Bon 3500 zł na ogrzewanie w 2026. Prezydent podpisał – sprawdź, czy Ci przysługuje

Podpis prezydenta kończy okres powszechnych tarcz energetycznych i formalnie wprowadza nowy model ochrony odbiorców energii na 2026 rok. Zamiast jednolitego mechanizmu dla wszystkich gospodarstw domowych, ustawa przewiduje rozwiązania selektywne, oparte na kryterium dochodowym, rodzaju ogrzewania oraz realnych kosztach energii. Najważniejszym elementem nowych przepisów jest jednorazowy bon ciepłowniczy w wysokości do 3500 zł oraz stopniowe wygaszanie mrożenia cen prądu.

Co dokładnie podpisał prezydent i dlaczego to ma znaczenie dla rachunków

9 stycznia 2026 roku prezydent podpisał ustawę zmieniającą przepisy dotyczące wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła. Dokument nie wprowadza jednej ogólnokrajowej tarczy, ale porządkuje dotychczasowe mechanizmy i wyznacza nowy kierunek polityki osłonowej państwa.

Główna zmiana polega na odejściu od zasady powszechności. Od 2026 roku pomoc ma być kierowana przede wszystkim do gospodarstw, które rzeczywiście ponoszą najwyższe koszty energii w relacji do dochodu. Ochrona cenowa zostaje więc uzupełniona, a w części przypadków zastąpiona dodatkami i bonami uzależnionymi od sytuacji materialnej.

Bon ciepłowniczy w 2026 roku. Jednorazowe wsparcie do 3500 zł

Najbardziej namacalnym elementem nowego systemu jest bon ciepłowniczy, który ma złagodzić skutki wysokich cen ogrzewania dla odbiorców korzystających z sieci ciepłowniczych. Wysokość bonu zależy od ceny ciepła obowiązującej u danego dostawcy:

1000 zł – gdy cena ciepła przekracza 170 zł/GJ,

2000 zł – gdy cena przekracza 200 zł/GJ,

3500 zł – gdy cena przekracza 230 zł/GJ.

Świadczenie ma charakter jednorazowy i obejmuje cały 2026 rok. Nie zastępuje ono mrożenia cen, ale w wielu przypadkach może znacząco obniżyć roczne koszty ogrzewania.

Kto będzie mógł skorzystać z bonu ciepłowniczego

Bon nie przysługuje automatycznie wszystkim gospodarstwom. Ustawa wprowadza dwa podstawowe warunki:

Rodzaj ogrzewania: Wsparcie obejmuje wyłącznie gospodarstwa korzystające z centralnego ogrzewania z sieci ciepłowniczej.

Kryterium dochodowe: Obowiązują następujące limity:

do 3272,69 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym,

do 2454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Przewidziano mechanizm złotówka za złotówkę, co oznacza, że niewielkie przekroczenie progu dochodowego nie powoduje automatycznej utraty prawa do bonu, lecz skutkuje jego proporcjonalnym obniżeniem.

Ceny prądu zamrożone tylko do końca 2025 roku

Od stycznia 2026 roku rząd zapowiada stopniowe odchodzenie od powszechnego mrożenia cen prądu. Wsparcie ma być coraz bardziej kierowane do odbiorców wrażliwych energetycznie, a ceny energii dla części gospodarstw mogą być w większym stopniu kształtowane przez rynek.

Ile zapłaci przeciętna rodzina w 2026 roku

Nawet przy utrzymaniu części mechanizmów osłonowych rachunki za energię w 2026 roku nie pozostaną całkowicie bez zmian. Jednym z elementów wpływających na koszty będzie wzrost opłaty mocowej.

Dla przeciętnego gospodarstwa domowego oznacza to wzrost rachunku za prąd o około 7–8 zł miesięcznie, czyli dodatkowy koszt rzędu 80 zł rocznie. Skala podwyżki jest znacznie mniejsza niż w scenariuszu pełnego uwolnienia cen, ale dla części rodzin może być zauważalna.

Koniec powszechnych tarcz. Nowa filozofia wsparcia od 2026 roku

Rząd zapowiada, że 2026 rok będzie okresem przejściowym. Zamiast szerokich tarcz energetycznych mają funkcjonować:

dodatki kierowane do gospodarstw o niższych dochodach,

wsparcie powiązane z rzeczywistymi kosztami ogrzewania,

rozwiązania systemowe dla odbiorców szczególnie narażonych na ubóstwo energetyczne.

Dla wielu gospodarstw oznacza to konieczność aktywnego ubiegania się o pomoc, a nie tylko biernego korzystania z obniżonych cen.

Jak złożyć wniosek o bon ciepłowniczy

Wniosek o bon będzie składany w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania. Przepisy przewidują kilka kanałów składania dokumentów:

osobiście w urzędzie gminy lub miasta,

elektronicznie przez ePUAP,

za pośrednictwem aplikacji mObywatel,

przez portal gov.pl,

pocztą tradycyjną.

Termin składania wniosków: od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Jakie dokumenty będą wymagane

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający korzystanie z ciepła systemowego, oraz obowiązującą cenę ciepła u dostawcy. W przypadku gospodarstw posiadających bezpośrednią umowę z przedsiębiorstwem ciepłowniczym, część danych będzie można wpisać bezpośrednio we wniosku bez konieczności dołączania zaświadczeń.

Co warto zapamiętać na 2026 rok

Rok 2026 nie oznacza nagłego skoku cen energii, ale wyraźną zmianę podejścia państwa do ochrony odbiorców. Prąd pozostaje zamrożony tylko do końca 2025 roku, a ogrzewanie ma być wspierane głównie poprzez jednorazowy bon ciepłowniczy oraz dodatki zależne od dochodu. Dla wielu gospodarstw realna ulga będzie możliwa wyłącznie po spełnieniu formalnych warunków.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła.