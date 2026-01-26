"Zaniżą mi stan zdrowia?" 96% uczestników sondy Infor boi się komisji lekarskiej

Strach przed komisją lekarską to dziś jedno z największych źródeł stresu dla osób starających się o orzeczenie. Wyniki sondy przeprowadzonej przez portal Infor pokazują, jak silne są te obawy wśród osób realnie stykających się z systemem orzecznictwa. Dla wielu z nich jedna decyzja oznacza nie tylko ocenę stanu zdrowia, ale też dostęp do świadczeń, leczenia i poczucie bezpieczeństwa w pracy.

rozwiń >

Skala problemu: liczby nie kłamią

Wyniki sondy przeprowadzonej wśród czytelników portalu Infor są jednoznaczne i niepokojące. Spośród 1115 respondentów, az 1071 osób (96%) przyznało, że obawia się, iż komisja lekarska może zaniżyć ocenę ich stanu zdrowia. Tylko 44 osoby (4%) nie podzielają tych obaw.

REKLAMA

REKLAMA

Tak wysoki odsetek wskazuje na głęboki problem zaufania między pacjentami a systemem orzecznictwa lekarskiego. To sygnał, który powinien skłonić do refleksji wszystkich, którzy odpowiadają za funkcjonowanie systemu orzecznictwa medycznego w Polsce.

System orzecznictwa w liczbach. Ilu pacjentów dotyczy problem?

Aby zrozumieć skalę problemu, warto przyjrzeć się funkcjonowaniu systemu orzecznictwa lekarskiego w Polsce. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, rocznie przez komisje lekarskie przechodzi ponad 2,3 miliona osób ubiegających się o orzeczenia o niezdolności do pracy, stopniu niepełnosprawności czy prawie do świadczeń rehabilitacyjnych.

Średni czas badania przez komisję lekarską wynosi około 15-20 minut, choć w praktyce bywa różnie. W przypadku komisji ZUS przeciętne badanie trwa 15 minut, podczas gdy komisje do spraw niepełnosprawności dysponują przeciętnie 20-25 minutami na pacjenta. W tym czasie lekarz musi przeprowadzić wywiad, wykonać badanie, przeanalizować dokumentację medyczną i wypełnić obszerną dokumentację formalno-prawną.

REKLAMA

Z danych ZUS wynika, że niemal co piąte z wydanych orzeczeń jest zaskarżanych przez pacjentów do komisji odwoławczych. Z tej grupy około 23% odwołań zostaje uwzględnionych, co oznacza zmianę pierwotnego orzeczenia na korzyść pacjenta.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

To relatywnie wysoki wskaźnik, który może potwierdzać obawy o zbyt restrykcyjne podejście pierwszoinstancyjnych komisji. Fakt, że znaczna część spraw trafia do ponownego rozpatrzenia, wskazuje, że problem nie dotyczy wyłącznie subiektywnych odczuć, lecz ma także wymiar systemowy.

Co najczęściej zgłaszają pacjenci po komisji lekarskiej?

Z analizy relacji i komentarzy czytelników Infor wynika, że najczęściej powtarzają się następujące zarzuty:

zbyt krótki czas badania

brak rozmowy o codziennym funkcjonowaniu

koncentracja na dokumentacji

trudność w zrozumieniu decyzji

poczucie schematycznego orzekania

Przyczyny braku zaufania

Dlaczego respondenci sondy w tak dużym stopniu nie ufają komisjom lekarskim? Przyczyn może być kilka:

Doświadczenia własne i relacje bliskich – wielu pacjentów osobiście doświadczyło sytuacji, w której ich stan zdrowia został oceniony jako lepszy niż w rzeczywistości, lub słyszeli o takich przypadkach od rodziny czy znajomych.

Presja budżetowa – istnieje powszechne przekonanie, że komisje działają pod presją ograniczeń finansowych systemu zabezpieczenia społecznego, co może skutkować tendencją do minimalizowania przyznawanych świadczeń.

Brak indywidualnego podejścia – pacjenci skarżą się na rutynowe badania, które nie uwzględniają specyfiki ich schorzeń ani rzeczywistego wpływu choroby na codzienne funkcjonowanie.

Niejasne kryteria oceny – proces orzekania często wydaje się pacjentom nieprzejrzysty, a kryteria oceny stanu zdrowia niejednoznaczne i dowolnie interpretowane.

Ramy prawne: jak działa system?

System orzecznictwa lekarskiego w Polsce regulują przede wszystkim dwie ustawy: ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z 13 października 1998 roku oraz ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 roku. Dodatkowo szczegółowe kryteria orzekania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Kto zasiada w komisjach?

Komisje lekarskie ZUS składają się z lekarzy orzeczników, którzy posiadają specjalizację w medycynie pracy, medycynie rodzinnej lub innych dziedzinach medycznych. W skład powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności wchodzą: lekarz (przewodniczący), psycholog oraz pracownik socjalny. W przypadku szczególnie skomplikowanych przypadków komisje mogą zasięgać opinii lekarzy specjalistów z innych dziedzin.

Kryteria orzekania

Komisje przy orzekaniu biorą pod uwagę kilka istotnych czynników: stopień naruszenia sprawności organizmu, możliwość wykonywania pracy zarobkowej lub samodzielnej egzystencji, rokowania co do odzyskania zdolności do pracy oraz konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub pomocy innych osób.

W przypadku orzekania o stopniu niepełnosprawności wyróżnia się trzy stopnie: znaczny (najwyższy), umiarkowany i lekki. Komisje stosują szczegółowe tabele schorzeń zawarte w rozporządzeniu, które określają, przy jakich dysfunkcjach organizmu można przyznać dany stopień niepełnosprawności.

Konsekwencje dla pacjentów

Zaniżenie oceny stanu zdrowia przez komisję lekarską ma poważne konsekwencje dla życia pacjentów. Osoby z rzeczywistymi ograniczeniami zdrowotnymi mogą zostać pozbawione:

Świadczeń finansowych, które są niezbędne do pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji

Dostępu do niezbędnych usług medycznych i rehabilitacyjnych

Uprawnień do ulg i zwolnień, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie

Ochrony prawnej w miejscu pracy

To z kolei prowadzi do pogorszenia jakości życia, pogłębienia problemów zdrowotnych i zwiększenia wykluczenia społecznego osób chorych i niepełnosprawnych.

Co zrobić, jeśli komisja zaniżyła ocenę zdrowia?

Jeśli uważasz, że komisja lekarska nieprawidłowo oceniła Twój stan zdrowia, przysługuje Ci prawo do odwołania. Oto procedura krok po kroku:

Krok 1: Odwołanie do komisji odwoławczej

Termin: 14 dni od otrzymania orzeczenia (w przypadku ZUS) lub 14 dni od doręczenia orzeczenia (w przypadku powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności).

Jak: Odwołanie składa się w formie pisemnej bezpośrednio do organu, który wydał orzeczenie. W odwołaniu warto szczegółowo opisać, dlaczego nie zgadzasz się z orzeczeniem i jakie dodatkowe okoliczności powinny zostać wzięte pod uwagę. Dołącz wszelką dodatkową dokumentację medyczną, która może wesprzeć Twoją sprawę.

Krok 2: Odwołanie do sądu

Jeśli odwołanie do komisji odwoławczej nie przyniesie rezultatu, możesz złożyć odwołanie do sądu okręgowego (Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych). Termin: 30 dni od otrzymania orzeczenia komisji odwoławczej. W postępowaniu sądowym możesz korzystać z pomocy prawnika lub pełnomocnika. Postępowanie jest wolne od opłat sądowych.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Bezpłatną pomoc prawną można uzyskać w:

Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej – działają w każdym powiecie, lista dostępna na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Rzecznik Praw Obywatelskich – przyjmuje skargi w sprawach naruszenia praw pacjenta, www.rpo.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta – udziela pomocy w sprawach związanych z ochroną zdrowia, www.gov.pl/web/rpp

Organizacje pozarządowe – takie jak Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych czy Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oferują bezpłatne konsultacje i pomoc w odwołaniach

Dokumentacja, którą warto zebrać

Przygotowując się do odwołania, warto zgromadzić:

Aktualne wyniki badań specjalistycznych

Opinie lekarzy specjalistów leczących daną chorobę

Dokumentację z hospitalizacji i pobytów w sanatorium

Opis wpływu choroby na codzienne funkcjonowanie (może to być oświadczenie własne lub opinia psychologa)

Dokumenty potwierdzające koszty leczenia i rehabilitacji

Co można zmienić? Postulowane reformy

Tak wysoki poziom nieufności społecznej wobec komisji lekarskich wymaga podjęcia zdecydowanych działań reformatorskich. Eksperci i organizacje pacjenckie postulują wprowadzenie następujących zmian:

Zwiększenie transparentności procesu – jasne i zrozumiałe kryteria oceny, dostęp do pełnej dokumentacji medycznej oraz szczegółowe uzasadnienia wydawanych orzeczeń.

Wydłużenie czasu wizyt – zwiększenie czasu przeznaczonego na badanie pacjenta, szczególnie w przypadkach złożonych schorzeń.

Większy udział lekarzy specjalistów – zapewnienie, że w komisjach zasiadają lekarze specjaliści z zakresu schorzeń, które dotyczą danego pacjenta.

Uwzględnianie perspektywy pacjenta – większy nacisk na rzeczywiste funkcjonowanie pacjenta w życiu codziennym, a nie tylko na wyniki badań.

Usprawnienie procesu odwoławczego – uproszczenie i przyspieszenie procedur odwoławczych dla pacjentów niezadowolonych z orzeczenia.

Szkolenia dla członków komisji – regularne szkolenia z zakresu komunikacji z pacjentem, empatii oraz najnowszych standardów orzeczniczych.

Niezależny nadzór – stworzenie mechanizmów zewnętrznego nadzoru nad pracą komisji oraz monitoring jakości wydawanych orzeczeń.

Głos środowiska medycznego

Z raportów Naczelnej Rady Lekarskiej wynika, że lekarze orzecznicy pracują w trudnych warunkach: ograniczony czas, przepełnione gabinety, sztywne kryteria formalno-prawne. Środowisko medyczne postuluje lepsze finansowanie systemu i zatrudnienie większej liczby specjalistów. Bez zwiększenia finansowania i wzmocnienia kadrowego trudno będzie jednocześnie skrócić kolejki i poświęcić pacjentom więcej czasu.

Co z tego wszystkiego wynika

Reforma systemu powinna uwzględniać głos zarówno pacjentów, jak i lekarzy. Tylko kompleksowe podejście, które połączy lepsze finansowanie, przejrzyste procedury, odpowiednie szkolenia i niezależny nadzór, może przywrócić zaufanie społeczne do komisji lekarskich i zapewnić sprawiedliwą ocenę stanu zdrowia wszystkim obywatelom.

Podstawa prawna

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z 13 października 1998 roku

ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 roku