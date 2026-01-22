REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Jak otrzymać "babciowe", czyli 1500, a nawet 1900 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem w 2026 roku? Oto przewodnik po programie Aktywny Rodzic

Jak otrzymać "babciowe", czyli 1500, a nawet 1900 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem w 2026 roku? Oto przewodnik po programie Aktywny Rodzic

22 stycznia 2026, 16:35
[Data aktualizacji 23 stycznia 2026, 09:17]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
babciowe pieniądze aktywny rodzic
Jak otrzymać "babciowe", czyli 1500, a nawet 1900 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem w 2026 roku? Oto przewodnik po programie Aktywny Rodzic
"Babciowe", czyli oficjalnie program Aktywny Rodzic, to rewolucyjne wsparcie finansowe dla rodziców powracających na rynek pracy. Jeśli zastanawiasz się, jak otrzymać nawet 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem, ten poradnik wyjaśni Ci krok po kroku, jakie warunki musisz spełnić i gdzie złożyć wniosek. Oto szczegóły.

rozwiń >

Czym jest "babciowe" i komu przysługuje?

Program Aktywny Rodzic został wprowadzony, aby ułatwić rodzicom łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Wsparcie dotyczy dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. W zależności od Twojej sytuacji zawodowej oraz tego, kto opiekuje się dzieckiem, możesz skorzystać z jednego z trzech wariantów świadczenia:

  1. Aktywni rodzice w pracy (tzw. "babciowe") - 1500 zł miesięcznie (lub 1900 zł przy dziecku z niepełnosprawnością).
  2. Aktywnie w żłobku - do 1500 zł na dofinansowanie czesnego w żłobku.
  3. Aktywnie w domu - 500 zł miesięcznie dla rodziców zostających z dzieckiem.
Zobacz również:

Jak dostać "babciowe"? Kluczowe warunki

Aby otrzymać najwyższe świadczenie, czyli 1500 zł miesięcznie na opiekę sprawowaną np. przez nianię lub babcię, muszą zostać spełnione dwa główne kryteria:

  • Aktywność zawodowa rodziców: Oboje rodzice (lub rodzic samotnie wychowujący) muszą być aktywni zawodowo. Suma podstaw składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe musi wynosić co najmniej 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  • Wiek dziecka: Świadczenie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 12 miesięcy, do ostatniego dnia miesiąca przed ukończeniem 36. miesiąca życia.

Ważne: Pieniądze z wariantu "Aktywni rodzice w pracy" trafiają bezpośrednio na konto rodzica. To Ty decydujesz, czy przekażesz je babci, dziadkowi, czy niani.

Zobacz również:

Jak złożyć wniosek o "babciowe" do ZUS?

Proces ubiegania się o środki jest w pełni elektroniczny. Nie musisz odwiedzać placówki osobiście. Wniosek o "babciowe" można złożyć wyłącznie za pośrednictwem:

  1. Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (obecnie eZUS).
  2. Aplikacji mobilnej mZUS.
  3. Portalu Emp@tia (Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).
  4. Bankowości elektronicznej (większość dużych banków w Polsce oferuje tę funkcję).
Zobacz również:

Kiedy najlepiej złożyć wniosek o "babciowe"?

Wniosek najlepiej złożyć w miesiącu, w którym dziecko kończy rok. Jeśli zrobisz to później, wyrównanie otrzymasz jedynie od miesiąca złożenia dokumentów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

"Babciowe" w 2026 roku. Czy umowa z babcią lub nianią jest wymagana?

Częstym pytaniem jest: "Czy muszę podpisać umowę z babcią, żeby dostać pieniądze?". Odpowiedź brzmi: Nie. Ustawa nie wymaga zawierania umowy uaktywniającej ani udowadniania, komu przekazujesz środki w wariancie Aktywni rodzice w pracy. Jeśli jednak zdecydujesz się na podpisanie formalnej umowy uaktywniającej z babcią lub dziadkiem (emerytem), państwo może dodatkowo sfinansować składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne opiekuna, co jest korzystne dla jego przyszłej emerytury.

Zobacz również:

Czy można łączyć "babciowe" z 800 plus?

Tak! Świadczenie Aktywny Rodzic nie wpływa na wypłatę 800 plus. Są to dwa niezależne od siebie programy. Można pobierać oba świadczenia jednocześnie, co znacząco wspiera budżet domowy młodego rodzica.

Jak nie stracić "babciowego"?

Pamiętaj o regularności i zgłaszaniu zmian. Jeśli Twoja aktywność zawodowa ustanie (np. przejdziesz na bezrobocie), masz obowiązek poinformować o tym ZUS, gdyż warunek aktywności zawodowej jest kluczowy dla otrzymywania 1500 zł miesięcznie.

Zobacz również:

Kluczowe progi zarobkowe a prawo do "babciowego"

Aby skutecznie ubiegać się o świadczenie z programu Aktywny Rodzic w 2026 roku, kluczowe jest zrozumienie mechanizmu, według którego ZUS weryfikuje naszą aktywność zawodową. Prawo do otrzymania 1500 zł miesięcznie nie zależy od samego faktu posiadania zatrudnienia, ale od wysokości odprowadzanych składek emerytalnych i rentowych. W 2026 roku system ten opiera się na relacji Twoich zarobków do aktualnego wynagrodzenia minimalnego. Zasada jest prosta: suma podstaw składek obojga rodziców musi wynosić co najmniej 100 proc. płacy minimalnej, przy czym każde z rodziców indywidualnie nie może zejść poniżej poziomu 50 proc. tego wynagrodzenia. Wyjątkiem są osoby samotnie wychowujące dzieci, które muszą samodzielnie wykazać podstawę składek na poziomie pełnego minimum krajowego.

Dynamika wynagrodzenia minimalnego w 2026 roku

Warto pamiętać, że kwota, od której zależy Twoje prawo do "babciowego", zmienia się w ciągu roku. W 2026 roku mamy do czynienia z dwiema waloryzacjami płacy minimalnej: pierwsza nastąpiła 1 stycznia, a kolejna jest planowana na 1 lipca. Dla rodziców oznacza to konieczność monitorowania, czy ich przychody z umowy o pracę lub zlecenia nadążają za tymi zmianami. Jeśli Twoje wynagrodzenie jest bliskie połowie płacy minimalnej, każda podwyżka najniższej krajowej podnosi poprzeczkę, którą musisz przeskoczyć, aby utrzymać świadczenie. ZUS automatycznie weryfikuje te dane w swoich systemach, więc nawet niewielka niedopłata składek może skutkować wstrzymaniem wypłaty "babciowego" do czasu wyjaśnienia sytuacji.

Zobacz również:

Rodzaj umowy a wysokość odprowadzanych składek

Forma zatrudnienia ma fundamentalne znaczenie dla sposobu naliczania limitów. Osoby pracujące na pełny etat zazwyczaj nie muszą się martwić o spełnienie kryteriów, ponieważ ich wynagrodzenie z definicji nie może być niższe niż ustawowe minimum. Sytuacja komplikuje się jednak przy umowach zlecenie lub pracy na pół etatu. W takich przypadkach należy zsumować wszystkie podstawy wymiaru składek z danego miesiąca. Co istotne, do limitu wliczają się również okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego. Jeśli więc przebywasz na płatnym zwolnieniu lekarskim, Twoja aktywność zawodowa jest nadal uznawana za zachowaną, o ile podstawa zasiłku spełnia wymogi procentowe względem płacy minimalnej.

Wyzwania dla przedsiębiorców i osób na ulgach

Szczególną uwagę na limity w 2026 roku powinni zwrócić przedsiębiorcy, zwłaszcza ci korzystający z preferencyjnych form opodatkowania i składek. Osoby na "Uldze na start" często odprowadzają jedynie składkę zdrowotną, co oznacza, że ich podstawa składek emerytalnych wynosi zero. W takiej sytuacji, aby otrzymać "babciowe", przedsiębiorca musi zacząć deklarować wyższą podstawę i opłacać pełne składki społeczne. Podobnie wygląda sytuacja przy "Małym ZUS Plus" - jeśli wyliczona podstawa jest niższa niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, konieczne jest jej dobrowolne podniesienie do wymaganego poziomu. Jest to swoista inwestycja: wyższe składki oznaczają nieco wyższe koszty prowadzenia firmy, ale w zamian otwierają drogę do pobierania 1500 zł miesięcznego wsparcia na dziecko.

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego

Źródło: INFOR
