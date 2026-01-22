REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 7000 zł co miesiąc. To jedno z najwyższych świadczeń dla seniorów w historii

7000 zł co miesiąc. To jedno z najwyższych świadczeń dla seniorów w historii

22 stycznia 2026, 14:00
[Data aktualizacji 23 stycznia 2026, 09:18]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
To jedno z najwyższych świadczeń dla seniorów w historii. Kwota wsparcia to prawie 7000 zł co miesiąc
Od marca 2026 roku seniorzy będą mogli liczyć na jedno z najwyższych świadczeń w historii. Dzięki nadchodzącej waloryzacji miesięczna wypłata wzrośnie do poziomu niemal 7000 zł. Należy jednak pamiętać, że fundusze te trafią wyłącznie do osób z konkretnych grup wiekowych. Jakich? Oto szczegóły.

Specjalny dodatek dla stulatków, czyli zasady przyznawania emerytury honorowej

Emerytura honorowa stanowi unikalny rodzaj wsparcia finansowego, który jest zarezerwowany dla wszystkich obywateli Polski świętujących swoje setne urodziny. Od początku stycznia bieżącego roku uprawnienia do otrzymywania tego benefitu zaczęły nabywać osoby urodzone w 1926 roku. Kluczową cechą tego świadczenia jest jego całkowita niezależność od innych pobieranych kwot, takich jak standardowe emerytury czy renty. Oznacza to, że prawo do dodatkowych pieniędzy jest nierozerwalnie związane wyłącznie z osiągnięciem określonego wieku, a nie ze statusem świadczeniobiorcy w systemie ubezpieczeń.

Zobacz również:

Kto może otrzymać emeryturę honorową bez względu na staż pracy?

Istotnym aspektem omawianego świadczenia jest fakt, że przy jego przyznawaniu nie bierze się pod uwagę dotychczasowej drogi zawodowej seniora ani historii odprowadzanych składek emerytalnych. Pieniądze te mogą trafić nawet do tych osób, które przez całe życie nie pracowały zawodowo i nigdy nie były częścią systemu ubezpieczeń społecznych. Dzięki takiemu podejściu każdy stulatek posiadający polskie obywatelstwo jest traktowany w sposób uprzywilejowany, co podkreśla symboliczny i godnościowy charakter tej wypłaty.

Zobacz również:

Procedura składania wniosku o świadczenie honorowe w ZUS i KRUS

Proces wypłaty środków nie zawsze przebiega w sposób zautomatyzowany, dlatego warto znać obowiązujące w tej kwestii reguły. W sytuacji, gdy jubilat pobiera już regularną emeryturę lub rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dodatek zostanie mu przyznany z urzędu, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań formalnych. Jeśli jednak stulatek do tej pory nie otrzymywał żadnych świadczeń z tych instytucji, niezbędne jest samodzielne złożenie odpowiedniego wniosku, aby uruchomić procedurę wypłaty należnych funduszy.

Zobacz również:

Wysokość emerytury honorowej w 2026 roku po waloryzacji świadczeń

Obecnie kwota emerytury honorowej po ostatniej aktualizacji stawek wynosi 6589,67 zł brutto w skali miesiąca. Nadchodzący proces waloryzacji przyniesie jednak seniorom wymierne korzyści finansowe. Według prognoz opartych na wskaźnikach ekonomicznych świadczenie to może wzrosnąć o co najmniej 4,9 procent, co oznacza zwiększenie wypłaty o około 323 zł. W rezultacie przewiduje się, że w 2026 roku wysokość emerytury honorowej osiągnie poziom 6912,56 zł brutto miesięcznie. Wypłatą zajmuje się odpowiednio ZUS lub KRUS, zależnie od tego, pod który system podlega dany obywatel.

Źródło: INFOR
