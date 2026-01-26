REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Renta alkoholowa 2026: wyższa od emerytury? Sprawdzamy fakty i liczby

Renta alkoholowa 2026: wyższa od emerytury? Sprawdzamy fakty i liczby

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 stycznia 2026, 16:49
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Renta alkoholowa 2026: wyższa od emerytury? Sprawdzamy fakty i liczby
Od 1 marca 2026 renta alkoholowa w górę. Będzie wyższa niż niejedna emerytura.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ostatnio w przestrzeni publicznej pojawiło się hasło: renta alkoholowa wyższa niż emerytura i wywołuje burzę w mediach społecznościowych. Jedni widzą w tym dowód na patologię systemu, inni przypominają, że to czysta manipulacja. Sprawdzamy, czy to rzeczywiście prawda, jak duża jest skala problemu i ilu osób dotyczy.

rozwiń >

Co to jest renta alkoholowa – fakty i mity

Oficjalnie nie istnieje świadczenie o takiej nazwie. To popularne określenie renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy przyznawanej osobom, które z powodu powikłań choroby alkoholowej utraciły zdolność do pracy. Lekarz orzecznik ZUS ocenia stan zdrowia, a nie styl życia.

REKLAMA

REKLAMA

Aby otrzymać rentę, trzeba spełnić określone warunki: 

  • posiadać orzeczenie o niezdolności do pracy, 
  • wykazać wymagany staż ubezpieczeniowy (zależny od wieku) 
  • udowodnić, że niezdolność powstała w okresie ubezpieczenia lub krótko po nim.

Od 1 marca 2025 roku renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1878,91 zł brutto (około 1709,81 zł netto), dokładnie tyle samo, co najniższa emerytura. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 1409,18 zł brutto. Według rządowej prognozy na 2026 rok, waloryzacja podniesie te kwoty o około 4,9%. Minimalna renta i emerytura od 1 marca 2026 roku mają wzrosnąć do 1970,98 zł brutto.

Ilu osobom rzeczywiście wypłaca się rentę alkoholową?

Dane ZUS z 2024 roku pokazują, że świadczenie to pobierało około 2500 osób. To o 200 osób mniej niż w 2023 roku (2700 osób). To kontynuacja wieloletniego trendu spadkowego: w 2022 roku było to 3000 osób, w 2021 roku – 3400 osób, a w 2020 roku – 3800 osób. Oznacza to, że w ciągu zaledwie czterech lat liczba osób z rentą z powodu chorób związanych z alkoholem spadła o 34%.

REKLAMA

W 2024 roku osoby z rentą alkoholową nadal stanowiły mniej niż 0,5% wszystkich rencistów ZUS (ponad 565 tysięcy osób).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Łączne wydatki ZUS na te renty wyniosły w 2024 roku 61,4 miliona złotych, wobec 56,1 miliona złotych w 2023 roku. Wzrost wynika wyłącznie z waloryzacji świadczeń, a nie z liczby odbiorców, która konsekwentnie maleje.

Warto podkreślić, że samo uzależnienie nie wystarcza do przyznania renty. ZUS bierze pod uwagę powikłania zdrowotne (na przykład marskość wątroby, uszkodzenie układu nerwowego) i ocenia, czy uniemożliwiają one pracę. Nie należy więc mylić tego świadczenia z nagrodą za picie.

Ile wynosi minimalna emerytura i czym są emerytury groszowe

Minimalna emerytura przysługuje kobietom od 60. roku życia z co najmniej 20 latami stażu (okresy składkowe i nieskładkowe) oraz mężczyznom od 65. roku życia z co najmniej 25 latami stażu. Od 1 marca 2025 roku jej kwota to 1878,91 zł brutto (około 1709,81 zł netto).

Rządowa propozycja waloryzacji przewiduje, że od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura (a także renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta socjalna) wzrośnie o 92,07 zł, czyli do 1970,98 zł brutto.

Skąd biorą się emerytury groszowe?

Emerytury groszowe powstają, gdy ubezpieczony nie ma wymaganego stażu 20 lub 25 lat. ZUS oblicza wtedy emeryturę wyłącznie z zebranych składek i nie podnosi jej do poziomu minimalnego. W efekcie senior może otrzymywać kilkaset złotych, a w skrajnych przypadkach zaledwie kilka groszy.

Dane ZUS pokazują, że skala tego zjawiska dramatycznie rośnie. W grudniu 2024 roku wypłacono 433 100 emerytur niższych niż minimalne – o 9,2% więcej niż rok wcześniej. Udział takich świadczeń w emeryturach nowego systemu wzrósł z 4,2% w 2011 roku do 9,9% w 2024 roku.

