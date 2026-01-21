REKLAMA

Renta socjalna 2026 – ile wynosi, kto może ją dostać i jak złożyć wniosek

Renta socjalna 2026 – ile wynosi, kto może ją dostać i jak złożyć wniosek

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 stycznia 2026, 13:17
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Renta socjalna 2026 – ile wynosi, kto może ją dostać i jak złożyć wniosek
Renta socjalna 2026: prawie 2000 zł miesięcznie po waloryzacji. Sprawdź warunki i kwoty
Od 1 marca 2026 roku renta socjalna wzrośnie prawie 2000 zł brutto. To efekt corocznej waloryzacji świadczeń i ważna informacja dla tysięcy osób, które nie mogą podjąć pracy z powodu niepełnosprawności powstałej w młodym wieku. Wyjaśniamy, kto ma prawo do renty socjalnej w 2026 roku, ile realnie wynosi świadczenie oraz jak wygląda procedura złożenia wniosku w Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Renta socjalna 2026 – ile wynosi po waloryzacji

Do końca lutego 2026 roku renta socjalna wynosi 1878,91 zł brutto. Od 1 marca, po waloryzacji, kwota ta wzrośnie do około 1970,60 zł brutto, co oznacza realną podwyżkę o niespełna 100 zł miesięcznie. Ostateczna wysokość świadczenia zostanie potwierdzona w lutym 2026 roku po ogłoszeniu wskaźnika waloryzacji.

Okres

Kwota brutto

Kwota netto (orientacyjnie)

Do 28.02.2026

1878,91 zł

1709,81 zł

Od 1.03.2026

1970,60 zł

ok. 1792 zł

Renta socjalna jest finansowana bezpośrednio z budżetu państwa. Nie zależy od stażu pracy ani opłacanych składek,  to odróżnia ją od klasycznej renty z tytułu niezdolności do pracy.

Kto może otrzymać rentę socjalną w 2026 roku

Prawo do renty socjalnej przysługuje osobom pełnoletnim, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy, a ich niepełnosprawność powstała:

  • przed ukończeniem 18. roku życia, albo
  • w trakcie nauki (do 25. roku życia), albo
  • w czasie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Decydujące znaczenie ma orzeczenie lekarza orzecznika ZUS. Sam stopień niepełnosprawności (lekki, umiarkowany lub znaczny) wydany przez powiatowy zespół nie wystarcza do przyznania renty socjalnej.

Kiedy renta socjalna nie przysługuje

Renty socjalnej nie otrzyma osoba, która pobiera już inne świadczenie emerytalno-rentowe, np. emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Wykluczeniem jest również posiadanie gospodarstwa rolnego powyżej 5 hektarów przeliczeniowych oraz przebywanie w zakładzie karnym (poza dozorem elektronicznym).

Jak złożyć wniosek o rentę socjalną

Wniosek o rentę socjalną składa się w ZUS, osobiście, pocztą albo elektronicznie przez PUE ZUS.

Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie lekarskie OL-9 (nie starsze niż miesiąc), oraz dokumentację medyczną.

Prawo do renty ustalane jest od miesiąca złożenia wniosku. ZUS nie wypłaca świadczenia wstecz.

Czy można dorabiać do renty socjalnej

Osoby pobierające rentę socjalną mogą pracować, ale obowiązują je limity przychodów. Po ich przekroczeniu świadczenie może zostać zmniejszone lub zawieszone. Limity są ustalane kwartalnie i zależą od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Limity dorabiania (styczeń-luty 2026):

  • Dolny próg: 6140,20 zł
  • Górny próg: 11 403,30 zł

Od 1 marca 2026 wejdą w życie nowe limity, które zostaną wyliczone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał 2025 roku. Dane poznamy w lutym 2026.

To ważna różnica w porównaniu ze świadczeniem wspierającym, które nie wprowadza żadnych limitów dochodowych.

Dodatek dopełniający – dodatkowe wsparcie dla najciężej chorych

Od 1 stycznia 2025 roku osoby pobierające rentę socjalną, które mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji, mogą otrzymać dodatek dopełniający.

Wysokość dodatku dopełniającego:

  • Do lutego 2026: 2610,72 zł brutto
  • Od marca 2026: ok. 2738 zł brutto (po waloryzacji)

Łącznie z rentą socjalną daje to ok. 4708 zł brutto miesięcznie od marca 2026 roku.

Renta socjalna 2026

Renta socjalna w 2026 roku pozostaje jednym z podstawowych świadczeń dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, u których niepełnosprawność pojawiła się wcześnie. Wyższa kwota po waloryzacji poprawi sytuację finansową części beneficjentów, ale warunki przyznania świadczenia pozostają niezmienne. Kluczowe są terminowe złożenie wniosku i aktualna dokumentacja medyczna.

Podstawa prawne:

Źródło: INFOR
QR Code

