Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Renta wdowia 2026: Jedna decyzja to 12 000 zł różnicy rocznie. ZUS pokazał, co wybierają Polacy

Renta wdowia 2026: Jedna decyzja to 12 000 zł różnicy rocznie. ZUS pokazał, co wybierają Polacy

27 stycznia 2026, 14:51
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Pierwsza waloryzacja w historii podniesie rentę wdowią o prawie 5%. Ale to nie wszystko, statystyki ZUS ujawniają, że 63% seniorów wybiera jeden konkretny wariant, który daje nawet o 1020 zł miesięcznie więcej. Sprawdzamy, kto zyska najwięcej i dlaczego jeden błąd może kosztować 12 tysięcy złotych rocznie.

rozwiń >

Historyczna waloryzacja – milion seniorów dostanie więcej

1 Marca 2026 po raz pierwszy od wprowadzenia renty wdowiej, świadczenie to zostanie zwaloryzowane. Ponad milion wdów i wdowców zobaczy wyższe przelewy na kontach. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do końca 2025 roku wpłynęło ponad 1 156 000 wniosków o rentę wdowią. 

Zdecydowana większość została rozpatrzona pozytywnie. Średni miesięczny zysk dla beneficjentów wynosi obecnie około 350 złotych. To jednak nie koniec zmian.  Marcowa waloryzacja dodatkowo podniesie te kwoty.

Ile wyniesie waloryzacja? Najnowsze prognozy

Zgodnie z ustawą budżetową na 2026 rok, planowana waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych ma wynieść około 4,88%. Jednak najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego z 15 stycznia 2026 roku przynoszą dobrą wiadomość,  rzeczywisty wskaźnik może okazać się wyższy i sięgnąć nawet 5,08%.

GUS podał, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2025 roku wyniósł 104,2 (wzrost o 4,2%). Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy 10 lutego 2026 roku, gdy GUS opublikuje dane o realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia.

Co to oznacza w praktyce?

Waloryzacja renty wdowiej działa dwutorowo:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1. Podnosi wysokość głównego świadczenia (emerytury lub renty własnej)

2. Zwiększa dodatek z drugiego świadczenia (15% renty rodzinnej lub własnej emerytury)

Przykładowe podwyżki przy wskaźniku 5%:

  • Renta wdowia 350 zł367 zł (+17 zł)
  • Renta wdowia 500 zł524 zł (+24 zł)
  • Renta wdowia 1000 zł1050 zł (+50 zł)
  • Renta wdowia 1700 zł1783 zł (+83 zł)
  • Renta wdowia 3000 zł3150 zł (+150 zł)

Nowy limit dochodowy – kto zyska, kto straci?

Wraz z waloryzacją zmieni się również limit dochodowy uprawniający do renty wdowiej. Obecnie wynosi on 5636,73 zł brutto (trzykrotność najniższej emerytury). Od marca 2026 roku próg ten wzrośnie do około 5911 zł brutto.

Co wlicza się do limitu?

  • Emerytura lub renta własna (w pełnej wysokości)
  • Renta rodzinna po zmarłym małżonku
  • Dodatek pielęgnacyjny
  • Dodatek kombatancki
  • Inne dodatki do świadczeń

Ważne: Jeśli suma wszystkich świadczeń przekroczy limit, ZUS automatycznie pomniejszy wyższe świadczenie o nadwyżkę.

Niestety, dla wielu seniorów podwyższenie progu to pozorna poprawa. Waloryzacji podlegają bowiem wszystkie elementy świadczenia, dlatego część osób nadal będzie przekraczać nowy limit. Z danych ZUS wynika, że tylko do końca września 2025 roku wydano ponad 113 000 decyzji odmownych, głównie właśnie z powodu zbyt wysokich dochodów.

Dwa warianty – różnica nawet 1020 złotych miesięcznie

Renta wdowia to nie nowe, odrębne świadczenie. To sposób na połączenie dwóch praw: własnej emerytury (lub renty) oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Przepisy nie pozwalają pobierać obu świadczeń w pełnej wysokości, senior musi wybrać jeden z dwóch wariantów:

WARIANT 1:

  • 100% własnego świadczenia + 15% renty rodzinnej

WARIANT 2:

  • 100% renty rodzinnej + 15% własnego świadczenia

Który wariant wybierają Polacy?

Statystyki ZUS nie pozostawiają wątpliwości, 63% seniorów decyduje się na wariant drugi, czyli 100% renty rodzinnej plus 15% własnej emerytury. To nie przypadek. W wielu polskich małżeństwach to mąż miał wyższe świadczenie, a renta rodzinna (przeważnie 85% emerytury zmarłego) bywa wyraźnie większa niż własna emerytura wdowy.

Przykład z życia – ile można stracić?

Pani Maria ma własną emeryturę w wysokości 2400 złotych brutto. Po śmierci męża przysługuje jej również renta rodzinna w kwocie 3600 złotych brutto.

Jeśli wybierze wariant pierwszy:

  • 2400 zł + (3600 zł × 15%) = 2400 zł + 540 zł = 2940 złotych miesięcznie

Jeśli wybierze wariant drugi:

  • 3600 zł + (2400 zł × 15%) = 3600 zł + 360 zł = 3960 złotych miesięcznie

Różnica: 1020 złotych miesięcznie = 12 240 złotych rocznie!

Po marcowej waloryzacji obie kwoty wzrosną o około 5%, ale różnica między wariantami pozostanie proporcjonalna. To oznacza, że błędny wybór będzie kosztował Panią Marię ponad 12 tysięcy złotych każdego roku, aż do końca życia.

Co się zmieni w 2027 roku?

Wielu seniorów wciąż jest przekonanych, że już w 2026 roku procent drugiego świadczenia wzrośnie z 15% do 25%. To nieprawda.

Harmonogram zmian:

  • Cały 2026 rok: 15% (bez zmian)
  • Od 1 stycznia 2027 roku: 25%
  • 2028 rok: Rządowy przegląd systemu – możliwe dalsze zmiany (docelowo nawet 50%)

To oznacza, że senior, który w marcu 2026 roku otrzymuje dodatkowo 500 złotych z tytułu renty wdowiej, od stycznia 2027 roku może liczyć na ponad 800 złotych z tego samego tytułu (przy założeniu tych samych kwot bazowych).

Kto NIE otrzyma renty wdowiej?

Mimo że ponad milion osób korzysta już z połączonych świadczeń, tysiące wniosków zostały odrzucone. Główne powody odmowy:

1. Przekroczenie limitu dochodowego

To najczęstsza przyczyna. Jeśli suma świadczeń przekracza trzykrotność najniższej emerytury (~5911 zł od marca 2026), ZUS pomniejsza rentę wdowią lub odmawia jej przyznania.

Przykład: Pan Andrzej ma emeryturę 3500 zł, a renta rodzinna po żonie wynosi 2800 zł. Nawet wybierając korzystniejszy wariant, jego łączne świadczenie przekroczy limit – dostanie więc tylko częściowe dofinansowanie lub wcale.

2. Nabycie renty rodzinnej zbyt wcześnie

Prawo do renty wdowiej przysługuje tylko tym osobom, które nabyły rentę rodzinną nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).

To kryterium budzi największe kontrowersje społeczne. Wyklucza z pomocy osoby, które straciły małżonka w wieku 40-50 lat i przez lata samotnie wychowywały dzieci. Petycje w tej sprawie trafiły już do prezydenta i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

3. Zawarcie nowego małżeństwa

Renta wdowia przysługuje wyłącznie osobom, które nie zawarły nowego związku małżeńskiego. Ślub oznacza automatyczną utratę prawa do połączonych świadczeń.

4. Brak wspólności małżeńskiej

Aby otrzymać rentę wdowią, konieczne jest udokumentowanie, że małżonkowie pozostawali we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci. Separacja orzeczona przez sąd wyklucza z pobierania świadczenia.

Jak złożyć wniosek? Praktyczny poradnik

Renta wdowia NIE jest przyznawana automatycznie! Nawet jeśli masz już przyznaną rentę rodzinną i własną emeryturę, musisz złożyć osobny wniosek. Można go złożyć w oddziale ZUS, online przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), lub listownie.

Co powinien zawierać wniosek?

  • Dane osobowe wnioskodawcy
  • Informacje o zmarłym małżonku
  • Wybór wariantu (100% + 15% lub odwrotnie)
  • Dokumenty potwierdzające prawo do obu świadczeń
  • Oświadczenie o nieposiadaniu nowego małżeństwa

Ważne: ZUS automatycznie wybierze korzystniejszy wariant dla wnioskodawcy, ale można również wskazać preferowaną opcję we wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2024 poz. 1243)

Infor.pl
