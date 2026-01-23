REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatkowe 522,33 zł od ZUS. Większość seniorów o tym nie wie. Sprawdź, czy przysługuje Ci to mało znane świadczenie

Dodatkowe 522,33 zł od ZUS. Większość seniorów o tym nie wie. Sprawdź, czy przysługuje Ci to mało znane świadczenie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 stycznia 2026, 14:45
[Data aktualizacji 25 stycznia 2026, 12:19]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze
ZUS wypłaca dodatkowe 522,33 zł. Większość seniorów o tym nie wie. Sprawdź, czy przysługuje Ci to mało znane świadczenie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

ZUS wypłaca co miesiąc dodatkowe 522,33 zł, jednak wsparcie to trafia jedynie do wąskiego grona seniorów. Pieniądze te są przyznawane jako stały dodatek do pobieranej emerytury lub renty. Oto szczegóły.

rozwiń >

Mało znane świadczenia ZUS oraz dodatkowe wsparcie dla polskich rodzin

Podczas gdy powszechnie rozpoznawalnym wsparciem finansowym oferowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest program 800 plus skierowany do rodziców, istnieje szereg innych form pomocy, o których obywatele wiedzą znacznie mniej. Oprócz regularnych wypłat na dzieci, Polacy coraz częściej interesują się procedurą ponownego przeliczania stażu pracy, co w konsekwencji pozwala na uzyskanie korzystniejszego wymiaru urlopu wypoczynkowego. Równolegle obok popularnych programów socjalnych funkcjonują specjalistyczne fundusze, takie jak dodatek przeznaczony dla inwalidów wojennych, który ze względu na specyficzne wymagania pozostaje jednym z najrzadziej przyznawanych świadczeń w całym systemie ubezpieczeń społecznych.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Specjalny dodatek dla inwalidów wojennych warunki i wykluczenia

Osoby posiadające status inwalidy wojennego mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe w kwocie 522,33 zł wypłacane w odstępach miesięcznych. Aby środki te zostały przyznane, konieczne jest spełnienie rygorystycznych kryteriów medycznych, czyli uzyskanie oficjalnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS potwierdzającego zarówno całkowitą niezdolność do wykonywania pracy, jak i brak możliwości samodzielnej egzystencji. Należy jednak pamiętać o istotnym ograniczeniu prawnym, które wyklucza z kręgu uprawnionych te osoby, które stale przebywają w placówkach o charakterze medycznym, takich jak zakłady opiekuńczo-lecznicze lub zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze.

Zobacz również:

Jak skutecznie złożyć wniosek o świadczenie dla inwalidów wojennych?

W przeciwieństwie do dodatku pielęgnacyjnego przyznawanego z urzędu po osiągnięciu 75. roku życia, pieniądze dla inwalidów wojennych wymagają wykazania inicjatywy przez uprawnionego. Procedura rozpoczyna się od wypełnienia formularza EDP, czyli oficjalnego wniosku o dodatek pielęgnacyjny, do którego należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9. Kluczowym aspektem formalnym jest data wystawienia dokumentacji medycznej, która nie może przekraczać trzydziestu dni przed momentem złożenia kompletu dokumentów w urzędzie. Zainteresowani mają do wyboru trzy drogi przekazania dokumentacji: wizytę osobistą w placówce, wysyłkę listowną lub skorzystanie z elektronicznego portalu PUE ZUS. Raz przyznane świadczenie jest przekazywane łącznie z podstawową rentą lub emeryturą i podlega corocznej waloryzacji, co gwarantuje utrzymanie jego realnej wartości.

Zobacz również:

Dodatki socjalne w 2026 roku - bon energetyczny i wsparcie na ferie

Rok 2026 przynosi również inne istotne korzyści finansowe dla różnych grup społecznych, w tym dla pracowników etatowych oraz osób borykających się z kosztami energii. Rodzice zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mogą ubiegać się o dofinansowanie wyjazdów zimowych, które w ramach dodatku na ferie może wynieść nawet 3631,20 zł. Jednocześnie wprowadzono wysokie ulgi dla dzieci w kwocie 36 120 zł zwolnionej z opodatkowania, choć ich uzyskanie jest uzależnione od spełnienia konkretnego warunku ustawowego. Od lipca 2026 roku powraca także bon energetyczny, oferujący dopłatę do rachunków za prąd w wysokości 1200 zł, co stanowi istotną pomoc w budżetach domowych przy rosnących kosztach utrzymania nieruchomości.

REKLAMA

Zobacz również:

Terminy składania wniosków o świadczenie dla inwalidów wojennych

W przypadku dodatku pielęgnacyjnego dla inwalidy wojennego w kwocie 522,33 zł nie obowiązuje jeden sztywny termin w roku. Wniosek o to świadczenie można złożyć w dowolnym momencie po spełnieniu ustawowych przesłanek, czyli uzyskaniu statusu inwalidy wojennego oraz orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Należy jednak rygorystycznie przestrzegać ważności dokumentacji medycznej. Zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9 musi zostać wystawione przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed datą dostarczenia dokumentów do ZUS. Przekroczenie tego terminu skutkuje koniecznością ponownego ubiegania się o zaświadczenie lekarskie. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono prawidłowo wypełniony formularz EDP wraz z załącznikami.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Harmonogram ubiegania się o bon energetyczny w 2026 roku

Zgodnie z przyjętymi regulacjami proces przyjmowania dokumentów o bon energetyczny w wysokości 1200 zł rozpoczyna się 1 lipca 2026 roku. Jest to termin kluczowy, ponieważ wnioski złożone przed tą datą nie będą rozpatrywane. Ostateczny termin na dopełnienie formalności mija zazwyczaj z końcem września, co daje beneficjentom trzy miesiące na złożenie wniosku w urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Warto pamiętać, że bon energetyczny jest świadczeniem jednorazowym na dany rok budżetowy, a o przyznaniu środków decyduje kryterium dochodowe gospodarstwa domowego obliczane na podstawie dochodów z roku poprzedniego.

Zobacz również:

Daty składania dokumentów o dofinansowanie do ferii i ulgi na dzieci

Rodzice planujący skorzystanie z dodatku na ferie w kwocie do 3631,20 zł powinni weryfikować wewnętrzne regulaminy zakładowych funduszy świadczeń socjalnych w swoich miejscach pracy. Wnioski o dofinansowanie wypoczynku zimowego składa się najczęściej w czwartym kwartale roku poprzedzającego lub bezpośrednio przed rozpoczęciem okresu feryjnego, czyli w styczniu 2026 roku. Z kolei ubieganie się o kwotę 36 120 zł bez podatku na dziecko odbywa się w ramach rocznego rozliczenia podatkowego. Dokumenty (PIT) uwzględniające tę preferencję składa się od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 roku za rok poprzedni.

Zobacz również:

Procedura wnioskowania o przeliczenie stażu pracy i świadczenie 800 plus

Wnioski o przeliczenie stażu pracy w celu zwiększenia wymiaru urlopu można składać u pracodawcy w dowolnym momencie roku, niezwłocznie po uzyskaniu dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia lub nauki, które dotychczas nie były uwzględnione w aktach osobowych. Zmiana wymiaru urlopu z 20 na 26 dni następuje zazwyczaj z dniem udokumentowania wymaganego stażu. Natomiast w przypadku programu 800 plus, nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się 1 czerwca 2026 roku. Aby zachować ciągłość wypłat i otrzymać środki bez opóźnień, wnioski drogą elektroniczną (przez PUE ZUS, aplikację mZUS lub bankowość elektroniczną) należy składać w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2026 roku.

Najczęściej zadawane pytania o dodatek dla inwalidów wojennych

Kto może otrzymać dodatek 522,33 zł dla inwalidów wojennych z ZUS?

Osoby posiadające status inwalidy wojennego, z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i braku możliwości samodzielnej egzystencji. Dodatek 522,33 zł jest wypłacany w odstępach miesięcznych.

Kto jest wykluczony z dodatku 522,33 zł dla inwalidów wojennych ZUS?

Wykluczone są osoby, które stale przebywają w placówkach o charakterze medycznym, takich jak zakłady opiekuńczo-lecznicze lub zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze.

Jak złożyć wniosek o dodatek 522,33 zł dla inwalidy wojennego w ZUS?

Należy wypełnić formularz EDP (wniosek o dodatek pielęgnacyjny) i dołączyć zaświadczenie na druku OL-9. Data dokumentacji medycznej nie może przekraczać trzydziestu dni przed złożeniem. Wniosek składa się osobiście, listownie lub przez PUE ZUS.

Od kiedy przysługuje dodatek 522,33 zł po złożeniu formularza EDP w ZUS?

Prawo do dodatku 522,33 zł dla inwalidy wojennego powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono prawidłowo wypełniony formularz EDP wraz z załącznikami.

Jak wypłacany i waloryzowany jest dodatek 522,33 zł dla inwalidów wojennych ZUS?

Raz przyznany dodatek 522,33 zł dla inwalidów wojennych jest przekazywany łącznie z podstawową rentą lub emeryturą i podlega corocznej waloryzacji, co gwarantuje utrzymanie jego realnej wartości.

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego

Powiązane
Czy ZUS wypłaca 800 plus wstecz? Kiedy można otrzymać 800 plus z wyrównaniem? W tych dwóch sytuacjach 800 plus może być wypłacone wstecz
Czy ZUS wypłaca 800 plus wstecz? Kiedy można otrzymać 800 plus z wyrównaniem? W tych dwóch sytuacjach 800 plus może być wypłacone wstecz
7000 zł co miesiąc. To jedno z najwyższych świadczeń dla seniorów w historii
7000 zł co miesiąc. To jedno z najwyższych świadczeń dla seniorów w historii
Jak otrzymać
Jak otrzymać "babciowe", czyli 1500, a nawet 1900 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem w 2026 roku? Oto przewodnik po programie Aktywny Rodzic
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Panele przez śnieg nie produkują energii. Czy można odśnieżać panele fotowoltaiczne?
25 sty 2026

Zdarza się, że w styczniu 2026 r. panele fotowoltaiczne przez śnieg nie produkują w ogóle energii. Czy w związku z tym można odśnieżać panele? Na nasze pytanie odpowiadają eksperci.
915 zł opłaty za nowy telewizor w 2026 r., jeżeli nie wykonasz tego obowiązku w ciągu 14 dni od zakupu. Urzędnicy nie mają litości, ale jest na nich sposób
25 sty 2026

Zakup nowego telewizora – co do zasady – wiąże się z obowiązkiem jego rejestracji w terminie 14 dni i uiszczania opłat abonamentowych RTV. Niedopełnienie obowiązku rejestracji (nawet, jeżeli gospodarstwo domowe, w którym znajduje się telewizor, uiszcza opłatę abonamentową RTV) – może słono kosztować. Istnieje jednak pewien „kruczek” prawny, dzięki któremu można „wybronić się” na wypadek kontroli.
Jak szybko wypłacić pieniądze z konta zmarłego bez postępowania spadkowego. To może być prawie 200 tys. złotych. Jest na to sposób
25 sty 2026

Jak uchronić bliskich przed finansowymi problemami na wypadek własnej śmierci, szczególnie tej nagłej? Niektórzy już za życia są zapobiegliwi. Jedni myślą o nagrobku, inni o formalnościach urzędowych. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę, że odpowiednia dyspozycja w banku może sprawić, że rodzina niemal natychmiast zyska dostęp do znacznych pieniędzy, bez czekania na zakończenie postępowania spadkowego. Jak działa to rozwiązanie i kto może z niego skorzystać?
Istnieją realne podstawy do kwestionowania WIBOR-u w umowach kredytowych – i nie są to tylko naruszenia obowiązków informacyjnych
24 sty 2026

Niniejszy artykuł stanowi polemikę z wypowiedzią udzieloną dla Strefy Biznesu przez Katarzynę Urbańską, Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich, opublikowaną w kontekście toczącej się debaty wokół kredytów opartych o WIBOR oraz pytania prejudycjalnego skierowanego do Trybunału Sprawiedliwości UE. Celem artykułu nie jest publicystyczna krytyka sektora bankowego, lecz rzeczowa analiza przedstawionych tez – z uwzględnieniem faktycznej chronologii regulacyjnej, praktyki kontraktowej banków oraz realiów tzw. starego portfela kredytowego. Spór o WIBOR nie sprowadza się bowiem wyłącznie do tego, „czy wskaźnik był legalny”, ale do pytania, jak był ustalany i czy konsument miał realną możliwość zrozumienia ryzyka, które na siebie brał.

REKLAMA

Małżonkowie przekroczyli limit 112 000 zł. Czy skarbówka zabierze ulgę na dzieci?
24 sty 2026

Dwoje dzieci, studia, szkoła średnia i wspólne rozliczenie PIT – a mimo to ulga prorodzinna przepada w całości. Najnowsza interpretacja KIS pokazuje, że wystarczy przekroczenie jednego limitu dochodowego, by skarbówka potraktowała rodzinę tak, jakby wychowywała tylko jedno dziecko.
800 plus na okulary i 1050 plus na soczewki kontaktowe w 2026 r. Świadczenie nie tylko dla pracowników (i to bez limitu częstotliwości), ale również dla dzieci, emerytów, rencistów, samozatrudnionych
25 sty 2026

Dopłata do okularów lub soczewek kontaktowych przysługuje nie tylko od pracodawcy, ale również z NFZ. O dofinansowanie (a w określonych przypadkach – refundację całkowitego kosztu) zakupu szkieł okularowych lub soczewek kontaktowych mogą zatem ubiegać się nie tylko osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy, ale wszystkie osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (czyli m.in. dzieci, emeryci czy renciści). Średni koszt dofinansowania od pracodawcy to nawet 450 zł (przy czym – zgodnie z najnowszym stanowiskiem MRPiPS – częstotliwość wsparcia nie powinna być limitowana), natomiast z NFZ – w przypadku okularów – nawet 350 zł, a w przypadku soczewek kontaktowych – nawet 600 zł.
Pilny komunikat Ministerstwa Finansów. Ta sprawa dotyczy milionów podatników
25 sty 2026

Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. To znane stwierdzenie amerykańskiego uczonego i polityka Benjamina Franklina przypomina, że odsuwanie od siebie przykrego dla wszystkich podatników obowiązku niczego nie zmieni. Już niedługo ruszy sezon na PIT-y. Od kilku lat rozliczenie z fiskusem można sprowadzić do kilku kliknięć w internecie. Właśnie w tej sprawie ministerstwo wydało komunikat.
Przez Wytyczne od 376 zł do 1128 zł traci (miesięcznie) osoba niepełnosprawna. 6 typowych sytuacji. Obliczenia [Przykłady]
24 sty 2026

Wśród osób niepełnosprawnych nie gaśnie sprzeciw przeciwko zaniżaniu punktów w świadczeniu wspierającym, na podstawie Wytycznych wydanych w grudniu 2024 r. przez stronę rządową. Jak odbywa się to zaniżanie? Jest to trudne do opisania osobie nie znającej obecnego systemu przyznawania świadczenia wspierającego. Dlatego też przedstawiona w artykule afera (tak oceniają to osoby niepełnosprawne kontaktujące się z Infor.pl i jest to także moja subiektywna ocena prawnika) nie przebija się do szerszej opinii. Bo złamanie prawa odbywa się przez zaniżanie punktów w skomplikowanym algorytmie matematyczno-prawniczym. Kilka zmian w punktach (tzw. poziom potrzeby wsparcia, rodzaj testu samodzielności) i osoba niepełnosprawna traci np. 751 zł albo 1128 zł miesięcznie. Pomnóżmy to przez 12 miesięcy i otrzymamy skalę pokrzywdzenia osób niepełnosprawnych.

REKLAMA

Władza robi autopromocję na dobroczynności z publicznych środków. Prawo musi wreszcie określić, co wolno rządzącym
25 sty 2026

Gdzie przebiega granica między informowaniem obywateli a autopromocją władzy? Czy polityk może budować własny wizerunek – nawet w szczytnym celu – z wykorzystaniem urzędu, symboliki państwa i pieniędzy publicznych? I dlaczego w Polsce wciąż brakuje jasnych reguł, które chroniłyby powagę instytucji oraz samych decydentów przed przekraczaniem granic odpowiedzialności?
Sejmowa komisja debatuje o przyszłości ciepłownictwa. Czy właściciele pomp ciepła znów stracą?
23 sty 2026

Najpierw gaz, potem pompy ciepła, teraz kolejna strategia. Sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych debatowała nad transformacją ciepłownictwa do 2040 roku. Miliony Polaków, którzy w ostatnich latach wydali fortunę na dostosowanie domów do zmieniających się przepisów, zadają sobie pytanie: czy znowu będą musieli płacić za to, że rządzący zmienią zdanie, czym trzeba grzać?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA