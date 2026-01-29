Od 1100 zł do 2700 zł na każde dziecko [również pełnoletnie]. Wypłata pieniędzy do 1 kwietnia 2026 r. [a nawet – do 17 marca 2026 r.]

Jedną z ulg podatkowych, która przysługuje w ramach rozliczenia podatku dochodowego za 2025 r., jest ulga na dziecko (inaczej zwana ulgą prorodzinną). W ramach rocznego rozliczenia podatku dochodowego – rodzice (którzy spełniają określone kryteria ustawowe) mogą pomniejszyć swój podatek lub otrzymać zwrot w wysokości od 1 100 do nawet 2 700 zł na każde dziecko (w zależności od tego, ile „uprawnionych” dzieci jest w danej rodzinie). Jest przy tym sposób, aby pieniądze ze zwrotu, trafiły na konta rodziców najpóźniej do 1 kwietnia 2026 r. (a w niektórych przypadkach – nawet do 17 marca 2026 r.).

Ulga na dziecko [inaczej zwana - ulgą prorodzinną] 2026 – kto może z niej skorzystać?

Zgodnie z art. 27f ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawy o PIT) – odliczenie od podatku dochodowego na dzieci, przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej, którzy w danym roku podatkowym, uzyskali dochody opodatkowane według skali podatkowej (czyli np. z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z działalności gospodarczej).

REKLAMA

REKLAMA

Ulga przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego podatnik:

wykonywał władzę rodzicielską,

pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,

pełnił funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,

jak również na pełnoletnie dzieci, które podatnik w danym roku podatkowym utrzymywał, w związku z wykonywaniem ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej, i które:

otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną (bez względu na wiek dzieci),

nadal się uczą (do ukończenia przez nie 25 roku życia), pod warunkiem, że dzieci te, nie uzyskały (w roku podatkowym podlegającym rozliczeniu): dochodów (z wyjątkiem renty rodzinnej) podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych (jak również innych dochodów kapitałowych, o których mowa w art. 30b ustawy o PIT) oraz przychodów kwalifikujących się do zastosowania tzw. ulgi dla młodych lub ulgi na powrót, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 22 546,92 zł (tj. dwunastokrotność renty socjalnej, w wysokości obowiązującej z grudniu 2025 r., tj. kwoty 1 878,91 zł).

Prawo do ulgi na dziecko, przestaje natomiast przysługiwać, poczynając od miesiąca, w którym dziecko:

REKLAMA

wstąpiło w związek małżeński lub

na podstawie orzeczenia sądu – zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym czy zakładzie karnym).

Należy przy tym mieć na względzie, że – w stosunku do małoletnich dzieci – warunkiem skorzystania z ulgi przez jego rodziców, jest faktyczne wykonywanie przez nich władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Polega ono na sprawowaniu pieczy nad dzieckiem (jego majątkiem) oraz wychowywaniu dziecka. Niewystarczające do zastosowanie ulgi jest natomiast samo posiadanie władzy rodzicielskiej (bez jej faktycznego wykonywania) oraz utrzymywanie sporadycznych kontaktów z dzieckiem czy płacenie alimentów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ulga na dziecko [inaczej zwana - ulgą prorodzinną] 2026 – jakie kryteria muszą spełnić rodzice/opiekunowie prawni dziecka, aby z niej skorzystać?

W przypadku wykonywania władzy rodzicielskiej, pełnienia funkcji opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej, wyłącznie w stosunku do jednego małoletniego dziecka, jak również w przypadku utrzymywania jednego pełnoletniego dziecka (w związku z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego lub sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej) – prawo do skorzystania z ulgi – jest uzależnione od tego czy dochody podatnika, w danym roku podatkowym, nie przekroczyły określonych limitów, tj. kwoty:

112 000 zł – w przypadku, gdy przez cały rok podatkowy, podatnik pozostawał w związku małżeńskim (wówczas sumuje się dochody obojga małżonków),

– w przypadku, gdy przez cały rok podatkowy, podatnik (wówczas sumuje się dochody obojga małżonków), 112 000 zł – w przypadku, gdy podatnik jest osobą samotnie wychowującą dziecko lub odpowiednio

– w przypadku, gdy podatnik jest lub odpowiednio 56 000 zł – w przypadku, gdy podatnik nie pozostawał w związku małżeńskim (w tym również przez część roku).

