Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura 2026

Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura 2026

26 stycznia 2026, 13:44
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura 2026
Kiedy można dostać orzeczenie o niepełnosprawności na stałe. Co bierze pod uwagę komisja
Stałe orzeczenie o niepełnosprawności to dla wielu osób koniec wieloletniego stresu i cyklicznych komisji. Oznacza stabilność świadczeń i brak konieczności ciągłego odnawiania dokumentów. Wbrew obiegowym opiniom nie decyduje o nim nazwa choroby ani czas leczenia, lecz rokowania. Wyjaśniamy, kiedy komisja może wydać decyzję bezterminową i co w praktyce przesądza o takim rozstrzygnięciu.

rozwiń >

Podstawy prawne i zasady orzekania

Możliwość uzyskania stałego orzeczenia wynika bezpośrednio z ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. To właśnie ona daje komisjom powiatowym (PZON) i wojewódzkim (WZON) prawo do wydania decyzji bezterminowej, ale tylko wtedy, gdy nie ma żadnych rokowań poprawy.

Kiedy komisja może wydać orzeczenie na stałe

Bezterminowe orzeczenie wydaje się wtedy, gdy spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

  • dokumentacja medyczna potwierdza brak rokowań poprawy,
  • choroba lub uszkodzenie organizmu ma nieodwracalny charakter,
  • leczenie ma wyłącznie charakter objawowy (redukuje objawy, ale nie wpływa na przyczynę),
  • w świetle aktualnej wiedzy medycznej nie można spodziewać się istotnej poprawy funkcjonowania.

W praktyce wymaga to potwierdzenia przez lekarza orzecznika, że choroba lub uszkodzenie organizmu ma charakter trwały i nieodwracalny. Największe znaczenie ma dokumentacja z ostatnich 12–24 miesięcy, potwierdzająca przebieg choroby i skuteczność dotychczasowego leczenia.

Zmiany od 2025 roku – minimalne okresy dla orzeczeń czasowych

Od 11 czerwca 2025 roku obowiązują nowe minimalne okresy ważności orzeczeń czasowych, określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26 maja 2025 r.:

  • dla dorosłych z chorobami genetycznymi lub zespołem Downa – co najmniej 7 lat,
  • dla dzieci – minimum 3 lata,
  • w przypadku chorób rzadkich lub genetycznych u dzieci – aż do ukończenia 16. roku życia.

Zmiana ma odciążyć zarówno rodziny, jak i komisje, których w Polsce jest łącznie ponad 300 (16 wojewódzkich i 295 powiatowych). Każdego roku muszą one rozpatrzyć setki tysięcy wniosków. 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co ważne, jak podkreśla Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON):

Wprowadzenie minimalnych okresów ważności orzeczeń czasowych nie zlikwidowało możliwości wydania orzeczenia na stałe. Jeśli stan zdrowia jest nieodwracalny, opcja bezterminowa nadal ma pierwszeństwo.

Kto najczęściej dostaje orzeczenie na stałe

Nie każda niepełnosprawność automatycznie oznacza prawo do orzeczenia bezterminowego. Komisje orzekające biorą pod uwagę przede wszystkim charakter choroby, rokowania i udokumentowany przebieg leczenia. W praktyce stałe orzeczenia zapadają w przypadku schorzeń, które mają trwały, postępujący lub nieodwracalny charakter, gdy poprawa stanu zdrowia nie jest już możliwa mimo terapii i rehabilitacji.

Praktyka orzecznicza pokazuje, że stałe orzeczenia zapadają zwłaszcza w sytuacjach, gdy choroba stale się rozwija albo w ogóle nie rokuje poprawy. Są to między innymi:

Choroby neurologiczne – gdy schorzenie stale postępuje

W przypadku zaawansowanych chorób układu nerwowego decyzje bezterminowe zapadają wyjątkowo często. Dotyczy to takich diagnoz jak SLA (stwardnienie zanikowe boczne), późne stadia stwardnienia rozsianego czy choroba Parkinsona z utrwalonymi zaburzeniami ruchu i równowagi. W tych schorzeniach lekarze nie widzą realnych szans poprawy, a dokumentacja z ostatnich miesięcy pokazuje stały przebieg choroby, ograniczoną skuteczność leczenia i narastające trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Komisje analizują zwykle dokumentację obejmującą opisy postępu choroby w udokumentowanych skalach (np. EDSS dla stwardnienia rozsianego, UPDRS dla choroby Parkinsona) oraz opinie specjalistów z ostatnich 12–24 miesięcy. 

Trwałe uszkodzenia narządów i kończyn – sytuacje bez rokowań poprawy

Stałe orzeczenia są także typowe w przypadku trwałych uszkodzeń ciała, które z definicji nie mają szans na poprawę. Amputacje, utrwalone paraliże, ciężkie ubytki w narządzie ruchu, ślepota obuoczna czy głęboka głuchota prowadzą do natychmiastowej oceny trwałości stanu zdrowia.

Komisje analizują przede wszystkim dokumentację operacyjną i opinie specjalistów (ortopedy, audiologa, okulisty), które potwierdzają, że funkcje organizmu nie mogą zostać przywrócone. Największe znaczenie ma również opis ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu. Brak rokowań jest tu oczywisty, dlatego decyzje bezterminowe w tej grupie zapadają szybko i bez kontrowersji.

Choroby genetyczne i metaboliczne – stałe od momentu rozpoznania

W przypadku schorzeń genetycznych i metabolicznych, takich jak zespół Downa, mukowiscydoza czy leukodystrofie, stałe orzeczenia pojawiają się najczęściej już przy pierwszym wniosku. Choroby te mają stały, przewidywalny przebieg, są wrodzone, a ich przyczyny nie dają się usunąć.

Komisje opierają się w takich sprawach na wynikach badań genetycznych lub enzymatycznych, dokumentacji specjalistycznej (genetyk, neurolog) oraz opisach funkcjonowania pacjenta. Ponieważ stan zdrowia nie ulegnie poprawie, a w wielu przypadkach pogarsza się z wiekiem, orzeczenia terminowe nie mają praktycznego uzasadnienia.

Zaburzenia psychiczne i intelektualne – trwałość objawów i brak odpowiedzi na leczenie

Umiarkowana i znaczna niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu (szczególnie przy deficytach samodzielności) oraz przewlekłe zaburzenia psychiczne, takie jak schizofrenia czy choroba afektywna dwubiegunowa, często prowadzą do decyzji bezterminowych.

Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy objawy utrzymują się od lat, nie reagują na leczenie albo jedynie stabilizują funkcjonowanie na określonym poziomie. 

Choroby nowotworowe i skutki leczenia – gdy terapia pozostawia trwałe następstwa

Stałe orzeczenia pojawiają się również u pacjentów onkologicznych, szczególnie wtedy, gdy leczenie radykalne nie jest już możliwe lub gdy skutki terapii mają trwały charakter. Dotyczy to na przykład rozległych deficytów neurologicznych po chemioterapii, usunięcia narządów powodujących trwałe zaburzenia metaboliczne, stomii, obrzęków limfatycznych czy utraty sprawności wynikającej z powikłań pooperacyjnych.

Komisje analizują dokumentację onkologiczną oraz oceny specjalistów, które potwierdzają, że skutki choroby lub leczenia są trwałe i nieodwracalne. W takich sytuacjach orzeczenia czasowe nie mają uzasadnienia, dlatego decyzje bezterminowe są standardem.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji

Komisja może orzec stałą niepełnosprawność, jeśli osoba wymaga codziennej pomocy przy jedzeniu, ubieraniu, higienie czy poruszaniu się. 

Potwierdzają to karty opieki, opinie fizjoterapeuty, ocena w skalach ADL/IADL oraz zaświadczenia pielęgniarskie dokumentujące zakres koniecznej pomocy.

Jak uzyskać orzeczenie na stałe – procedura krok po kroku

Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności na stałe, należy złożyć wniosek do powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (PZON) właściwego dla miejsca zamieszkania. Wzór wniosku jest dostępny na stronach internetowych zespołów orzekających oraz w ich siedzibach.

Przygotowanie dokumentacji medycznej

Do wniosku trzeba dołączyć kompletną dokumentację medyczną z ostatnich 12–24 miesięcy, która powinna zawierać:

  • wyniki badań diagnostycznych,
  • opinie lekarzy specjalistów,
  • opisy przebiegu leczenia i rehabilitacji,
  • informacje o tym, jak choroba wpływa na codzienną samodzielność i funkcjonowanie.
  • w przypadku chorób genetycznych – wyniki badań genetycznych lub enzymatycznych.

Wezwanie na posiedzenie komisji

Następnie wnioskodawca zostaje wezwany na posiedzenie komisji orzeczniczej. Podczas spotkania lekarz orzecznik może poprosić o dodatkowe wyjaśnienia, przeprowadzić badanie lub skierować na dodatkowe konsultacje specjalistyczne.

Wydanie decyzji

Po analizie całości dokumentacji komisja wydaje decyzję. Jeśli uzna, że stan zdrowia jest trwały i nie rokuje poprawy, orzeczenie otrzymuje status bezterminowego. W pozostałych przypadkach komisja określa czas obowiązywania zgodnie z przepisami, uwzględniając minimalne okresy wprowadzone w 2025 roku.

Orzeczenie bezterminowe – co dalej?

Orzeczenie o niepełnosprawności na stałe co do zasady ma charakter trwały, jednak w wyjątkowych sytuacjach może zostać zmienione lub uchylone. Dzieje się tak wtedy, gdy nastąpi istotna poprawa stanu zdrowia osoby orzeczonej albo ujawnią się nowe okoliczności, takie jak błędy proceduralne czy nieprawidłowości w dokumentacji medycznej.

W praktyce jednak takie przypadki są niezwykle rzadkie. Według danych resortowych stanowią mniej niż 1% wszystkich wydanych decyzji, ponieważ orzeczenia bezterminowe zapadają wyłącznie w sytuacjach jednoznacznie potwierdzonego, trwałego braku rokowań na poprawę. 

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności na stałe

Najważniejszą korzyścią jest stabilność. Osoba niepełnosprawna nie musi już co kilka lat wracać przed komisję, dzięki czemu łatwiej planować leczenie, rehabilitację oraz życie zawodowe i rodzinne. Uzyskanie orzeczenia bezterminowego to nie tylko mniej formalności, ale przede wszystkim większa stabilność życiowa i poczucie bezpieczeństwa na lata.

Stałe orzeczenie otwiera dostęp do szeregu świadczeń i ulg:

  • świadczenie wspierające,
  • zasiłek pielęgnacyjny,
  • ulga rehabilitacyjna,
  • pierwszeństwo przy turnusach rehabilitacyjnych,
  • dostęp do programów PFRON,
  • ułatwiony dostęp do usług medycznych, opiekuńczych i sprzętu ortopedycznego,
  • możliwość otrzymania karty parkingowej bez konieczności ponownego orzekania.

Skala zjawiska w liczbach

Na koniec 2024 r. w Polsce było 1,72 mln dorosłych i ponad 71 tys. dzieci z orzeczeniem na stałe. Z danych wynika również, że liczba orzeczeń bezterminowych systematycznie rośnie, szczególnie wśród osób z chorobami neurologicznymi i genetycznymi, które najczęściej nie rokują poprawy stanu zdrowia.

W Polsce działa 16 wojewódzkich i 295 powiatowych zespołów orzekających, które każdego roku muszą rozpatrzyć setki tysięcy wniosków. Wprowadzenie w 2025 roku minimalnych okresów ważności orzeczeń czasowych ma za zadanie odciążyć zarówno rodziny, jak i komisje.

Podstawa prawna

Źródło: INFOR
Infor.pl
Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura 2026
26 sty 2026

Stałe orzeczenie o niepełnosprawności to dla wielu osób koniec wieloletniego stresu i cyklicznych komisji. Oznacza stabilność świadczeń i brak konieczności ciągłego odnawiania dokumentów. Wbrew obiegowym opiniom nie decyduje o nim nazwa choroby ani czas leczenia, lecz rokowania. Wyjaśniamy, kiedy komisja może wydać decyzję bezterminową i co w praktyce przesądza o takim rozstrzygnięciu.
