Ponad 100 tys. osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wciąż czeka na rozszerzenie dodatku dopełniającego w wysokości ok. 2600 zł miesięcznie. Świadczenie od 2025 roku przysługuje części rencistów, ale projekt objęcia nim także osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy nadal pozostaje na etapie analiz. Sprawdzamy, na jakim etapie są prace, kogo dotyczy projekt i jakie scenariusze są realne w 2026 roku.

rozwiń >

Obietnica z maja 2024 roku

Gdy w maju 2024 roku Sejm pracował nad dodatkiem dopełniającym do renty socjalnej, ówczesny wiceminister rodziny Łukasz Krasoń zapowiedział wyraźnie:

REKLAMA

REKLAMA

Analogiczne rozwiązanie zaproponujemy względem osób na rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. W odczuciu Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych sytuacje tych osób są bardzo zbliżone.

Minister zapewnił, że wypłaty pierwszych świadczeń planowane są od 1 stycznia 2025 roku.

Od tej deklaracji minęło już ponad 18 miesięcy. Dziś jest styczeń 2026 roku, a projekt ustawy nawet nie trafił do Sejmu.

REKLAMA

Czego dotyczy problem?

Od stycznia 2025 roku obowiązuje dodatek dopełniający w wysokości 2610 zł (po waloryzacji 2738 zł w 2026 r.) dla osób pobierających rentę socjalną z orzeczeniem o:

całkowitej niezdolności do pracy

niezdolności do samodzielnej egzystencji

Natomiast osoby z dokładnie tym samym stanem zdrowia, ale pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy z ZUS, tego dodatku NIE dostają. Różnica między tymi grupami jest jedna: kiedy powstała niepełnosprawność:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Renta socjalna - to świadczenie dla osób, u których niepełnosprawność powstała przed rozpoczęciem pracy (np. od urodzenia, z dzieciństwa)

Renta z ZUS - przeznaczona jest dla osób, które pracowały i nabyły uprawnienia, a dopiero później utraciły zdrowie

Stan zdrowia, potrzeby, koszty leczenia i opieki są identyczne. Otrzymywane świadczenie, dramatycznie różne.

Przykład z życia: dwóch rencistów, różne pieniądze

Pan Andrzej, 45 lat

Renta socjalna: 1878 zł

Dodatek dopełniający: 2600 zł

Dodatek pielęgnacyjny: 348 zł

RAZEM: 4826 zł miesięcznie

Orzeczenie: całkowita niezdolność do pracy + niezdolność do samodzielnej egzystencji

Pani Maria, 47 lat

Renta z ZUS (całkowita niezdolność): 1878 zł

Dodatek dopełniający: 0 zł (nie przysługuje)

Dodatek pielęgnacyjny: 348 zł

RAZEM: 2226 zł miesięcznie

Orzeczenie: całkowita niezdolność do pracy + niezdolność do samodzielnej egzystencji

Różnica: 2600 zł miesięcznie przy tym samym stanie zdrowia i tych samych potrzebach. Jedyna różnica? Pan Andrzej zachorował w dzieciństwie. Pani Maria. w wieku 40 lat, po 20 latach pracy.

Dlaczego projekt nie trafił jeszcze do Sejmu?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wielokrotnie odpowiadało na interpelacje poselskie i pytania obywateli. Ostatnia oficjalna odpowiedź (maj 2025) ujawnia prawdę:

Jest wniosek o wpis tego projektu do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Wpis do tego wykazu jest potwierdzeniem woli rządu skierowania projektu do Sejmu. Rząd uczciwie informuje, że takiej decyzji nie ma – jest etap analiz. Wszystko zależy od zgody Ministerstwa Finansów i znalezienia przez MF środków.

Innymi słowy: Ministerstwo Finansów nie daje zielonego światła, powołując się na ograniczenia budżetowe w latach 2026-2028.

Dlaczego MF mówi nie?

MRPiPS w odpowiedzi z października 2024 roku przyznało:

Proces legislacyjny wymaga pokonania pełnej ścieżki prawnej. Po pierwsze musimy zakończyć procedowanie wniosku u siebie, w ministerstwie. Następnie trafi on do KPRM a dopiero stamtąd zostanie skierowany do Sejmu. Obecnie pracujemy nad rozwiązaniami w tym zakresie. Jest za wcześnie by informować o szczegółach

Negocjacje z Ministerstwem Finansów trwają, ale bez efektów.

Ile to kosztowałoby budżet?

Według szacunków ekspertów, dodatek dla osób na rencie socjalnej kosztuje budżet ok. 1,2 mld zł rocznie. Rozszerzenie na renty z ZUS to ok. 2,5-3 mld zł rocznie (70-100 tys. osób) Łącznie daje to 3,7-4,2 mld zł rocznie.

Dla porównania:

Budżet programu 800+ w 2025 roku: ok. 70 mld zł

Wydatki na obronność 2026: ponad 186 mld zł

Presja społeczna rośnie

Od miesięcy do rządu, Sejmu i mediów płyną protesty. W czerwcu 2025 roku do Sejmu wpłynęła petycja wzywająca do rozszerzenia dodatku dopełniającego. Autorzy argumentują:

Przecież zarówno renciści socjalni z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, jak i renciści z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji to osoby znajdujące się w tej samej sytuacji, borykające się z takimi samymi problemami, dysfunkcjami, o jednakowych potrzebach leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia w wyroby medyczne czy opieki. Jedyna różnica między tymi grupami polega na momencie powstania samej niepełnosprawności. Przecież niepełnosprawność to nie wybór.

Posłowie regularnie składają interpelacje do MRPiPS w sprawie przyspieszenia prac nad ustawą. Resort odpowiada wymijająco. Organizacje osób niepełnosprawnych, eksperci i prawnicy zgodnie wskazują na nierówne traktowanie obywateli w tej samej sytuacji życiowej i zdrowotnej.

Jeśli projekt nie trafił nawet do wykazu prac rządowych po 20 miesiącach od obietnicy, to:

Najwcześniej wpis do wykazu: II-III kwartał 2026

Prace w KPRM: 2-3 miesiące

Prace w Sejmie: 2-4 miesiące

Realny termin: koniec 2026 lub 2027 rok

A to pod warunkiem, że Ministerstwo Finansów w ogóle zgodzi się na wydatek.

Podstawa prawana