Za podatnika pozostającego w związku małżeńskim, nie uważa się przy tym:

osoby, w stosunku do której orzeczono separację jak również

osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Za dochody rodziców/opiekunów prawnych, dla celów skorzystania z ulgi, rozumie się natomiast dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym:

opodatkowane według skali podatkowej,

z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką podatku (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych) oraz

z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane 19% stawką podatku,

pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Z ulgi nie mogą skorzystać osoby, które uzyskały wyłącznie dochody:

opodatkowane 19% podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bądź działów specjalnych produkcji rolnej lub

opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Jeżeli jednak oprócz ww. dochodów – ww. osoby, uzyskały w roku podatkowym także dochody opodatkowane według skali podatkowej (tj. np. wynagrodzenie za pracę lub choćby z zasiłku chorobowego) – wówczas, w zeznaniu podatkowym składanym w celu rozliczenia tych dochodów, mają prawo wykazać kwotę przysługującej do odliczenia ulgi.

W przypadku dwójki lub większej ilości dzieci natomiast (niezależnie od tego czy są one małoletnie czy pełnoletnie – jeżeli spełniają określone wyżej kryteria ustawowe) – ulga przysługuje bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów.

Bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów, ulga przysługuje również już na pierwsze dziecko, jeżeli legitymuje się ono:

orzeczeniem o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności ,

, decyzją przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną albo

orzeczeniem o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Ulga na dziecko [inaczej zwana - ulgą prorodzinną] 2026 – w jakiej wysokości przysługuje?

Ulga na dziecko w ramach rozliczenia podatku dochodowego za 2025 r. (które dokonywane będzie w roku bieżącym – 2026) przysługuje w wysokości:

92,67 zł miesięcznie – na pierwsze dziecko , czyli za cały rok – w kwocie 1 112,04 zł ,

– na , czyli – w kwocie , 92,67 zł miesięcznie – na drugie dziecko , czyli za cały rok – w kwocie 1 112,04 zł ,

– na , czyli – w kwocie , 166,67 zł miesięcznie – na trzecie dziecko , czyli za cały rok – w kwocie 2 000,04 zł i odpowiednio

– na , czyli – w kwocie i odpowiednio 225,00 zł miesięcznie – na czwarte i każde kolejne dziecko, czyli za cały rok – w kwocie 2 700 zł.

Wskazane powyżej kwoty odliczenia, przysługują przy tym łącznie obojgu rodzicom, opiekunom prawnym albo rodzicom zastępczym, pozostającym w związku małżeńskim. Kwotę tą, mogą oni odliczyć od podatku w dowolnej proporcji, którą sami ustalą.

W przypadku braku porozumienia w powyższym zakresie (tj. co do proporcji odliczenia ulgi):

kwotę tą, odliczają oni w częściach równych, w przypadku, gdy: zgodnie z rozstrzygnięciem sądu – wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji lub

miejsce zamieszkania dziecka, jest takie samo, jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych albo rodziców zastępczych, pozostających w związku małżeńskim, a w pozostałych przypadkach – 100% kwoty odlicza podatnik, u którego dziecko ma swoje miejsce zamieszkania.

Ulga na dziecko [inaczej zwana - ulgą prorodzinną] 2026 – co należy zrobić, aby z niej skorzystać?

W celu skorzystania z ulgi – wraz z właściwą deklaracją podatkową, tj. PIT-36 lub PIT-37 – konieczne jest złożenie załącznika PIT/O, w którym powinno się wskazać liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty ich urodzenia.

Jeżeli rozliczenie roczne dokonywane jest wspólnie przez obojga małżonków – wystarczy złożenie przez nich jednego formularza PIT/O. Jeżeli natomiast, każdy z małżonków rozlicza się odrębnie (i obojgu przysługuje ulga na dziecko) – w załączniku PIT/O, każdy powinien ponadto wpisać kwotę, którą odlicza od podatku (ustaloną zgodnie z przytoczonymi powyżej zasadami).

