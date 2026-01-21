Dorabiasz i boisz się utraty pieniędzy? Tu obowiązuje inna zasada

Świadczenie wspierające to jedno z nielicznych świadczeń, które nie karze za pracę. W 2026 roku możesz dorabiać bez limitów i bez ryzyka utraty pieniędzy. Wyjaśniamy, ile można zarobić, kogo obejmują zmiany i na co uważać.

Świadczenie wspierające 2026 – najważniejsze informacje

Świadczenie wspierające to forma wsparcia finansowego wprowadzona 1 stycznia 2024 roku, skierowana bezpośrednio do dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Głównym celem tego programu jest zwiększenie samodzielności osób wymagających wsparcia oraz umożliwienie im decydowania o sposobie wykorzystania otrzymanych środków.

Od 1 stycznia 2026 roku program wszedł w trzeci, ostatni etap wdrażania. Oznacza to, że prawo do świadczenia uzyskały osoby, które w decyzji Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) otrzymały od 70 do 77 punktów w skali potrzeby wsparcia. To znaczące rozszerzenie grupy uprawnionych.

Najważniejsze cechy świadczenia wspierającego to:

Brak kryterium dochodowego – przysługuje bez względu na wysokość dochodów

Nieopodatkowane – kwota wypłacana jest bez potrącania podatku

Wolne od egzekucji – nie podlega zajęciu komorniczemu

Nieoskładkowane – nie opłaca się od niego składek ZUS ani NFZ

Niezależne od innych świadczeń – można łączyć z rentą socjalną, 500+ dla osób niesamodzielnych i innymi formami wsparcia

Czy można pracować pobierając świadczenie wspierające?

TAK, osoba pobierająca świadczenie wspierające może bez żadnych ograniczeń podejmować pracę zarobkową, prowadzić działalność gospodarczą czy wykonywać zlecenia.

To fundamentalna różnica w porównaniu z dotychczasowymi świadczeniami opiekuńczymi. W przypadku starego świadczenia pielęgnacyjnego czy specjalnego zasiłku opiekuńczego (przyznawanych do 31 grudnia 2023 roku) opiekun musiał całkowicie zrezygnować z zatrudnienia, aby móc pobierać wsparcie.

Świadczenie wspierające zmienia tę logikę. Ponieważ pieniądze trafiają bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością (a nie do opiekuna), to ona decyduje, w jaki sposób wykorzysta otrzymane środki, czy przeznaczy je na opłacenie profesjonalnej opieki, zakup niezbędnego sprzętu, czy inne cele wspierające jej codzienne funkcjonowanie.

Ważne nie ma limitu dochodów

nie ma obowiązku informowania ZUS

nie ma ryzyka utraty świadczenia z powodu pracy

jedynym warunkiem jest ważna decyzja WZON (min. 70 pkt)

Ile można zarobić w 2026 roku – czy istnieją limity dochodów?

Osoba pobierająca świadczenie wspierające może zarabiać dowolną kwotę, zarówno pracując na etacie, prowadząc własną firmę, jak i wykonując zlecenia czy umowy o dzieło. Wysokość zarobków nie wpływa na prawo do świadczenia ani na jego kwotę.

Przykład Osoba z 85 punktami w decyzji WZON otrzymuje świadczenie wspierające w wysokości 2255 zł miesięcznie (120% renty socjalnej). Jeśli dodatkowo zarabia 3000 zł brutto miesięcznie w pracy, nadal otrzymuje pełne świadczenie, 2255 zł. Dochody z pracy nie są w żaden sposób uwzględniane przy naliczaniu świadczenia.

Wysokość świadczenia wspierającego w 2026 roku – aktualne stawki

Wysokość świadczenia zależy od liczby punktów przyznanych przez WZON i jest liczona jako procent renty socjalnej. Od marca 2026 roku (po waloryzacji) renta socjalna wyniesie orientacyjnie ok. 1971 zł brutto, co oznacza następujące kwoty świadczenia:

Punkty WZON % renty socjalnej Kwota od marca 2026 70-74 40% 788 zł 75-79 60% 1183 zł 80-84 80% 1577 zł 85-89 120% 2365 zł 90-94 180% 3548 zł 95-100 220% 4336 zł

Uwaga: Podane kwoty to wartości orientacyjne po marcowej waloryzacji 2026 r. Ostateczne stawki zostaną ogłoszone przez Prezesa ZUS w lutym 2026 roku.

Co z opiekunem osoby pobierającej świadczenie?

Opiekun osoby otrzymującej świadczenie wspierające również może bez ograniczeń pracować i prowadzić działalność gospodarczą. Jest to istotna zmiana w stosunku do poprzednich regulacji.

Jeśli jednak opiekun nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielania wsparcia osobie niepełnosprawnej oraz wspólnie z nią zamieszkuje i gospodaruje, ZUS automatycznie opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe opiekuna.

Podstawę wymiaru składek stanowi kwota odpowiadająca wysokości pobieranego przez podopiecznego świadczenia wspierającego.

Czy praca może wpłynąć na ocenę WZON?

To pytanie, które często pojawia się wśród osób rozważających podjęcie zatrudnienia. Odpowiedź nie jest jednoznaczna i wymaga wyjaśnienia. Podejmowanie pracy nie jest bezpośrednim powodem do odebrania świadczenia wspierającego. Ustawa nie zawiera takich zapisów. Jednak należy pamiętać, że:

Ocena poziomu potrzeby wsparcia opiera się na codziennym funkcjonowaniu

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ocenia stopień samodzielności osoby w wykonywaniu codziennych czynności. Jeśli osoba pracuje zawodowo 8 godzin dziennie na pełnym etacie, może to pośrednio świadczyć o wyższym poziomie samodzielności i sprawności funkcjonalnej.

Decyzja WZON jest wydawana na określony czas

Po upływie terminu ważności decyzji konieczne jest złożenie nowego wniosku i ponowna ocena. Wtedy zespół orzekający może uwzględnić zmiany w funkcjonowaniu osoby, w tym fakt podjęcia pracy zawodowej.

Jeśli zastanawiasz się nad podjęciem pracy i obawiasz się o wpływ na świadczenie, skonsultuj swoją sytuację z prawnikiem specjalizującym się w sprawach osób z niepełnosprawnościami. Możesz również skontaktować się z organizacją pozarządową zajmującą się wsparciem osób niepełnosprawnych, która pomoże Ci przygotować dokumentację do kolejnej oceny WZON.

Co warto zapamiętać przed podjęciem pracy w 2026 roku?

Świadczenie wspierające w 2026 roku daje osobom z niepełnosprawnościami realną swobodę decydowania o swojej aktywności zawodowej. Możliwość pracy bez limitów dochodowych i bez ryzyka utraty świadczenia to jedna z najważniejszych zmian w całym systemie wsparcia. Warto jednak pamiętać, że znaczenie ma decyzja WZON i faktyczny poziom samodzielności w codziennym funkcjonowaniu, który może być ponownie oceniany przy kolejnym wniosku.

Przed podjęciem pracy dobrze jest świadomie dobrać jej formę i zakres do własnych możliwości oraz potrzeb. Zatrudnienie w elastycznym wymiarze, praca zdalna lub w dostosowanych warunkach nie wykluczają prawa do świadczenia, a jednocześnie pozwalają zachować stabilność wsparcia w dłuższej perspektywie. Świadczenie wspierające nie ma zniechęcać do aktywności – ma ją umożliwiać, bez obawy o utratę pieniędzy i bezpieczeństwa finansowego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. 2023 poz. 1429)