Dietza
  49. Zespół Borjesona-Forssmana-Lehmanna
  50. Zespół Sensenbrenner
  51. Zespół Arnolda-Chiari'ego typ 1
  52. Anemia Fanconiego
  53. Zespół Allagille'a
  54. Choroba syropu klonowego
  55. Hypofosfatazja
  56. Zespół Pompego
  57. Krzywica hypofosfatemiczna sprzężona z chromosomem X
  58. Zespół Freemana-Sheldona

Załączniki:

Pełny katalog rzadkich chorób genetycznych o jednorodnym i niezmiennym przebiegu, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, dostępny jest również w przepisach prawa:

FAQ – najczęstsze pytania o nowy katalog chorób

Czy muszę mieć potwierdzenie genetyczne choroby?

Tak, przy schorzeniach ujętych w rozszerzonym katalogu kluczowe są wyniki badań potwierdzające diagnozę.

Kiedy lista 208 została oficjalnie opublikowana?

Wytyczne Pełnomocnika Rządu zostały opublikowane 26 marca 2025 r., a rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 maja 2025 r. weszło w życie 11 czerwca 2025 r. Od tej daty przepisy stosuje każda komisja orzecznicza.

Czy osoby już posiadające orzeczenie muszą składać wniosek ponownie?

Nie, dotychczasowe orzeczenia zachowują ważność do daty w nich wskazanej. Przy pierwszym wniosku złożonym po 11 czerwca 2025 r. komisja zastosuje nowe przepisy i wydłużone okresy ważności zgodnie z katalogiem 208 chorób.

Czy katalog obejmuje choroby onkologiczne?

Katalog 208 chorób koncentruje się głównie na rzadkich chorobach genetycznych o jednorodnym i niezmiennym przebiegu. Nie zawiera on wprost większości chorób onkologicznych. Osoby z chorobami nowotworowymi nadal mogą ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności, ale na podstawie indywidualnej oceny komisji, a nie automatycznie z katalogu.

Podstawa prawna