Według danych z czerwca 2025 roku liczba emerytur poniżej minimum wzrosła do ponad 541 tysięcy osób. Wśród osób pobierających w grudniu 2024 roku emeryturę groszową aż 77,4% stanowiły kobiety, a 22,6% mężczyźni. Średnia wysokość takich emerytur wynosiła 1127,76 zł, ale według danych z czerwca 2025 roku:

  • 44 669 osób otrzymywało mniej niż 500 zł,
  • 243 266 osób – między 500 a 1000 zł,
  • 120 760 osób – między 1000 a 1500 zł.

Dlaczego tak się dzieje?

Wielu emerytów nie wypracowało wymaganego stażu, ponieważ pracowali na umowach nieoskładkowanych, krótkoterminowych lub na czarno, zwłaszcza w latach transformacji gospodarczej. ZUS nie może podwyższyć ich świadczeń do minimalnego poziomu, ponieważ system emerytalny opiera się na zasadzie proporcjonalności do wpłaconych składek.

Czy to sprawiedliwe? Skala problemu w liczbach

Porównując liczby, widać wyraźną dysproporcję: renta alkoholowa dotyczy zaledwie około 2500 osób w całym kraju, podczas gdy emerytury niższe niż minimum pobiera ponad nawet 541 tysięcy osób (czerwiec 2025).

Wydatki ZUS na renty związane z chorobą alkoholową wyniosły 61 miliona złotych w 2023 roku, podczas gdy łączny koszt wszystkich emerytur to dziesiątki miliardów złotych rocznie. Osoby z rentą alkoholową stanowią mniej niż 0,5% wszystkich rencistów.

Odbiorcy emerytur groszowych to w większości kobiety około 67 lat, które miały przerwy w karierze zawodowej. W ich przypadku świadczenie często nie wystarcza na utrzymanie i muszą korzystać z pomocy społecznej.

Skąd więc wrażenie niesprawiedliwości? Media porównują minimalną rentę z faktycznymi emeryturami wielu osób, które nie spełniły kryteriów stażu i otrzymują symboliczne kwoty. Tymczasem minimalne renty i emerytury są dokładnie takie same, ale rosnąca liczba niskich emerytur sprawia, że renta może wyglądać na wyższą.

Podsumowanie w liczbach

Świadczenie / Zjawisko

Najważniejsze dane

Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy spowodowanje alkoholem

1878,91 zł brutto od 1 marca 2025 (prognoza: 1970,98 zł w 2026); około 2500 osób w 2024 r. (spadek z 3800 osób w 2020 r.)

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

1409,18 zł brutto od 1 marca 2025

Minimalna emerytura

1878,91 zł brutto od 1 marca 2025; wymaga stażu 20/25 lat; prognoza: 1970,98 zł brutto od 1 marca 2026

Emerytury niższe niż minimalne (groszowe)

433 100 osób w grudniu 2024 (9,9% emerytur nowosystemowych); 541 000 osób w czerwcu 2025; 77,4% to kobiety

Wydatki ZUS na renty alkoholowe

61 mln zł w 2024 r. (wzrost z 53,1 mln zł w 2022 r. przez waloryzację)

Renta alkoholowa a emerytura

Problem nie leży w rentach alkoholowych, lecz w braku ochrony dla osób z krótkim stażem pracy oraz w powszechnej niewiedzy o systemie emerytalnym. Tylko uświadamiając różnice między rentą z powodu niezdolności do pracy a emeryturą minimalną można rzetelnie dyskutować o potrzebnych reformach.

Liczby mówią same za siebie: zaledwie 2500 osób pobiera rentę z powodu chorób związanych z alkoholem, podczas gdy ponad pół miliona seniorów otrzymuje emerytury poniżej minimum. To ci drudzy, a nie renciści, potrzebują prawdziwej pomocy i zmian systemowych, które zapobiegną dalszemu wzrostowi liczby tzw. emerytur groszowych i zapewnią godny poziom życia na starość.

Powiązane
Choroby przewlekłe w Polsce 2026. Lista schorzeń kwalifikujących do orzeczenia o niepełnosprawności
Choroby przewlekłe w Polsce 2026. Lista schorzeń kwalifikujących do orzeczenia o niepełnosprawności
96% uczestników sondy Infor boi się, że komisja zaniży ich stan zdrowia. Dlaczego?
96% uczestników sondy Infor boi się, że komisja zaniży ich stan zdrowia. Dlaczego?
Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura 2026
Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura 2026
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Renta alkoholowa 2026: wyższa od emerytury? Sprawdzamy fakty i liczby
26 sty 2026

Ostatnio w przestrzeni publicznej pojawiło się hasło: renta alkoholowa wyższa niż emerytura i wywołuje burzę w mediach społecznościowych. Jedni widzą w tym dowód na patologię systemu, inni przypominają, że to czysta manipulacja. Sprawdzamy, czy to rzeczywiście prawda, jak duża jest skala problemu i ilu osób dotyczy.
Kadry: roczne obowiązki sprawozdawcze GUS w styczniu 2026 r. Do 5 tys. zł kary za opóźnienie
26 sty 2026

Kadry i płace mają liczne obowiązki na przełomie roku. Do jednych z nich należą roczne obowiązki sprawozdawcze GUS (Z-06, Z-10). Co trzeba zrobić jeszcze w styczniu 2026 roku? Za późnienie grozi kara grzywny do 5 tys. zł.

ZUS zasypany wnioskami o wydanie zaświadczenia. Pracownicy walczą o swoje uprawnienia
26 sty 2026

ZUS wydał już ponad pół miliona zaświadczeń o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy. Dłuższy staż pracy przekłada się na uprawnienia pracownicze – np. dłuższy urlop wypoczynkowy, dłuższy okres wypowiedzenia czy wcześniejsze prawo do nagrody jubileuszowej.
490 zł od państwa dla osób po 55. roku życia. Wystarczy jeden wniosek w 2026
26 sty 2026

Osoby, które ukończyły 55. rok życia i wciąż pracują, mogą dostać łącznie nawet 490 zł od państwa. Pieniądze nie trafiają jednak na konta automatycznie. Trzeba wykonać jeden krok, o którym wiele osób dowiaduje się dopiero po czasie. Bez wniosku środki przepadają.

REKLAMA

KSeF – dezinformacja i chaos: trzeba czytać przepisy a nie „wyjaśnienia”. Czy kontrahenci i konsumenci będą odmawiać zapłaty, bo nie dostali faktury?
26 sty 2026

Dla wszystkich przedsiębiorców (w tym także tych będących podatnikami akcyzy, którzy sprzedają wyroby akcyzowe) 2 lutego 2026 r. będzie przysłowiowym „sądnym dniem” (tak się kiedyś mówiło). Sądnym, czyli bardzo złym, bo zwykłym ludziom „organy wymiaru sprawiedliwości” często kojarzyły się z krzywdą lub co najmniej upokorzeniem. W tym dniu faktycznie rozpoczyna się zła historia najbardziej absurdalnej operacji podatkowej III RP, czyli definitywnego zburzenia (do cna) obecnego systemu fakturowania kształtowanego przez minione 33 lata - pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Wyższe emerytury dla tej wybranej grupy osób. Świadczenia wzrosną o ponad 360 zł. Od kiedy? Dla kogo ten dodatek?
26 sty 2026

Seniorzy w Polsce mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe wykraczające poza standardową emeryturę. Już teraz potwierdzono, że dodatek pielęgnacyjny w 2026 roku będzie wyższy. O ile dokładnie zwiększy się ta kwota i do kogo trafią dodatkowe pieniądze? Oto szczegóły.
Od 7 stycznia pracodawcy mogą zawierać umowy elektronicznie. Specjalny system MRPiPS [umowa o pracę, uaktywniająca, o świadczenie usług, zlecenie]
26 sty 2026

Od 7 stycznia 2026 r. pracodawcy mogą zawierać niektóre umowy związane z pracą elektronicznie: umowa o pracę, uaktywniająca, o świadczenie usług i zlecenie. Powstał specjalny system MRPiPS. Jakie daje możliwości podmiotom zatrudniającym?
SCT w Krakowie po miesiącu. Ekspert od elektromobilności komentuje: spójność w detalach kuleje, a mieszkańcy tracą cierpliwość
26 sty 2026

Krakowska Strefa Czystego Transportu działa od miesiąca. W tym czasie mieszkańcy i przedsiębiorcy zdążyli wskazać pierwsze absurdy: granice obejmujące większość miasta, opłaty za wjazd starym autem i zwolnienia zależne od daty zakupu pojazdu. Ekspert od elektromobilności komentuje, co poszło nie tak i czy SCT da się jeszcze naprawić.

REKLAMA

Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura 2026
26 sty 2026

Stałe orzeczenie o niepełnosprawności to dla wielu osób koniec wieloletniego stresu i cyklicznych komisji. Oznacza stabilność świadczeń i brak konieczności ciągłego odnawiania dokumentów. Wbrew obiegowym opiniom nie decyduje o nim nazwa choroby ani czas leczenia, lecz rokowania. Wyjaśniamy, kiedy komisja może wydać decyzję bezterminową i co w praktyce przesądza o takim rozstrzygnięciu.
Sprawdzają czy segregujesz śmieci: monitoring w altankach śmietnikowych. Czy to zgodne z prawem? Jest wyrok NSA
26 sty 2026

Dobro publiczne, przestrzeganie ochrony środowiska czy może prawo do prywatności? To kluczowe pytanie, bo teraz nawet sprawdzają czy segregujesz śmieci przez monitoring w altankach śmietnikowych. Czy to zgodne z prawem? Jest wyrok NSA, który analizujemy i piszemy jak jest i jak być powinno. Zatem, czy to przełomowe orzeczenie kończy erę „śmieciowej inwigilacji” w polskich blokowiskach?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA