800 plus na okulary i 1050 plus na soczewki kontaktowe w 2026 r. Świadczenie nie tylko dla pracowników (i to bez limitu częstotliwości), ale również dla dzieci, emerytów, rencistów, samozatrudnionych

Dopłata do okularów lub soczewek kontaktowych przysługuje nie tylko od pracodawcy, ale również z NFZ. O dofinansowanie (a w określonych przypadkach – refundację całkowitego kosztu) zakupu szkieł okularowych lub soczewek kontaktowych mogą zatem ubiegać się nie tylko osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy, ale wszystkie osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (czyli m.in. dzieci, emeryci czy renciści). Średni koszt dofinansowania od pracodawcy to nawet 450 zł (przy czym – zgodnie z najnowszym stanowiskiem MRPiPS – częstotliwość wsparcia nie powinna być limitowana), natomiast z NFZ – w przypadku okularów – nawet 350 zł, a w przypadku soczewek kontaktowych – nawet 600 zł.

Co przysługuje od pracodawcy, pracownikowi, który posiadaja wadę wzroku?

Zgodnie z art. 2376 kodeksu pracy – pracodawca obowiązany jest dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. W przypadku pracy wykonywanej z użyciem monitorów ekranowych – wymogi w tym zakresie precyzuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Ważne Zgodnie z jego par. 2 pkt 1 i 2 oraz par. 8 ust. 2 – pracownikowi, czyli: każdej osobie zatrudnionej przez pracodawcę (w tym również praktykantowi i stażyście), użytkującej w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (czyli przez co najmniej 4 godziny w ciągu jednego dnia pracy , bez względu na to, czy osoba ta jest zatrudniona w pełnym czy niepełnym wymiarze czasu pracy albo w szczególnym systemie czasu pracy, umożliwiającym wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy),

której lekarz medycyny pracy (w wyniku badania okulistycznego przeprowadzonego w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej), zalecił stosowanie okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, – pracodawca ma obowiązek zapewnić okulary lub soczewki kontaktowe korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza.

Przez monitor ekranowy, należy przy tym rozumieć – urządzenie do wyświetlania informacji w trybie alfanumerycznym lub graficznym, niezależnie od metody uzyskiwania obrazu. Monitorem ekranowym jest więc zarówno monitor komputera stacjonarnego, jak i przenośnego (laptopa), ale na okulary lub szkła kontaktowe od pracodawcy, nie można już liczyć z powodu wykonywania pracy w:

kabinach kierowców oraz kabinach sterowniczych maszyn i pojazdów,

jak również z wykorzystaniem:

systemów komputerowych na pokładach środków transportu,

systemów komputerowych przeznaczonych głównie do użytku publicznego,

systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

kalkulatorów, kas rejestrujących i innych urządzeń z małymi ekranami do prezentacji danych lub wyników pomiarów oraz

maszyn do pisania z wyświetlaczem ekranowym.

Od 17 listopada 2023 r., a w przypadku stanowisk pracy utworzonych przed tą datą – od 17 maja 2024 r. – pracownicy mogą domagać się od pracodawców zapewnienia nie tylko okularów, ale również szkieł kontaktowych (soczewek) korygujących wzrok. Zmiana ta, została wprowadzona rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 2367).

Co w praktyce oznacza wspomniany w par. 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – obowiązek „zapewnienia” pracownikom, przez pracodawcę, okularów lub soczewek kontaktowych? Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 16.03.2011, sygn. DD3/033/30/CRS/11/95 – z uwagi na fakt, iż przepisy nie określają formy owego „zapewnienia” pracownikowi zaleconych przez lekarza okularów lub szkieł kontaktowych – to pracodawca może określić sposób zaopatrzenia w nie pracownika (doprecyzowując go np. w regulaminie pracy lub innym akcie wewnątrzzakładowym). Może to nastąpić poprzez:

otrzymanie od pracodawcy zaleconych okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok albo

albo dokonanie przez pracownika (w porozumieniu z pracodawcą) zakupu zaleconych okularów lub soczewek kontaktowych i otrzymanie zwrotu poniesionych na ten cel wydatków udokumentowanych wystawioną na niego fakturą.

W tym ostatnim przypadku – w ocenie Ministerstwa Finansów – zasadne jest ustalenie przez pracodawcę (np. w regulaminie pracy lub innym akcie wewnątrzzakładowym) kwoty refundacji, jaką będą mogli otrzymać pracownicy. Pracodawcy powinni jednak mieć przy tym na względzie, że wysokość środków finansowych, jakie zamierzają przeznaczyć na refundację kosztów okularów lub soczewek kontaktowych dla pracownika, zgodnych z zaleceniem lekarza – powinna być w taki sposób skalkulowana, aby rzeczywiście umożliwiała pracownikowi ich zakup.

Refundacja kosztów okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok od pracodawcy: o jaką kwotę może ubiegać się pracownik, który posiada wadę wzroku?

Z przepisów nie wynika ani minimalna, ani maksymalna kwota, którą w ramach refundacji zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, powinien zagwarantować pracownikowi pracodawca. Ustawodawca jasno określił jednak, że „Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza”. Takim „zapewnieniem”, a więc wypełnieniem powyższego obowiązku ciążącego na pracodawcy, nie będzie więc na pewno wypłata pracownikowi kwoty, która będzie zupełnie nieadekwatna do aktualnie obowiązujących na rynku lokalnym cen zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok. Zasady, na jakich dokonywana będzie przez pracodawcę refundacja kosztów zakupu przez pracownika okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, powinny zostać doprecyzowane w regulacjach wewnątrzzakładowych (np. w regulaminie pracy lub wydanym w tym przedmiocie, przez pracodawcę, zarządzeniu), a kwota refundacji, jaką zapewnia pracownikom pracodawca, nie powinna być niższa od aktualnie obowiązujących na rynku lokalnym najniższych cen zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok. Okulary lub szkła kontaktowe, które pracownik powinien móc zakupić za ww. kwotę, muszą być również każdorazowo zgodne z zaleceniami lekarza i to także powinno zostać odpowiednio skalkulowane przez pracodawcę, przy ustalaniu przez niego kwoty refundacji. Co do zasady – zgodnie z brzmieniem zapisu par. 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – pracodawca powinien pokryć cały koszt zakupu okularów lub szkieł kontaktowych pracownika, zgodnych z zaleceniem lekarza medycyny pracy, a nie tylko jego część. Z uwagi na znaczną „rozpiętość” cen okularów (a zwłaszcza ich oprawek) i szkieł kontaktowych na rynku oraz nieprecyzyjność przepisów w tym zakresie – sądy, w orzeczeniach wydawanych w przedmiocie refundacji przez pracodawców kosztów okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok – przyjmują niestety (na niekorzyść pracowników) – że pracodawcy mają możliwość limitowania kwotowo wysokości ww. refundacji (np. do wysokości 90% kosztów oprawek ze szkłami), na co może mieć wpływ m.in. rodzaj i majętność pracodawcy.1

Na powyższy problem – braku zapewniania przez pracodawców (w praktyce) refundacji całości kosztów okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok – zwróciła uwagę poseł Marta Stożek w interpelacji nr 4813 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, z dnia 12 września 2024 r. Posłanka wskazała, iż – z informacji, które otrzymała od pracowników z różnych zakładów pracy, wynika, że dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych przysługuje typowo raz na kilka lat i wynosi średnio od 250 zł do 450 zł. W efekcie powyższego – „pracownicy muszą sami ponosić znaczną część kosztów związanych z zakupem nowych okularów. Na przykład jedna z pracownic zapłaciła w ubiegłym roku [red.: tj. w roku 2023] prawie 900 złotych za nowe okulary, z czego 140 złotych stanowiło dofinansowanie od pracodawcy. Wobec takich kosztów dofinansowanie na poziomie 140 złotych jest niewystarczające i nie odzwierciedla faktycznych wydatków ponoszonych przez pracowników.” W związku z powyższym, zawnioskowała ona do resortu pracy o:

uregulowanie minimalnej kwoty dofinansowania , która byłaby dostosowana do aktualnych realiów rynkowych, tj. wynosiła co najmniej 50% kosztów zakupu okularów korekcyjnych lub przynajmniej 500 złotych oraz

, która byłaby dostosowana do aktualnych realiów rynkowych, tj. wynosiła okularów korekcyjnych lub oraz zmianę przepisów dotyczących częstotliwości wymiany okularów, z tego względu, że aktualnie pracodawcy „pozwalają sobie” na ograniczanie ww. prawa pracownika, stanowiąc w regulacjach wewnątrzzakładowych, że refundacja jest możliwa np. raz na kilka lat, co w wielu przypadkach jest niewystarczające (szczególnie w przypadku osób, których wada wzroku szybko się pogłębia).

Stanowisko MRPiPS w sprawie przysługującej pracownikowi, od pracodawcy, wysokości refundacji kosztów okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok [odpowiedź na interpelację poselską]

Po sześciokrotnym przedłużaniu terminu udzielenia odpowiedzi na ww. interpelację poselską w sprawie uregulowania przez ustawodawcę minimalnej kwoty dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych w zakładach pracy – w dniu 7 kwietnia 2025 r., MRPiPS wreszcie udzieliło na nią odpowiedzi. Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że – to w gestii pracodawcy pozostaje decyzja o wysokości refundowanej kwoty. „Zarówno w przypadku okularów jak i soczewek kontaktowych, ponosi on koszty refundacji jedynie do ustalonego w firmie lub zakładzie pracy poziomu. Ustawodawca, zdając sobie sprawę z różnej kondycji finansowej poszczególnych firm i zakładów pracy, pozostawił pracodawcom dowolność w ustalaniu wysokości refundowanych kosztów.” Jednocześnie, ministra zaznaczyła jednak, że – „Zwyczajowo przyjmuje się, że refundacja obejmuje koszt zakupu wymaganych w zaleceniu lekarskim szkieł korekcyjnych wraz z podstawową wersją oprawek niezbędnych do ich osadzenia (po dokonaniu rozpoznania w zakładach optycznych w danym rejonie)”, a także, iż – „Nie ma jednak przeciwwskazań, aby w trosce o zdrowie i dobrostan pracownika, pracodawca wyznaczał wyższe standardy niż zostało to określone w przepisach prawa. (...) Pracodawca może ustalić dowolną kwotę refundacji kosztów zakupu okularów lub soczewek.”

Resort pracy rozwiał również wątpliwości co do tego, iż – na chwilę obecną – nie planuje nowelizacji rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, w zakresie ustalenia minimalnej kwoty dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników.

Refundacja kosztów okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok od pracodawcy: jak często można się o nią ubiegać, czyli – koniec z limitowaniem częstotliwości wsparcia pracownikom, posiadającym wadę wzroku [stanowisko MRPiPS]

Podobnie, jak z przepisów nie wynika wprost jaka kwota refundacji za zakup okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, przysługuje pracownikowi od pracodawcy – tak również, nie wynika z nich jaką częstotliwością pracownik może ubiegać się o ww. refundację od pracodawcy.

Z uwagi jednak na fakt, iż zgodnie z brzmieniem par. 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikowi okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego – zgodnie z orzecznictwem sądów – należy przyjąć, że ilekroć – wskutek postępującej wady wzroku – konieczna jest zmiana szkieł korekcyjnych (a więc nie tylko wtedy, gdy po raz pierwszy stwierdzono potrzebę korekcji wzroku), tylekroć pracodawca zobowiązany jest do dokonania stosownej refundacji. Pracodawca nie może przy tym ograniczać powyższego prawa pracownika w taki sposób, że w akcie wewnątrzzakładowym ureguluje np., iż pracownikowi przysługuje kolejna refundacja dopiero po upływie np. 2-letniego okresu od poprzedniej, niezależnie od okoliczności stwierdzonych przez lekarza w toku badania medycyny pracy.

Sąd Rejonowy we Wrocławiu w wyroku z dnia 9.09.2020 r., o sygn. akt. X P 345/19, uznając wewnątrzzakładowe zarządzenie prezesa zakładu pracy, limitujące częstotliwość refundacji kosztów okularów korekcyjnych, za niezgodne z celem rozporządzenia, które jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa, podkreślił ponadto, iż – „nie sposób uznać – biorąc pod uwagę doniosłość dotykanej materii, chodzi tu wszak o zdrowie pracowników – by uprawnienia pracownika mogły ulec tak dalekiemu ograniczeniu.”

Ważne Należy więc przyjąć, że pracownikowi przysługuje od pracodawcy refundacja kosztów okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok w każdym przypadku stwierdzenia takiej potrzeby (tj. ich stosowania przez pracownika podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego) przez lekarza medycyny pracy w ramach badań profilaktycznych, tj. podczas: wstępnego badania lekarskiego,

badania okresowego lub

badania kontrolnego.

Należy również podkreślić, że, w przypadku podejrzenia przez pracownika, że jego wzrok mógł ulec pogorszeniu i może być konieczne stosowanie przez niego okularów korekcyjnych lub szkieł kontaktowych – może on zawnioskować do pracodawcy o skierowanie go na okresowe badania profilaktyczne, nawet jeżeli okres ważności aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, jeszcze nie upłynął. Z zakupem po raz pierwszy okularów lub wymianą szkieł na nowe (jeżeli zaistnieje taka potrzeba) – pracownik zatem wcale nie musi czekać do upływu terminu ważności aktualnego orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy. Zgodnie z orzecznictwem sądów – orzeczenie lekarskie, może bowiem stać się nieaktualne również wskutek zaistnienia zdarzeń, które mogą wskazywać na pogorszenie się stanu zdrowia pracownika.2 W sytuacji poinformowania pracodawcy przez pracownika o takim zdarzeniu – pracodawca zobowiązany jest wówczas do skierowania pracownika na ponowne badania, niezależnie od terminu ważności dotychczasowego orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy. Podczas takiego ponownego badania – lekarz może zalecić pracownikowi stosowanie okularów lub szkieł kontaktowych, a pracodawca zobowiązany będzie do refundacji kosztów ich zakupu przez pracownika.

Ważne Powyższe, znajduje również potwierdzenie w odpowiedzi MRPiPS na interpelację poselską nr 4813 z dnia 12 września 2024 r., w której ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że – jeżeli w wyniku wcześniejszego badania profilaktycznego (przeprowadzanego na wniosek pracownika, w związku z pogorszeniem się jego wzroku), lekarz stwierdzi, że taki pracownik potrzebuje nowych okularów korekcyjnych, ponieważ te, które posiada nie zapewniają mu już odpowiedniej korekcji wzroku – „pracodawca ma obowiązek je zapewnić – niezależnie od tego, ile czasu minęło od chwili wpłynięcia do niego poprzedniego wniosku o refundację”.

Z pełną treścią odpowiedzi MRPiPS na interpelację poselską nr 4813 z dnia 12 września 2024 r., można zapoznać się poniżej:

Odpowiedź MRPiPS na interpelację poselską nr 4813 z dnia 12 września 2024 r. w sprawie dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych w zakładach pracy

Refundacja kosztów okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok od pracodawcy: w jaki sposób pracownik, który posiada wadę wzroku, może się o nią ubiegać?

Celem otrzymania zwrotu kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, pracownik powinien przedstawić pracodawcy:

zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (wystawione po przeprowadzeniu badania okulistycznego w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej), z którego będzie wynikała konieczność stosowania przez niego okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego oraz fakturę za zakup okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, uwzględniającą informacje sprecyzowane zazwyczaj w akcie wewnątrzzakładowym (np. w regulaminie pracy lub w zarządzeniu wydanym, w tym przedmiocie, przez pracodawcę) – pracodawcy wymagają zazwyczaj, aby faktura taka była wystawiona imiennie na danego pracownika, aby nie było wątpliwości, iż jest to rzeczywiście poniesiony przez niego koszt oraz w zależności od wewnętrznych regulacji obowiązujących u danego pracodawcy – wniosek o zwrot kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok.

W tym kontekście, warto jedynie zwrócić uwagę, że podstawę do refundacji – zgodnie z przepisami – stanowić będzie wyłącznie zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy, po przeprowadzeniu badania okulistycznego w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, a nie przez dowolnego okulistę, do którego pracownik uda się, w celu uzyskania ww. zaświadczenia, np. w ramach wizyty prywatnej.

Co grozi pracodawcy, który nie zapewnia pracownikowi, który posiada wadę wzroku, refundacji kosztów okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok?

Pracodawca, który nie zapewnia pracownikom zatrudnionym przy monitorach ekranowych okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, którym ich stosowanie – w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotne – zalecił lekarz – podlega karze. Za nieprzestrzeganie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – zgodnie z art. 283 kodeksu pracy – grozi mu grzywna w wysokości od 1000 do nawet 30 000 zł.

Dofinansowanie/refundacja kosztów okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok z NFZ: komu przysługuje?

Dofinansowanie do zakupu (a w określonych przypadkach – refundacja całości kosztu) okularów (a konkretniej – soczewek okularowych) lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok przysługuje nie tylko pracownikom od pracodawcy. Dofinansowanie lub refundację w tym zakresie – ze środków publicznych (tj. z NFZ) – mogą bowiem uzyskać wszystkie osoby uprawnione do korzystania za świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a zatem m.in.:

osoby objęte obowiązkowym, jak i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym ,

obowiązkowym, jak i dobrowolnym , posiadające obywatelstwo polskie dzieci, do ukończenia przez nie 18 roku życia oraz

oraz posiadające obywatelstwo Polskie i zamieszkałe na terytorium Polski kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu.

Szczegółowy wykaz osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – znajduje się w art. 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Uprawnionymi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych są zatem nie tylko osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy, ale również osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak i osoby wykonujące pracę wyłącznie na podstawie umowy o dzieło, z tym zastrzeżeniem, że w ostatnim przypadku (tj. umów o dzieło) – o ile ubezpieczą dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego do NFZ.

Dofinansowanie/refundacja kosztów okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok z NFZ: na jaką kwotę można liczyć i jak często można się o nią ubiegać?

Aktualne limity dofinansowania (refundacji), jakie można uzyskać z NFZ na zakup szkieł okularowych lub soczewek kontaktowych, wynikają z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.05.2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1038). W niektórych przypadkach – finansowanie nie pokrywa 100% kwoty zakupu danego wyrobu medycznego, ale wymagany jest określony procentowo, udział własny świadczeniobiorcy w tym zakupie (dlatego mowa o dofinansowaniu lub odpowiednio – refundacji). Wysokość wsparcia zależna jest ponadto m.in. od posiadanej wady wzroku oraz wieku świadczeniobiorcy.

Szczegółowe kwoty dofinansowania (refundacji), wysokość wymaganego udziału własnego świadczeniobiorcy w zakupie, kryteria przyznawania wsparcia oraz częstotliwość, z jaką można się o nie ubiegać – przedstawia poniższa tabela (którą można również pobrać w formacie pdf):

Dofinansowanie (refundacja) soczewek okularowych i kontaktowych z NFZ

Wyrób medyczny Limit finansowania ze środków publicznych Wysokość wymaganego udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych* Kryteria przyznawania dofinansowania/refundacji Jak często można ubiegać się o dofinansowanie/refundację Soczewka okularowa korekcyjna do bliży 25 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia wady wzroku wymagające korekcji: sfera do +/–6,00 dptr i cylinder do +/–2,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną według wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy 30% dorośli raz na 2 lata 100 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia wady wzroku wymagające korekcji: sfera od +/–6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną, sfera do +/–6,00 dptr i cylinder od +/–2,25 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną według wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy 10% dorośli raz na 2 lata 350 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia wady wzroku wymagające korekcji: sfera od +/–10,00 dptr i cylinder od 0,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną według wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy 10% dorośli raz na 2 lata Soczewka okularowa korekcyjna do dali 25 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia wady wzroku wymagające korekcji: sfera do +/–6,00 dptr i cylinder do +/–2,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną według wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy 30% dorośli raz na 2 lata 100 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia wady wzroku wymagające korekcji: sfera od +/–6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną, sfera do +/–6,00 dptr i cylinder od +/–2,25 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną według wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy 10% dorośli raz na 2 lata 350 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia wady wzroku wymagające korekcji: sfera od +/–10,00 dptr i cylinder od 0,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną według wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy 10% dorośli raz na 2 lata Soczewka kontaktowa twarda, hybrydowa albo miniskleralna 600 zł 10% stożek rogówki; anizometropia powyżej 4 dptr; afakia raz na rok Soczewka kontaktowa miękka 150 zł 10% stożek rogówki; anizometropia powyżej 4 dptr; afakia raz na rok

* Jeżeli cena wyrobu medycznego jest niższa niż limit finansowania ze środków publicznych – wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy jest liczona od tej ceny.

W przypadku okularów – maksymalne dofinasowanie, jakie można uzyskać z NFZ i od pracodawcy, oscyluje zatem w granicach 800 zł (przyjmując średnie dofinansowanie od pracodawcy na poziomie 450 zł i 350 zł refundacji/dofinansowania z NFZ, w przypadku największej, zdefiniowanej w powyższej tabeli wady wzroku). W przypadku soczewek kontaktowych – maksymalne dofinasowanie, jakie można uzyskać z NFZ i od pracodawcy, oscyluje natomiast w granicach 1050 zł (przyjmując średnie dofinansowanie od pracodawcy na poziomie 450 zł i 600 zł dofinansowania z NFZ, które przysługuje na zakup soczewek kontaktowych twardych, hybrydowych albo miniskleralnych).

Warto przy tym zwrócić uwagę, że refundacją/dofinansowaniem z NFZ – objęty jest wyłącznie zakup szkieł (soczewek) okularowych. Dofinansowanie od pracodawcy – obejmuje natomiast zakup całych okularów (tj. zarówno szkieł okularowych, jak i oprawek).

Poza dofinansowaniem do soczewek okularowych i kontaktowych – NFZ, bez wymaganego udziału własnego świadczeniobiorcy, refunduje również:

epiprotezę oka (w przypadku zmiany wielkości i kształtu gałki ocznej wymagającego uzupełnienia epiprotezą) – do kwoty 800 zł (o którą dzieci mogą ubiegać się według wskazań medycznych, a dorośli raz a 5 lat),

(w przypadku zmiany wielkości i kształtu gałki ocznej wymagającego uzupełnienia epiprotezą) – do kwoty (o którą dzieci mogą ubiegać się według wskazań medycznych, a dorośli raz a 5 lat), protezę oka (w przypadku braku gałki ocznej) – do kwoty 700 zł (o którą dzieci mogą ubiegać się według wskazań medycznych, a dorośli raz a 5 lat),

(w przypadku braku gałki ocznej) – do kwoty (o którą dzieci mogą ubiegać się według wskazań medycznych, a dorośli raz a 5 lat), lupę produkowaną seryjnie (dla osób niedowidzących z chorobą siatkówki lub osób niedowidzących, których ostrość wzroku po korekcji, w lepszym oku, nie przekracza Vis 0,3, celem umożliwienia im obserwacji jednoocznej lub dwuocznej przedmiotów bliskich i dalekich) – do kwoty 200 zł (o którą można ubiegać się raz na 3 lata),

(dla osób niedowidzących z chorobą siatkówki lub osób niedowidzących, których ostrość wzroku po korekcji, w lepszym oku, nie przekracza Vis 0,3, celem umożliwienia im obserwacji jednoocznej lub dwuocznej przedmiotów bliskich i dalekich) – do kwoty (o którą można ubiegać się raz na 3 lata), monookular, okulary lupowe, okulary lornetkowe do bliży oraz okulary lornetkowe do dali (dla osób spełniających te same kryteria, co w punkcie poprzedzającym) – do kwoty 400 zł (o którą można ubiegać się raz na 5 lat).

Dofinansowanie/refundacja kosztów okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok z NFZ: w jaki sposób należy się o nią ubiegać?

Celem skorzystania z dofinansowania/refundacji zakupu soczewek okularowych lub soczewek kontaktowych z NFZ – zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12.05.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – należy udać się do lekarza uprawnionego do wystawienia zlecenia i recepty na okulary (lub odpowiednio – soczewki kontaktowe), tj. do lekarza okulisty. Z powyższymi dokumentami natomiast – do optyka posiadającego umowę z NFZ, który zrealizuje receptę, uwzględniając odpowiedni upust.

1 zob. wyrok Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 9.09.2020 r., sygn. akt. X P 345/19

2 wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2002 r., sygn. akt I PK 44/02

