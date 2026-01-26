Od 1 marca 2026 renta alkoholowa w górę. Będzie wyższa niż niejedna emerytura.

Renta alkoholowa 2026: wyższa od emerytury? Sprawdzamy fakty i liczby
REKLAMA
REKLAMA
Ostatnio w przestrzeni publicznej pojawiło się hasło: renta alkoholowa wyższa niż emerytura i wywołuje burzę w mediach społecznościowych. Jedni widzą w tym dowód na patologię systemu, inni przypominają, że to czysta manipulacja. Sprawdzamy, czy to rzeczywiście prawda, jak duża jest skala problemu i ilu osób dotyczy.
- Co to jest renta alkoholowa – fakty i mity
- Ilu osobom rzeczywiście wypłaca się rentę alkoholową?
- Ile wynosi minimalna emerytura i czym są emerytury groszowe
- Skąd biorą się emerytury groszowe?
- Dlaczego tak się dzieje?
- Czy to sprawiedliwe? Skala problemu w liczbach
- Podsumowanie w liczbach
- Renta alkoholowa a emerytura
Co to jest renta alkoholowa – fakty i mity
Oficjalnie nie istnieje świadczenie o takiej nazwie. To popularne określenie renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy przyznawanej osobom, które z powodu powikłań choroby alkoholowej utraciły zdolność do pracy. Lekarz orzecznik ZUS ocenia stan zdrowia, a nie styl życia.
REKLAMA
REKLAMA
Aby otrzymać rentę, trzeba spełnić określone warunki:
- posiadać orzeczenie o niezdolności do pracy,
- wykazać wymagany staż ubezpieczeniowy (zależny od wieku)
- udowodnić, że niezdolność powstała w okresie ubezpieczenia lub krótko po nim.
Od 1 marca 2025 roku renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1878,91 zł brutto (około 1709,81 zł netto), dokładnie tyle samo, co najniższa emerytura. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 1409,18 zł brutto. Według rządowej prognozy na 2026 rok, waloryzacja podniesie te kwoty o około 4,9%. Minimalna renta i emerytura od 1 marca 2026 roku mają wzrosnąć do 1970,98 zł brutto.
Ilu osobom rzeczywiście wypłaca się rentę alkoholową?
Dane ZUS z 2024 roku pokazują, że świadczenie to pobierało około 2500 osób. To o 200 osób mniej niż w 2023 roku (2700 osób). To kontynuacja wieloletniego trendu spadkowego: w 2022 roku było to 3000 osób, w 2021 roku – 3400 osób, a w 2020 roku – 3800 osób. Oznacza to, że w ciągu zaledwie czterech lat liczba osób z rentą z powodu chorób związanych z alkoholem spadła o 34%.
REKLAMA
W 2024 roku osoby z rentą alkoholową nadal stanowiły mniej niż 0,5% wszystkich rencistów ZUS (ponad 565 tysięcy osób).
Łączne wydatki ZUS na te renty wyniosły w 2024 roku 61,4 miliona złotych, wobec 56,1 miliona złotych w 2023 roku. Wzrost wynika wyłącznie z waloryzacji świadczeń, a nie z liczby odbiorców, która konsekwentnie maleje.
Warto podkreślić, że samo uzależnienie nie wystarcza do przyznania renty. ZUS bierze pod uwagę powikłania zdrowotne (na przykład marskość wątroby, uszkodzenie układu nerwowego) i ocenia, czy uniemożliwiają one pracę. Nie należy więc mylić tego świadczenia z nagrodą za picie.
Ile wynosi minimalna emerytura i czym są emerytury groszowe
Minimalna emerytura przysługuje kobietom od 60. roku życia z co najmniej 20 latami stażu (okresy składkowe i nieskładkowe) oraz mężczyznom od 65. roku życia z co najmniej 25 latami stażu. Od 1 marca 2025 roku jej kwota to 1878,91 zł brutto (około 1709,81 zł netto).
Rządowa propozycja waloryzacji przewiduje, że od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura (a także renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta socjalna) wzrośnie o 92,07 zł, czyli do 1970,98 zł brutto.
Skąd biorą się emerytury groszowe?
Emerytury groszowe powstają, gdy ubezpieczony nie ma wymaganego stażu 20 lub 25 lat. ZUS oblicza wtedy emeryturę wyłącznie z zebranych składek i nie podnosi jej do poziomu minimalnego. W efekcie senior może otrzymywać kilkaset złotych, a w skrajnych przypadkach zaledwie kilka groszy.
Dane ZUS pokazują, że skala tego zjawiska dramatycznie rośnie. W grudniu 2024 roku wypłacono 433 100 emerytur niższych niż minimalne – o 9,2% więcej niż rok wcześniej. Udział takich świadczeń w emeryturach nowego systemu wzrósł z 4,2% w 2011 roku do 9,9% w 2024 roku.
Według danych z czerwca 2025 roku liczba emerytur poniżej minimum wzrosła do ponad 541 tysięcy osób. Wśród osób pobierających w grudniu 2024 roku emeryturę groszową aż 77,4% stanowiły kobiety, a 22,6% mężczyźni. Średnia wysokość takich emerytur wynosiła 1127,76 zł, ale według danych z czerwca 2025 roku:
- 44 669 osób otrzymywało mniej niż 500 zł,
- 243 266 osób – między 500 a 1000 zł,
- 120 760 osób – między 1000 a 1500 zł.
Dlaczego tak się dzieje?
Wielu emerytów nie wypracowało wymaganego stażu, ponieważ pracowali na umowach nieoskładkowanych, krótkoterminowych lub na czarno, zwłaszcza w latach transformacji gospodarczej. ZUS nie może podwyższyć ich świadczeń do minimalnego poziomu, ponieważ system emerytalny opiera się na zasadzie proporcjonalności do wpłaconych składek.
Czy to sprawiedliwe? Skala problemu w liczbach
Porównując liczby, widać wyraźną dysproporcję: renta alkoholowa dotyczy zaledwie około 2500 osób w całym kraju, podczas gdy emerytury niższe niż minimum pobiera ponad nawet 541 tysięcy osób (czerwiec 2025).
Wydatki ZUS na renty związane z chorobą alkoholową wyniosły 61 miliona złotych w 2023 roku, podczas gdy łączny koszt wszystkich emerytur to dziesiątki miliardów złotych rocznie. Osoby z rentą alkoholową stanowią mniej niż 0,5% wszystkich rencistów.
Odbiorcy emerytur groszowych to w większości kobiety około 67 lat, które miały przerwy w karierze zawodowej. W ich przypadku świadczenie często nie wystarcza na utrzymanie i muszą korzystać z pomocy społecznej.
Skąd więc wrażenie niesprawiedliwości? Media porównują minimalną rentę z faktycznymi emeryturami wielu osób, które nie spełniły kryteriów stażu i otrzymują symboliczne kwoty. Tymczasem minimalne renty i emerytury są dokładnie takie same, ale rosnąca liczba niskich emerytur sprawia, że renta może wyglądać na wyższą.
Podsumowanie w liczbach
Świadczenie / Zjawisko
Najważniejsze dane
Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy spowodowanje alkoholem
1878,91 zł brutto od 1 marca 2025 (prognoza: 1970,98 zł w 2026); około 2500 osób w 2024 r. (spadek z 3800 osób w 2020 r.)
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy
1409,18 zł brutto od 1 marca 2025
Minimalna emerytura
1878,91 zł brutto od 1 marca 2025; wymaga stażu 20/25 lat; prognoza: 1970,98 zł brutto od 1 marca 2026
Emerytury niższe niż minimalne (groszowe)
433 100 osób w grudniu 2024 (9,9% emerytur nowosystemowych); 541 000 osób w czerwcu 2025; 77,4% to kobiety
Wydatki ZUS na renty alkoholowe
61 mln zł w 2024 r. (wzrost z 53,1 mln zł w 2022 r. przez waloryzację)
Renta alkoholowa a emerytura
Problem nie leży w rentach alkoholowych, lecz w braku ochrony dla osób z krótkim stażem pracy oraz w powszechnej niewiedzy o systemie emerytalnym. Tylko uświadamiając różnice między rentą z powodu niezdolności do pracy a emeryturą minimalną można rzetelnie dyskutować o potrzebnych reformach.
Liczby mówią same za siebie: zaledwie 2500 osób pobiera rentę z powodu chorób związanych z alkoholem, podczas gdy ponad pół miliona seniorów otrzymuje emerytury poniżej minimum. To ci drudzy, a nie renciści, potrzebują prawdziwej pomocy i zmian systemowych, które zapobiegną dalszemu wzrostowi liczby tzw. emerytur groszowych i zapewnią godny poziom życia na starość.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA