Wyższe emerytury dla seniorów. Świadczenia wzrosną o ponad 360 zł. Od kiedy?

Seniorzy w Polsce mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe wykraczające poza standardową emeryturę. Już teraz potwierdzono, że dodatek pielęgnacyjny w 2026 roku będzie wyższy. O ile dokładnie zwiększy się ta kwota i do kogo trafią dodatkowe pieniądze? Oto szczegóły.

Charakterystyka i zasady przyznawania dodatku pielęgnacyjnego

Dodatek pielęgnacyjny stanowi specyficzne wsparcie finansowe dedykowane osobom, które ze względu na stan zdrowia lub wiek wymagają szczególnej opieki. Świadczenie to jest kierowane przede wszystkim do jednostek uznanych za całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji. Istotnym ułatwieniem w polskim systemie jest fakt, że seniorzy po ukończeniu 75. roku życia nabywają prawo do tego dodatku w sposób automatyczny. W ich przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych samodzielnie przyznaje świadczenie z urzędu, co eliminuje konieczność przedkładania dokumentacji medycznej czy składania oficjalnych formularzy. Pieniądze są wówczas przekazywane regularnie wraz z przysługującą emeryturą.

Zupełnie inny tryb postępowania obowiązuje osoby, które nie osiągnęły jeszcze wskazanego wieku, ale ich stan zdrowia uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie. W takiej sytuacji niezbędne jest zainicjowanie procedury poprzez złożenie stosownego wniosku. Kluczowym elementem dokumentacji jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, które musi jednoznacznie potwierdzać całkowitą niezdolność do pracy oraz egzystencji. Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9, sporządzone przez lekarza prowadzącego maksymalnie miesiąc przed datą aplikowania o świadczenie. Dokumenty można dostarczyć do placówki ZUS osobiście, przez pełnomocnika lub drogą pocztową. Organ rentowy ma 30 dni na wydanie decyzji od momentu wyjaśnienia wszystkich istotnych faktów, a w przypadku rozstrzygnięcia odmownego wnioskodawcy przysługuje prawo do odwołania.

Prognozowana wysokość dodatku pielęgnacyjnego w 2026 roku

Wartość dodatku pielęgnacyjnego nie jest stała, lecz podlega corocznej waloryzacji, podobnie jak ma to miejsce w przypadku emerytur i rent. Proces ten, odbywający się tradycyjnie 1 marca, ma na celu ochronę realnej siły nabywczej pieniądza wobec rosnących kosztów życia i inflacji. Obecnie kwota tego świadczenia wynosi 348,22 zł miesięcznie. Zgodnie z rządowymi zapowiedziami, wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2026 roku ma wynieść co najmniej 4,9 proc. Przy założeniu takiej dynamiki wzrostu, od marca 2026 roku wysokość dodatku pielęgnacyjnego może wzrosnąć do poziomu około 365,28 zł. Należy jednak pamiętać, że są to wartości szacunkowe, a ostateczna kwota zostanie ustalona w lutym 2026 roku, kiedy Główny Urząd Statystyczny opublikuje pełne dane gospodarcze niezbędne do wyliczenia wiążącego wskaźnika.

Różnice między dodatkiem pielęgnacyjnym a zasiłkiem pielęgnacyjnym oraz wyłączenia

W przestrzeni publicznej często dochodzi do mylenia dodatku pielęgnacyjnego z zasiłkiem pielęgnacyjnym, choć są to dwa odrębne świadczenia przyznawane przez różne instytucje. Dodatek pielęgnacyjny jest domeną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podczas gdy zasiłek pielęgnacyjny wypłacają organy gminy. Co więcej, w przeciwieństwie do dodatku przyznawanego seniorom 75 plus z urzędu, o zasiłek z gminy zawsze należy wnioskować samodzielnie. Istotną zasadą jest również zakaz łączenia obu tych form wsparcia - otrzymywanie dodatku z ZUS wyklucza możliwość pobierania zasiłku pielęgnacyjnego. Istnieją także specyficzne okoliczności, w których prawo do dodatku pielęgnacyjnego zostaje zawieszone. Dzieje się tak w sytuacjach, gdy uprawniona osoba przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę, takiej jak zakład opiekuńczo-leczniczy lub pielęgnacyjno-opiekuńczy, przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w ciągu jednego miesiąca.

Kto otrzymuje dodatek pielęgnacyjny z ZUS automatycznie po ukończeniu 75 lat? Seniorzy po ukończeniu 75. roku życia otrzymują dodatek pielęgnacyjny z ZUS z urzędu. Nie składają wniosków ani dokumentacji; pieniądze wypłacane są razem z emeryturą. Jak złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny w ZUS przed 75. rokiem życia? Potrzebne jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy oraz egzystencji oraz zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9 wystawione maksymalnie miesiąc przed datą aplikowania o świadczenie. Dokumenty składa się w ZUS osobiście, przez pełnomocnika lub pocztą. Ile wyniesie dodatek pielęgnacyjny od marca 2026 roku i kiedy poznamy ostateczną kwotę? Obecnie to 348,22 zł miesięcznie; przy wskaźniku 4,9 proc. od marca 2026 roku może wynieść około 365,28 zł. Ostateczna kwota zostanie ustalona w lutym 2026 roku po publikacji danych GUS. Czym różni się dodatek pielęgnacyjny z ZUS od zasiłku pielęgnacyjnego z gminy? Dodatek pielęgnacyjny wypłaca ZUS, a zasiłek pielęgnacyjny przyznają organy gminy. Dodatek dla 75+ jest przyznawany z urzędu, a o zasiłek trzeba wnioskować. Nie można pobierać obu świadczeń jednocześnie. Kiedy prawo do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS zostaje zawieszone? Prawo do dodatku pielęgnacyjnego jest zawieszane, gdy uprawniony przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę, np. zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym, dłużej niż dwa tygodnie w jednym miesiącu.

