Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Choroby przewlekłe w Polsce 2026. Lista schorzeń kwalifikujących do orzeczenia o niepełnosprawności

Choroby przewlekłe w Polsce 2026. Lista schorzeń kwalifikujących do orzeczenia o niepełnosprawności

25 stycznia 2026, 12:45
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Choroby przewlekłe w Polsce 2026. Lista schorzeń kwalifikujących do orzeczenia o niepełnosprawności
Chorujesz przewlekle? Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 roku
Masz chorobę przewlekłą i nie wiesz, czy komisja uzna ją za podstawę do orzeczenia? W 2026 roku wiele osób dowiaduje się, że sama diagnoza nie wystarcza, a inni, z podobnym schorzeniem, dostają decyzję pozytywną. Sprawdzamy, na jakie choroby przewlekłe można uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności i co tak naprawdę decyduje o werdykcie komisji.

Na jakie choroby przewlekłe można dostać orzeczenie o niepełnosprawności

Komisje orzekające o niepełnosprawności nie publikują jednej, zamkniętej listy chorób, które automatycznie gwarantują orzeczenie. W praktyce można wskazać grupę schorzeń przewlekłych, które ze względu na przebieg i wpływ na codzienne funkcjonowanie, najczęściej prowadzą do uzyskania orzeczenia. Decydujące znaczenie ma nie tylko sama diagnoza, ale także stopień ograniczeń, powikłania oraz konieczność stałego leczenia lub opieki.

Co dla komisji jest chorobą przewlekłą

Choroby przewlekłe to schorzenia trwające dłużej niż trzy miesiące, często o charakterze postępującym, wymagające stałej kontroli medycznej i systematycznego leczenia. W odróżnieniu od chorób ostrych nie ustępują one szybko po terapii i bardzo często wpływają na codzienne funkcjonowanie chorego.

Do tej grupy zalicza się m.in. cukrzycę, choroby serca, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), reumatoidalne zapalenie stawów, nowotwory, depresję czy padaczkę. To właśnie długotrwałość i skutki uboczne choroby sprawiają, że wiele z tych schorzeń jest podstawą do ubiegania się o orzeczenie o niepełnosprawności.

Skala problemu w Polsce

Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (PZH) oraz GUS:

  • nawet 60% dorosłych Polaków zmaga się z co najmniej jedną chorobą przewlekłą,
  • w grupie osób po 60. roku życia odsetek ten rośnie do ponad 80%.

Oto 5 najpowszechniejszych chorób przewlekłych w Polsce:

Choroba przewlekła

Szacunkowa liczba chorych w Polsce

Uwagi

Nadciśnienie tętnicze

ok.

9 mln osób

Najczęstsza choroba przewlekła. Często współwystępuje z cukrzycą i otyłością.

Cukrzyca (typ 1 i 2)

ok.

3 mln osób

Liczba stale rośnie, wielu chorych nie ma świadomości choroby.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

ponad

2 mln osób

Silnie związana z paleniem tytoniu. Często diagnozowana zbyt późno.

Choroba wieńcowa serca

ok.

1,5 mln osób

Jedna z głównych przyczyn zgonów w Polsce.

Depresja

ponad

1,2 mln osób

Wiele przypadków niezdiagnozowanych. To rosnący problem społeczny.

Przy tak dużej skali zachorowań komisje nie mogą opierać decyzji wyłącznie na samej diagnozie. Choroby przewlekłe są oceniane przede wszystkim przez pryzmat ich wpływu na codzienne funkcjonowanie, a nie tylko nazwy schorzenia.

Lista chorób kwalifikujących do świadczeń w 2026 roku

Obecnie obowiązuje rozszerzony katalog 208 chorób. Uwzględnia on m.in. schorzenia rzadkie i genetyczne, które wcześniej były pomijane. Orzeczenia często wydawane są teraz na dłużej, minimum 7 lat, a w niektórych przypadkach bezterminowo.

Choroby neurologiczne

Padaczka, stwardnienie rozsiane, stany po udarach czy choroba Parkinsona prowadzą do stopniowej utraty sprawności. Mogą ograniczać pamięć, koordynację i zdolność do samodzielnego życia.

Choroby psychiczne

Schizofrenia, depresja lekooporna, choroba afektywna dwubiegunowa czy zespoły otępienne nie zawsze widać na pierwszy rzut oka, ale głęboko utrudniają funkcjonowanie społeczne i zawodowe. Często wymagają stałego leczenia i opieki.

Nowotwory złośliwe

W zależności od stadium i skutków terapii (chemioterapii, radioterapii, operacji) mogą powodować trwałe osłabienie organizmu, utratę sprawności czy konieczność stałej opieki.

Choroby układu krążenia i oddechowego

Niewydolność serca, POChP czy ciężka astma ograniczają wydolność organizmu, powodują duszności, osłabienie i brak możliwości wykonywania wielu prac fizycznych.

Choroby układu pokarmowego

Choroba Crohna czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego prowadzą do przewlekłych stanów zapalnych, częstych hospitalizacji i ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu.

Cukrzyca z powikłaniami

Powikłania takie jak retinopatia (uszkodzenie wzroku), nefropatia (uszkodzenie nerek) czy neuropatia (uszkodzenie nerwów) mogą w praktyce powodować poważne ograniczenia w pracy i życiu.

Choroby rzadkie i genetyczne

Nowelizacja objęła szeroki katalog 208 jednostek, np. dystrofie mięśniowe, mukowiscydozę czy zespół Retta. Wiele z nich wiąże się z ciężkimi, postępującymi ograniczeniami sprawności.

Pełna lista kryteriów i symboli przyczyn niepełnosprawności jest dostępna w załączniku rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz w lokalnym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (ZON).

Choroby układu ruchu

Zespoły bólowe kręgosłupa i zaawansowane zwyrodnienia stawów mogą prowadzić do chronicznego bólu i utraty mobilności, co w wielu przypadkach wyklucza z pracy zawodowej.

Upośledzenie narządów zmysłów

Znaczne wady wzroku, głęboki niedosłuch czy zaburzenia mowy powodują trudności w komunikacji i wymagają dostosowania środowiska życia.

Zaburzenia rozwojowe i upośledzenie umysłowe

Spektrum autyzmu, całościowe zaburzenia rozwojowe czy różne stopnie upośledzenia intelektualnego wiążą się z potrzebą stałego wsparcia edukacyjnego, społecznego i terapeutycznego.

Jakie świadczenia przysługują osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności otwiera szeroki katalog świadczeń i ulg, które mogą realnie poprawić codzienne funkcjonowanie. Wsparcie obejmuje zarówno bezpośrednie świadczenia pieniężne, jak i różnego rodzaju ulgi podatkowe, dopłaty czy dostęp do programów specjalistycznych.

Świadczenie / ulga

Komu przysługuje

Co daje w praktyce

Świadczenie wspierające

Osoby z orzeczeniem, w zależności od stopnia potrzeby wsparcia

Nawet do

4134 zł miesięcznie, niezależnie od dochodu

Renta socjalna

Osoby całkowicie niezdolne do pracy, u których niepełnosprawność powstała w młodym wieku

Stałe źródło dochodu, wypłacane przez ZUS lub KRUS

Renta rodzinna

Uprawnieni członkowie rodziny po śmierci żywiciela

Zabezpieczenie finansowe dla dzieci, małżonka lub innych osób uprawnionych

Ulgi podatkowe

Osoby ponoszące koszty leczenia, rehabilitacji, dojazdów

Zwrot części wydatków w rocznym PIT, czasem nawet kilka tysięcy złotych

Karta parkingowa

Osoby z ograniczoną mobilnością (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności)

Dostęp do miejsc parkingowych i stref ruchu niedostępnych dla innych kierowców

Zniżki na transport

Uczniowie, studenci i dorośli z orzeczeniem, w zależności od wieku i stopnia

Ulgi 37–95% na bilety komunikacji miejskiej, kolejowej i autobusowej

Programy PFRON

Osoby i rodziny z orzeczeniem, instytucje wspierające osoby z niepełnosprawnościami

Dofinansowanie sprzętu, likwidacji barier, turnusów, kursów, a nawet zakupu samochodu

Wsparcie środowiskowe

Osoby z orzeczeniem (w tym dzieci i dorośli)

Warsztaty terapii zajęciowej, turnusy rehabilitacyjne, asystent osobisty, zajęcia integracyjne

Zmiany w orzekaniu o niepełnosprawności od 1 stycznia 2026 roku

Od 1 stycznia 2026 roku komisje orzekające o niepełnosprawności działają już na podstawie rozszerzonego katalogu chorób przewlekłych oraz zmienionych zasad wprowadzonych w 2025 roku. Nowy rok nie przynosi rewolucji w samym wykazie schorzeń, ale zmienia praktykę orzekania, zwłaszcza w zakresie długości wydawanych orzeczeń i sposobu oceny dokumentacji medycznej.

W praktyce oznacza to, że osoby chorujące przewlekle częściej otrzymują orzeczenia wydawane na dłuższy okres, minimum 7 lat, a w przypadku schorzeń nieodwracalnych także orzeczenia bezterminowe. Komisje coraz rzadziej wzywają pacjentów na kolejne posiedzenia wyłącznie w celu potwierdzenia chorób o trwałym i postępującym charakterze.

Podstawa prawna

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

