REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Praca a świadczenie wspierające – ile można dorobić w 2026 roku

Praca a świadczenie wspierające – ile można dorobić w 2026 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 stycznia 2026, 11:40
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Praca a świadczenie wspierające – ile można dorobić w 2026 roku
Dorabiasz i boisz się utraty pieniędzy? Tu obowiązuje inna zasada
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenie wspierające to jedno z nielicznych świadczeń, które nie karze za pracę. W 2026 roku możesz dorabiać bez limitów i bez ryzyka utraty pieniędzy. Wyjaśniamy, ile można zarobić, kogo obejmują zmiany i na co uważać.

rozwiń >

Świadczenie wspierające 2026 – najważniejsze informacje

Świadczenie wspierające to forma wsparcia finansowego wprowadzona 1 stycznia 2024 roku, skierowana bezpośrednio do dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Głównym celem tego programu jest zwiększenie samodzielności osób wymagających wsparcia oraz umożliwienie im decydowania o sposobie wykorzystania otrzymanych środków.

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 stycznia 2026 roku program wszedł w trzeci, ostatni etap wdrażania. Oznacza to, że prawo do świadczenia uzyskały osoby, które w decyzji Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) otrzymały od 70 do 77 punktów w skali potrzeby wsparcia. To znaczące rozszerzenie grupy uprawnionych.

Najważniejsze  cechy świadczenia wspierającego to:

  • Brak kryterium dochodowego – przysługuje bez względu na wysokość dochodów
  • Nieopodatkowane – kwota wypłacana jest bez potrącania podatku
  • Wolne od egzekucji – nie podlega zajęciu komorniczemu
  • Nieoskładkowane – nie opłaca się od niego składek ZUS ani NFZ
  • Niezależne od innych świadczeń – można łączyć z rentą socjalną, 500+ dla osób niesamodzielnych i innymi formami wsparcia

Czy można pracować pobierając świadczenie wspierające? 

TAK, osoba pobierająca świadczenie wspierające może bez żadnych ograniczeń podejmować pracę zarobkową, prowadzić działalność gospodarczą czy wykonywać zlecenia.

REKLAMA

To fundamentalna różnica w porównaniu z dotychczasowymi świadczeniami opiekuńczymi. W przypadku starego świadczenia pielęgnacyjnego czy specjalnego zasiłku opiekuńczego (przyznawanych do 31 grudnia 2023 roku) opiekun musiał całkowicie zrezygnować z zatrudnienia, aby móc pobierać wsparcie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Świadczenie wspierające zmienia tę logikę. Ponieważ pieniądze trafiają bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością (a nie do opiekuna), to ona decyduje, w jaki sposób wykorzysta otrzymane środki, czy przeznaczy je na opłacenie profesjonalnej opieki, zakup niezbędnego sprzętu, czy inne cele wspierające jej codzienne funkcjonowanie.

Ważne
  • nie ma limitu dochodów
  • nie ma obowiązku informowania ZUS
  • nie ma ryzyka utraty świadczenia z powodu pracy
  • jedynym warunkiem jest ważna decyzja WZON (min. 70 pkt)

Ile można zarobić w 2026 roku – czy istnieją limity dochodów?

Osoba pobierająca świadczenie wspierające może zarabiać dowolną kwotę,  zarówno pracując na etacie, prowadząc własną firmę, jak i wykonując zlecenia czy umowy o dzieło. Wysokość zarobków nie wpływa na prawo do świadczenia ani na jego kwotę.

Przykład

Osoba z 85 punktami w decyzji WZON otrzymuje świadczenie wspierające w wysokości 2255 zł miesięcznie (120% renty socjalnej). Jeśli dodatkowo zarabia 3000 zł brutto miesięcznie w pracy, nadal otrzymuje pełne świadczenie, 2255 zł. Dochody z pracy nie są w żaden sposób uwzględniane przy naliczaniu świadczenia.

Wysokość świadczenia wspierającego w 2026 roku – aktualne stawki

Wysokość świadczenia zależy od liczby punktów przyznanych przez WZON i jest liczona jako procent renty socjalnej. Od marca 2026 roku (po waloryzacji) renta socjalna wyniesie orientacyjnie ok. 1971 zł brutto, co oznacza następujące kwoty świadczenia:

Punkty WZON

% renty socjalnej

Kwota od marca 2026

70-74

40%

788 zł

75-79

60%

1183 zł

80-84

80%

1577 zł

85-89

120%

2365 zł

90-94

180%

3548 zł

95-100

220%

4336 zł

Uwaga: Podane kwoty to wartości orientacyjne po marcowej waloryzacji 2026 r. Ostateczne stawki zostaną ogłoszone przez Prezesa ZUS w lutym 2026 roku.

Co z opiekunem osoby pobierającej świadczenie?

Opiekun osoby otrzymującej świadczenie wspierające również może bez ograniczeń pracować i prowadzić działalność gospodarczą. Jest to istotna zmiana w stosunku do poprzednich regulacji.

Jeśli jednak opiekun nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielania wsparcia osobie niepełnosprawnej oraz wspólnie z nią zamieszkuje i gospodaruje, ZUS automatycznie opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe opiekuna.

Podstawę wymiaru składek stanowi kwota odpowiadająca wysokości pobieranego przez podopiecznego świadczenia wspierającego.

Czy praca może wpłynąć na ocenę WZON?

To pytanie, które często pojawia się wśród osób rozważających podjęcie zatrudnienia. Odpowiedź nie jest jednoznaczna i wymaga wyjaśnienia. Podejmowanie pracy nie jest bezpośrednim powodem do odebrania świadczenia wspierającego. Ustawa nie zawiera takich zapisów. Jednak należy pamiętać, że:

Ocena poziomu potrzeby wsparcia opiera się na codziennym funkcjonowaniu

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ocenia stopień samodzielności osoby w wykonywaniu codziennych czynności. Jeśli osoba pracuje zawodowo 8 godzin dziennie na pełnym etacie, może to pośrednio świadczyć o wyższym poziomie samodzielności i sprawności funkcjonalnej.

Decyzja WZON jest wydawana na określony czas

Po upływie terminu ważności decyzji konieczne jest złożenie nowego wniosku i ponowna ocena. Wtedy zespół orzekający może uwzględnić zmiany w funkcjonowaniu osoby, w tym fakt podjęcia pracy zawodowej.

Jeśli zastanawiasz się nad podjęciem pracy i obawiasz się o wpływ na świadczenie, skonsultuj swoją sytuację z prawnikiem specjalizującym się w sprawach osób z niepełnosprawnościami. Możesz również skontaktować się z organizacją pozarządową zajmującą się wsparciem osób niepełnosprawnych, która pomoże Ci przygotować dokumentację do kolejnej oceny WZON.

Co warto zapamiętać przed podjęciem pracy w 2026 roku?

Świadczenie wspierające w 2026 roku daje osobom z niepełnosprawnościami realną swobodę decydowania o swojej aktywności zawodowej. Możliwość pracy bez limitów dochodowych i bez ryzyka utraty świadczenia to jedna z najważniejszych zmian w całym systemie wsparcia. Warto jednak pamiętać, że znaczenie ma decyzja WZON i faktyczny poziom samodzielności w codziennym funkcjonowaniu, który może być ponownie oceniany przy kolejnym wniosku.

Przed podjęciem pracy dobrze jest świadomie dobrać jej formę i zakres do własnych możliwości oraz potrzeb. Zatrudnienie w elastycznym wymiarze, praca zdalna lub w dostosowanych warunkach nie wykluczają prawa do świadczenia, a jednocześnie pozwalają zachować stabilność wsparcia w dłuższej perspektywie. Świadczenie wspierające nie ma zniechęcać do aktywności – ma ją umożliwiać, bez obawy o utratę pieniędzy i bezpieczeństwa finansowego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. 2023 poz. 1429)

Powiązane
Orzeczenie o niepełnosprawności w 2026: na 7 lat zamiast na 2 lata. Lista 208 chorób
Orzeczenie o niepełnosprawności w 2026: na 7 lat zamiast na 2 lata. Lista 208 chorób
Co daje orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym? Wszystkie świadczenia, ulgi i wsparcie w 2026 roku!
Co daje orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym? Wszystkie świadczenia, ulgi i wsparcie w 2026 roku!
Nawet 2 600 zł dofinansowania na turnus rehabilitacyjny PFRON 2026. Terminy, lista ośrodków, zasady przyznania
Nawet 2 600 zł dofinansowania na turnus rehabilitacyjny PFRON 2026. Terminy, lista ośrodków, zasady przyznania
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Praca a świadczenie wspierające – ile można dorobić w 2026 roku
21 sty 2026

Świadczenie wspierające to jedno z nielicznych świadczeń, które nie karze za pracę. W 2026 roku możesz dorabiać bez limitów i bez ryzyka utraty pieniędzy. Wyjaśniamy, ile można zarobić, kogo obejmują zmiany i na co uważać.
Reputacja lidera to twardy zasób. AI jej nie zastąpi
21 sty 2026

AI nie zastąpi stratega, ale wyeliminuje liderów, którzy nie potrafią nią zarządzać. W 2026 roku technologia to powszechny towar, a prawdziwa przewaga konkurencyjna przeniosła się w obszar zaufania. Dziś reputacja lidera to twardy zasób biznesowy, który decyduje o ROI, tempie skalowania i bezpieczeństwie firmy w sytuacjach kryzysowych.
Spalarnia śmieci dla Wrocławia. Czas na uczciwy deal: powiat daje grunt i plan, Wrocław buduje spalarnię. Inaczej wróci dyskusja o granicach
21 sty 2026

Wrocław bez spalarni śmieci będzie płacił coraz więcej, bo zależność od zewnętrznych instalacji zawsze kończy się podwyżkami. A skoro miasto od ponad ćwierć wieku dźwiga uciążliwość obsługi powiatu na swoim terenie, czas na uczciwą kompensatę: działka 10–15 ha w strefie przemysłowej pod inwestycję „odpady na energię”. W przeciwnym razie temat wróci w formie, której samorządy zwykle unikają: sporu o granice i kompetencje w aglomeracji - pisze adwokat Grzegorz Prigan.
Zasiłek stały z MOPS 2026 – kryteria dochodowe i wysokość świadczenia
21 sty 2026

Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez pomoc społeczną. Ma on na celu pomoc osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Sprawdzamy, jakie warunki należy spełnić, żeby MOPS wypłacił zasiłek stały i jaka jest jego wysokość w 2026 roku.

REKLAMA

Co czeka rynek nieruchomości w I kw. 2026 roku? Eksperci wskazują możliwe scenariusze
21 sty 2026

Ponad 60 proc. agentów przewiduje, że w I kwartale 2026 r. popyt na mieszkania z rynku wtórnego umiarkowanie wzrośnie w stosunku do końcówki roku 2025; 54 proc. agentów ocenia, że to samo stanie się w przypadku kawalerek - wynika z badania „Nastrojometr rynku nieruchomości”.
Pierwszy weekend ferii: 77 tys. aut w tunelu na Zakopiance. Dwukrotnie więcej niż zwykle, informuje GDDKiA
21 sty 2026

Ponad 77 tys. samochodów przejechało w pierwszy weekend ferii zimowych tunelem na zakopiance pod Luboniem Małym – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak podkreślono, to niemal dwukrotnie więcej niż standardowe weekendowe natężenie ruchu na tej trasie.
Finanse publiczne w kryzysie. Ekonomiści wskazują na reformy emerytalne i cięcia wydatków socjalnych
21 sty 2026

Deficyt publiczny osiąga rekordowe poziomy, państwo musi przeprowadzić konsolidację fiskalną - uważają ekonomiści Forum Obywatelskiego Rozwoju i Warsaw Enterprise Institute. Proponują m.in. jednolity wiek emerytalny - 67 lat, ograniczenie 800+, likwidację 13. i 14. emerytur, a także prywatyzację.
Komunikat ZUS: rusza wysyłka deklaracji podatkowych PIT za 2025 r.
21 sty 2026

Zgodnie z najnowszym komunikatem ZUS, ponad 10,5 mln formularzy trafi do wszystkich osób, które w 2025 r. otrzymały z ZUS świadczenia z ubezpieczeń społecznych, np. renty, emerytury czy zasiłki. Deklaracje będą dostępne na PUE/eZUS od 4 lutego 2026 r. oraz wysłane pocztą do końca lutego.

REKLAMA

Orzeczenie o niepełnosprawności w 2026: na 7 lat zamiast na 2 lata. Lista 208 chorób
21 sty 2026

Początek roku to moment, w którym wiele osób wraca do spraw zdrowotnych i urzędowych. W 2026 roku obowiązują nowe zasady orzekania o niepełnosprawności, przy 208 schorzeniach decyzja może być wydana na znacznie dłuższy okres niż dotąd. U dorosłych oznacza to orzeczenie na minimum 7 lat, a w indywidualnych przypadkach także bezterminowo. Sprawdź, kogo obejmują zmiany i co dokładnie gwarantują przepisy.
Wsparcie finansowe z MOPS w 2026 roku. Zasiłek stały wzrasta do 1229 zł. Jakie warunki trzeba spełnić, aby go otrzymać?
21 sty 2026

W 2026 roku maksymalna kwota zasiłku stałego z MOPS wynosi 1229 zł miesięcznie. Mimo rosnących kosztów utrzymania, nowy rok nie przynosi korzystnych zmian w przepisach ani wyższych stawek. Oto aktualne wymogi oraz analizujemy sytuacje, w których wnioskodawcy muszą liczyć się z odmową wsparcia.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA