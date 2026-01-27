Dodatek dopełniający 2600 zł dla 100 tys. rencistów. Co z projektem w 2026 roku?
Ponad 100 tys. osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wciąż czeka na rozszerzenie dodatku dopełniającego w wysokości ok. 2600 zł miesięcznie. Świadczenie od 2025 roku przysługuje części rencistów, ale projekt objęcia nim także osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy nadal pozostaje na etapie analiz. Sprawdzamy, na jakim etapie są prace, kogo dotyczy projekt i jakie scenariusze są realne w 2026 roku.
- Obietnica z maja 2024 roku
- Czego dotyczy problem?
- Przykład z życia: dwóch rencistów, różne pieniądze
- Dlaczego projekt nie trafił jeszcze do Sejmu?
- Ile to kosztowałoby budżet?
- Presja społeczna rośnie
- Czy jest szansa na dodatek w 2026 roku?
- Podstawa prawana
Obietnica z maja 2024 roku
Gdy w maju 2024 roku Sejm pracował nad dodatkiem dopełniającym do renty socjalnej, ówczesny wiceminister rodziny Łukasz Krasoń zapowiedział wyraźnie:
Analogiczne rozwiązanie zaproponujemy względem osób na rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. W odczuciu Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych sytuacje tych osób są bardzo zbliżone.
Minister zapewnił, że wypłaty pierwszych świadczeń planowane są od 1 stycznia 2025 roku.
Od tej deklaracji minęło już ponad 18 miesięcy. Dziś jest styczeń 2026 roku, a projekt ustawy nawet nie trafił do Sejmu.
Czego dotyczy problem?
Od stycznia 2025 roku obowiązuje dodatek dopełniający w wysokości 2610 zł (po waloryzacji 2738 zł w 2026 r.) dla osób pobierających rentę socjalną z orzeczeniem o:
- całkowitej niezdolności do pracy
- niezdolności do samodzielnej egzystencji
Natomiast osoby z dokładnie tym samym stanem zdrowia, ale pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy z ZUS, tego dodatku NIE dostają. Różnica między tymi grupami jest jedna: kiedy powstała niepełnosprawność:
- Renta socjalna - to świadczenie dla osób, u których niepełnosprawność powstała przed rozpoczęciem pracy (np. od urodzenia, z dzieciństwa)
- Renta z ZUS - przeznaczona jest dla osób, które pracowały i nabyły uprawnienia, a dopiero później utraciły zdrowie
Stan zdrowia, potrzeby, koszty leczenia i opieki są identyczne. Otrzymywane świadczenie, dramatycznie różne.
Przykład z życia: dwóch rencistów, różne pieniądze
Pan Andrzej, 45 lat
- Renta socjalna: 1878 zł
- Dodatek dopełniający: 2600 zł
- Dodatek pielęgnacyjny: 348 zł
- RAZEM: 4826 zł miesięcznie
- Orzeczenie: całkowita niezdolność do pracy + niezdolność do samodzielnej egzystencji
Pani Maria, 47 lat
- Renta z ZUS (całkowita niezdolność): 1878 zł
- Dodatek dopełniający: 0 zł (nie przysługuje)
- Dodatek pielęgnacyjny: 348 zł
- RAZEM: 2226 zł miesięcznie
- Orzeczenie: całkowita niezdolność do pracy + niezdolność do samodzielnej egzystencji
Różnica: 2600 zł miesięcznie przy tym samym stanie zdrowia i tych samych potrzebach. Jedyna różnica? Pan Andrzej zachorował w dzieciństwie. Pani Maria. w wieku 40 lat, po 20 latach pracy.
Dlaczego projekt nie trafił jeszcze do Sejmu?
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wielokrotnie odpowiadało na interpelacje poselskie i pytania obywateli. Ostatnia oficjalna odpowiedź (maj 2025) ujawnia prawdę:
Jest wniosek o wpis tego projektu do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Wpis do tego wykazu jest potwierdzeniem woli rządu skierowania projektu do Sejmu. Rząd uczciwie informuje, że takiej decyzji nie ma – jest etap analiz. Wszystko zależy od zgody Ministerstwa Finansów i znalezienia przez MF środków.
Innymi słowy: Ministerstwo Finansów nie daje zielonego światła, powołując się na ograniczenia budżetowe w latach 2026-2028.
Dlaczego MF mówi nie?
MRPiPS w odpowiedzi z października 2024 roku przyznało:
Proces legislacyjny wymaga pokonania pełnej ścieżki prawnej. Po pierwsze musimy zakończyć procedowanie wniosku u siebie, w ministerstwie. Następnie trafi on do KPRM a dopiero stamtąd zostanie skierowany do Sejmu. Obecnie pracujemy nad rozwiązaniami w tym zakresie. Jest za wcześnie by informować o szczegółach
Negocjacje z Ministerstwem Finansów trwają, ale bez efektów.
Ile to kosztowałoby budżet?
Według szacunków ekspertów, dodatek dla osób na rencie socjalnej kosztuje budżet ok. 1,2 mld zł rocznie. Rozszerzenie na renty z ZUS to ok. 2,5-3 mld zł rocznie (70-100 tys. osób) Łącznie daje to 3,7-4,2 mld zł rocznie.
Dla porównania:
- Budżet programu 800+ w 2025 roku: ok. 70 mld zł
- Wydatki na obronność 2026: ponad 186 mld zł
Presja społeczna rośnie
Od miesięcy do rządu, Sejmu i mediów płyną protesty. W czerwcu 2025 roku do Sejmu wpłynęła petycja wzywająca do rozszerzenia dodatku dopełniającego. Autorzy argumentują:
Przecież zarówno renciści socjalni z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, jak i renciści z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji to osoby znajdujące się w tej samej sytuacji, borykające się z takimi samymi problemami, dysfunkcjami, o jednakowych potrzebach leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia w wyroby medyczne czy opieki. Jedyna różnica między tymi grupami polega na momencie powstania samej niepełnosprawności. Przecież niepełnosprawność to nie wybór.
Posłowie regularnie składają interpelacje do MRPiPS w sprawie przyspieszenia prac nad ustawą. Resort odpowiada wymijająco. Organizacje osób niepełnosprawnych, eksperci i prawnicy zgodnie wskazują na nierówne traktowanie obywateli w tej samej sytuacji życiowej i zdrowotnej.
Czy jest szansa na dodatek w 2026 roku?
Jeśli projekt nie trafił nawet do wykazu prac rządowych po 20 miesiącach od obietnicy, to:
- Najwcześniej wpis do wykazu: II-III kwartał 2026
- Prace w KPRM: 2-3 miesiące
- Prace w Sejmie: 2-4 miesiące
- Realny termin: koniec 2026 lub 2027 rok
A to pod warunkiem, że Ministerstwo Finansów w ogóle zgodzi się na wydatek.
Podstawa prawana
