REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Najpierw 67 a później 70 lat dla obu płci. Nowy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn ma poprawić sytuację finansową państwa

Najpierw 67 a później 70 lat dla obu płci. Nowy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn ma poprawić sytuację finansową państwa

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 lutego 2026, 08:21
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak
ZUS, świadczenie, wiek emerytalny, emerytury, podniesienie wieku emerytalnego
Najpierw 67 a później 70 lat dla obu płci. Nowy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn ma poprawić sytuację finansową państwa
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Sytuacja demograficzna w Europie osiągnęła poziom krytyczny. Starzejące się społeczeństwo stawia poważne wyzwania przed systemami emerytalnymi. W 2024 roku dotacja z budżetu państwa dla ZUS wzrosła o ponad 25%, a na jego wsparcie państwo przeznacza już 7% PKB. Czy Polska, wzorem innych krajów, powinna podnieść i zrównywać wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn?

rozwiń >

Starzejące się społeczeństwo to wielkie wyzwanie dla ZUS oraz całego systemu ubezpieczeń społecznych

Starzejące się społeczeństwo jest jednym z najistotniejszych problemów demograficznych, które wpływają na stabilność finansową systemu emerytalnego w Polsce. Liczba seniorów rośnie - pod koniec 2023 r. odsetek osób w wieku 60 lat wyniósł aż 26,3% populacji całego kraju, podczas gdy w 2005 r. odsetek ten wynosił 17,2% - to wzrost o 9,1 punktu procentowego w ciągu 18 lat.

REKLAMA

REKLAMA

Prognozy wskazują na dalszy wzrost do 2060 r. liczba seniorów ma się zwiększyć do 11,9 mln, co będzie stanowić aż 38,3% ogółu ludności Polski. Zjawisko to niesie poważne konsekwencje dla finansów publicznych - coraz mniej osób w wieku produkcyjnym, będzie musiało finansować emerytury rosnącej liczby seniorów - szacuje się, że do 2060 r. liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się nawet o 40%. Taka sytuacja może zagrozić wypłacalności systemu emerytalnego.

Wydłuża się średnia długość życia, a tym samym rosną koszty świadczeń emerytalnych

Jednocześnie wydłuża się średnia długość życia – dziś kobiety żyją przeciętnie 81 lat, a mężczyźni 73 lata. Szacuje się, że do 2060 r. średnia długość życia wzrośnie do 85 lat dla kobiet oraz 81 dla mężczyzn.

Wszystkie te dane mają istotny wpływ na kondycję systemu emerytalnego. Już dzisiaj ZUS nie jest w stanie wypłacać emerytur wyłącznie ze zgromadzonych składek, a w perspektywie kolejnych dekad jego sytuacja finansowa może się tylko pogarszać.

REKLAMA

Raport finansowy ZUS za rok 2024 – zła sytuacja finansowa oraz rosnące dotacje z budżetu państwa

Z punktu widzenia finansowego jest źle, a będzie coraz gorzej. Koszty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2024 r. wyniosły 418,1 mld zł, czyli aż o 52,8 mld zł więcej niż w roku 2023. Na transfery pieniężne dla ludności przeznaczono łącznie 406,2 mld zł, z czego aż 369 mld zł pochłonęły wypłaty emerytur i rent.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Emerytury rosną - w 2024 r. przeciętna wypłata świadczenia emerytalno-rentowego wzrosła o 14,2% i wyniosła 3735,34 zł miesięcznie.

Obecnie, ZUS nie jest w stanie funkcjonować bez wsparcia budżetowego. W 2024 r. Zakład otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 64,7 mld zł, co oznacza wzrost o 13,0 mld zł w porównaniu z rokiem 2023. Przy budżecie na poziomie 921,6 mld zł – dotacja ta stanowi około 7% budżetu państwa.

Najlepszym rozwiązaniem problemu, z punktu widzenia ZUS, byłoby podniesienie oraz zrównanie wieku emerytalnego

W kontekście pogarszającej się sytuacji finansowej ZUS, podniesienie wieku emerytalnego – lub przynajmniej jego zrównanie dla obu płci – mogłoby istotnie poprawić stabilność systemu emerytalnego. Wiele krajów Unii Europejskiej, dostosowując się do wyzwań demograficznych, zdecydowało się na podwyższenie wieku przechodzenia na emeryturę.

Pogarszającą się sytuację demograficzną, zaakceptowało społeczeństwo niemieckie, gdzie docelowo wiek emerytalny ma wynosić 67 lat zarówno dla kobiet i mężczyzn. Obecnie obowiązuje tam wiek emerytalny w zależności od roku urodzenia - od 65 do 67 lat. Przykładowo, dla osób urodzonych po 1957 roku wiek emerytalny wynosi 65 lat i 11 miesięcy

Zrównanie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn – jak wygląda Polska na tle innych krajów

Coraz więcej krajów rezygnuje z rozróżniania wieku emerytalnego ze względu na płeć, przykładami są:

  • Austria – 65 lat,
  • Belgia – 65 lat,
  • Chorwacja – 65 lat,
  • Cypr – 65 lat,
  • Dania – 67 lat,
  • Estonia – 65 lat,
  • Francja – 62 lata,
  • Grecja – 67 lat,
  • Hiszpania – 67 lat,
  • Holandia – 67 lat,
  • Irlandia – 68 lat,
  • Litwa – 65 lat,
  • Luksemburg – 65 lat,
  • Łotwa – 65 lat,
  • Niemcy – 67 lat (docelowo),
  • Portugalia – 66 lat,
  • Słowenia – 65 lat,
  • Szwecja – 65 lat,
  • Węgry – 65 lat,
  • Wielkiej Brytania – 65 lat,
  • Włochy – 66 lat.

Rozróżnienie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn wciąż jednak funkcjonuje w niektórych krajach Europy Wschodniej, m.in. w:

  • Białorusi – 63 lata dla mężczyzn, 58 lat dla kobiet,
  • Mołdawii – 62 lata dla mężczyzn, 57 lat dla kobiet,
  • Rosji – 65 lat dla mężczyzn, 60 lat dla kobiet,
  • na Ukrainie – 62 lata dla mężczyzn, 60 lat dla kobiet,

a także w Polsce, gdzie obecnie wiek emerytalny wynosi 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet.

Zamiast 60 lub 65 lat – 67 lub 70 lat. Nowy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn remedium na sytuację finansową państwa

O potrzebie podniesienia wieku emerytalnego można przeczytać w najnowszym raporcie ekspertów z Warsaw Enterprise Institute. Polska stoi w obliczu kryzysu demograficznego. Rodzi się coraz mniej dzieci, a Polacy żyją coraz dłużej. Aby zwiększać dochody państwa, należy pochylić się nad rynkiem pracy i spojrzeć prawdzie w oczy - alarmują twórcy raportu.

Jeszcze w 2000 roku na jednego emeryta przypadało 4,1 osoby w wieku produkcyjnym. W 2010 roku było to 3,8, a w 2023 roku wskaznik ten spadł do poziomu 2,5 pracujących na jedną osobę w wieku poprodukcyjnym. Jedno jest pewne - potrzebne są reformy systemu emerytalnego, alarmują autorzy projektu.

Jednocześnie przeciętna długość życia w Polsce w 2023 roku wyniosła niemal 79 lat, podczas gdy jeszcze w 1993 roku było to niespełna 72 lata. Przypadek Polski nie jest odosobniony – podobne trendy obserwujemy w całej Europie, gdzie społeczenstwa szybko się starzeją.

Ratowanie finansów publicznych popycha coraz więcej krajów w stronę podnoszenia wieku emerytalnego. W ostatnim czasie w Danii zdecydowano się na zmianę z 67 do 70 lat, stopniowo do końca 2040 roku. Niechybnie czeka to także Polskę, o ile problemy fiskalne nie zostaną rozwiązane w oparciu o obszary wskazane w poprzedniej części raportu.

Sytuacja osób starszych w Polsce w 2023 r. - raport GUS

Prognoza ludności na lata 2023–2060 - raport GUS

Podsumowanie sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2024 r.

BUDŻETOWY S.O.S. Jak wyprowadzić finanse publiczne na prostą w ciągu 3 lat

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2024 poz. 1631)
  • Ustawa budżetowa na rok 2025 z dnia 9 stycznia 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 63)
Powiązane
365,91 zł co miesiąc dla każdego seniora od 1 marca 2026 r. i to bez względu na wysokość dochodów. Sprawdź, czy musisz złożyć wniosek, aby otrzymać świadczenie
365,91 zł co miesiąc dla każdego seniora od 1 marca 2026 r. i to bez względu na wysokość dochodów. Sprawdź, czy musisz złożyć wniosek, aby otrzymać świadczenie
Waloryzacja emerytur i rent w marcu 2026 r. pozytywnie zaskoczy – wzrost świadczeń będzie wyższy od dotychczasowych prognoz [prognozowany wskaźnik waloryzacji 2026 – najnowsze dane GUS]
Waloryzacja emerytur i rent w marcu 2026 r. pozytywnie zaskoczy – wzrost świadczeń będzie wyższy od dotychczasowych prognoz [prognozowany wskaźnik waloryzacji 2026 – najnowsze dane GUS]
Nowe świadczenie 800 plus dla każdego gospodarstwa domowego, w związku z utrzymywaniem się cen energii elektrycznej w Polsce na „historycznie wysokim poziomie”? Projekt Prezydenta Karola Nawrockiego już w Sejmie
Nowe świadczenie 800 plus dla każdego gospodarstwa domowego, w związku z utrzymywaniem się cen energii elektrycznej w Polsce na „historycznie wysokim poziomie”? Projekt Prezydenta Karola Nawrockiego już w Sejmie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Sprzedaż mieszkania po podziale majątku źródłem problemów. Czy rozwiedziony małżonek musi zapłacić podatek?
02 lut 2026

Czy małżonek, który po rozwodzie chce zacząć od nowa i sprzedaje wspólne mieszkanie, musi zapłacić podatek dochodowym od osób fizycznych? Konsekwencje podatkowe sprzedaży nieruchomości nie zawsze łatwo określić.
Jak udokumentować staż pracy, jeśli ZUS odmówi wydania zaświadczenia?
02 lut 2026

Już ponad miesiąc obowiązują nowe przepisy dotyczące stażu pracy. ZUS jest zasypany wnioskami o zaświadczenie potwierdzające okresy ubezpieczenia, ale w tysiącach przypadków odmawia jego wydania. Jak udokumentować wyższy staż pracy, jeśli ZUS odmówi wydania zaświadczenia z powodu braku danych?
Od 1 lutego 2026 nie wpuszczą cię tam w nocy - sprawdź, co to za miejsce i czy zakaz dotyczy ciebie. Obowiązuje od 22:00 do 5:00
02 lut 2026

Lepiej sprawdź najnowsze wytyczne, bo od minionej niedzieli w jednym z najchętniej odwiedzanych regionów Polski obowiązują zupełnie nowe, surowe zasady. Władze postanowiły zamknąć dostęp w określonych godzinach, by chronić to, co najcenniejsze. Decyzja o tym zakazie poruszania się już jest wiążąca i dotyczy każdego. Gdzie nie wejdziesz nocą?
Uderzyli w nas zupełnie nowym podatkiem. Teraz trzeba płacić skarbówce jeszcze więcej
02 lut 2026

Bolesną zmianę przyniósł ten rok przedsiębiorcom za kółkiem. Rząd zmienił zasady rozliczania samochodów firmowych i obciął podatkowe limity. Nowe regulacje zostały podyktowane wymogami unijnej „zielonej transformacji”. W praktyce najbardziej tracą właściciele aut spalinowych, bo to one mają najwyższą emisję i najsłabiej mieszczą się w nowych przepisach.

REKLAMA

Co z kredytem po likwidacji WIBOR-u? Jak brak klauzul awaryjnych ujawnia konstrukcyjną wadę umów bankowych
02 lut 2026

Problem klauzul awaryjnych nie jest marginalny ani techniczny. Dotyczy samego rdzenia umowy kredytowej – sposobu ustalania ceny. Brak odniesienia do zaprzestania publikacji WIBOR-u należy traktować jako dowód na to, że mechanizm zmiennego oprocentowania nie został prawidłowo uzgodniony.
Kredyty z WIBOR przed TSUE: dlaczego „sprawa jest zamknięta” to narracja, nie analiza
01 lut 2026

W polskiej debacie o WIBOR od miesięcy dominuje jedna wygodna konstrukcja: wskaźnik jest legalny, nadzorowany, kluczowy, a sądy wydały ponad 150 prawomocnych wyroków – więc nie ma o czym rozmawiać. Do tego dochodzi sugestia, że wyrok TSUE z 12 lutego 2026 r. „przywróci racjonalność” i potwierdzi tę linię. Problem polega na tym, że ta opowieść jest w dużej części komunikatem uspokajającym, a nie merytoryczną odpowiedzią na pytania, które w sporach konsumenckich są kluczowe: czy klauzula była przejrzysta, czy klient rozumiał mechanizm ceny, czy ryzyko zostało rzetelnie wyjaśnione i czy konstrukcja umowy nie przerzuca na konsumenta konsekwencji, których nie potrafił oszacować w chwili podpisania umowy. W prawie konsumenckim nie działa zasada „jest nadzór – jest świętość” ani „jest dużo wyroków – jest prawda”. Działa zasada transparentności. A transparentność w sprawach o WIBOR jest dokładnie tym, czego często zabrakło.
Orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na podeszły wiek [lista świadczeń, ulg i uprawnień przysługujących niepełnosprawnym seniorom w 2026 r.]
02 lut 2026

Podeszły wiek – jeżeli wynika z niego obniżenie sprawności danej osoby na poziomie, który powoduje ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, czyli w codziennym funkcjonowaniu – jest czynnikiem, który, w sposób pośredni, może determinować niepełnosprawność danej osoby. Z danych GUS wynika, że ponad 63 proc. wszystkich osób niepełnosprawnych w Polsce, to osoby w wieku powyżej 60 roku życia. Jeżeli zachodzą ku temu przesłanki – warto, żeby osoby w wieku senioralnym, zadbały o uzyskanie dla siebie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, ponieważ na jego podstawie, przysługuje im prawo do szeregu świadczeń, ulg i uprawnień.
Ulga podatkowa gigant. Małżonkowie mogą odliczyć 106 tys. zł od podatku, single 53 tys. zł. Jest jeden warunek
02 lut 2026

Zanim na dobre rozkręci się sezon na PIT-y, warto wziąć pod lupę wszystkie ulgi podatkowe. Jedna z nich robi wrażenie. Singiel może urwać fiskusowi 53 tysiące złotych, małżonkowie aż 106 tysiące. Na takie odliczenia mogą liczyć ci właściciele domów, którzy zainwestowali w termomodernizację. Trzeba jednak wiedzieć, że regulujące to przepisy mają pewien haczyk. I nici z ulgi, jeśli ktoś o tym zapomni.

REKLAMA

Zarabiasz pozując? Musisz zapłacić podatek. Organy podatkowe nie mają wątpliwości – nie można w tym wypadku stosować zwolnienia
01 lut 2026

Jak prawidłowo opodatkować uzyskany dochód? Odpowiedź na to pytanie nie zawsze jest prosta. Dodatkowe wątpliwości pojawiają się w przypadku dochodów, które po spełnieniu określonych warunków mogą być objęte zwolnieniem od podatku. Dokonanie korzystnej interpretacji jest wówczas podwójnie kuszące.
To się zmieniło na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Stół, krzesło, klawiatura i oświetlenie - jakie warunki muszą spełniać?
01 lut 2026

Jakie wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe? Choć od czasu znowelizowania obowiązujących w tym zakresie przepisów minęło już wiele czasu, pracodawcy nadal mają problemy z odpowiednim dostosowaniem stanowisk pracy do wynikających z przepisów wymagań.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA