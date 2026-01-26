Od 1 marca 2026 renta alkoholowa w górę. Będzie wyższa niż niejedna emerytura.

Ostatnio w przestrzeni publicznej pojawiło się hasło: renta alkoholowa wyższa niż emerytura i wywołuje burzę w mediach społecznościowych. Jedni widzą w tym dowód na patologię systemu, inni przypominają, że to czysta manipulacja. Sprawdzamy, czy to rzeczywiście prawda, jak duża jest skala problemu i ilu osób dotyczy.

rozwiń >

Co to jest renta alkoholowa – fakty i mity

Oficjalnie nie istnieje świadczenie o takiej nazwie. To popularne określenie renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy przyznawanej osobom, które z powodu powikłań choroby alkoholowej utraciły zdolność do pracy. Lekarz orzecznik ZUS ocenia stan zdrowia, a nie styl życia.

REKLAMA

REKLAMA

Aby otrzymać rentę, trzeba spełnić określone warunki:

posiadać orzeczenie o niezdolności do pracy,

wykazać wymagany staż ubezpieczeniowy (zależny od wieku)

udowodnić, że niezdolność powstała w okresie ubezpieczenia lub krótko po nim.

Od 1 marca 2025 roku renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1878,91 zł brutto (około 1709,81 zł netto), dokładnie tyle samo, co najniższa emerytura. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 1409,18 zł brutto. Według rządowej prognozy na 2026 rok, waloryzacja podniesie te kwoty o około 4,9%. Minimalna renta i emerytura od 1 marca 2026 roku mają wzrosnąć do 1970,98 zł brutto.

Ilu osobom rzeczywiście wypłaca się rentę alkoholową?

Dane ZUS z 2024 roku pokazują, że świadczenie to pobierało około 2500 osób. To o 200 osób mniej niż w 2023 roku (2700 osób). To kontynuacja wieloletniego trendu spadkowego: w 2022 roku było to 3000 osób, w 2021 roku – 3400 osób, a w 2020 roku – 3800 osób. Oznacza to, że w ciągu zaledwie czterech lat liczba osób z rentą z powodu chorób związanych z alkoholem spadła o 34%.

REKLAMA

W 2024 roku osoby z rentą alkoholową nadal stanowiły mniej niż 0,5% wszystkich rencistów ZUS (ponad 565 tysięcy osób).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Łączne wydatki ZUS na te renty wyniosły w 2024 roku 61,4 miliona złotych, wobec 56,1 miliona złotych w 2023 roku. Wzrost wynika wyłącznie z waloryzacji świadczeń, a nie z liczby odbiorców, która konsekwentnie maleje.

Warto podkreślić, że samo uzależnienie nie wystarcza do przyznania renty. ZUS bierze pod uwagę powikłania zdrowotne (na przykład marskość wątroby, uszkodzenie układu nerwowego) i ocenia, czy uniemożliwiają one pracę. Nie należy więc mylić tego świadczenia z nagrodą za picie.

Ile wynosi minimalna emerytura i czym są emerytury groszowe

Minimalna emerytura przysługuje kobietom od 60. roku życia z co najmniej 20 latami stażu (okresy składkowe i nieskładkowe) oraz mężczyznom od 65. roku życia z co najmniej 25 latami stażu. Od 1 marca 2025 roku jej kwota to 1878,91 zł brutto (około 1709,81 zł netto).

Rządowa propozycja waloryzacji przewiduje, że od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura (a także renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta socjalna) wzrośnie o 92,07 zł, czyli do 1970,98 zł brutto.

Skąd biorą się emerytury groszowe?

Emerytury groszowe powstają, gdy ubezpieczony nie ma wymaganego stażu 20 lub 25 lat. ZUS oblicza wtedy emeryturę wyłącznie z zebranych składek i nie podnosi jej do poziomu minimalnego. W efekcie senior może otrzymywać kilkaset złotych, a w skrajnych przypadkach zaledwie kilka groszy.

Dane ZUS pokazują, że skala tego zjawiska dramatycznie rośnie. W grudniu 2024 roku wypłacono 433 100 emerytur niższych niż minimalne – o 9,2% więcej niż rok wcześniej. Udział takich świadczeń w emeryturach nowego systemu wzrósł z 4,2% w 2011 roku do 9,9% w 2024 roku.

Według danych z czerwca 2025 roku liczba emerytur poniżej minimum wzrosła do ponad 541 tysięcy osób. Wśród osób pobierających w grudniu 2024 roku emeryturę groszową aż 77,4% stanowiły kobiety, a 22,6% mężczyźni. Średnia wysokość takich emerytur wynosiła 1127,76 zł, ale według danych z czerwca 2025 roku:

44 669 osób otrzymywało mniej niż 500 zł,

243 266 osób – między 500 a 1000 zł,

120 760 osób – między 1000 a 1500 zł.

Dlaczego tak się dzieje?

Wielu emerytów nie wypracowało wymaganego stażu, ponieważ pracowali na umowach nieoskładkowanych, krótkoterminowych lub na czarno, zwłaszcza w latach transformacji gospodarczej. ZUS nie może podwyższyć ich świadczeń do minimalnego poziomu, ponieważ system emerytalny opiera się na zasadzie proporcjonalności do wpłaconych składek.

Czy to sprawiedliwe? Skala problemu w liczbach

Porównując liczby, widać wyraźną dysproporcję: renta alkoholowa dotyczy zaledwie około 2500 osób w całym kraju, podczas gdy emerytury niższe niż minimum pobiera ponad nawet 541 tysięcy osób (czerwiec 2025).

Wydatki ZUS na renty związane z chorobą alkoholową wyniosły 61 miliona złotych w 2023 roku, podczas gdy łączny koszt wszystkich emerytur to dziesiątki miliardów złotych rocznie. Osoby z rentą alkoholową stanowią mniej niż 0,5% wszystkich rencistów.

Odbiorcy emerytur groszowych to w większości kobiety około 67 lat, które miały przerwy w karierze zawodowej. W ich przypadku świadczenie często nie wystarcza na utrzymanie i muszą korzystać z pomocy społecznej.

Skąd więc wrażenie niesprawiedliwości? Media porównują minimalną rentę z faktycznymi emeryturami wielu osób, które nie spełniły kryteriów stażu i otrzymują symboliczne kwoty. Tymczasem minimalne renty i emerytury są dokładnie takie same, ale rosnąca liczba niskich emerytur sprawia, że renta może wyglądać na wyższą.

Podsumowanie w liczbach

Świadczenie / Zjawisko Najważniejsze dane Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy spowodowanje alkoholem 1878,91 zł brutto od 1 marca 2025 (prognoza: 1970,98 zł w 2026); około 2500 osób w 2024 r. (spadek z 3800 osób w 2020 r.) Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 1409,18 zł brutto od 1 marca 2025 Minimalna emerytura 1878,91 zł brutto od 1 marca 2025; wymaga stażu 20/25 lat; prognoza: 1970,98 zł brutto od 1 marca 2026 Emerytury niższe niż minimalne (groszowe) 433 100 osób w grudniu 2024 (9,9% emerytur nowosystemowych); 541 000 osób w czerwcu 2025; 77,4% to kobiety Wydatki ZUS na renty alkoholowe 61 mln zł w 2024 r. (wzrost z 53,1 mln zł w 2022 r. przez waloryzację)

Renta alkoholowa a emerytura

Problem nie leży w rentach alkoholowych, lecz w braku ochrony dla osób z krótkim stażem pracy oraz w powszechnej niewiedzy o systemie emerytalnym. Tylko uświadamiając różnice między rentą z powodu niezdolności do pracy a emeryturą minimalną można rzetelnie dyskutować o potrzebnych reformach.

Liczby mówią same za siebie: zaledwie 2500 osób pobiera rentę z powodu chorób związanych z alkoholem, podczas gdy ponad pół miliona seniorów otrzymuje emerytury poniżej minimum. To ci drudzy, a nie renciści, potrzebują prawdziwej pomocy i zmian systemowych, które zapobiegną dalszemu wzrostowi liczby tzw. emerytur groszowych i zapewnią godny poziom życia na starość.