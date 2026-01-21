Koniec z bieganiem po komisjach co 2 lata. Te 208 chorób daje orzeczenie na minimum 7 lat

Początek roku to moment, w którym wiele osób wraca do spraw zdrowotnych i urzędowych. W 2026 roku obowiązują nowe zasady orzekania o niepełnosprawności, przy 208 schorzeniach decyzja może być wydana na znacznie dłuższy okres niż dotąd. U dorosłych oznacza to orzeczenie na minimum 7 lat, a w indywidualnych przypadkach także bezterminowo. Sprawdź, kogo obejmują zmiany i co dokładnie gwarantują przepisy.

rozwiń >

Dlaczego nowy katalog 208 chorób zmienia wszystko? Wydłużone okresy ważności orzeczeń i większa przewidywalność

Rozszerzenie katalogu chorób nie jest wyłącznie techniczną zmianą przepisów. To przesunięcie ciężaru orzekania z subiektywnej oceny komisji na obiektywną dokumentację medyczną. W praktyce oznacza to, że przy określonych schorzeniach orzeczenie może być wydane na stałe, bez konieczności osobistego stawiennictwa i bez ponownego badania stanu zdrowia co kilka lat. Dla osoby niepełnosprawnej oznacza to:

Sprawiedliwość w całym kraju: Niezależnie od tego, gdzie mieszkasz, ta sama diagnoza (określona kodem ICD-10 lub OMIM dla rzadkich chorób) gwarantuje Ci identyczne uprawnienia w każdym województwie. Koniec z "gdzieś indziej bym dostał"!

Stabilność i mniej papierkowej roboty: Jeśli chorujesz na schorzenie nieuleczalne, takie jak SMA czy zespół Retta, otrzymasz orzeczenie na minimum 7 lat (zamiast 1-2 lat jak dotychczas), z możliwością wydania orzeczenia bezterminowego po indywidualnej ocenie komisji. To gigantyczna zmiana!

Mniej stresu i wydatków: Zapomnij o nerwach związanych z cyklicznymi wizytami na komisjach i kosztownymi, dodatkowymi konsultacjami wymaganymi co kilka lat.

Zapomnij o nerwach związanych z cyklicznymi wizytami na komisjach i kosztownymi, dodatkowymi konsultacjami wymaganymi co kilka lat. Łatwiejsze planowanie przyszłości: Dzięki stabilności orzeczenia, możesz wreszcie spokojnie i długoterminowo planować rehabilitację, edukację czy życie zawodowe, bez obawy o nagłe zmiany statusu.

Przełom w orzekaniu o niepełnosprawności w 2025: Upragniona stabilność!

Wprowadzone zmiany nie polegają wyłącznie na rozszerzeniu katalogu schorzeń. Ich istotą jest odejście od uznaniowości komisji orzeczniczych na rzecz jednoznacznych kryteriów medycznych. W praktyce oznacza to, że:

Dla dzieci : przy określonych chorobach orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest do ukończenia 16. roku życia

: przy określonych chorobach orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest do ukończenia 16. roku życia Dla dorosłych: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest na minimum 7 lat (zamiast 1-2 lat), z możliwością wydania orzeczenia bezterminowego

Ważne: nadal konieczne jest stawiennictwo na komisji i przedstawienie dokumentacji medycznej potwierdzającej diagnozę.

Ważne wyjaśnienie: Różnica między wytycznymi a rozporządzeniem

W marcu 2025 r. Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wydał wytyczne zapowiadające orzeczenia bezterminowe dla dorosłych z katalogu 208 chorób. Jednak ostateczne rozporządzenie z 26 maja 2025 r. wprowadza rozwiązanie kompromisowe.

Orzeczenie bezterminowe dla dorosłych jest nadal możliwe, ale wymaga indywidualnej oceny zespołu orzekającego. Nie jest przyznawane automatycznie tylko na podstawie diagnozy z katalogu.

Jak złożyć wniosek o orzeczenie w 2025 r.?