Organ podatkowy, może ponadto zażądać od podatnika przedstawienia dodatkowych dokumentów, celem potwierdzenia prawa do skorzystania z ulgi, w tym m.in.:

odpisu aktu urodzenia dziecka,

zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowy zawartej między rodziną zastępczą a starostą oraz

zaświadczenia o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Ulga na dziecko [inaczej zwana - ulgą prorodzinną] 2026 – co należy zrobić, żeby pieniądze ze zwrotu podatku (w związku z ulgą) otrzymać najpóźniej do 1 kwietnia 2026 r. (a w niektórych przypadkach – do 17 marca 2026 r.)?

Jeżeli skorzystanie z ulgi na dziecko, skutkować będzie – prawem do otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku (ponieważ zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi) – można rozliczyć się z fiskusem w taki sposób, aby zwrot ten trafił na konto podatnika najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2026 r. (a w niektórych przypadkach – nawet do 17 marca 2026 r.).

Czas, jaki urząd skarbowy ma na zwrot nadpłaconego podatku, zależny jest od sposobu złożenia przez podatnika zeznania podatkowego i wynosi odpowiednio:

45 dni, licząc od dnia następującego po dniu złożenia deklaracji – w przypadku złożenia jej drogą elektroniczną (za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub przez e-Deklaracje) lub 3 miesiące, licząc od dnia następującego po dniu złożenia deklaracji – w przypadku złożenia jej w formie papierowej.

W przypadku skorzystania z elektronicznej formy złożenia zeznania podatkowego – zwrot nadpłaconego podatku otrzyma się zatem szybciej, niż w przypadku złożenia zeznania w tradycyjnej formie papierowej. Jeżeli deklaracja zostanie złożona w dniu 15 lutego 2026 r. (tj. w pierwszym dniu udostępnienia przez urząd skarbowy – w usłudze Twój e-PIT – wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych) – pieniądze pochodzące z nadpłaty podatku, trafią na konto podatnika najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2026 r. W praktyce, urzędy skarbowe, nierzadko dokonują jednak zwrotów dużo szybciej (nawet w ciągu kilku dni od złożenia deklaracji). Złożenie zeznania podatkowego w formie papierowej, w najszybszym możliwym terminie, tj. w dniu 15 lutego 2026 r. – co do zasady – daje natomiast gwarancję zwrotu nadpłaty do dnia 15 maja 2026 r.

Na jeszcze szybszy zwrot nadpłaty podatku – mogą liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny i która przysługuje rodzinom wielodzietnym, w których rodzice mają lub mieli na otrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek.

Podatnicy będący posiadaczami ww. karty – są objęci preferencyjnym 30-dniowym terminem zwrotu nadpłaty podatku, w przypadku złożenia zeznania drogą elektroniczną (a zatem – za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub przez e-Deklaracje). Jeżeli zatem złożą oni deklarację w najszybszym możliwym terminie, tj. w dniu 15 lutego 2026 r. (lub przed tą datą) – zwrot nadpłaty, trafi do nich najpóźniej do dnia 17 marca 2026 r.

Jedynym warunkiem skorzystania z ww. preferencji w zakresie terminu zwrotu nadpłaty podatku – jest zaznaczenie w zeznaniu podatkowym, iż jest się posiadaczem ważnej Karty Dużej Rodziny. W formularzu PIT-36 jest to poz. 540, a w formularzu PIT-37 – odpowiednio poz. 166.

Więcej na temat tego, w jaki sposób złożyć zeznanie drogą elektroniczną, można przeczytać w poniższym artykule:

Celem skorzystania ze zwrotu z tytułu ulgi na dzieci – w każdym przypadku (tj. niezależnie od formy złożenia deklaracji podatkowej, która ma wpływ wyłącznie na termin zwrotu nadpłaty) – należy pamiętać o wypełnieniu w zeznaniu podatkowym sekcji „Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci, jeśli ulga jest większa od podatku” (tj. sekcji J w ramach formularza PIT-37) lub odpowiednio – sekcji „Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci” (tj. sekcji M w ramach formularza PIT-36).

Należy również mieć na względzie, że kwota, jaką można otrzymać w ramach ww. zwrotu (z tytułu ulgi na dzieci) – nie może przekroczyć zapłaconych, podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, pomniejszonych o odliczone od podatku liniowego lub zryczałtowanego podatku dochodowego składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawa prawna: