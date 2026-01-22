REKLAMA

Dodatek dopełniający do renty socjalnej w 2026 roku: 2738 zł miesięcznie – komu przysługuje i jak go dostać

Dodatek dopełniający do renty socjalnej w 2026 roku: 2738 zł miesięcznie – komu przysługuje i jak go dostać

22 stycznia 2026, 15:18
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Dodatek dopełniający do renty socjalnej w 2026 roku: 2738 zł miesięcznie – komu przysługuje i jak go dostać
2738 zł miesięcznie od marca 2026. Sprawdź, kto naprawdę dostanie dodatek dopełniający z ZUS
Od marca 2026 roku ZUS podniesie dodatek dopełniający do renty socjalnej do około 2738 zł brutto miesięcznie. To realny wzrost pieniędzy, ale nie każdy go dostanie. O tym, czy świadczenie trafi na Twoje konto, decyduje konkretne orzeczenie i status renty socjalnej. Sprawdzamy, komu dodatek przysługuje, kiedy ZUS wypłaci wyższą kwotę oraz w jakich sytuacjach świadczenie może zostać obniżone albo całkowicie zawieszone.

Podstawa prawna i cel świadczenia

Dodatek dopełniający wprowadzono ustawą z 27 września 2024 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Świadczenie ma charakter uzupełniający i jest wypłacane obok renty socjalnej. Celem dodatku jest realne podniesienie dochodów osób z najcięższą niepełnosprawnością oraz częściowe pokrycie kosztów opieki, leczenia i rehabilitacji. Kwota dodatku jest waloryzowana corocznie 1 marca razem z rentami i emeryturami.

Dla kogo przeznaczony jest dodatek

Dodatek dopełniający przysługuje osobom, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

  • Pobierają rentę socjalną – świadczenie dla dorosłych, którzy zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy na skutek choroby powstałej przed ukończeniem 18 roku życia albo w trakcie nauki (do ukończenia 25 lat).
  • Mają orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji. – Chodzi o osoby, które wymagają stałej opieki i pomocy przy podstawowych czynnościach życiowych.
  • Mieszkają na stałe w Polsce i są obywatelami RP (lub przebywają legalnie na innych zasadach).

Świadczenie jest wolne od komorniczej egzekucji, ale podlega opodatkowaniu PIT i potrąceniu składki zdrowotnej. Nie przysługuje osobom tymczasowo aresztowanym ani odbywającym karę pozbawienia wolności (z wyjątkiem dozoru elektronicznego).

Automatyczne przyznanie i wniosek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyznaje dodatek dopełniający na dwa sposoby. Osoby, które na 1 stycznia 2025 r. pobierały rentę socjalną i już miały orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji, otrzymały świadczenie z urzędu. 

Natomiast osoby, które mają rentę socjalną, ale orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji uzyskały po 1 stycznia 2025 r., muszą złożyć wniosek EDD‑SOC wraz z zaświadczeniem OL‑9 od lekarza i dokumentacją medyczną.  Można to zrobić osobiście w ZUS, pocztą lub przez PUE/e‑ZUS. Przyznanie świaczenia następuje od miesiąca spełnienia warunków (nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku).

Wysokość dodatku i waloryzacja

Od marcowej waloryzacji 2025 r. kwota dodatku dopełniającego wynosi 2610,72 zł brutto. Od dodatku ZUS potrąca zaliczkę na podatek dochodowy i składkę zdrowotną.

Świadczenie waloryzowane jest co roku 1 marca. Wskaźnik waloryzacji na 2026 r.,  zakładany w ustawie budżetowej na poziomie 4,88 proc., spowoduje wzrost kwoty dodatku do około 2738,12 zł brutto. Ostateczną kwotę ZUS ogłosi po publikacji danych GUS w lutym 2026 r., dlatego w mediach podawane są szacunkowe wartości w przedziale 2730–2740 zł.

Tabela prognozowanych kwot

Rok

Wskaźnik waloryzacji*

Kwota dodatku (brutto)

2025

– (po marcowej waloryzacji 2025)

2610,72 zł

2026 (prognoza)

~4,88%

2738,12 zł

*Ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie ogłoszony w lutym 2026 r.; szacunek wynika z założeń budżetowych.

Kiedy wypłacany jest dodatek i w jakiej formie

ZUS wypłaca dodatek razem z rentą socjalną w terminach płatności tej renty. Od maja 2025 r. wypłaty są realizowane na bieżąco. Dodatek jest wolny od egzekucji komorniczej i nie może być zajęty przez wierzycieli.

Możliwość obniżenia lub zawieszenia świadczenia

Dodatek dopełniający, podobnie jak renta socjalna, podlega zasadom ograniczeń przychodu. ZUS może zmniejszyć kwotę dodatku lub zawiesić jego wypłatę w zależności od osiąganych przychodów. Obowiązujące  limity to 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Jeśli dochód przekroczy 70 proc., renta socjalna i dodatek są zmniejszane; przekroczenie 130 proc. skutkuje zawieszeniem wypłaty. Beneficjent musi zgłaszać podjęcie pracy i wysokość przychodów do ZUS.

Ponadto ZUS może zawiesić świadczenie osobie tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności (z wyjątkiem dozoru elektronicznego). Dodatek nie przysługuje także, gdy łączna kwota renty socjalnej i renty rodzinnej przekracza 300 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Jakie dokumenty są potrzebne

W przypadku składania wniosku trzeba przygotować:

  • formularz wniosku EDD‑SOC;zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL‑9) wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku;
  • dokumentację medyczną oraz inne dowody potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Wniosek może złożyć sam zainteresowany, jego przedstawiciel ustawowy, inna osoba działająca za zgodą uprawnionego lub kierownik ośrodka pomocy społecznej (lub dyrektor centrum usług społecznych).

Pobieranie z innymi świadczeniami

Osoby pobierające świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji tzw. 500+ dla osób niepełnosprawnych, tracą prawo do tego świadczenia, gdy ZUS przyzna im dodatek dopełniający. Dodatki nie mogą być łączone.

Przy łączeniu renty socjalnej z rentą rodzinną obowiązują limity, łączna kwota nie może przekraczać 300 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jeśli próg jest przekroczony, renta socjalna jest odpowiednio zmniejszana, a wysokość dodatku dopełniającego również może ulec zmniejszeniu.

Co dalej w 2026 roku

W lutym 2026 r. Główny Urząd Statystyczny poda oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent, a ZUS opublikuje komunikat z nową kwotą dodatku dopełniającego.

Waloryzacja nastąpi 1 marca 2026 r. z urzędu, beneficjenci nie muszą składać żadnego dodatkowego wniosku. Od marca 2026 r. równolegle wzrosną również inne dodatki i same renty socjalne, prognozuje się, że renta socjalna będzie wynosić 1970,60 zł brutto miesięcznie.

Podstawa prawna

Źródło: INFOR
Infor.pl