Uproszczenie procedury nie oznacza automatycznego przyznania orzeczenia. Największe znaczenie ma prawidłowo złożony wniosek i kompletna dokumentacja potwierdzająca rozpoznanie choroby ujętej w katalogu. Oto kroki prowadzące do orzeczenia o niepełnosprawności:

Pobierz aktualny formularz z powiatowego zespołu ds. orzekania

Dołącz dokumentację medyczną potwierdzającą rozpoznanie choroby z rozszerzonego katalogu 208 chorób (szczególnie ważne są wyniki badań genetycznych i karty informacyjne leczenia).

(szczególnie ważne są wyniki badań genetycznych i karty informacyjne leczenia). Złóż wniosek w wersji papierowej lub elektronicznej; komisja ma 30 dni na decyzję.

Po uzyskaniu orzeczenia zgłoś się do PFRON (https://www.pfron.org.pl), aby skorzystać z dofinansowań czy turnusów rehabilitacyjnych.

Bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności: Co zyskujesz?

Bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności nie jest nowym świadczeniem, ale zmienia sposób korzystania z całego systemu wsparcia. Przede wszystkim eliminuje konieczność cyklicznego potwierdzania stanu zdrowia w przypadku chorób o trwałym lub nieodwracalnym charakterze. Oznacza to stabilność decyzji administracyjnej oraz ciągłość praw do świadczeń, ulg i form pomocy.

W praktyce bezterminowe orzeczenie ogranicza ryzyko przerw w wypłatach świadczeń, problemów z przedłużaniem uprawnień czy konieczności ponownego kompletowania dokumentacji medycznej. Dla wielu osób oznacza to także mniej kontaktów z urzędami i realne zmniejszenie obciążeń formalnych, zwłaszcza przy długotrwałym leczeniu lub opiece.

Wsparcie finansowe:

Świadczenie pielęgnacyjne: Pomoc dla osób opiekujących się bliską osobą niepełnosprawną.

Zasiłek pielęgnacyjny: Dodatkowe pieniądze na pokrycie części kosztów związanych z opieką i pielęgnacją.

Ulgi i oszczędności:

Ulgi podatkowe: Możesz odliczyć wydatki związane z niepełnosprawnością, w tym koszty opieki, w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Łatwiejszy dostęp do usług:

Priorytet w usługach społecznych i opiekuńczych: Szybszy dostęp do potrzebnych form wsparcia.

Udogodnienia w służbie zdrowia: Łatwiejszy dostęp do rehabilitacji i leczenia sanatoryjnego, które są kluczowe dla zachowania zdrowia i sprawności.

Praktyczne ułatwienia codzienne:

Karta Parkingowa: Uprawnia do parkowania na wyznaczonych miejscach dla osób niepełnosprawnych, co jest dużym ułatwieniem w poruszaniu się po mieście.

Wsparcie w edukacji:

Dodatkowe wsparcie w szkole: Możliwość uzyskania asystenta w placówce edukacyjnej czy skorzystania z indywidualnego toku nauczania, co pozwala na pełniejsze uczestnictwo w procesie edukacji.

Bezterminowe orzeczenie to realna pomoc, która eliminuje biurokratyczny stres i pozwala w pełni skupić się na życiu i potrzebach wynikających z niepełnosprawności.

Jakie nowe choroby dodano do katalogu w 2025 r.?

Rozszerzony katalog 208 chorób, uwzględniający również kody OMIM dla rzadkich schorzeń genetycznych, dzieli się na dwie główne grupy:

1. Choroby uprawniające automatycznie do wskazań w punkcie 7 i 8 orzeczenia (prawo do stałej opieki oraz pierwszeństwo w rehabilitacji społeczno-zawodowej) – 150 schorzeń:

Achondroplazja Zespół Aicardi'ego-Goutières Niedobór alfa 1 antytrypsyny - postać homozygotyczna Zespół Alpersa-Huttenlochera Alfa- i beta-mannozydoza Zespół Alströma Zespół Angelmana Zespół Aperta Niedobór dekarboksylazy L-aminokwasów aromatycznych Ataksja-teleangiektazja Autosomalna recesywna wielotorbielowatość nerek Autosomalna recesywna złośliwa osteopetroza Zespół Bardeta-Biedla Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa R4 związana z betasarkoglikanem Zespół CHARGE Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa związana z kalpainą 3 R1 Dysplazja kampomeliczna Choroba Canavan Zespół Hellera (dziecięce zaburzenie dezintegracyjne, CDD) Zespół Cockayne Zespół Coffina-Lowry'ego Wrodzony brak ramienia i przedramienia Wrodzone zaburzenie glikozylacji Wrodzona dystrofia mięśniowa z niedoborem integryny alfa-7 Zespół Cornelia de Lange Mukowiscydoza Zespół Dravet (związany z SCN1A) Zespół Dubowitza Dystrofia mięśniowa Proste pęcherzowe oddzielanie się naskórka Sekwencja deformacyjna akinezji płodu Zespół łamliwego (kruchego) chromosomu X Zespół Frasera Ataksja Friedreicha Zespół Frynsa Gangliozydoza GM1 Gangliozydoza GM2 Choroba Gauchera Encefalopatia glicynowa (nieketotyczna hiperglicynemia) Niedorozwój dystalnej części kończyny/kończyn, hemimelia Holoprozencefalia Zespół progerii Hutchinsona-Gilforda Wodogłowie ze zwężeniem wodociągu Sylwiusza Hyperfenyloalaninemia spowodowana deficytem tetrahydrobiopteryn Dziedziczne pęcherzowe oddzielanie się naskórka Gładkomózgowie - wada wrodzona centralnego układu nerwowego Izolowana anencefalia/exencefalia Izolowany otwarty rozszczep kręgosłupa Kwasica izowalerianowa Choroba Huntingtona postać młodzieńcza Zespół Kabuki Choroba Krabbego Krabbe Kyfoskoliotyczny typ zespołu Ehlersa-Danlosa Wrodzona dystrofia mięśniowa spowodowana niedoborem laminy alfa 2, merozyno-ujemna wrodzona dystrofia mięśnowa Zespół Larsena Wrodzona ślepota Dziedziczna atrofia nerwu wzrokowego Choroba Lebera "plus" Zespół Leigha Zespół Lesch-Nyhana Fenyloketonuria matczyna z małogłowiem Zespół Meckela Choroba Menkesa Leukodystrofia metachromatyczna Zespół Millera-Diekera Neurodegeneracja związana z białkiem błony mitochondrialnej Zespół Mowata-Wilson Mukolipidoza (grupa chorób) Mukopolisacharydoza (grupa chorób) Miopatia nemalinowa Ostra niewydolność oddechowa noworodków spowodowana niedoborem SP-B Wady cewy nerwowej Zespoły neurozwyrodnieniowe spowodowane gromadzeniem się żelaza w mózgu Wrodzona wielostawowa artrogrypoza pochodzenia neurogennego Zapalenie rdzenia i nerów wzrokowych Neuronalna lipofuscynoza ceroidowa Niedobór kwasnej sfingomielinazy (ASMD), dawniej zespół Niemanna-Picka Zespół Nijmegen Nieimmunologiczny obrzęk płodu Zespół oczno-mózgowo-nerkowy - zespól Lowe'a Zespół hiperteloryzm-nieprawidłowości przełyku-spodziectwo - zespół Opitza G/BBB Wrodzona łamliwość kości, postać ciężka Neurodegeneracja związana z kinazą pantotenianu Napadowa kinezygenna (wywoływana ruchem) dyskineza Choroba Pelizaeusa Merzbachera (jedna grupa) Zespół płetwistości Zespół Pradera-Willi'ego Postępujące porażenie nadjądrowe Postępujące porażenie nadjądrowe - zespól korowo-podstawny Kwasica propionowa Rdzeniowy zanik mięśni i wszystkie schorzenia z tej grupy Padaczka pirydoksynozależna Niedobór karboksylazy pirogronianowej Choroba Refsuma Obustronna agenezja nerek Zespól Retta Zespół Rubinsteina-Taybi'ego Zespół Seckela Syrenomelia Zespół Smitha-Lemliego-Opitza Zespół Smith-Magenis Zespół Sotosa Choroba Taya-Sachsa Dysplazja tanatoforyczna Triploidia Zespół WAGR - zespól guza Wilmsa, aniridii, wad układu moczowo-płciowego i niepełnosprawności intelektualnej Zespół Walkera-Wartburga Zespół Williamsa Zespół Wolfa-Hirschhorna Zespół Wolframa Adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X Miopatia centronuklearna sprzężona z chromosomem X Chondrodysplazja punktowa sprzężona z chromosomem X Zespół Kleefstry Zespół alfa-talasemii z niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną z chromosomem X Postępująca kostniejąca fibrodysplazja (FOP) Synaptopatie Zespół niepełnosprawności intelektualnej spowodowany mutacją DYRK1A Zespół Cri du Chat (delecja 5p) Zespół Potockiego-Lupskiego - zespół mikroduplikacji 17p11.2 Genetycznie uwarunkowane (z określonym patogennym wariantem genetycznym) zespoły neurorozwojowe z niepełnosprawnością intelektualną Zespół Phelan-McDermid Zespół mózgowo-czołowotwarzowy, zespół Baraitsera-Wintera Zespół Schinzela-Giediona Zespół Allana-Herndorna-Dudley'a Mnogi niedobór sulfataz Zespół Coffina-Siris Zespół Koolen'a-de Vries'a Zespół Ohdo Zespół Pitta-Hopkinsa Zespół Bainbridge’a-Ropersa Zespół Bohringa-Opitza Zaburzenia glikozylacji (CDG) Zespół Schaafa-Yang Zespół Alazami'ego Zespół Blooma Zespół Warszawski Dziecięca hyperglicynemia nieketotyczna Zespół Ondyny Zespół Pallistera-Killiana (tetrasomia 12p) Zaburzenia metabolizmu puryn i pirymidyn Zaburzenia metabolizmu cyklu mocznikowego i detoksykacji amoniaku Trisomia chromosomu 13 (zespół Patau) Trisomia chromosomu 18 (zespół Edwardsa) Niezrównoważone aberracje chromosomów autosomalnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu od umiarkowanego do ciężkiego (ring chromosom, izochromosom, delecja, duplikacja) Zespół Robertsa Schizencefalia Zespół KBG Zespół dysmorficzny związany z dystalną arthrogrypozą, dysmorfią twarzy i zaburzeniem rozwoju uwarunkowany heterozygotyczną mutacją w genie NALCN (CLIFAHDD) Zespół Costello powiązany z HRAS

2. Choroby uprawniające do wskazania tylko w punkcie 8 (pierwszeństwo w rehabilitacji społeczno-zawodowej) – 58 schorzeń:

Zespół mikrodelecji 22q11.2 (Zespół DiGeorge'a) Wrodzona sztywność wielostawowa, artrogrypoza Ataksja móżdżkowa autosomalna dominująca Autosomalna recesywna ataksja móżdżkowa Zespół Bartha Zespół sercowo-twarzowo-skórny (CFC) Niedobór palmitylotransferazy karnitynowej (CPT) Choroba Charcot-Marie-Tooth (dziedziczna neuropatia czuciowa i ruchowa) Galaktozemia klasyczna Homocystynuria klasyczna Wrodzona biegunka chlorowa Wodogłowie wrodzone Wrodzony zespół miasteniczny Choroba Segawy, dystonia z dobrą odpowiedzią na L-DOPA Dystrofia mięśniowa Emery'ego-Dreifussa Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa związana z FKRP Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa związana z gamma-sarkoglikanem Niedobór dehydrogenazy glutarylo-koenzymu A (Kwasica glutarowa typu 1) Choroba spichrzania glikogenu GSD Choroba Hartnupów Hemofilia A, postać ciężka Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy Dziedziczna paraplegia spastyczna Niedobór syntetazy holokarboksylazy Nietrzymanie barwnika – zespół Blocha-Sulzberger Dysplazja zaciskająca klatki piersiowej - Zespół Jeune'a Zespół Johansona i Blizzarda Zespół Jouberta i zaburzeń pokrewnych Deficyt 3- hydroksyacylo CoA dehydrogenazy długołańcuchowych kwasów tłuszczowych Encefalopatia mitochondrialna, kwasica mleczanowa z epizodami udaropodobnymi - zespół MELAS Niedobór dehydrogenazy acyloCoA średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych Zespół małoocze-bezocze Mitochondrialna encefalomiopatia żołądkowo-jelitowa Zaburzenie mitochondrialnej fosforylacji oksydacyjnej spowodowane nieprawidłowościami mitochondrialnego DNA Niedobór trójfunkcyjnego białka mitochondrialnego Zanik wieloukładowy Zanik wieloukładowy typu parkinsonowskiego Zespół ustno-twarzowo-palcowy typu 1 Zespół Pfeiffera Pfeiffer Fenyloketonuria Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa o początku w dzieciństwie Dystrofia miotoniczna Steinerta Zespół Trachera-Collinsa Stwardnienie guzowate Tyrozynemia typu 1 Zespół Wernera Choroba Parkinsona o wczesnym początku Zespół Loeys'a-Dietza Zespół Borjesona-Forssmana-Lehmanna Zespół Sensenbrenner Zespół Arnolda-Chiari'ego typ 1 Anemia Fanconiego Zespół Allagille'a Choroba syropu klonowego Hypofosfatazja Zespół Pompego Krzywica hypofosfatemiczna sprzężona z chromosomem X Zespół Freemana-Sheldona

Załączniki:

Poniżej znajdziesz linki do załączników z pełnymi listami chorób:

Załącznik A (zawiera 150 chorób uprawniających automatycznie do wskazań w pkt 7 i 8): Załącznik A do wytycznych odnośnie orzekania o niepełnosprawności w wypadku niektórych rzadkich chorób genetycznych

Pełny katalog rzadkich chorób genetycznych o jednorodnym i niezmiennym przebiegu, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, dostępny jest również w przepisach prawa:

Załącznik B (zawiera 58 chorób uprawniających tylko do pkt 8): Załącznik B do wytycznych odnośnie orzekania o niepełnosprawności w wypadku niektórych rzadkich chorób genetycznych

FAQ – najczęstsze pytania o nowy katalog chorób

Czy muszę mieć potwierdzenie genetyczne choroby?

Tak, przy schorzeniach ujętych w rozszerzonym katalogu kluczowe są wyniki badań potwierdzające diagnozę.

Kiedy lista 208 została oficjalnie opublikowana?

Wytyczne Pełnomocnika Rządu zostały opublikowane 26 marca 2025 r., a rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 maja 2025 r. weszło w życie 11 czerwca 2025 r. Od tej daty przepisy stosuje każda komisja orzecznicza.

Czy osoby już posiadające orzeczenie muszą składać wniosek ponownie?

Nie, dotychczasowe orzeczenia zachowują ważność do daty w nich wskazanej. Przy pierwszym wniosku złożonym po 11 czerwca 2025 r. komisja zastosuje nowe przepisy i wydłużone okresy ważności zgodnie z katalogiem 208 chorób.

Czy katalog obejmuje choroby onkologiczne?

Katalog 208 chorób koncentruje się głównie na rzadkich chorobach genetycznych o jednorodnym i niezmiennym przebiegu. Nie zawiera on wprost większości chorób onkologicznych. Osoby z chorobami nowotworowymi nadal mogą ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności, ale na podstawie indywidualnej oceny komisji, a nie automatycznie z katalogu.

Podstawa prawna