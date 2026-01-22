Prawie 4500 zł więcej dla seniora w 2026. Nawrocki podpisał budżet – sprawdź szczegóły

19 stycznia 2026 roku prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę budżetową na 2026 rok, jednocześnie kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego. To oznacza, że wypłaty emerytur, trzynastek i czternastek są bezpieczne, a seniorzy z najniższymi świadczeniami mogą liczyć na około 4500 zł więcej w skali roku. Sprawdź, ile konkretnie dostaną emeryci w 2026 roku i dlaczego prezydent nazywa ten budżet budżetem zawiedzionych oczekiwań.

Prezydent podpisał budżet – emerytury będą wypłacane

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w poniedziałek ustawę budżetową na 2026 r., jak poinformowała kancelaria prezydenta. Jednocześnie zdecydował o skierowaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania jej zgodności z konstytucją.

Podpisuję, dlatego, że brak budżetu nie rozwiązałby żadnego z problemów, przed którymi stoimy. Byłoby to natomiast ryzykiem dla stabilności i przewidywalności spraw państwa - powiedział Karol Nawrocki.

Oznacza to, że budżet wchodzi w życie i jest realizowany. Emerytury, trzynastki i czternastki będą wypłacane zgodnie z planem. Budżet obowiązuje i jest realizowany tak długo, jak długo Trybunał Konstytucyjny nie wyda orzeczenia

Waloryzacja emerytur 2026 – o ile wzrosną świadczenia

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2026 r. będzie kosztować ok. 22 mld zł. W budżecie zapisano wskaźnik waloryzacji na poziomie 4,88%, ale najnowsze dane sugerują, że może być wyższy.

Zgodnie z ustawą budżetową, waloryzacja emerytur i rent ma wynieść 4,88 proc., jednak pierwsze dane z GUS sugerują nieco wyższą wartość na poziomie 5,08 proc.

Przy prognozowanej waloryzacji 4,88 proc. minimalne świadczenie wzrośnie do 1970,60 zł brutto. Obecna minimalna emerytura to 1878,91 zł brutto, czyli podwyżka wyniesie około 92 zł brutto miesięcznie

Trzynastka i czternastka 2026 – ile dostaną seniorzy

W projekcie budżetu na 2026 rok zapisano aż 33 miliardy złotych na trzynastą i czternastą emeryturę. Wysokość tych świadczeń zależy od wysokości minimalnej emerytury po waloryzacji.

Prognozowane kwoty dodatkowych emerytur:

Trzynastka (kwiecień 2026): około 1800 zł netto

Czternastka (druga połowa 2026): około 1800 zł netto

Kto dostanie pełną czternastkę w 2026

Czternasta emerytura, podobnie jak w poprzednich latach, będzie obniżana według zasady złotówka za złotówkę dla osób z wyższymi świadczeniami.

Wypłata nie będzie realizowana w przypadku osób, którym to świadczenie przysługiwałoby w kwocie niższej niż 50 zł brutto. Dotykowego przelewu nie otrzymają także osoby, którym ZUS obliczył emeryturę bądź rentę na poziomie powyżej 4728,91 zł brutto.

Ile łącznie dostaną seniorzy w 2026 roku

Nawet przy umiarkowanej waloryzacji wielu seniorów odczuje poprawę sytuacji. Osoby z najniższymi świadczeniami zyskają ok. 3600 zł rocznie w dodatkach oraz około 1000 zł z tytułu marcowej waloryzacji, co podniesie ich dochody o ponad 4500 zł.

Przykład Przykładowe wyliczenie dla emeryta z minimalną emeryturą: Waloryzacja od marca (10 mies. × 92 zł): ok. 920 brutto zł rocznie Trzynastka: ok. 1800 zł brutto Czternastka: ok. 1800 zł brutto Łącznie: około 4500 zł więcej w 2026 roku

Budżet 2026 dla seniorów – to warto zapamiętać

Mimo krytycznych uwag prezydenta, ustawa budżetowa na 2026 rok gwarantuje seniorom kontynuację wszystkich najważniejszych świadczeń. Od marca emerytury zostaną zwaloryzowane o około 5 proc., co oznacza realny wzrost miesięcznych wypłat.

W budżecie zabezpieczono także środki na trzynastą i czternastą emeryturę, które łącznie mogą dać około 3600 zł dodatkowego wsparcia w ciągu roku. W praktyce osoby pobierające najniższe świadczenia mogą w 2026 roku zyskać łącznie około 4500 zł więcej, mimo braku podwójnej waloryzacji i niespełnienia części zapowiadanych wcześniej obietnic.



Podstawa prawna

Ustawa budżetowa na rok 2026