REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Wyższe emerytury dla tej wybranej grupy osób. Świadczenia wzrosną o ponad 360 zł. Od kiedy? Dla kogo ten dodatek?

Wyższe emerytury dla tej wybranej grupy osób. Świadczenia wzrosną o ponad 360 zł. Od kiedy? Dla kogo ten dodatek?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 stycznia 2026, 16:10
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, emerytury, emerytura, gotówka
Wyższe emerytury dla tej wybranej grupy osób. Świadczenia wzrosną o ponad 360 zł. Od kiedy? Dla kogo ten dodatek?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Seniorzy w Polsce mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe wykraczające poza standardową emeryturę. Już teraz potwierdzono, że dodatek pielęgnacyjny w 2026 roku będzie wyższy. O ile dokładnie zwiększy się ta kwota i do kogo trafią dodatkowe pieniądze? Oto szczegóły.

Charakterystyka i zasady przyznawania dodatku pielęgnacyjnego

Dodatek pielęgnacyjny stanowi specyficzne wsparcie finansowe dedykowane osobom, które ze względu na stan zdrowia lub wiek wymagają szczególnej opieki. Świadczenie to jest kierowane przede wszystkim do jednostek uznanych za całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji. Istotnym ułatwieniem w polskim systemie jest fakt, że seniorzy po ukończeniu 75. roku życia nabywają prawo do tego dodatku w sposób automatyczny. W ich przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych samodzielnie przyznaje świadczenie z urzędu, co eliminuje konieczność przedkładania dokumentacji medycznej czy składania oficjalnych formularzy. Pieniądze są wówczas przekazywane regularnie wraz z przysługującą emeryturą.

REKLAMA

REKLAMA

Zupełnie inny tryb postępowania obowiązuje osoby, które nie osiągnęły jeszcze wskazanego wieku, ale ich stan zdrowia uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie. W takiej sytuacji niezbędne jest zainicjowanie procedury poprzez złożenie stosownego wniosku. Kluczowym elementem dokumentacji jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, które musi jednoznacznie potwierdzać całkowitą niezdolność do pracy oraz egzystencji. Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9, sporządzone przez lekarza prowadzącego maksymalnie miesiąc przed datą aplikowania o świadczenie. Dokumenty można dostarczyć do placówki ZUS osobiście, przez pełnomocnika lub drogą pocztową. Organ rentowy ma 30 dni na wydanie decyzji od momentu wyjaśnienia wszystkich istotnych faktów, a w przypadku rozstrzygnięcia odmownego wnioskodawcy przysługuje prawo do odwołania.

Zobacz również:

Prognozowana wysokość dodatku pielęgnacyjnego w 2026 roku

Wartość dodatku pielęgnacyjnego nie jest stała, lecz podlega corocznej waloryzacji, podobnie jak ma to miejsce w przypadku emerytur i rent. Proces ten, odbywający się tradycyjnie 1 marca, ma na celu ochronę realnej siły nabywczej pieniądza wobec rosnących kosztów życia i inflacji. Obecnie kwota tego świadczenia wynosi 348,22 zł miesięcznie. Zgodnie z rządowymi zapowiedziami, wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2026 roku ma wynieść co najmniej 4,9 proc. Przy założeniu takiej dynamiki wzrostu, od marca 2026 roku wysokość dodatku pielęgnacyjnego może wzrosnąć do poziomu około 365,28 zł. Należy jednak pamiętać, że są to wartości szacunkowe, a ostateczna kwota zostanie ustalona w lutym 2026 roku, kiedy Główny Urząd Statystyczny opublikuje pełne dane gospodarcze niezbędne do wyliczenia wiążącego wskaźnika.

Zobacz również:

Różnice między dodatkiem pielęgnacyjnym a zasiłkiem pielęgnacyjnym oraz wyłączenia

W przestrzeni publicznej często dochodzi do mylenia dodatku pielęgnacyjnego z zasiłkiem pielęgnacyjnym, choć są to dwa odrębne świadczenia przyznawane przez różne instytucje. Dodatek pielęgnacyjny jest domeną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podczas gdy zasiłek pielęgnacyjny wypłacają organy gminy. Co więcej, w przeciwieństwie do dodatku przyznawanego seniorom 75 plus z urzędu, o zasiłek z gminy zawsze należy wnioskować samodzielnie. Istotną zasadą jest również zakaz łączenia obu tych form wsparcia - otrzymywanie dodatku z ZUS wyklucza możliwość pobierania zasiłku pielęgnacyjnego. Istnieją także specyficzne okoliczności, w których prawo do dodatku pielęgnacyjnego zostaje zawieszone. Dzieje się tak w sytuacjach, gdy uprawniona osoba przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę, takiej jak zakład opiekuńczo-leczniczy lub pielęgnacyjno-opiekuńczy, przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w ciągu jednego miesiąca.

REKLAMA

Zobacz również:

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) o dodatek pielęgnacyjny

Kto otrzymuje dodatek pielęgnacyjny z ZUS automatycznie po ukończeniu 75 lat?

Seniorzy po ukończeniu 75. roku życia otrzymują dodatek pielęgnacyjny z ZUS z urzędu. Nie składają wniosków ani dokumentacji; pieniądze wypłacane są razem z emeryturą.

Jak złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny w ZUS przed 75. rokiem życia?

Potrzebne jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy oraz egzystencji oraz zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9 wystawione maksymalnie miesiąc przed datą aplikowania o świadczenie. Dokumenty składa się w ZUS osobiście, przez pełnomocnika lub pocztą.

Ile wyniesie dodatek pielęgnacyjny od marca 2026 roku i kiedy poznamy ostateczną kwotę?

Obecnie to 348,22 zł miesięcznie; przy wskaźniku 4,9 proc. od marca 2026 roku może wynieść około 365,28 zł. Ostateczna kwota zostanie ustalona w lutym 2026 roku po publikacji danych GUS.

Czym różni się dodatek pielęgnacyjny z ZUS od zasiłku pielęgnacyjnego z gminy?

Dodatek pielęgnacyjny wypłaca ZUS, a zasiłek pielęgnacyjny przyznają organy gminy. Dodatek dla 75+ jest przyznawany z urzędu, a o zasiłek trzeba wnioskować. Nie można pobierać obu świadczeń jednocześnie.

Kiedy prawo do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS zostaje zawieszone?

Prawo do dodatku pielęgnacyjnego jest zawieszane, gdy uprawniony przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę, np. zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym, dłużej niż dwa tygodnie w jednym miesiącu.

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego

Powiązane
Twoja emerytura może być wyższa o ponad 270 zł co miesiąc. Oto lista warunków niezbędnych do uzyskania 3276 zł rocznie
Twoja emerytura może być wyższa o ponad 270 zł co miesiąc. Oto lista warunków niezbędnych do uzyskania 3276 zł rocznie
Emerytura i renta rodzinna jednocześnie. Czy taki zbieg świadczeń jest możliwy? Czy można pobierać jednocześnie emeryturę i rentę?
Emerytura i renta rodzinna jednocześnie. Czy taki zbieg świadczeń jest możliwy? Czy można pobierać jednocześnie emeryturę i rentę?
Dodatkowe 522,33 zł od ZUS, a większość seniorów o tym nie wie. Sprawdź, czy przysługuje Ci to mało znane świadczenie
Dodatkowe 522,33 zł od ZUS, a większość seniorów o tym nie wie. Sprawdź, czy przysługuje Ci to mało znane świadczenie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Renta alkoholowa 2026: wyższa od emerytury? Sprawdzamy fakty i liczby
26 sty 2026

Ostatnio w przestrzeni publicznej pojawiło się hasło: renta alkoholowa wyższa niż emerytura i wywołuje burzę w mediach społecznościowych. Jedni widzą w tym dowód na patologię systemu, inni przypominają, że to czysta manipulacja. Sprawdzamy, czy to rzeczywiście prawda, jak duża jest skala problemu i ilu osób dotyczy.
Kadry: roczne obowiązki sprawozdawcze GUS w styczniu 2026 r. Do 5 tys. zł kary za opóźnienie
26 sty 2026

Kadry i płace mają liczne obowiązki na przełomie roku. Do jednych z nich należą roczne obowiązki sprawozdawcze GUS (Z-06, Z-10). Co trzeba zrobić jeszcze w styczniu 2026 roku? Za późnienie grozi kara grzywny do 5 tys. zł.

ZUS zasypany wnioskami o wydanie zaświadczenia. Pracownicy walczą o swoje uprawnienia
26 sty 2026

ZUS wydał już ponad pół miliona zaświadczeń o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy. Dłuższy staż pracy przekłada się na uprawnienia pracownicze – np. dłuższy urlop wypoczynkowy, dłuższy okres wypowiedzenia czy wcześniejsze prawo do nagrody jubileuszowej.
490 zł od państwa dla osób po 55. roku życia. Wystarczy jeden wniosek w 2026
26 sty 2026

Osoby, które ukończyły 55. rok życia i wciąż pracują, mogą dostać łącznie nawet 490 zł od państwa. Pieniądze nie trafiają jednak na konta automatycznie. Trzeba wykonać jeden krok, o którym wiele osób dowiaduje się dopiero po czasie. Bez wniosku środki przepadają.

REKLAMA

KSeF – dezinformacja i chaos: trzeba czytać przepisy a nie „wyjaśnienia”. Czy kontrahenci i konsumenci będą odmawiać zapłaty, bo nie dostali faktury?
26 sty 2026

Dla wszystkich przedsiębiorców (w tym także tych będących podatnikami akcyzy, którzy sprzedają wyroby akcyzowe) 2 lutego 2026 r. będzie przysłowiowym „sądnym dniem” (tak się kiedyś mówiło). Sądnym, czyli bardzo złym, bo zwykłym ludziom „organy wymiaru sprawiedliwości” często kojarzyły się z krzywdą lub co najmniej upokorzeniem. W tym dniu faktycznie rozpoczyna się zła historia najbardziej absurdalnej operacji podatkowej III RP, czyli definitywnego zburzenia (do cna) obecnego systemu fakturowania kształtowanego przez minione 33 lata - pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Wyższe emerytury dla tej wybranej grupy osób. Świadczenia wzrosną o ponad 360 zł. Od kiedy? Dla kogo ten dodatek?
26 sty 2026

Seniorzy w Polsce mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe wykraczające poza standardową emeryturę. Już teraz potwierdzono, że dodatek pielęgnacyjny w 2026 roku będzie wyższy. O ile dokładnie zwiększy się ta kwota i do kogo trafią dodatkowe pieniądze? Oto szczegóły.
Od 7 stycznia pracodawcy mogą zawierać umowy elektronicznie. Specjalny system MRPiPS [umowa o pracę, uaktywniająca, o świadczenie usług, zlecenie]
26 sty 2026

Od 7 stycznia 2026 r. pracodawcy mogą zawierać niektóre umowy związane z pracą elektronicznie: umowa o pracę, uaktywniająca, o świadczenie usług i zlecenie. Powstał specjalny system MRPiPS. Jakie daje możliwości podmiotom zatrudniającym?
SCT w Krakowie po miesiącu. Ekspert od elektromobilności komentuje: spójność w detalach kuleje, a mieszkańcy tracą cierpliwość
26 sty 2026

Krakowska Strefa Czystego Transportu działa od miesiąca. W tym czasie mieszkańcy i przedsiębiorcy zdążyli wskazać pierwsze absurdy: granice obejmujące większość miasta, opłaty za wjazd starym autem i zwolnienia zależne od daty zakupu pojazdu. Ekspert od elektromobilności komentuje, co poszło nie tak i czy SCT da się jeszcze naprawić.

REKLAMA

Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura 2026
26 sty 2026

Stałe orzeczenie o niepełnosprawności to dla wielu osób koniec wieloletniego stresu i cyklicznych komisji. Oznacza stabilność świadczeń i brak konieczności ciągłego odnawiania dokumentów. Wbrew obiegowym opiniom nie decyduje o nim nazwa choroby ani czas leczenia, lecz rokowania. Wyjaśniamy, kiedy komisja może wydać decyzję bezterminową i co w praktyce przesądza o takim rozstrzygnięciu.
Sprawdzają czy segregujesz śmieci: monitoring w altankach śmietnikowych. Czy to zgodne z prawem? Jest wyrok NSA
26 sty 2026

Dobro publiczne, przestrzeganie ochrony środowiska czy może prawo do prywatności? To kluczowe pytanie, bo teraz nawet sprawdzają czy segregujesz śmieci przez monitoring w altankach śmietnikowych. Czy to zgodne z prawem? Jest wyrok NSA, który analizujemy i piszemy jak jest i jak być powinno. Zatem, czy to przełomowe orzeczenie kończy erę „śmieciowej inwigilacji” w polskich blokowiskach?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA