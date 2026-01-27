REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Jak nie zapłacić podatku od darowizny? Oto limity i zasady, które musisz znać

Jak nie zapłacić podatku od darowizny? Oto limity i zasady, które musisz znać

27 stycznia 2026, 13:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
darowizna gotówka pieniądze
Jak nie zapłacić podatku od darowizny? Oto limity i zasady, które musisz znać
Infor

Wbrew pozorom, podatek od darowizny może dotyczyć każdego, nie tylko najbogatszych. Obowiązek rozliczenia z fiskusem powstaje już po przekroczeniu stosunkowo niskich progów ustawowych. Kto może liczyć na całkowite zwolnienie z opłat i jak prezentują się stawki podatkowe obowiązujące w 2026 roku? Oto szczegóły.

Podatek od darowizn w polskim systemie prawnym i zasady jego naliczania

Polskie prawo definiuje podatek od darowizn jako obowiązkowe świadczenie na rzecz państwa wynikające z nieodpłatnego nabycia majątku. Mechanizm ten jest regulowany przez ustawę o podatku od spadków i darowizn, która precyzuje, że danina dotyczy zarówno fizycznych przedmiotów, takich jak gotówka, samochody czy nieruchomości, jak i praw majątkowych, do których zaliczamy między innymi udziały w podmiotach gospodarczych. Kluczowym aspektem jest fakt, że konieczność zapłaty podatku nie występuje w każdym przypadku, lecz dopiero po przekroczeniu określonych progów wartościowych przypisanych do konkretnej grupy podatkowej. Należy przy tym pamiętać, że suma darowizn otrzymanych od tej samej osoby w okresie pięciu lat ulega kumulacji, co bezpośrednio wpływa na ewentualne przekroczenie limitu. W 2026 roku utrzymano limity kwotowe wprowadzone podczas reformy w lipcu 2023 roku, które dla grupy zerowej przewidują pełne zwolnienie, dla grupy pierwszej kwotę 36 120 zł, dla drugiej 27 090 zł, a dla trzeciej 5 733 zł. Jeśli suma otrzymanych środków nie wykroczy poza te ramy, obdarowany nie musi obawiać się kosztów podatkowych, jednak po ich przekroczeniu stosuje się stawki progresywne, które mogą sięgać od 3 proc. do nawet 20 proc. nadwyżki ponad kwotę wolną. Ważnym elementem procedury jest dopełnienie formalności, gdyż samo otrzymanie majątku nie skutkuje automatycznym rozliczeniem. Konieczne jest złożenie odpowiedniej deklaracji, takiej jak SD-3 lub w przypadku najbliższej rodziny SD-Z2, a uchybienie terminom może skutkować utratą przywilejów i nałożeniem karnych stawek podatkowych wraz z odsetkami.

Skuteczne sposoby na uniknięcie podatku od darowizny w 2026 roku

Najbardziej preferencyjne warunki opodatkowania dotyczą tak zwanej grupy zerowej, do której zaliczamy najbliższych członków rodziny, w tym współmałżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo. Ustawodawca dopuszcza w tej grupie całkowite zwolnienie z daniny bez względu na wysokość przekazanego majątku, o ile zachowane zostaną dwa podstawowe warunki. Pierwszym z nich jest zgłoszenie faktu nabycia majątku do właściwego urzędu skarbowego w nieprzekraczalnym terminie sześciu miesięcy, a drugim - w przypadku środków pieniężnych - udokumentowanie ich transferu za pośrednictwem rachunku bankowego lub przekazu pocztowego. Tak rygorystyczne podejście do dokumentacji ma na celu eliminację zjawiska legitymizowania nielegalnych dochodów poprzez fikcyjne darowizny. Nowością wprowadzoną na początku stycznia 2026 roku jest możliwość przywrócenia terminu zgłoszenia, jeśli podatnik wykaże, że spóźnienie było efektem zdarzeń losowych lub ciężkiej choroby, co stanowi ukłon w stronę postulatów Rzecznika Praw Obywatelskich. Warto również zauważyć, że poza relacjami rodzinnymi zwolnieniu podlegają drobne darowizny mieszczące się w ustawowych limitach oraz wsparcie kierowane na cele charytatywne i społeczne. Dodatkowo w odpowiedzi na trudną sytuację pogodową z lat ubiegłych, Ministerstwo Finansów przedłużyło specjalne ulgi dla ofiar klęsk żywiołowych. W takich przypadkach pomoc jest zwolniona z podatku niezależnie od stopnia pokrewieństwa czy wartości przekazanego wsparcia, co ma ułatwić szybką regenerację gospodarstw domowych dotkniętych kataklizmami.

Wyliczenie podatku od darowizny na przykładzie kwoty 300 tysięcy złotych

Analiza opodatkowania kwoty rzędu 300 000 zł wyraźnie pokazuje, jak ogromne znaczenie dla domowego budżetu ma stopień pokrewieństwa z darczyńcą. W sytuacji, gdy taka suma przekazywana jest w obrębie grupy zerowej, przy zachowaniu rygorów zgłoszeniowych, podatek wynosi zero złotych. Jednak w przypadku innych grup sytuacja staje się bardziej skomplikowana i kosztowna. Dla przedstawicieli pierwszej grupy podatkowej, takich jak teściowie czy zięciowie, po odjęciu kwoty wolnej podstawa do opodatkowania wyniesie 263 880 zł, co po zastosowaniu skali podatkowej przełoży się na konieczność zapłaty około 17,8 tysiąca złotych. Jeszcze większe obciążenia czekają dalszą rodzinę zakwalifikowaną do grupy drugiej, gdzie mniejsza kwota wolna i wyższe stawki procentowe powodują, że przy darowiźnie 300 000 zł należność wobec państwa wzrasta do około 31,5 tysiąca złotych. Najmniej korzystnie prezentuje się sytuacja osób niespokrewnionych, należących do trzeciej grupy podatkowej. Tutaj kwota wolna jest symboliczna, a najwyższa stawka progresywna wynosi aż 20 proc. od nadwyżki ponad 23 665 zł. W efekcie osoba obdarowana kwotą 300 000 zł przez kogoś obcego musi liczyć się z koniecznością oddania do budżetu państwa aż 57 tysięcy złotych. Tak drastyczne różnice w opodatkowaniu sprawiają, że każda większa transakcja majątkowa powinna być poprzedzona dokładną analizą prawną, zwłaszcza że organy skarbowe w ostatnich latach dysponują coraz bardziej zaawansowanymi narzędziami do monitorowania przepływów finansowych i wykrywania nieujawnionych darowizn, które mogą zostać obłożone karną stawką 75 proc.

